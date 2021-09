Μουσικός Σεπτέμβριος: 20 συναυλίες που δεν πρέπει να χάσετε

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί το τέλος των μουσικών περιοδειών στα διάφορα περιφερειακά φεστιβάλ της Ελλάδας και την επιστροφή των καλλιτεχνών στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Όλοι οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες επιστρέφουν με φορτισμένες τις μπαταρίες τους και υπόσχονται να μας θυμίσουν γιατί αγαπάμε τόσο τα φθινοπωρινά βράδια στην Αθήνα. Ειδικά φέτος τον Σεπτέμβρη -που μάλλον έχουμε το ζωντανό θέαμα πιο ανάγκη από ποτέ- σχεδόν κάθε μέρα πραγματοποιείται τουλάχιστον από μία διαφορετική συναυλία. Εμείς λοιπόν συγκεντρώσαμε τις 20 κορυφαίες συναυλίες του μήνα και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση!

Ο Παύλος Παυλίδης στην Τεχνόπολη – Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Mετά από μια καλοκαιρινή περιοδεία που άνοιξε με την ξεχωριστή sold out εμφάνισή του στο Ηρώδειο αλλά και την κυκλοφορία του single «Άννα», ο Παύλος Παυλίδης και η νέα του ομάδα μουσικών, επιστρέφουν στη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, για ένα live την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Τραγούδια από όλη τη δισκογραφία του Παύλου Παυλίδη, επαναπροσεγγίζονται με διάθεση πειραματισμού, αποκτώντας μια νέα, φρέσκια εικόνα και μια καινούρια δυναμική. Δημιουργείται έτσι ένα ιδιαίτερο μουσικό αποτέλεσμα, που εκτείνεται από τη μυσταγωγία έως την έκρηξη, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ανακαλύψουμε εξ αρχής το έργο του. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί νέο υλικό, από τον επερχόμενο δίσκο του, δημιουργώντας μια μουσική συνέχεια μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος του Παύλου και των συνοδοιπόρων του στη σκηνή και στη δημιουργία.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μαρινέλλα – Μάριος Φραγκούλης στο Ηρώδειο – Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου

Μια μουσική συνάντηση δυο κορυφαίων ερμηνευτών που την περιμέναμε πολλά χρόνια. Η Μαρινέλλα και ο Μάριος Φραγκούλης για πρώτη φορά μαζί στην σκηνή θα παρουσιάσουν κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, στο Ηρώδειο, την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου την πιο μελωδική συναυλία της χρονιάς.

Η Μαρινέλλα και ο Μάριος Φραγκούλης με την ερμηνευτική τους δεινότητα θα μαγέψουν το κοινό του Ηρωδείου με τραγούδια που αγαπήθηκαν, έμειναν διαχρονικά και έχουν σημαδέψει τη μουσική σκηνή του τόπου μας. Μεγάλες επιτυχίες, ανυπέρβλητες μουσικές που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο και τραγουδήθηκαν στα πέρατα της γης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ματούλα Ζαμάνη στο Θέατρο Βράχων – Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου

Μπορεί η συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη για τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου να είναι sold out, μπορείτε ακόμη όμως να την απολαύσετε, αφού προστέθηκε άλλη μια ημερομηνία, την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου. Η Ματούλα Ζαμάνη λοιπόν μας περιμένει στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη την Κυριακή και -όσους πρόλαβαν να εξασφαλίσουν το εισιτήριο τους- τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου. «Τολμηρά αγόρια στα όργανα, καινούργια τραγούδια που ατενίζουν το μέλλον, ασυμβίβαστες χορευτικές λησμονημένες φιγούρες, αντάρτικες μελωδίες που αίρουν την απαγόρευση, είναι μερικά από τα στιγμιότυπα μιας ανείπωτης ξαφνικής αρμονίας» που ανυπομονούμε να απολαύσουμε από κοντά στο Θέατρο Βράχων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ο Σωκράτης Μάλαμας στην Τεχνόπολη – Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου

Ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου στη σκηνή και τους ανοιχτούς χώρους, ένα χρόνο μετά το περσινό καλοκαίρι. Παρέα του θα είναι αγαπημένοι φίλοι – συνεργάτες, η Ιουλία Καραπατάκη στο τραγούδι, ο Δημήτρης Λάππας στην κιθάρα και στο μπουζούκι, ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Θάνος Σταυρίδης στο ακορντεόν, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ο Γιάννης Πάριος στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά – Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου

