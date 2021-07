Μικ Τζάγκερ: 25 πράγματα που δεν ξέρατε για τον θρυλικό ροκ σταρ

Στις 26 Ιουλίου του 1943 γεννήθηκε ο εμβληματικός τραγουδιστής των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ. Από μικρός αγαπούσε την μουσική, όμως η γνωριμία του με τον κιθαρίστα του συγκροτήματος, Κιθ Ρίτσαρντς, τα ξεκίνησε όλα. Μία έντονη προσωπικότητα δεν θα μπορούσε να μην έχει μία εξίσου έντονη ζωή.

Ο θρύλος της ροκ, εκτός από σεξουαλική εξάρτηση, είχε παραδεχτεί πως έχει εθισμό και στα ναρκωτικά. Είχε μάλιστα δηλώσει πως έπαιρνε σε καθημερινή βάση για έναν ολόκληρο χρόνο ναρκωτικές ουσίες. Αυτή του η παραδοχή σόκαρε το κοινό του και του έδωσε τον χαρακτηρισμό του «κακού παιδιού» από τον Τύπο. Αυτό όμως ποτέ δεν του στέρησε τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε με τους Stones στο μουσικό στερέωμα, ούτε τις επιτυχίες που μας έχει χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Σήμερα γιορτάζει τα 78α γενέθλια του και εμείς θυμόμαστε κάποιες ιδιαίτερες στιγμές της ζωής του, που ίσως να μην γνωρίζατε.

1. Η καθοριστική φιλία που ξεκίνησε νωρίς

Γνωρίστηκε με τον κιθαρίστα της μπάντας, Κιθ Ρίτσαρντς, στο δημοτικό και είχαν μία στενή φιλία μέχρι που ο Μικ Τζάγκερ αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο και να χάσουν κάθε επαφή.

2. Η επανένωση δεν άργησε

Εφτά χρόνια αργότερα ξανά συναντήθηκαν σε μία στάση λεωφορείου και τους ένωσε αμέσως η αγάπη τους για την αμερικανική μπλουζ και RnB μουσική. Ίδρυσαν αργότερα μία μπάντα με την ονομασία Little Boy Blue and the Blue Boys.

3. Θα είχε άλλη καριέρα

Σπούδαζε ακόμα επιχειρηματικότητα στο London School of Economics, όταν άρχισε να παίζει ρυθμικά κομμάτια και μπλουζ με τον Κιθ. Επίσης, λάτρευε το κλασικό μπαλέτο, και αν δεν ήταν τραγουδιστής, σίγουρα θα τον είχε κερδίσει ο χορός.

4. Αγαπά τα μουσικά όργανα

Παίζει φυσαρμόνικα, κιθάρα, ντέφι και πιάνο.

5. Το κεφάλαιο Rolling Stones

Οι Rolling Stones γεννήθηκαν όταν μπήκε στην ζωή των δύο φίλων ο κιθαρίστας Μπράιαν Τζόουνς, συγκάτοικος του Κιθ, ο πιανίστας Ίαν Στιούαρτ και ο ντράμερ Τσάρλι Γουότς.

6. Δεν ήταν από την αρχή η φίρμα της μπάντας

Δεν ήταν το βασικό πρόσωπο των Rolling Stones από την αρχή. Ο Μπράιαν Τζόουνς ήταν ο αρχηγός και ο μάνατζερ της μπλουζ-ροκ μπάντας το 1962, όμως το 1969 οι Τζάγκερ και Ρίτσαρντς του ζήτησαν να αφήσει την μπάντα, καθώς οι βλέψεις τους για το μέλλον δεν συμβάδιζαν πια. Ο ίδιος το δέχτηκε με ευκολία, καθώς δεν πίστευε πως μπορούσε να παραμείνει σε μία μπάντα που η πορεία που ήθελαν να επιλέξουν δεν του ταίριαζε. Δυστυχώς, ένα μήνα μετά βρέθηκε πνιγμένος στην πισίνα του, ένας θάνατος που ακόμα διερευνάται. Τότε, ο Μικ έγινε το πρώτο όνομα της μπάντας και ο προβολέας της δημοσιότητας φώτιζε αποκλειστικά τον ίδιο.

7. Το αντίο του στον Μπράιαν Τζόουνς

Για να τιμήσει τον θάνατο του Τζόουνς, στην συναυλία της 5ης Ιουλίου του 1969, 3 μέρες μετά το τραγικό συμβάν, ο Μικ απήγγειλε το ποίημα «Άδωνις» του Πέρσι Σέλεϋ και απελευθέρωσε 3.500 πεταλούδες.

