House of Gucci: Άνταμ Ντράιβερ και Lady Gaga στο πρώτο τρέιλερ της ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ

Πιο λαμπεροί και εκθαμβωτικοί από ποτέ Άνταμ Ντράιβερ και Lady Gaga αποπνέουν στυλ και εξουσία στο πρώτο trailer της ταινίας «House of Gucci» η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 24 Νοεμβρίου.

Λίγα λόγια για την ταινία

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Ρίντλεϊ Σκοτ, εξιστορεί τη δολοφονία του Μαουρίτσιο Γκούτσι (Άνταμ Ντράιβερ) και την πτώση της δυναστείας της οικογένειας Gucci στον χώρο της μόδας. Η Lady Gaga υποδύεται την κοσμική Πατρίτσια Ρετζιάνι, πρώην σύζυγο του Μαουρίτσιο, η οποία κατηγορήθηκε και καταδικάσθηκε για την «ενορχήστρωση» της δολοφονίας του, όταν την παράτησε για μια νεαρότερη της γυναίκα.

Εξέτισε 18 χρόνια στη φυλακή όπου και της δόθηκε το παρατσούκλι «Μαύρη Χήρα». Αφέθηκε ελεύθερη το 2016. «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ηθικό άτομο», λέει η Gaga ως Πατρίτσια, «Είμαι όμως δίκαιη». Διατρέχοντας τρεις δεκαετίες έρωτα, προδοσίας, παρακμής, εκδίκησης και φόνου, το δράμα θα εξερευνήσει τι πραγματικά σημαίνει ένα όνομα, τι αξίζει, και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει μια οικογένεια για τον απόλυτο έλεγχο.

Το trailer της ταινίας ντύθηκε μουσικά με την τεράστια επιτυχία τoυ τέλους των 70s, «Heart of Glass» του αμερικάνικου συγκροτήματος Blondie.

Οι συντελεστές

To σενάριο του «House of Gucci» αποτελεί διασκευή του μυθιστορήματος της Sara Gay Forden «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed» και γράφτηκε από τον Ρομπέρτο Μπεντιβένια. Το μεγαλοπρεπές καστ συμπληρώνουν οι Αλ Πατσίνο, Τζάρεντ Λέτο, Σάλμα Χάγιεκ και Τζέρεμι Άιρονς.

Η μεγάλη επιστροφή της Lady Gaga στη μεγάλη οθόνη

Κινηματογραφημένο στην Ευρώπη, το φιλμ σηματοδοτεί την επιστροφή της Lady Gaga στη μεγάλη οθόνη μετά την ταινία «Ένα αστέρι γεννιέται», το 2018, για την οποία η δημοφιλής σταρ κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα.

Ωστόσο τον ενθουσιασμό που έχει δημιουργήσει η ταινία ανάμεσα στους θαυμαστές της Lady Gaga και του Adam Driver, ήδη από όταν κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες των γυρισμάτων την περασμένη Άνοιξη, δεν τη συμμερίζονται όλοι. Τον Απρίλιο, η δισέγγονη του Γκούτσιο Γκούτσι, Πατρίτσια, δήλωσε στο Associated Press την ανησυχία της ότι το φιλμ «πηγαίνει πέρα από την ιστορία ενός αληθινού εγκλήματος που μονοπώλησε τα πρωτοσέλιδα και παραβιάζει την ιδιωτική ζωή των κληρονόμων του Γκούτσιο Γκούτσι».

Ενώ πρόσθεσε: «Είμαστε πραγματικά απογοητευμένοι. Μιλάω εκ μέρους της οικογένειας μου. Κλέβουν την ταυτότητα μιας οικογένειας για να βγάλουν κέρδος, Η οικογένεια μας έχει ταυτότητα, ιδιωτικότητα. Μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα. Ωστόσο υπάρχει ένα όριο το οποίο δεν πρέπει να ξεπεραστεί».

Πηγή: Variety και Deadline.