Ο Γιάννης Πάριος, ο κορυφαίος ερωτικός τραγουδιστής, έρχεται στον Πειραιά να μας χαρίσει μια αξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες επιτυχίες του. Όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησε να μας θυμίζει την ομορφιά της ζωής μέσα από τα τραγόυδια του έρωτα που έχει ερμηνεύσει. Όπως είπε ο Μάνος Χατζιδάκις γι’ αυτόν, συνεχίζει να δημιουργεί και να μας χαρίζει ρομαντικές βραδιές. Μια τέτοια μαγική βραδιά αγάπης μάς υπόσχεται ο Γιάννης Πάριος για τον Πειραιά στις 6 Σεμπτεβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νατάσσα Μποφίλιου στην Τεχνόπολη – Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου

Η νέα παράσταση της πλέον καταξιωμένης δημιουργικής ομάδας της ελληνικής μουσικής, είναι βασισμένη στον τελευταίο ομότιτλο δίσκο τους, που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και θεωρήθηκε το καλύτερο έργο τους έως τώρα και παρουσιάστηκε αυτό το καλοκαίρι για πρώτη φορά ζωντανά μπροστά στο κοινό.

Τα καινούργια, πολυαναμενόμενα τραγούδια τους, ήρθαν με φόρα για να μεταφέρουν το φως, τη λάμψη και την αισιοδοξία τους αλλά ταυτόχρονα και το ρεαλισμό και τα κοινωνικοπολιτικά μηνύματά τους σε μία παράξενη και σκοτεινή εποχή. Και με όλη τη χαρά και την ανυπομονησία της επιστροφής στις live εμφανίσεις, η Νατάσσα Μποφίλιου τα παρουσιάζει με το μοναδικό, φλεγόμενο τρόπο της στη σκηνή, μαζί με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που τους καθιέρωσαν.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης στο CT Garden Festival – Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου

Ο Μίλτος Πασχαλίδης, από τους πλέον δημιουργικούς τραγουδοποιούς της εποχής μας, με πλούσια και συνεχή προσωπική δισκογραφία, 14 πετυχημένους δίσκους και πολλές σημαντικές συνεργασίες, επανέρχεται στο CΤ Garden Festival– μετά τις τρεις sold out συναυλίες του Ιουλίου, με τη διάθεση να μάς θυμίσει μεγάλες προσωπικότητες του σύγχρονου τραγουδιού που τον σημάδεψαν αλλά κι όλα τα δικά του που αγαπάμε να τραγουδάμε μαζί του.

Ας απολαύσουμε αυτό το ραντεβού, γεμάτο τραγούδια με αρχή, μέση και τέλος. Όλα τα αγαπημένα του Μίλτου και – όπως πάντα- με πολλά στοιχεία αυτοσχεδιασμού, εκπλήξεις και αυθορμητισμό, αλλά και με αποσπάσματα από το έπος «Ερωτόκριτος» του Βιτσέντζου Κορνάρου, από τα αριστουργήματα της Αναγέννησης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πυξ Λαξ στο Κηποθέατρο Παπάγου – Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου

Σε μια εποχή που ζούμε με αποστάσεις, οι Πυξ Λαξ έρχονται για να μας θυμίσουν «Τι είναι αυτό που μας ενώνει» και να μας ταξιδέψουν σε παλιά γνώριμα μονοπάτια. Με αφορμή τα τριάντα χρόνια πορείας του συγκροτήματος, κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα εξαιρετικό άλμπουμ «αφιέρωμα» που περιλαμβάνει είκοσι τραγούδια συνολικά. Ένα άλμπουμ αναδρομή στα γνώριμα μουσικά μονοπάτια που μας έχουν οδηγήσει και που όσοι ακολουθούν και αγαπούν τους Πυξ Λαξ τόσα χρόνια, σίγουρα θα το εκτιμήσουν και θα το αγαπήσουν από την αρχή. Οι Πυξ Λαξ λοιπόν μας προσκαλούν για ακόμη μια φορά στη γιορτή τους για να τραγουδήσουμε, να γελάσουμε και να ονειροπολήσουμε παρέα, όπως παλιά, το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Plissken 2021 στην Τεχνόπολη – 11 & 12 Σεπτεμβρίου

