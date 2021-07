Πού να πάμε σήμερα; 9 συναυλίες για τη Δευτέρα 26 Ιουλίου

1. Ο Κωστής Μαραβέγιας στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Ο Κωστής Μαραβέγιας υποδέχεται αυτό το ιδιαίτερο καλοκαίρι με τον τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει τόσο καλά. Με χαρά, ελπίδα, χιούμορ, εξαιρετικά θετική διάθεση, με μελωδία και ρυθμό. Ορμώμενος από το στούντιο και το νέο του τραγούδι «ΡΙΤΑ», με όλα τα αγαπημένα μας από τη δισκογραφία του αλλά και δικά του αγαπημένα, που διασκευάζει και τραγουδά, μας καλεί τη Δευτέρα 26 Ιουλίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά να γίνουμε σώμα μιας συναυλίας-γιορτής από τα παλιά. Γεμάτη με μια διάχυτη διάθεση αντίστασης στον αρνητισμό, την αγωνία και την αβεβαιότητα της καθημερινότητας.

Δευτέρα 26/7 21:30

Εισιτήριο: Κανονικό 15€, Φοιτητικό- Ανέργων 13€. Προπώληση: viva.gr.

Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρακλείου 13, Πειραιάς 185 33, τηλ. 21 0422 6330

2. Οι ΜΕΛΙSSES στο Θέατρο Άλσος

Το Νο1 συγκρότημα ανοίγει τα φτερά του και προσγειώνεται στο φυσικό του περιβάλλον, στο Θέατρο Άλσος για δύο ακόμα παραστάσεις. Οι ΜΕΛΙSSES έχοντας στο ενεργητικό τους περισσότερα από 1200 live στα 12 χρόνια τους, αποδεικνύουν ότι το δυνατό τους χαρακτηριστικό παραμένει η επαφή τους με τον κόσμο. Το αγαπημένο συγκρότημα έρχεται στο Θέατρο Άλσος και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις επιτυχίες του όπως «Το Κύμα», το «Έλεγες», το «Γιατί», το «Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι», το «Δεν Έχω Ιδέα», το «Είμαι Αλλού», το «Κρυφτό», το «Ένα Λεπτό» αλλά και μοναδικές διασκευές που όλοι έχουμε αγαπήσει. Μαζί τους επί σκηνής θα βρίσκεται ο ένας και μοναδικός Θέμης Αδαμαντίδης. Τεράστιες επιτυχίες όπως το «Στην Καρδιά», το «Μα πού να Πάω», το «Γιασεμί» θα τραγουδηθούν μοναδικά στην σκηνή του Θεάτρου Άλσος.

Δευτέρα 26/7 21:00

Εισιτήριο: Από 20€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Αθήνα 114 74, Τηλέφωνο: 21 0822 7471

3. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (πρώην Τ.Ε.Ι.)

Βασίλη τη Δευτέρα 26 Ιουλίου στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το αίσθημα μιας live εμπειρίας, τη διάδραση μεταξύ κοινού και τραγουδιστή, το αίσθημα να γινόμαστε όλοι ένα, μια μεγάλη παρέα και να τραγουδάμε μαζί τα αγαπημένα μας τραγούδια. Και αυτό ο Βασίλης το ξέρει πολύ καλά. Και είναι ανυπόμονος για τη Δευτέρα 26 Ιουλίου, γιατί όπως έλειψαν σε μας οι συναυλίες, το ίδιο και περισσότερο έλειψαν σε αυτόν.

Δευτέρα 26/7 21:00

Εισιτήριο: Από 15€. Προπώληση:

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (πρώην Τ.Ε.Ι.), Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης

4. Ο Στέλιος Ρόκκος και η Μελίνα Ασλανίδου στο Θέατρο Δάσους

Με την προτροπή «Ζήσε τη ζωή σου» δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ο Στέλιος Ρόκκος και η Μελίνα Ασλανίδου, που έχουν ζήσει και «χτίσει» τη ζωή τους με το συγκεκριμένο motto, ενώνουν τις δυνάμεις τους και ετοιμάζονται για μία μεγάλη βόλτα στην Ελλάδα που διψά για live εμφανίσεις από αγαπημένους καλλιτέχνες που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Ο Στέλιος Ρόκκος κι η Μελίνα Ασλανίδου στις προσωπικές τους διαδρομές έχουν αποδείξει περίτρανα ότι «Ζουν τη ζωή τους» όπως εκείνοι την ορίζουν κάθε στιγμή. Είναι, από τη φύση τους, πρωταγωνιστές. Ανεξάρτητοι και δημιουργικοί που λειτουργούν από ψυχής.