8. Και όμως δεν ήταν έρωτας από την πρώτη ματιά

Η πολύ γνωστή σχέση του με την Μαριάν Φέιθφουλ δεν ξεκίνησε από την πρώτη ματιά. Η Μαριάν δεν είχε ενθουσιαστεί καθόλου από την μπάντα, και ούτε από τον Μικ, χαρακτηρίζοντάς τους μάλιστα ως ένα σωρό φασαριόζικα σχολιαρόπαιδα. Όμως μόλις άκουσε την επιτυχία τους As Tears Go By, το πρώτο τραγούδι που έγραψαν ο Μικ και ο Κιθ, άρχισε να αλλάζει γνώμη. Ένα χρόνο αργότερα, ο Μικ και η Μαριάν ήταν από τα πιο θρυλικά ζευγάρια της δεκαετίας του 60.

9. Η σύλληψή του

Το 1967 η αστυνομία οδηγήθηκε στο σπίτι του Ρίτσαρντς κατά τη διάρκεια ενός πάρτι που έκανε η μπάντα. Εκεί αντίκρισαν μικροποσότητες ναρκωτικών αλλά και την Μαριάν Φέιθφουλ γυμνή, κάτω από ένα γούνινο χαλάκι, γνωστή εικόνα της εποχής. Τότε τους συνέλαβαν με ποινή τριών μηνών.

10. Η φυλακή δεν του άφησε πικρή γεύση

Παρόλο που δεν έκατσε πολύ στην φυλακή, καθώς αποφυλακίστηκε μετά από έφεση, ο Μικ δήλωσε πως η φυλακή δεν ήταν τελικά άσχημη εμπειρία. Παρόλο που η Μαριάν είχε πει πως ο γνωστός τραγουδιστής έκλαιγε ανεξέλεγκτα όταν τον επισκεπτόταν, ο ίδιος δήλωνε πως η φυλακή «δεν ήταν και πολύ χειρότερη από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Μινεσότα».

11. Είχε απειληθεί η ζωή του

Το 1969 ένα μέλος των Hells Angel, που είχαν προσληφθεί ως μέλη ασφαλείας της συναυλίας στο Άλταμοντ, σκότωσε έναν άνθρωπο από το κοινό. Ο Τζάγκερ θύμωσε πάρα πολύ με αυτό και ορκίστηκε να μην προσλάβει ποτέ ξανά την συμμορία των μοτοσικλετιστών, κάτι που όπως φαίνεται τους εξόργισε και ετοίμαζαν να τον δολοφονήσουν. Το σχέδιο τους δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω μίας ξαφνικής καταιγίδας.

12. Το… ξύλο με τον Τσάρλι Γουότς

Το 1984, σε έξοδο του Κιθ με τον Μικ για ποτό στο Άμστερνταμ, είχαν πιεί κάπως παραπάνω. Έτσι, όταν γύρισαν στο ξενοδοχείο, ο Μικ επέμεινε να πάρει τηλέφωνο τον ντράμερ του συγκροτήματος, τον Τσάρλι Γουότς. Στο τηλέφωνο του είπε «Που είναι ο ντράμερ μου;» και ο «ντράμερ του» μπήκε έξαλλος στο δωμάτιό του Μικ λέγοντας του «Μη με ξανά πεις ντράμερ σου ποτέ». Τότε του έδωσε μία μπουνιά στο πρόσωπο, που όπως περιέγραψε ο Κιθ, τον έριξε στο κρεβάτι του, πάνω σε ένα πιάτο με καπνιστό σολομό.

13. Ο Σερ Μικ Τζάγκερ

Ο Μικ Τζάγκερ χρίστηκε ιππότης το 2003 μετά από πρόταση του πρωθυπουργού και μεγάλου του φαν Τόνι Μπλέρ. Λέγεται ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ αρνήθηκε να τελέσει την απόφαση, την οποία τελικά έκανε ο Πρίγκιπας Κάρολος. Αυτό συνέβη διότι ο Τζάγκερ δεν συμφωνούσε καθόλου με την βασιλεία και ποτέ δεν παρέλειπε να κρίνει την Ελισάβετ, την οποία είχε αποκαλέσει Αρχηγό Μάγισσα.

14. Έχει βραβευτεί με Grammy

Έχει κερδίσει 3 βραβεία Grammy και ήταν υποψήφιος συνολικά για 16.