Το Plisskën Festival επιστρέφει στις 11 & 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, τον αγαπημένο πολιτιστικό χώρο της Αθήνας, με ένα πολυσυλλεκτικό και φρέσκο line-up από καταξιωμένους αλλά και ανερχόμενους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Headliners στο φετινό Plisskën θα είναι η superchic μπάντα-φαινόμενο του psych-rock LA FEMME, από τα πολυαναμενόμενα και σπάνια live acts, αλλά και η αινιγματική psychedelic / experimental rock κολεκτίβα των GOAT. Μαζί τους στη σκηνή θα βρεθούν ο ξεχωριστός Γάλλος electro-pop παραγωγός Kid Francescoli, η εκρηκτική Αμερικανίδα του underground hip hop bbymutha, από τους πιο δυναμικούς και επιδραστικούς DJs της techno χορευτικής σκηνής, ο LSDXOXO, αλλά και η αγαπημένη μας Marina Satti.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εισβολέας full band στην Τεχνόπολη – Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου

Διαχρονικός και με αμετάβλητη δυναμική, ο Εισβολέας, κατά κόσμον Λιάκος Παπανικολός, βρίσκει πάντα τον δρόμο του προς κάτι νέο και ενδιαφέρον. Είναι κι αυτός ένας από τους λόγους που παραμένει τόσα χρόνια ριζωμένος βαθιά στις καρδιές των σκληροπυρηνικών οπαδών του, ενώ χάρη στις ασταμάτητες καλλιτεχνικές ανησυχίες και την αεικινησία του, δεν παύει να δημιουργεί καινούριους.

Στην πρώτη του φθινοπωρινή εμφάνιση την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 στην Τεχνόπολη, θα παρουσιάσει νέο και παλαιότερο υλικό, σε μία εποχή που συναυλίες σαν αυτήν έχουν την δική τους ξεχωριστή σημασία για όλους μας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ο Γιώργος Νταλάρας στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά – Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου

Μετά τις 3 sold out συναυλίες του στην Αθήνα, ο Γιώργος Νταλάρας συνεχίζει την πολύ επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία του, με μία μεγάλη συναυλία την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά. Μαζί του θα είναι οι ταλαντούχες Βιολέτα Ίκαρη και Ασπασία Στρατηγού με τις οποίες είχε περιοδεύσει στην Ευρώπη κλείνοντας με την τελευταία συναυλία στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

Θα παρουσιάσει ένα μοναδικό πρόγραμμα εμπλουτισμένο με νέα τραγούδια και αγαπημένα τραγούδια σταθμούς από την πλούσια δισκογραφία του και τη συνεργασία του με τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δήμητρα Γαλάνη στην Τεχνόπολη – Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου

Η Δήμητρα Γαλάνη παρουσιάζει στις 16 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων ένα αφιέρωμα στο ερωτικό τραγούδι, ένα ταξίδι στον χρόνο και στον κόσμο. Μια μουσική περιπλάνηση στον ερωτικό λόγο μέσα από τραγούδια που έχουμε λατρέψει. Έχοντας τα τελευταία χρόνια ολοκληρώσει ή συμμετάσχει σε σημαντικότατα projects (Chronos, Αφιέρωμα Ξαρχάκου στον Βαμβακάρη, παραστάσεις με την Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης), η Δήμητρα Γαλάνη παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία το 2020 (στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνας και Θεσσαλονίκης) μια παράσταση με «άλλη» διάθεση, πιο ποπ, πιο ηλεκτρική και σαφώς πιο «διεθνική».