Δευτέρα 26/7 21:30

Εισιτήριο: Από 20€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Θέατρο Δάσους, Δάσος Σέιχ Σου, 554 37, Τηλέφωνο: 231 520 0200

5.Φεστιβάλ Ρεματιάς 2021:Our Festival 7

Συνάντηση αλληλέγγυων καλλιτεχνών που παρουσιάζουν ποικιλία εκδηλώσεων. Θέατρο, μουσική, χορός, κουκλοθέατρο, video art, παιδικές παραστάσεις, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους.

Δευτέρα 26/7 20:30

Εισιτήριο: Γενική Είσοδος – Δελτίο Εισόδου. Προπώληση:viva.gr.

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Προφήτου Ηλία 65, Χαλάνδρι 152 33

6. Ο Bloody Hawk live στην Πάτρα

O Bloody Hawk ζωντανά στο Θεατράκι Μαρίνα Πάτρας, Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Ιουλίου 2021, για ένα αξέχαστο βράδυ.

Δευτέρα 26/7 21:30

Εισιτήριο: Από 13€. Προπώληση:viva.gr.

Θεατράκι του Λιμανιού στη Μαρίνα, Ηρ. Πολυτεχνείου, Πάτρα 264 41, Τηλέφωνο: 698 823 2000

7. «Το Πράγμα» Jazz Sextet στο Gazarte

Το Πράγμα έρχεται στην ταράτσα του Gazarte τη Δευτέρα 26 Ιουλίου για μια δημιουργική αναζήτηση που ξεκινά από τα boogie-woogie της Νέας Ορλεάνης, συνεχίζει στις τελετές τσαγιού της Άπω Ανατολής και έχει στόχο τη χαρά – για τους μουσικούς και τους ακροατές. Το Πράγμα, η ορχήστρα τού πιανίστα Κωστή Χριστοδούλου, στην πρώτη συναυλία μετά την έκδοση του άλμπουμ Year of the Thing. Το ρεπερτόριο αποτελείται από πρωτότυπη μουσική που, ενώ βασίζεται στην παράδοση του swing και των blues (Charles Mingus και Duke Ellington), προεκτείνεται σε modal ήχους (Sun Ra και John Coltrane) που συνθέτουν ένα τοπίο διαλογισμού.

Δευτέρα 26/7 21:30

Εισιτήριο: Από 8€. Προπώληση:viva.gr.

Gazarte, Βουτάδων 34, Αθήνα 118 54, Τηλέφωνο: 21 0346 0347

8. Incanto: Ο Δημήτρης Τηλιακός και οι Ex Silentio στο Αίθριο του ΜΙΕΤ

Ο Δημήτρης Τηλιακός μαζί με τους Ex Silentio παρουσιάζουν το «Incanto: Το τραγούδι σαν άλλη πνοή από τη Δύση στην Ανατολή», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2021, 24, 26, και 27 Ιουλίου, στο Αίθριο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Ένα μουσικό ταξίδι από τη Γερμανία μέχρι τη νοτιοανατολική Μεσόγειο, στο οποίο παντρεύονται συνθέσεις του Κλάουντιο Μοντεβέρντι και του Όσβαλντ φον Βόλκενσταϊν με παραδοσιακά θρακιώτικα, κρητικά, σεφαραδίτικα και συριακά τραγούδια.

Σάββατο 24/7, 21:00

Εισιτήριο: Γενική Είσοδος 10€ • Αμεα / Ανέργων 5€. Προπώληση: ticketservices.gr.

http://aefestival.gr/ | Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (Αίθριο), Θουκιδίδου 13, Πλάκα. Τηλ: 21 0322 1335 | https://www.miet.gr/

9. Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών – Kadebostany Live in Thessaloniki

Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου, στις 21:30, το δημοφιλές συγκρότημα electropop από την Ελβετία, Kadebostany, έρχεται για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς αμφιβολία οι Kadebostany αποτελούν τους ηγέτες της νέας pop αυτοκρατορίας και την φετινή χρονιά το αποδεικνύουν ακόμα περισσότερο με τονέο τους album «Monumental». Χωρίς βέβαια να ξεχνάμε τις τεράστιες επιτυχίες όπως «Walking With a Ghost», «Castle in the Snow», «Frozen To Death», «Jolan» και βέβαια τη διασκευή στο «Crazy In Love» της Beyonce.

Δευτέρα 26/7, 21:30 (Ώρα προσέλευσης 20:00)

Εισιτήριο: Από 15€. Προπώληση: viva.gr.

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη. www.monilazariston.gr.