Νταϊάνα: 10 ηθοποιοί που υποδύθηκαν την «πριγκίπισσα του λαού» στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη

Ηρωίδα, θύμα, μοντέρνα μαμά, δυστυχισμένη σύζυγος, λαμπερή Πριγκίπισσα, ακτιβίστρια. Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα για δεκαετίες κατάφερνε να αιχμαλωτίζει την προσοχή της κοινής γνώμης με τη γοητευτική προσωπικότητα της και την πολυτάραχη ζωή της, η οποία γνώρισε ένα πρόωρο τέλος 24 χρόνια πριν στο Παρίσι. Ωστόσο, η «Πριγκίπισσα του Λαού», όπως την αποκαλούνε, εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα και να αποτελεί αστείρευτη πηγή έμπνευσης για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Αναρίθμητα ντοκιμαντέρ, ταινίες, σειρές, ακόμη και μιούζικαλ, τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες προσπαθούν να αφηγηθούν την τραγική ιστορία της και να ρίξουν άπλετο φως σε όσα συνέβησαν πίσω από κλειστές πόρτες, παρουσιάζοντας διαφορετικά στάδια της ζωής της. Με αφορμή, λοιπόν, την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Spencer» του Πάμπλο Λαρέν, στο Φεστιβάλ της Βενετίας, παρουσιάζουμε δέκα ηθοποιούς που υποδύθηκαν την εμβληματική Πριγκίπισσα στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη.

1. Κρίστεν Στιούαρτ – «Spencer» (2021)

Η νέα βιογραφική ταινία του Πάμπλο Λαρέν, με τίτλο «Spencer», τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 1990 κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικών διακοπών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, στο Sandringham House, όταν και η Νταϊάνα αποφασίζει να χωρίσει τον Κάρολο. Η επιλογή της Κρίστεν Στιούαρτ, η οποία έχει ενσαρκώσει και άλλες εμβληματικές γυναίκες στο παρελθόν (Τζόαν Τζετ και Τζιν Σίμπεργκ), προκάλεσε αρκετές συζητήσεις, ωστόσο η ερμηνεία της εντυπωσίασε όσους παρακολούθησαν την ταινία στο Φεστιβάλ Βενετίας, αποτελώντας ένα μεγάλο φαβορί για τα Όσκαρ.

2. Τζίννα ντι Βάαλ – «Diana: A True Musical Story» (2021)

Το μιούζικαλ των Joe DiPietro και David Bryan, το οποίο ξεκινάει το 1981, όταν και η Νταϊάνα ετοιμάζεται να εισχωρήσει στη βασιλική οικογένεια, αφηγείται τα επακόλουθα του γάμου της με τον Κάρολο, τη σχέση της με τα μίντια και την παράνομη σχέση του συζύγου της με την Καμίλα. Έχοντας ανέβει αρχικά στο σανίδι, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Tony Κρίστοφερ Άσλεϊ και με πρωταγωνίστρια τη Τζίννα ντι Βάαλ, η παράσταση κέρδισε θετικές κριτικές και ως επακόλουθο το Netflix αποφάσισε να την κινηματογραφήσει και να την προβάλλει στην πλατφόρμα του από 1η Οκτωβρίου 2021.

3. Έμα Κόριν – «Στέμμα» (2020)

Για τον ρόλο της ως Πριγκίπισσα Νταϊάνα, στην τέταρτη σεζόν της πολυβραβευμένης σειράς του Netflix «Το Στέμμα» η ανερχόμενη ηθοποιός Έμα Κόριν κέρδισε μια Χρυσή Σφαίρα, ένα βραβείο SAGA και και μια υποψηφιότητα για βραβείο Emmy. Η Κορίν ενσάρκωσε την Νταϊάνα από τα νεανικά της χρόνια, τον αρραβώνα της με τον Κάρολο, τη γέννηση του Ουίλιαμ και τις πρώτες ρωγμές στον γάμο της, παρουσιάζοντας την πιο αγνή πλευρά του χαρακτήρα της Πριγκίπισσας και θυμίζοντας μας μερικά από τα εμβληματικότερα look της. Για τις ανάγκες του ρόλου η ηθοποιός έπρεπε να μάθει roller-skate, tap dance και jazz dance.

4. Ναόμι Γουότς – «Diana» (2013)

Η Αυστραλέζα ηθοποιός Ναόμι Γουότς υποδύθηκε την Νταϊάνα στην ομότιτλη ταινία του Όλιβερ Χιρσμπίγκελ, η οποία αφηγείται τα δύο τελευταία χρόνια στη ζωή της Πριγκίπισσας από το διαζύγιο της με τον Κάρολο, συμπεριλαμβανομένων και των ρομαντικών σχέσεων με τους Hasnat Khan και Dodi Fayed. Το φιλμ έλαβε αρνητικές κριτικές, ιδιαίτερα για το κακογραμμένο σενάριο του Στίβεν Τζέφρις, ενώ η ίδια η Γουότς, η οποία ακολούθησε μαθήματα προφοράς, παρακολούθησε συνεντεύξεις της Πρικίπισσας και μεταμορφώθηκε για τον ρόλο με τη βοήθεια περουκών και προσθετικών, θεωρήθηκε ότι δεν εμβάθυνε αρκετά στον χαρακτήρα.