Μαζί της δύο τραγουδοποιοί-ερμηνευτές της νεότερης γενιάς, η ελληνοβραζιλιάνα βραβευμένη συνθέτρια και τραγουδοποιός Κατερίνα Πολέμη και ο ταλαντούχος συνθέτης Ευστάθιος Δράκος, με τους οποίους η Δήμητρα Γαλάνη δημιουργεί έναν υπέροχο ερωτικό «διάλογο» ανάμεσα σε τραγούδια που αποτελούν διεθνή διαχρονικά στάνταρντ (βραζιλιάνικα, ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά και κυρίως ελληνικά). Ειδική συμμετοχή: η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη και ο νεαρός πρωτοεμφανιζόμενος ερμηνευτής Δημήτρης Κόψης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Γιάννης Κότσιρας & Χρήστος Θηβαίος – Αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο στην Τεχνόπολη – Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου

Μια βραδιά αφιερωμένη στις μεγάλες επιτυχίες του Θάνου Μικρούτσικου. Δυο στενοί του φίλοι, δυο σπουδαίοι καλλιτέχνες, ενώνουν τις φωνές τους στα τραγούδια του μεγάλου μουσικοσυνθέτη που όλοι αγαπήσαμε. Τραγούδια “κοινού αισθήματος” όπως έλεγε ο Θάνος, τραγούδια αγαπημένα που πολλές γενιές περπάτησαν μαζί τους, καθιστώντας τα μ΄ αυτό τον τρόπο διαχρονικά.

Μαζί τους μια εξαιρετική νέα ερμηνεύτρια, η Βίκυ Καρατζόγλου, ο στενός συνεργάτης του Θάνου, το «alter ego» του όπως τον έλεγε, ο Θύμιος Παπαδόπουλος και μια ομάδα σπουδαίων συντελεστών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Γιάννης Χαρούλης στο Θέατρο Βράχων – Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου

Ο Γιάννης Χαρούλης και η μουσική του παρέα, μας προσκαλούν να αισθανθούμε, να μοιραστούμε και κυρίως να ξανασμίξουμε, υπό τον ήχο αγαπημένων μας τραγουδιών. Μπορεί τα φιλιά, οι αγκαλιές και ο χορός να απουσιάζουν, η ανάγκη μας όμως να ιδωθούμε ξανά, μοιάζει μεγαλύτερη από ποτέ αυτό το καλοκαίρι.

Θα βρίσκεται στο Θέατρο Βράχων – Μελίνα Μερκούρη, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων 2021», τη Δευτέρα 20 & την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου και κάτω από τον έναστρο ουρανό, ώστε να θυμηθούμε όλοι τη σημασία του να «είμαστε μαζί» και να δημιουργήσουμε μια μεγάλη «μουσική αγκαλιά».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

H Ελένη Βιτάλη στο Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού – Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου

Η Ελένη Βιτάλη, από τις πιο σπουδαίες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, με περισσότερα από πενήντα χρόνια ιστορίας στο ελληνικό τραγούδι, δημιουργός διαχρονικών τραγουδιών και εξαιρετική ερμηνεύτρια μεγάλων επιτυχιών της ελληνικής δισκογραφίας, με έναν καινούριο δίσκο στις αποσκευές της σε μουσική του Τάκη Σούκα και στίχους της Ελένης Φωτάκη και με νέα τραγούδια με τον Σταμάτη Κραουνάκη, κάνει στάση την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο θέατρο Κολωνού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολωνού του ΟΠΑΝΔΑ, παρέα με τους δυναμικούς και ανατρεπτικούς μουσικούς της στις ενορχηστρώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Οι παραστάσεις της Επιδαύρου στα θέατρα της Αττικής

Villagers of Ioannina City στο Κατράκειο Θέατρο – Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου

Οι V.I.C. κατεβαίνουν στην Αθήνα για να παρουσιάσουν ζωντανά υλικό από όλα τα κομμάτια τους που αγάπησαν χιλιάδες κόσμου. Περισσότεροι από δέκα μουσικοί επί σκηνής, μας επιφυλάσσουν ένα πολύ ιδιαίτερο οπτικοακουστικό show που θα μας μείνει αξέχαστο!

Τέσσερα χρόνια μετά την ιστορική τους sold out συναυλία στην Tεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, όταν 6.000 εκστασιασμένοι άνθρωποι έγραψαν την δικιά τους, ξεχωριστή σελίδα στην μουσική ιστορία της χώρας, οι VIC βγαίνουν και πάλι στον δρόμο ζωντανά και υπόσχονται να μην μείνει τίποτα όρθιο στο πέρασμα τους. Παρουσιάζουν επί σκηνής τα κομμάτια που αγάπησαν μαζί τους χιλιάδες κόσμου, μαζί με το τελευταίο τους πόνημα, «Age of Aquarius»!

