Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Οι παραστάσεις που δεν πρέπει να χάσετε το φθινόπωρο

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου επεκτείνεται χρονικά και το φθινόπωρο. Ο Σεπτέμβριος και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου έχουν να παρουσιάσουν ένα πληθωρικό πρόγραμμα (κυρίως) διακεκριμένων ξένων παραγωγών.

Από τον Τόμας Οστερμάϊερ, τον Κριστόφ Βαρλικόφσκι και τον Κορνέλ Μούντρουτσο μέχρι τους πρωτομεφανιζόμενους στην Ελλάδα δημιουργούς, το φθινοπωρινό θεατρικό ρεπερτόριο του Φεστιβάλ εμφανίζει έντονο ενδιαφέρον. ‘Οχι μόνο για τις διάσημες υπογραφές των παραστάσεων αλλά και για την ισχυρή θεματολογία του γύρω από πολλές εκφάνσεις της βίας αλλά και τον διάλογο της αρχαίας τραγωδίας με το σήμερα.

Ήλιος και θάλασσα – Υβριδικό θέαμα από τη Λιθουανία

Φανταστείτε την ιδεώδη εκδοχή μιας ημέρας στην παραλία: Ένα μωσαϊκό από πετσέτες και άφθονη τεμπέλικη διάθεση, παιχνίδια στην άμμο, χαρούμενες παιδικές φωνές, πολύχρωμες ομπρέλες. Το ειδυλλιακό τοπίο διακόπτεται. Πλαστικές σακούλες κολυμπάνε στην επιφάνεια του νερού, κατά χιλιάδες. Στο σταυροδρόμι του θεάτρου, της μουσικής και των εικαστικών τεχνών, η θεαματική όπερα-περφόρμανς καλλιεργεί τη σχέση ρεαλισμού και ποίησης. Το έργο με την υπογραφή των Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė, Lina Lapelytė εκπροσώπησε τη Λιθουανία στην Μπιενάλε της Βενετίας το 2019, όπου και απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα για την καλύτερη εθνική συμμετοχή.

Πειραιώς 260, Χώρος Δ, 1-2 Σεπτεμβρίου

Κομμάτια μιας γυναίκας – Η επιστροφή του σπουδαίου Ούγγρου

Το καλοκαίρι του 2018 η παράσταση του «Απομίμηση ζωής» αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του Φεστιβάλ Αθηνών. Τρία χρόνια μετά, ο φημισμένος θεατρικός και κινηματογραφικός σκηνοθέτης Κορνέλ Μούντρουτσο και η ομάδα TR Warszawa επιστρέφουν με ένα καθηλωτικό οικογενειακό δράμα. Ηρωίδα του μια γυναίκα στη σύγχρονη Βαρσοβία: Είναι η τριαντάχρονη Μάγια που χάνει το μωρό της. Θα καταφέρει να βρει το κίνητρο να παλέψει για τον εαυτό της και να επαναδιεκδικήσει την προσωπική της ελευθερία; Βασισμένος σε κείμενα της Kata Wéber, ο Μούντρουτσο ετοιμάζει δύο διασκευές του έργου τόσο για το θέατρο όσο και για τον κινηματογράφο. ‘Αλλωστε και το σινεμά του Ούγγρου σκηνοθέτη διαπρέπει την τελευταία 20ετία στα ευρωπαϊκά φεστιβάλ με κορυφαίο αυτό των Καννών.

Πειραιώς 260, Χώρος Η, 2, 3 & 4 Σεπτεμβρίου

Οιδίποδας – Παγκόσμια πρώτη της Σαουμπίνε στην Επίδαυρο

Μια οικογένεια Γερμανών παραθερίζει σ’ ένα σπίτι στην Ελλάδα. Η Κριστίνα, ιδιοκτήτρια μια μεγάλης εταιρείας χημικών και ο νεότερος σύντροφος της Μίκαελ, περνούν ευτυχισμένες στιγμές πριν την γέννηση του πρώτου τους παιδιού. Ο ερχομός του αδερφού της Κριστίνα, Ρόμπερτ αναστατώνει την ισορροπία του ζευγαριού.

Ο Τόμας Όστερμαϊερ επιστρέφει στην Επίδαυρο, ανασκευάζοντας – σε παγκόσμια πρεμιέρα – τον μύθο του Οιδίποδα σε μια σύγχρονη εκδοχή με την υπογραφή της Γερμανίδας δραματουργού Μάγιας Τσάντε. Μια ιστορία για την ψευδαίσθηση της ασφαλούς και προνομιούχας ζωής που κομματιάζεται εν ριπή οφθαλμού.

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3, 4 & 5 Σεπτεμβρίου

Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλυγουντ – Μια Εβραία πιστή Πηνελόπη

Ο φοβερός Πολωνός Κριστόφ Βαρλικόφσκι που, σε κάθε επίσκεψη του στη χώρα μας, αφήνει πίσω του ένα ενθουσιώδες κοινό, ανεβάζει στη σκηνή του Φεστιβάλ Αθηνών ένα σύγχρονο δράμα εμπνευσμένο από την ομηρική Οδύσσεια. Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η περιπέτεια μιας Εβραίας γυναίκας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μια σύγχρονη Πηνελόπη, που διακινδύνευσε τη ζωή της για να συμβάλλει στην επιστροφή του άντρα της. Και που η ιστορία της θα μπορούσε να εμπνεύσει ακόμα και σενάριο χολυγουντιανής ταινίας. Ο Βαρλικόφσκι βάζει στο μπλέντερ τόσο τον Όμηρο όσο και δύο έργα της Hanna Krall, τα «Chasing the King of Hearts» και «Story for Hollywood» και διερωτάται για τον αγώνα της επιβίωσης.