5. Ζενεβιέβ Ο’ράιλι – «Diana: Last Days of a Princess» (2007)

Το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ του TLC, μια δεκαετία από τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνας, καλύπτει τους τελευταίους δύο μήνες της ζωής της και τις συνθήκες του θανατηφόρου αυτοκινητιστικού δυστυχήματός της στο Παρίσι, το 1997. Τον ρόλο της Πριγκίπισσας ερμηνεύει η Ζενεβιέβ Ο’ράιλι. Η τηλεταινία περιλαμβάνει σκηνές γραμμένες με σενάριο, υλικό από την διεθνή ειδησεογραφία και συνεντεύξεις από πρόσωπα κλειδιά της ιστορίας και ανθρώπους κοντινούς στην Νταϊάνα.

6. Τζούλι Κοξ – «Princess in Love» (1996)

Βασισμένη στην ομότιτλη βιογραφία της Άννα Παστερνάκ, η τηλεταινία του CBS, «Princess in Love», εξιστορεί την εξωσυζυγική σχέση της Νταϊάνα με τον πρώην δάσκαλο ιππασίας της, James Hewitt. Η Τζούλι Κοξ υπέγραψε για τον ρόλο λίγες μέρες προτού ξεκινήσουν τα γυρίσματα, ενώ παραδέχεται ότι δεν διάβασε ποτέ το βιβλίο γιατί ήταν απολύτως βέβαιη ότι θα το μισούσε. Αν και υπήρξαν αρκετοί που υπογράμμισαν τις διαφορές στο παρουσιαστικό μεταξύ της ηθοποιού και της Νταϊάνα, ωστόσο από μερίδα κριτικών γράφτηκε ότι η πρωταγωνίστρια κατάφερε να τονίσει τα στοιχεία παραμυθιού και τραγωδίας που εμπεριέχονται στη ζωή της «Πριγκίπισσας του Λαού».

7. Σερένα Σκοτ Τόμας – «Diana: Her True Story» (1993)

Βασισμένη στην ομότιτλη, best-selling βιογραφία του Άντριου Μόρτον, η οποία αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχε γραφτεί σε συνεργασία με την ίδια την Νταϊάνα, η τηλεταινία «Diana: Her True Story» αφηγείται τη διάλυση του γάμου της με τον Πρίγκιπα Κάρολο και προβλήθηκε όταν είχαν κιόλας χωρίσει, αν και το διαζύγιο δεν είχε οριστικοποιηθεί ακόμη. Την Πριγκίπισσα υποδύθηκε η αδερφή της Κρίστιν Σκοτ Τόμας, Σερένα.

8. Κάθριν Όξενμπεργκ – «Charles and Diana: Unhappily Ever After» (1992)

Συγγενεύοντας η ίδια με τον Πρίγκιπα Κάρολο από την πλευρά της μητέρας της, Πριγκίπισσας Ελισάβετ της Γιουκοσλαβίας, η ηθοποιός Κάθριν Όξενμπεργκ, γνωστή από τη δημοφιλή σαπουνόπερα «Δυναστεία», ενσάρκωσε τον ρόλο της Νταϊάνα δύο φορές. Το 1982 πραγματοποιώντας το ντεμπούτο της στην υποκριτική με την τηλεταινία «The Royal Romance of Charles and Diana» και δέκα χρόνια αργότερα με την τηλεταινία «Charles and Diana: Unhappily Ever After», την περίοδο που ο δυστυχισμένος έγγαμος βίος του ζευγαριού και ο επακόλουθος χωρισμός μονοπωλούσε τα πρωτοσέλιδα.

9. Νίκολα Φόρμπι – «The Women of Windsor» (1992)

Το πρώην μοντέλο και ηθοποιός και νυν δημοσιογράφος από τη Νότιο Αφρική, Νίκολα Φόρμπι, υποδύθηκε την Νταϊάνα στην τηλεταινία καναδέζικης παραγωγής «The Women of Windsor». Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Πριγκίπισσας της Ουαλίας και της Σάρα Φέργκιουσον, Δούκισσας του Γιορκ, οι οποίες αμφότερες παντρεύτηκαν μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, καθώς και αυτή της Βασίλισσας Ελισάβετ. Δεν ενθουσίασε τους κριτικούς, οι οποίοι υπογράμμισαν την απουσία μιας φρέσκιας οπτικής πάνω στα γεγονότα και τη μονότονη αναπαραγωγή όσων είδη ήταν γνωστά από τα ταμπλόιντ.

10. Μαντόνα – Saturday Night Live (1985)

H βασίλισσα της Pop δεν υποδύθηκε την Νταϊάνα σε κάποια δραματική ταινία ή σειρά αλλά σε ένα σατιρικό σκετσάκι της βραβευμένη με Emmy τηλεοπτικής εκπομπής Saturday Night Live, το 1985. Υπόθεση, η συνάντηση του βασιλικού ζεύγους με τον Ρόναλντ και τη Νάνσυ Ρήγκαν. Την Μαντόνα πλαισίωσε ο Τζον Λόβιτς στον ρόλο του Καρόλου, ο Ράντι Κουέιντ ως ο τότε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Τέρι Σουίνι ως η Πρώτη Κυρία. Δεκαετίες αργότερα η σπουδαία τραγουδίστρια θα σκηνοθετήσει την δική της ταινία για την βρετανική βασιλική οικογένεια, η οποία θα αφορά τη σκανδαλώδη σχέση του Εδουάρδου Η’ με τη Γουάλις Σίμπσον.