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος στο Ηρώδειο – Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Εθνεγερσία, ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης και μαέστρος Σταύρος Ξαρχάκος προτείνει ένα πολύπλευρο πρόγραμμα δράσεων που προβάλουν τη σημασία και τη διαχρονικότητα της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Πρόκειται για τρεις μουσικούς κύκλους που ο καθένας περιέχει συμβολικά 21 τραγούδια με σημείο αναφοράς την παράδοση του δημοτικού μας τραγουδιού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυναμική της μουσικής παράδοσης σε σχέση με το σήμερα, επιβεβαιώνοντας ότι το βαθύτερο ύφος και ήθος αυτών των τραγουδιών εξακολουθεί να μας αφορά και να εμπνέει τη σύγχρονη μουσική εκτέλεση και δημιουργία!

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ο Jack Savoretti στο Ηρώδειο – Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου

Ο Jack Savoretti έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία! Έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ “Europiana”, ο αγαπημένος πλέον, του ελληνικού κοινού θα βρεθεί μαζί με το συγκρότημά του την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

To “Europiana” έρχεται δύο χρόνια μετά το πολύ επιτυχημένο του άλμπουμ, “Singing to Strangers”, το τρίτο χρυσό του και το πρώτο που κατάφερε να φτάσει στο #1 των UK Charts. Τα singles «What More can I Do?», “Candlelight”, “LoveIs On The Line”, “Youth & Love” που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2019 κατέκλυσαν το ελληνικό ραδιόφωνο με τον Jack Savoretti να κερδίζει όλο και περισσότερο φανατικό κοινό στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

The Tiger Lillies στο Ηρώδειο – Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου

Οι σαγηνευτικοί Tiger Lillies, έρχονται στην Αθήνα για το μεγαλύτερο show που έχουν δώσει ποτέ στη χώρα μας. Το διάσημο punk / street opera τρίο επιστρέφει με μία μοναδική παράσταση, με τίτλο «The Crack οf Doom and other quarantine tales», την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, στο Ηρώδειο.

Η αγγλική μπάντα, τιμημένη με υποψηφιότητα για βραβείο Grammy, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στον κόσμο το νέο της album, «Greek Songs», μαζί με τραγούδια από τα δύο «Covid-19» albums, τα οποία ηχογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown, αλλά και από ολόκληρη την 30χρονη καριέρα τους.

Βασισμένα σε στίχους Ρεμπέτικων τραγουδιών από τις αρχές του 20ου αιώνα, τα «Ελληνικά Τραγούδια» των Tiger Lillies επικεντρώνονται στη ζωή των χαμηλότερων στρωμάτων της κοινωνίας, λέγοντας ιστορίες για τη φτώχεια, την έλλειψη στέγης, τον εθισμό σε ουσίες, τη βαρβαρότητα της αστυνομίας και τη χαμένη αγάπη.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ο Sting στο Ηρώδειο – 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου

Και φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να αποχαιρετίσουμε τον Σεπτέμβρη και να υποδεχτούμε τον Οκτώβριο με καλύτερο τρόπο! Τρία χρόνια μετά την τελευταία του συναυλία στη χώρα μας, ο Sting επιστρέφει στην Ελλάδα, για να γιορτάσει τα 70α γενέθλιά του με το ελληνικό κοινό, σε δύο μοναδικές συναυλίες στο Ηρώδειο -στον ίδιο χωρο που είχε πραγματοποιήσει τις τελευταίες συναυλίες του εδώ το 2018.

Ο Sting επέλεξε τη χώρα μας για να γιορτάσει τη σημαντική αυτή ημέρα και έτσι το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να γιορτάσει μαζί του 7 δεκαετίες ζωής -και 5 δεκαετίες μουσικής πορείας και τεράστιων επιτυχιών. Πρόκειται ίσως για το πρώτο μεγάλο όνομα που ανακοινώνει φέτος συναυλία στη χώρα μας. Ο Sting είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους σπουδαιότερους Βρετανούς καλλιτέχνες, ενώ έχει αφήσει το στίγμα του στη μουσική. «Sting the Songs» είναι ο τίτλος των δύο αυτών συναυλιών, ένας τίτλος που προϊδεάζει για τις μεγάλες επιτυχίες που πρόκειται να ακούσουμε από τον διάσημο καλλιτέχνη.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.