«Ήταν η καρδιά του Rock & Roll»: Οι Rolling Stones και θρύλοι της μουσικής αποχαιρετούν τον Τσάρλι Γουάτς

Η είδηση για τον θάνατο του Τσάρλι Γουάτς σίγουρα σκόρπισε τη θλίψη στον χώρο της μουσικής. Τόσο οι θαυμαστές του όλα αυτά τα χρόνια, όσο και οι συνεργάτες και φίλοι του, έσπευσαν να αποχαιρετίσουν με τον δικό τους τρόπο τον διάσημο ντράμερ των Rolling Stones.

Γνωστός για την πολυετή προσφορά του σε ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα στην ιστορία, ο Γουάτς ήταν ένας ικανότατος ντράμερ -πολυπράγμων μέχρι και τα 70 του, αλλά και ένας ήσυχος οικογενειάρχης. Αν και ήταν ροκ σταρ, δεν ακολούθησε το ταραχώδες μονοπάτι των υπόλοιπων Stones. Παντρεύτηκε τη σύζυγό του Σίρλεϊ το 1964, και έμεινε μαζί της μέχρι και τον θάνατό του.

Παράλληλα, ήταν πολύ αγαπητός και ενέπνευσε τόσο τους μουσικούς της εποχής του, όσο και τις επόμενες γενιές. Έτσι, οι φίλοι του, αλλά και όλοι όσοι τον αγάπησαν όσο βρισκόταν εν ζωή, αποτίουν σήμερα φόρο τιμής σε έναν θρύλο που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Tα μηνύματα των φίλων και συναδέλφων του

Ο Μικ Τζάγκερ τίμησε τον φίλο και συνεργάτη του όλα αυτά τα χρόνια, μοιράζοντας απλά μια φωτογραφία του, στην οποία χαμογελάει.

Ο Κιθ Ρίτσαρντς αποχαιρέτισε επίσης τον συνεργάτη του με μία φωτογραφία ενός drum kit, στο οποίο μία ταμπέλα γράφει «Κλειστό».

Ο Paul McCartney μοιράστηκε τις σκέψεις του σε ένα βίντεο, όπου ανέφερε ότι ο Charlie ήταν ένας φοβερός ντράμερ με μια πολύ σταθερή προσωπικότητα.

Ακόμα ένα μέλος των Beatles, ο Ringo Starr είπε: «Ο Θεός να σε ευλογεί Charlie Watts, θα μας λείψεις. Ειρήνη και αγάπη στην οικογένεια σου».

Μια πολύ στενάχωρη μέρα, είπε ο Elton John, πριν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον θρυλικό ντράμερ: «Ο Charlie ήταν ένας απίστευτος ντράμερ. Στυλάτος και η καλύτερη παρέα.»

Οι Def Leppard έγραψαν σε tweet ότι όσοι τον γνώριζαν ήξεραν ότι ήταν «η καρδιά και η ψυχή του συγκροτήματος». Ο Τζο Έλιοτ μάλιστα θυμήθηκε τις φορές που είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει, προσθέτοντας ότι θα του λείψει πολύ.

Ο Τομ Μορέλο των Rage Against The Machine εξέφρασε επίσης την λύπη του, αποκαλώντας τον Γουάτς «έναν από τους πιο σημαντικούς αρχιτέκτονες της μουσικής».

Οι Kiss από τον επίσημο λογαριασμό τους ευχήθηκαν στον Γουάτς να αναπαυθεί εν ειρήνη, μοιράζοντας ένα tweet του frontman του συγκροτήματος Πολ Στάνλεϊ, στο οποίο εξέφρασε τη λύπη του για τον χαμό ενός «διαχρονικού ειδώλου», που ήταν το «στήριγμα των Rolling Stones».