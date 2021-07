O Sting έρχεται στην Ελλάδα για δύο συναυλίες στο Ηρώδειο

Τρία χρόνια μετά την τελευταία του συναυλία στη χώρα μας, ο Sting επιστρέφει στην Ελλάδα, για να γιορτάσει τα 70α γενέθλιά του με το ελληνικό κοινό, σε δύο μοναδικές συναυλίες στο Ηρώδειο -στον ίδιο χωρο που είχε πραγματοποιήσει τις τελευταίες συναυλίες του εδώ το 2018.

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021, λοιπον, ο Sting θα επιστρέψει στο Ηρώδειο για δυο μοναδικές βραδιές.

«Sting the Songs» είναι ο τίτλος των δύο αυτών συναυλιών, ένας τίτλος που προϊδεάζει για τις μεγάλες επιτυχίες που πρόκειται να ακούσουμε από τον διάσημο καλλιτέχνη.

«Sting the Songs» και 50 χρόνια επιτυχίες

Ο Sting επέλεξε τη χώρα μας για να γιορτάσει τη σημαντική αυτή ημέρα και έτσι το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να γιορτάσει μαζί του 7 δεκαετίες ζωής -και 5 δεκαετίες μουσικής πορείας και τεράστιων επιτυχιών.

Πρόκειται ίσως για το πρώτο μεγάλο όνομα που ανακοινώνει φέτος συναυλία στη χώρα μας. Ο Sting είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους σπουδαιότερους Βρετανούς καλλιτέχνες, ενώ έχει αφήσει το στίγμα του στη μουσική.

Ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 στο θρυλικό συγκροτήμα Police, με τους οποίους έμεινε μόλις 5 χρόνια, τα οποία όμως ήταν πολύ παραγωγικά, αλλά και επιτυχημένα, έχοντας κυκλοφορήσει τεράστιες επιτυχίες όπως το «Every Breath You Take».

Μετά από τους Police, ο Sting συνέχισε την καριέρα του ως σόλο καλλιτέχνης και κατάφερε όχι μόνον να διαπρέψει, αλλά και να ξεχωρίσει.

Συνθέτης, μουσικός, τραγουδιστής, στιχουργός, ηθοποιός, συγγραφέας, ακριβιστής, ο Sting έχει καταφέρει να θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες εν ζωή. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, πούλησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια άλμπουμ σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ έχει αποσπάσει 17 μουσικά βραβεία Γκράμι, τιμητική αναφορά στο Rock n’ Roll Hall of Fame, αλλά και τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Μερικές από τις πιο τεράστιες επιτυχίες του είναι τα «Englishman in New York», «Fields of Gold», «Shape of my heart», «So lonely», «Roxanne», «Every breath you take», «Fragile» και πολλά πολλά άλλα, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε στο Ηρώδειο!