Πειραιώς 260, Χώρος Δ, 17, 18, 19 Σεπτεμβρίου

Violence – Η βία

Tα λόγια ενός δίχρονου παιδιού γίνονται η αφορμή για να κατανοήσουν οι ενήλικες την απόσταση που χωρίζει την αθωότητα από το βίαιο κομμάτι της ενηλικίωσης. Η Καναδή Μαρί Μπρασάρ άκουσε τη μικρή βαφτισιμιά της και αφηγείται μια ιστορία με ήρωα ένα δολοφόνο. Έντονα παραμυθιακό και ονειρικό περιβάλλον που επιδιώκει ν’ αποτίσει φόρο τιμής στην αχαλίνωτη φαντασία της παιδικής ηλικίας και τη σταδιακή εξοικείωση του ανθρώπου με τη βία καθώς την αποχωρίζεται. Καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία συναντώνται σε μια παράσταση που αντλεί από το σινεμά του ρεαλισμού, το εξπρεσιονιστικό θέατρο, τα εικαστικά και τις ηχητικές τέχνες.

Πειραιώς 260, Χώρος Δ, 24&25 Σεπτεμβρίου

Η χρονιά με τα 13 φεγγάρια – Τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη ματιά του Φασμπίντερ

Η εμβληματική ταινία του Ρ. Β. Φασμπίντερ μεταφέρεται από την Κατερίνα Γιαννοπούλου για πρώτη φορά στο θέατρο. Η ανερχόμενη σκηνοθέτις, διαβάζει σε αυτήν έναν ύμνο για την απόλυτη μοναξιά που ο καθένας μας μπορεί να βιώσει. Η Ελβίρα, η διεμφυλική ηρωίδα του Φασμπίντερ περιπλανιέται στους δρόμους μιας αφιλόξενης πόλης, προσπαθώντας να ανασυνθέσει τα κομμάτια της ζωής της. Εγκαταλειμμένη από όλους, επισκέπτεται τόπους και ανθρώπους που τη σημάδεψαν, προσπαθώντας να βρει έναν λόγο για να συνεχίσει να ζει. Μια παράσταση για το δικαίωμα στην αγάπη και την ύπαρξη, σε μια εποχή εξαιρετικά κρίσιμη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ζητήματα φύλου. Παίζουν οι: Γιώργος Βαλαής, Γιώργος Κισσανδράκης, Ρομάννα Λόμπατς, Μάριος Παναγιώτου, Μαρία Φιλίνη.

Πειραιώς 260, Χώρος Ε, 24,25& 26 Σεπτεμβρίου

Τοπία χωρίς χρώμα – Καταγγελία επί σκηνής

Σε μια χρονική συγκυρία που το ζήτημα της έμφυλης βίας είναι ένα τεράστιο και αιματηρό κεφάλαιο στην Ελλάδα και στον κόσμο, εννέα έφηβες από τη Χιλή μιλούν για τη βία εναντίον των γυναικών. Η ομάδα Teatro La Re-sentida, στη πρώτη της εμφάνιση στην ελληνική σκηνή, παρουσιάζει και δραματοποιεί πραγματικές ιστορίες κακοποίησης κατά των γυναικών, βασισμένη σε συνεντεύξεις με περισσότερα από εκατό κορίτσια και νεαρές γυναίκες. Με οργή αλλά και συναίσθημα η φωνή των γυναικών της Χιλής απηχεί τη φωνή όλων των κακοποιημένων γυναικών.

Πειραιώς 260, Χώρος Ε, 27&28 Σεπτεμβρίου

Ιστορία της βίας – Σκληρό θέατρο κατά της ομοφοβίας

Ένα βράδυ Χριστουγέννων, ο Εντουάρ γνωρίζει τον αλγερινής καταγωγής Ρεντά. Φλερτάρουν και σύντομα καταλήγουν στο διαμέρισμά του. Τα πράγματα, όμως, παίρνουν ακραία τροπή, όταν ο Εντουάρ αναζητά και δεν βρίσκει το κινητό του. Η πολυδιαβασμένη αυτοβιογραφική νουβέλα του Εντουάρ Λουί, ανεβαίνει από το θίασο της Σάουμπίνε. Ο Τόμας Οστερμάγιερ – στη δεύτερη παρουσία του στο αθηναϊκό φεστιβαλικό καλοκαίρι – υιοθετεί μια γλώσσα έντονα ενεργητική, χρησιμοποιεί ευρηματικά live videos και παραδίδει μια σκληρή παράσταση που σχολιάζει πολλές μορφές βίας: Από το ταξικό μίσος, ως την ομοφοβία και την ξενοφοβία.

Πειραιώς 260, Χώρος Δ, 5&6 Οκτωβρίου