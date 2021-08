Τσάρλι Γουάτς: Η «ήρεμη δύναμη» των Rolling Stones που άλλαξε για πάντα την rock μουσική

Θλίψη προκάλεσε η είδηση ότι ο Τσάρλι Γουάτς, ο ντράμερ των Rolling Stones που συνόδευσε το συγκρότημα για περίπου 60 χρόνια, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Ένας από τους πιο θρυλικούς ντράμερ όλων των εποχών, ο Γουάτς σίγουρα άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μία τεράστια μουσική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές.

Με τις γνώσεις του πάνω στη τζαζ, την ταχύτητά του και φυσικά την καταπληκτική ικανότητα του να δίνει ρυθμό στα τραγούδια, χωρίς να χάνει το τέμπο και την ακρίβειά του, έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους σπουδαιότερους ντράμερ όλων των εποχών.

Παρ’ όλο που σπούδασε γραφίστας, είχε αναπτύξει μία ιδιαίτερη αγάπη για τη τζαζ μουσική ήδη από μικρή ηλικία. Έτσι, με το που ενηλικιώθηκε συμμετείχε στους Blues Incorporated, ενώ άρχισε να παίζει ντραμς σε μπλουζ μπαρ του Λονδίνου, όπου και γνώρισε τον Μπράιαν Τζόουνς, τον Μικ Τζάγκερ και τον Κιθ Ρίτσαρντς. Αυτή η συνάντηση ήταν καθοριστική, και κάπως έτσι άφησε τους Blues Incorporated για τους Rolling Stones.

Η πρώτη του εμφάνιση με τους Stones έγινε τον Φεβρουάριο του 1963, ενώ έμεινε στο συγκρότημα μέχρι και τον θάνατό του, 58 χρόνια μετά. Μαζί με τον Τζάγκερ και τον Ρίτσαρντς, είναι το μόνο μέλος που έχει πάρει μέρος σε όλα τα άλμπουμ του συγκροτήματος.

Ο ντράμερ που άλλαξε για πάντα τη ροκ μουσική

Μαζί με τους υπόλοιπους Stones άλλαξε για πάντα τη ροκ μουσική, στο πλαίσιο της «βρετανικής εισβολής» στην ποπ κουλτούρα κατά τη δεκαετία του ’60.

Μιλώντας για την πορεία του συγκροτήματος, ο Γουάτς είχε πει το θρυλικό: «Πέρασα τέσσερις δεκαετίες κοιτάζοντας από πίσω τον Μικ να τρέχει πάνω-κάτω μπροστά μου». Μόνο στις «κερκίδες» δεν ήταν όμως, αφού από την αρχή της καριέρας των Stones συνέβαλε καθοριστικά στην εδραίωσή τους ως ένα από τα πιο θρυλικά συγκροτήματα όλων των εποχών, ενώ ήταν εκείνος που έφερε την πρωτοπορία στον ήχο τους από το παραδοσιακό blues rock, σε πιο funky μονοπάτια κατά τη δεκαετία του ’70.

Χρησιμοποιούσε πάντοτε ένα απλό σετ των τεσσάρων ντραμς – σε αντίθεση με τους ντράμερ των περισσότερων ροκ συγκροτημάτων της εποχής – και με αυτό έδινε πάντα στη μουσική των Rolling Stones αυτόν τον «ανεβαστικό» τόνο που έκανε τόσο θρυλικά τα κομμάτια τους.

«Δεν μ’ αρέσουν τα σόλο με ντραμς» έλεγε. «Θαυμάζω όσους το κάνουν, αλλά γενικά μου αρέσει τα ντραμς να συνοδεύουν το συγκρότημα. Η πρόκληση στο rock’n’roll είναι ακριβώς αυτό. Εγώ θέλω να του δίνω έναν πιο χορευτικό ήχο -κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι ανεβαστικό και ρυθμικό».

Η ήρεμη δύναμη των Rolling Stones

Πολλές φορές, ο Τσάρλι Γουάτς είχε χαρακτηριστεί ο «ήσυχος» του συγκροτήματος, καθώς ήταν ο μόνος που δεν ακολουθούσε την σκληροπυρηνική ζωή που συνήθιζαν οι ροκ σταρ της εποχής -και φυσικά και οι υπόλοιποι Rolling Stones.

Τον Οκτώβριο του 1964, παντρεύτηκε την Σίρλεϊ Ανν Σέπερεντ, την οποία είχε γνωρίσει πολύ πριν γίνει διάσημος. Το ζευγάρι έφερε στη ζωή μία κόρη, την Σεραφίνα, τον Μάρτιο του 1968, που με τη σειρά της γέννησε το μοναδικό εγγόνι του Γουάτς, την 24χρονη σήμερα Σάρλοτ.

CHARLIE WATTS @RollingStones and SHIRLEY ANN STEPHERD married in ’64 still together! Awesome CHARLIE ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/8GsbMwdUet

— STARSTAR (@Jumping_Jack_) April 30, 2016