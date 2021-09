West Side Story: Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ξαναφέρνει το θρυλικό μιούζικαλ στη μεγάλη οθόνη

Αργότερα θα αποκαλύψει στο Vanity Fair ότι το εν λόγω μιούζικαλ κατείχε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του: «Το West Side Story υπήρξε το πρώτο δείγμα δημοφιλούς μουσικής που επέτρεψαν οι γονείς μου στο σπίτι μας. Ήταν το soundtrack της παράστασης του 1957 και ως παιδί το ερωτεύθηκα ολοκληρωτικά. Με έκανε να δραπετεύσω. Από τότε το West Side Story ήταν σαν ένας πειρασμός που με στοίχειωνε και στον οποίο έπρεπε επιτέλους να ενδώσω».

Η πρωταγωνίστρια Ρέιτσελ Ζέγκλερ στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Ο σκηνοθέτης ανακάλυψε την τέλεια Μαρία στο πρόσωπο της νεοφερμένης Ρέιτσελ Ζέγκλερ, η οποία υπέβαλε, κατά τη διάρκεια της οντισιόν, ένα βίντεο όπου ερμήνευε τα τραγούδια «Me Siento Hermosa» και «Tonight».

Η 17χρονή Αμερικανοκολομβιανή, η οποία θα πραγματοποιήσει με τον συγκεκριμένο ρόλο το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, δηλώνει ότι απώτερος στόχος της από τα 12 της χρόνια ήταν ένα βραβείο Τόνι και ότι η δική της Μαρία θα αποτελεί μια επανεφεύρεση του πολυαγαπημένου χαρακτήρα που ενσάρκωσε η Νάταλι Γούντ στη μεγάλη οθόνη, το 1961.

Η Ζέγκλερ αφότου επιλέχθηκε για τον ρόλο στο «West Side Story» κατάφερε να κερδίσει μια θέση σε ταινίες όπως το σίκουελ του «Shazam», «Shazam! Fury of the Gods», αλλά και σε ένα ακόμη μιούζικαλ, το νέο live-action φιλμ της Ντίσνεϊ «Snow White and the Seven Dwarfs», όπου θα ερμηνεύσει τη Χιονάτη.

Για τον Άνσελ Έλγκορτ το μουσικό θέατρο είναι η ζωή του

Ο Άνσελ Έλγκορτ, ο οποίος θα υποδυθεί τον αισιόδοξο Τόνι, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για το νέο του πρότζεκτ στην εκπομπή «The Late Show With Stephen Colbert»: «Το Μουσικό Θέατρο είναι η ζωή μου. Είδα το «Οκλαχόμα» όταν ήμουν τεσσάρων χρονών και αποφάσισα ότι «Αυτός είμαι εγώ. Ο τύπος με το λάσο». Ομολόγησε, επίσης, πόσο έντονες υπήρξαν οι πρόβες για το West Side Story υπό την καθοδήγηση του βραβευμένου με Τόνυ χορογράφου Τζάστιν Πεκ.

Η σπουδαία Ρίτα Μορένο επιστρέφει