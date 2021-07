Ο Jack Savoretti στο Ηρώδειο

To “Europiana” έρχεται δύο χρόνια μετά το πολύ επιτυχημένο του άλμπουμ, “Singing to Strangers”, το τρίτο χρυσό του και το πρώτο που κατάφερε να φτάσει στο #1 των UK Charts. Τα singles «What More can I Do?», “Candlelight”, “Love Is On The Line”, “Youth & Love” που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2019 κατέκλυσαν το ελληνικό ραδιόφωνο με τον Jack Savoretti να κερδίζει όλο και περισσότερο φανατικό κοινό στην Ελλάδα.

Το πρώτο single, μέσα από το νέο άλμπουμ, είναι το funky «Who’s Hurting Who» με τον Nile Rodgers και μας προκαλεί να χορέψουμε. «Ο Nile φέρνει το ρυθμό, τη γοητεία και την κομψότητα που χαρακτηρίζουν απόλυτα το “Europiana”. Άλλωστε δε θα υπήρχε αυτό το άλμπουμ χωρίς τον Nile», λέει ο Jack Savoretti.

Για ακόμα μια φορά, παραγωγός του άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στα Abbey Road με την μπάντα του Jack, είναι ο Cam Blackwood (George Ezra, London Grammar, Florence & The Machine). Επιπλέον, ο John Oates έπαιξε κιθάρα και έκανε φωνητικά, από το Nashville, στο “When You’ re Lonely”.

«Το “Singing To Strangers” ήταν το πρώτο άλμπουμ που δεν είχε να κάνει εντελώς με εμένα. Κι αυτό ήταν κάτι που μου άρεσε πολύ. Το “Europiana” με πάει ακόμα παρακάτω. Υπάρχουν περισσότεροι χαρακτήρες και μεγαλύτερες ιδέες. Κοιτάζω έξω στον κόσμο και όχι μέσα μου. Το “Europiana” δεν είναι ήχος. Είναι αναφορές και έμπνευση και τα συναισθήματα που αυτά προκαλούν», λέει ο Jack. «Είναι η μουσική των καλοκαιρινών παιδικών μου χρόνων, φτιαγμένη για το σήμερα.»

Τα περισσότερα από τα 11 τραγούδια του άλμπουμ έχουν να κάνουν με την οικογένεια, τη φιλία και την φύση της αγάπης, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη ότι σε κάποια από αυτά τραγουδά η σύζυγός αλλά και τα παιδιά του Jack.

«Για εβδομάδες ζούσαμε κυριολεκτικά το “Europiana”, λέει με ενθουσιασμό ο Jack. «Το συγκρότημα ερχόταν στο σπίτι και εγώ έφτιαχνα ένα μεγάλο μεσημεριανό γεύμα στον κήπο. Στη συνέχεια, μπαίναμε να γράψουμε μέσα στο σαλόνι που το είχαμε μετατρέψει τελικά, σε στούντιο. Ο ήλιος και η διασκέδαση αποτυπώνονται στα τραγούδια. Μπορείτε να ακούσετε αυτή τη ζεστή λάμψη σε όλο το άλμπουμ».

