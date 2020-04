Το νέο τραγούδι των Rolling Stones με το επίκαιρο μήνυμα για την καραντίνα

Οι Rolling Stones μόλις κυκλοφόρησαν ένα ολοκαίνουριο τραγούδι, κάνοντας εκατομμύρια θαυμαστές τους χαρούμενους! Με τον πολύ επίκαιρο τίτλο «Living in a Ghost Town» («Ζώντας σε μία Πόλη-Φάντασμα») το θρυλικό συγκρότημα αποφάσισε να δώσει το δικό του μήνυμα για την καραντίνα, με ένα τραγούδι που είχαν γράψει εδώ και ένα χρόνο.

Πρόκειται για το πρώτο πρωτότυπο τραγούδι των Stones από το 2012, που είχαν κυκλοφορήσει τα κομμάτια “Doom and Gloom” και “One More Shot” για το άλμπουμ τους «GRRR!», αν και το 2016 κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ με blues διασκευές.

Ένα τραγούδι για την καραντίνα

Σε συνέντευξη του, ο Mick Jagger δήλωσε ότι αυτό το -περιέργως- επίκαιρο τραγούδι, γράφτηκε πέρσι από τον ίδιο και τον Keith Richards «Δεν γράφτηκε για την σημερινή κατάσταση, αλλά ναι είναι περίεργο» είπε. «Γράφτηκε για ένα μέρος που ήταν γεμάτο ζωή, αλλά τώρα είναι άδειο, στερημένο από αυτή. Έπαιζα την κιθάρα μου και το έγραψα πολύ γρήγορα, σε περίπου 10 λεπτά.»

Βέβαια, άλλαξε μερικούς από τους στίχους, για να αντιπροσωπεύει καλύτερα την σημερινή εποχή. «Είχαμε την ιδέα με τον Keith να το κυκλοφορήσουμε τώρα, αλλά του είπα ότι πρέπει να το ξαναγράψω!» δήλωσε ο θρύλος της ροκ. «Μερικοί στίχοι δεν ταίριαζαν και άλλοι ήταν λίγο περίεργοι ή υπερβολικά σκοτεινοί. Έτσι, το ξαναέγραψα λίγο, όχι πολύ όμως. Μοιάζει πολύ με το πρωτότυπο.»

The Stones were in the studio recording new material before the lockdown & one song – Living In A Ghost Town – we thought would resonate through the times we’re living in. It’s out at 5pm BST today and you can hear the track and interview on @Beats1 now! https://t.co/MkrRESZwY6 pic.twitter.com/4rHPctkwws

— Mick Jagger (@MickJagger) April 23, 2020