Πού να πάμε σήμερα: 7 συναυλίες για την Τετάρτη 25 Αυγούστου

1. Οι Bomba Estéreo στο SNF Nostos 2021

Το συγκρότημα Bomba Estéreo ταξιδεύει από την Κολομβία στην Αθήνα για μία μοναδική μουσική εμφάνιση στο SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Μη χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά τη συναυλία τους που θα σας ταξιδέψει σε ρυθμούς ψυχεδελικής κούμπια και electro tropical, για μια απόλυτη αίσθηση καλοκαιριού.

Τετάρτη 25/8 21:30

Εισιτήριο: Είσοδος ελεύθερη

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Τηλέφωνο: 216809 1000

2. City of the Sun στο Akontisma Theatron

Οι λατρεμένοι City of the Sun, μετά από αναγκαστική απουσία σχεδόν 2 χρόνων, επιστρέφουν στη χώρα του ήλιου για να μας μαγέψουν και πάλι με τα μουσικά ηχοχρώματα και τις εκρηκτικές τους live εμφανίσεις. Οι City of the Sun κατάγονται από τη Νέα Υόρκη και αποτελούν ένα ορχηστρικό τρίο που περίτεχνα αναμειγνύει μουσικά είδη σε ένα αμάλγαμα indie, rock, flamenco και post-rock ηχοχρωμάτων, συντελώντας σε ένα πρωτόγνωρα πολυσυλλεκτικό world-music αποτέλεσμα.

Τετάρτη 25/8, 20:45

Εισιτήριο: Από 12€. Προπώληση: viva.gr

Akontisma, Νέα Καρβάλη 640 06, Τηλέφωνο: 251 031 6790

3.Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Γήπεδο της Δόξας (Δράμα)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε μια μοναδική συναυλία στο Γήπεδο της Δόξας Δράμας, την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021.

Τετάρτη: 25/8 21:30

Εισιτήριο: Aπό 15€. Προπώληση: viva.gr.

Γήπεδο Δόξας Δράμας, Δράμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ H Αντζελίνα Τζολί έσπασε κάθε ρεκόρ στο Instagram – Η πρώτη δημοσίευση και το μήνυμα για το Αφγανιστάν

4. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Λόφο Φορτέτζα

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ένας από τους πιο εμπνευσμένους και επιτυχημένους δημιουργούς και ερμηνευτές της γενιάς του, με τραγούδια που έχουν χαραχθεί βαθιά στην ψυχή μας, γνωρίζει πώς να γεμίζει το κοινό με μουσική, όμορφα συναισθήματα και καλή διάθεση. Για φέτος το καλοκαίρι, το δίωρο πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει μαζί με την ομάδα των εξαιρετικών μουσικών του, μάς ταξιδεύει από τα διαχρονικά «Άγγιγμα Ψυχής» και «Πάρτι», μέχρι τα απόλυτα αγαπημένα «Δεν Φεύγω» και «Βυθός» και από τα ξεσηκωτικά «Για Σένα», «Χωρίς Αναπνοή» και «Χέρια Ψηλά» μέχρι το «Όλα ή Τίποτα» και το «Καλοκαίρι μου». Η «Σαϊτιά» και το πρόσφατα αγαπημένο «Χορεύω» έρχονται και συνοδεύουν τα ολοκαίνουρια «Μην αργείς» και «Κανένας μόνος».

Τετάρτη: 25/8 21:30

Εισιτήριο: Aπό 15€. Προπώληση: viva.gr.

Ενετικό Κάστρο Φορτέτζα, Ρέθυμνο 741 00, Τηλέφωνο: 2831 028101

5. Cancione de la Ibérica

Η Μαριάντζελα Χατζησταματίου και ο Σπύρος Καβαλλιεράτος θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με ισπανικά τραγούδια με συνοδεία κιθάρας, όπως είναι δοσμένα μέσα από την αισθητική των μεγάλων ισπανών συνθετών Manuel de Falla και Joaqin Rodrigo και των σημαντικών κιθαριστών Ferdinardo Sor και Miguel LLobet. To ταξίδι θα ξεκινήσει από μια συλλογή από Seguidillas που δημοσίευσε ο Sor to 1835. Οι Seguidillas είναι ένας ισπανικός χορός, σχεδόν ταυτόσημος με το bolero εκείνης της εποχής (δεύτερο μισό του 18ου και πρώτο μισό του 19ου αιώνα), αλλά αναφέρεται και στο είδος της στιχοπλοκίας.

Τετάρτη: 25/8 21:00

Εισιτήριο: Aπό 10€. Προπώληση: viva.gr.

Υπαίθριο Θέατρο Χόρτου, Χόρτος

6. Σόνια Θεοδωρίδου και ensemble, «Μεσόγειος, τραγούδια από την ευλογημένη θάλασσα», στο Κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης »

Ένα ρεσιτάλ από την Διεθνούς φήμης Σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, αφιερωμένο στην μαγική Μεσόγειο και στους ανθρώπους της. Με την υπέροχη φωνή της θα μας τραγουδήσει σε έντεκα γλώσσες, όπως εβραϊκά, πορτογαλικά, αραβικά κ.α. και θα εκφράσει τους πόθους και τα πάθη, τις μνήμες και τις προσδοκίες, τους έρωτες και τους ξενιτεμούς των μεσογειακών λαών. Η ζεστή αισθαντική χροιά της φωνής της μεταλλάσσεται σε κάθε τραγούδι και σε κάθε γλωσσικό ιδίωμα. Σύντροφοι σε αυτό το μουσικό ταξίδι ένα τετραμελές σύνολο κλασικών καταξιωμένων μουσικών. Σημαντική είναι και η συμμετοχή της Μεικτής Χορωδίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που εμπλουτίζει με τις φωνές των χορωδών της αυτό το ρεσιτάλ.

Τετάρτη 25/8 20:30

Εισιτήριο: Δελτίο εισόδου. Προπώληση: ticketservices.gr.

Κηποθέατρο « Ν. Καζαντζάκης », Γεωρ. Γεωργιάδου 1, Ηράκλειο 713 05, Τηλέφωνο: 281 024 2977

7. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται και φέτος, ένα λίγο περίεργο καλοκαίρι, να γεμίσει τις νύχτες μας με αυτό που όλοι έχουμε ανάγκη, με όμορφα συναισθήματα και υπέροχα τραγούδια. Ετοιμάζει μια σειρά συναυλιών σε πόλεις της Ελλάδας, με πιο έντονη από ποτέ την ανάγκη για επικοινωνία και διασκέδαση. Μαζί της οι εξαιρετικοί φίλοι μουσικοί: Φώτης Δεληνικόλας – κιθάρες, Νίκος Μέρμηγκας – μπουζούκι, λαούτο, λάφτα, Ντίνος Χατζηιορδάνου – ακορντεόν, Στέλιος Φραγκούς πλήκτρα, πιάνο, Μιχάλης Καπηλίδης – τύμπανα και Βασίλης Νησσόπουλος – μπάσο.

Τετάρτη 25/8 21:00

Εισιτήριο: Από 15€. Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά