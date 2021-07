Κάννες 2021: Οι απρόσμενοι νικητές του φετινού συναρπαστικού φεστιβάλ

Τα φετινά Βραβεία Καννών ολοκληρώθηκαν, μετά από έναν χρόνο απουσίας, με πλήθος περσινών αλλά και φετινών ταινιών. Ο ανταγωνισμός για το μεγάλο βραβείο της βραδιάς, τον Χρυσό Φοίνικα, ήταν μεγάλος. Μεγάλα ονόματα παρουσίασαν τις ταινίες τους για πρώτη φορά, όπως ο Λέο Κάραξ, ο Γουές Άντερσον, η Ζουλιά Ντουκουρνό, ο Πολ Βερχόφεν και ο Ασγκάρ Φαραντί.

Η φετινή κριτική επιτροπή, με πρόεδρο τον Σπάικ Λι, απένειμε τον Χρυσό Φοίνικα στην ταινία «Titane» της Ζουλιά Ντουκουρνό, γνωστή για την ταινία της «Raw». Ακολουθούν όλες οι νικητήριες ταινίες του φετινού Φεστιβάλ Καννών.

Χρυσός Φοίνικας: Titane – Ζουλιά Ντουκουρνό

Με την μεγάλη νίκη της βραδιάς, η Ντουκουρνό γίνεται η δεύτερη μόλις γυναίκα που κερδίζει το εν λόγω βραβείο, με την πρώτη να είναι η Τζέιν Κάμπιον το 1993, με την ταινία «The Piano» -το βραβείο μοιράστηκε με τον σκηνοθέτη Τσεν Καιγκ. Στο «Titane», μετά από μια σειρά περίεργων εγκλημάτων, ένας πατέρας επανενώνεται με τον γιο του, που αγνοούταν για 10 χρόνια. Χαρακτηρίστηκε από τις πιο ακραίες ταινίες που έχουν προβληθεί στις Κάννες και εμφατικά τονίστηκε από πολλούς η άμεση έμπνευση από το «Crash» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, ταινία που τάραξε αντίστοιχα τα νερά στις Κάννες.

Grand Prix: Α Hero – Ασγκάρ Φαραντί και Compartment No. 6 – Γιούχο Κουόσμανεν (ισοπαλία)

Α Hero – Ασγκάρ Φαραντί

To δεύτερο πιο σημαντικό βραβείο του Φεστιβάλ Καννών, μοιράστηκε ο Ιρανός σκηνοθέτης, Ασγκάρ Φαραντί με τον Φινλανδό σκηνοθέτη, Γιούχο Κουόσμανεν. Στην ταινία του Φαραντί, ο πρωταγωνιστής βρίσκεται στην φυλακή για χρέη και μέσα σε δύο μέρες άδειας, προσπαθεί να πείσει τον πιστωτή του, να αποσύρει κάποιο μέρος του χρέους αλλά τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα έπρεπε. Θρίλερ και δράμα μαζί, η ταινία ήρθε πολύ κοντά να κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα και θεωρήθηκε μια από τις καλύτερες φετινές συμμετοχές.

Compartment No. 6 – Γιούχο Κουόσμανεν

Δύο άγνωστοι μοιράζονται ένα κουπέ σε τρένο που ταξιδεύει στην Ρωσία. Η μια νεαρή φοιτήτρια αρχαιολογίας και ο άλλος, ένας ανθρακωρύχος, οι οποίοι παρά το χάσμα ανάμεσα τους, θα γκρεμίσουν την απόσταση και θα δουν με άλλη ματιά τη ζωή. Πρόκειται για την δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Κουόσμανεν, μετά το ντεμπούτο του με τίτλο «Η Πιο Ευτυχισμένη Μέρα στη Ζωή του Όλλι Μάκι».