15. Το χιούμορ του ξεχωρίζει

Ο Μικ έχει εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ, την οποία πάντα επιβεβαιώνει στις εκπομπές που τον καλούν και ειδικά στο Saturday Night Live, που συνέχεια αυτοσαρκάζεται.

16. Λατρεύει την γυμναστική

Συνεχίζει να γυμνάζεται, παρά το πρόσφατο χειρουργείο που έκανε στην καρδιά. Λέει πως φυσικά οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί, όμως η γυμναστική που κάνει από μικρός λόγω και του πατέρα του, που ήταν γυμναστής, έχει γίνει συνήθεια και τον βοηθάει να νιώθει καλύτερα αλλά να μένει και σε φόρμα. Το πρόγραμμα γυμναστικής του το επιμελείται ένας γυμναστής που κουράρει αθλητές Ολυμπιακών Αγώνων και περιλαμβάνει γιόγκα, πιλάτες, κολύμβηση, ποδηλασία, μποξ και μπαλέτο.

17. Ο Μαραθώνιος του επί σκηνής

Πάνω στην σκηνή, εκτιμάται πως καλύπτει περίπου 12 μίλια με τον χορό και τις κινήσεις του, κατά τη διάρκεια μίας εμφάνισης.

18. Τραγουδάει και αυτός στο μπάνιο του

Όπως όλοι μας, όμως ποτέ τα δικά του τραγούδια. Είχε πει πως «στο μπάνιο τραγουδάμε ότι μπορεί να ακούσαμε στο ραδιόφωνο ή κάτι που θυμηθήκαμε και είχαμε ακούσει πριν από χρόνια. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου έρθει εκείνη την στιγμή».

19. Είναι προπάππους

Έχει συνολικά 8 παιδιά, από 5 διαφορετικές γυναίκες. Από αυτά έχει αποκτήσει 5 εγγόνια και ένα δισέγγονο. Ο τελευταίος γιος του γεννήθηκε το 2016.

20. Η σχέση του με την πρώτη του κόρη

Η τραγουδίστρια Μάρσα Χαντ γέννησε την πρώτη κόρη του τραγουδιστή, Καρίς, το 1970, χωρίς να του πει τίποτα. Από τότε όμως που ο Μικ έμαθε πως ήταν πατέρας της, ήταν κοντά στην Καρίς. Χαρακτηριστικά, πήγε στην αποφοίτηση της, στον γάμο της και στο μαιευτήριο, όταν γεννούσε τον εγγονό του, το 2004.

21. Δεν είχε συζητήσει ποτέ το θέμα του εθισμού του Ρίτσαρντς

Μάλιστα είχε δηλώσει πως το είχε μάθει από τα περιοδικά και πως εκεί είχε καταλάβει το μεγάλο πρόβλημα που είχε ο φίλος του.

22. Είχε αναπτύξει μία έντονη φιλία με τους Beatles

Το πρώτο τους τραγούδι που γνώρισε επιτυχία, το «I Wanna Be Your Man» τους το είχε γράψει ο Τζον Λένον με τον Πωλ ΜακΚαρτνεϋ. Μάλιστα, με τον Πωλ ΜακΚάρτνεϋ ετοίμαζαν ένα επαγγελματικό βήμα στον χώρο του εμπορίου, κάτι που τελικά δεν ευδοκίμησε.

23. Δεν επιτρέπει στον εαυτό του να μένει φυλακισμένος στο παρελθόν

Συγκεκριμένα λέει: «Το παρελθόν είναι ένα υπέροχο μέρος και δεν θέλω να το σβήσω ή να μετανιώσω για αυτό. Όμως δεν θέλω να βρίσκομαι και στην φυλακή του».

24. Οι φιλοδοξίες του επεκτάθηκαν και στην υποκριτική

Έχει πάρει μέρος σε αρκετές ταινίες, σε κανονικούς αλλά και γκεστ ρόλους. Η πιο πρόσφατη συμμετοχή του ήταν στο νουάρ-θρίλερ Διαρρήκτης Υψηλής Τέχνης του 2019.

25. Ο Μικ, το Κουρδιστό Πορτοκάλι και οι Beatles

Ο Μικ Τζάγκερ θα μπορούσε να βρίσκεται στο καστ της ταινίας Το Κουρδιστό Πορτοκάλι στο ρόλο του Άλεξ, κάτι που τελικά δεν έγινε. Αυτό δυσαρέστησε όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τους Beatles, που ήθελαν τόσο έντονα να πάρει τον ρόλο, που ξεκίνησαν μία λίστα με υπογραφές για να μπει ο Μικ στο καστ.