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Annette – Λέο Καράξ

Με πρωταγωνιστές την Μαριόν Κοτιγιάρ και τον Άνταμ Ντράιβερ, ο Καράξ συνέθεσε μια δραματική ταινία- μιούζικαλ, γεμάτη ένταση και ισχύ. H ιστορία περιτριγυρίζεται από τη ζωή ενός ζευγαριού, μιας τραγουδίστριας της όπερα κι ενός κωμικού, οι οποίοι φέρνουν στον κόσμο ένα κορίτσι μ’ ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Το βραβείο Σκηνοθεσίας δόθηκε επάξια στον Καράξ για την σκηνοθετική μαεστρία που κατέχει και μπορεί να φανεί ακόμη κι από το τρέιλερ.

Καλύτερο Σενάριο: Drive My Car – Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

Ένας θεατρικός σκηνοθέτης, μετά την βαριά απώλεια της γυναίκας του, δέχεται να σκηνοθετήσει ένα έργο στην Χιροσίμα και η ανάμειξή του με το έργο θα τον βοηθήσει στην διαχείριση του χαμού. Το σενάριο κέρδισε για την απλότητα και το βάθος του, σε μια θεματική που δεν θα μπορούσε να προσεγγιστεί διαφορετικά.

Καλύτερη Ηθοποιός: Renate Reinsve, The Worst Person In The World – Ιωακίμ Τρίερ

H Renate Reinsve κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία του Ιωακίμ Τρίερ. Η πλοκή αφορά τέσσερα χρόνια στη ζωή της Τζούλι, μιας νέας γυναίκας που προσπαθεί να βρει τον δρόμο της, τόσο στην ερωτική της ζωή, όσο και στην καριέρα της.

Βραβείο Επιτροπής: Ahed’s Knee – Ναντάβ Λαπίντ και Memoria – Απιτσατπόνγκ Βιρασετακούν (ισοπαλία)

Ahed’s Knee – Ναντάβ Λαπίντ

Η δραματική ταινία του Ισραηλινού σεναριογράφου και σκηνοθέτη, Ναντάβ Λαπίντ, μιλά για τον αγώνα ενός σκηνοθέτη απέναντι τόσο στον «θάνατο» της ελευθερίας στην χώρα του, όσο και του θανάτου της μητέρας του.

Memoria – Απιτσατπόνγκ Βιρασετακούν



Η νέα ταινία του Ταϊλανδέζου σκηνοθέτη δεν περνά απαρατήρητη! Με πρωταγωνίστρια την Τίλντα Σουίντον, η πλοκή αφορά μια γυναίκα που ταξιδεύει από την Σκωτία, στην Κολομβία. Εκεί, παρατηρεί περίεργους ήχους και αρχίζει να τους μελετά. Ο σκηνοθέτης, έχει κερδίσει στο παρελθόν τον πολυπόθητο Χρυσό Φοίνικα, το 2010, με την ταινία «Ο Θείος Μπούνμι θυμάται τις Προηγούμενες Ζωές του».

Καλύτερος Ηθοποιός: Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς, Nitram – Τζάστιν Κουρζέλ

Ο Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού στα 31 του πρωταγωνιστώντας στο θρίλερ του Κουρζέλ. Η ταινία περιγράφει τα γεγονότα από την σφαγή του Port Arthur το 1996 καθώς και το πώς και το γιατί συνέβη.

Χρυσή Κάμερα: Murina – Antoneta Alamat Kusijanović

Το συγκεκριμένο βραβείο δίνεται στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που προβάλλεται για πρώτη φορά από σκηνοθέτη που δεν έχει ξανακάνει ταινία πάνω από 60 λεπτά! Στο συγκεκριμένο φιλμ, εξετάζεται η ιστορία μιας έφηβης που αποφασίζει να αντικαταστήσει τον χειριστικό πατέρα της με τον πλούσιο ξένο φίλο της.

Χρυσός Φοίνικας Καλύτερης ταινίας μικρού μήκους: All The Crows In The World – Tang Yi

Ειδική Αναφορά της Επιτροπής για ταινία μικρού μήκους: August Sky – Jasmin Tenucci