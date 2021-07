Το Athens Open Air Film Festival «ταξιδεύει» στην Ελευσίνα 2023 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

To Athens Open Air Film Festival, σε συνδιοργάνωση με την «Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», μάς προσκαλεί σε ένα τετραήμερο δρώμενο – κινηματογραφικό ταξίδι στην ιστορική Ελευσίνα, από τις 23 έως και τις 26 Ιουλίου 2021. Πρόκειται για μια σειρά δωρεάν κινηματογραφικών προβολών, εμπνευσμένων από την ανεξερεύνητη τοπογραφία της Ελευσίνας, με γνώμονα το σινεμά ως εικαστική παρέμβαση και ως ανάδειξη ενός χώρου, ως εμπειρία και διάλογο με μια τοποθεσία.

Πρόθεση του Athens Open Air Film Festival είναι η μετατροπή της Ελευσίνας σε πολύτιμο και μυστηριώδες έκθεμα, μέσα από την απρόσμενη συνομιλία της κινηματογραφικής θέασης με το φυσικό σκηνικό που θα τη φιλοξενήσει και τη μεταμόρφωση μιας σειράς προβολών σε site specific καλλιτεχνική δράση.

Στόχος είναι να αποτελέσουν οι προβολές μοχλό έλξης αφενός των κατοίκων της Ελευσίνας, ώστε να ανακαλύψουν ξανά με ενθουσιασμό την πόλη τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, αλλά και των επισκεπτών της περιοχής, προσφέροντάς τους έναν συνδυασμό θέασης και μαγικής συνύπαρξης του σινεμά με το περιβάλλον που το κυκλώνει και ταυτοχρόνως το συμπληρώνει, του προσδίδει επιπλέον διαστάσεις και ατμόσφαιρες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) προβολές σε πέντε τοποθεσίες ιδιαίτερης αισθητικής και σημασίας για το ιστορικό φορτίο και το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Ελευσίνας, προσφέροντας μια εκ νέου «ανάγνωση» πέντε εκπληκτικών φιλμ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προβολών

Παρασκευή 23 Ιουλίου | 21:15

Αποκάλυψη Τώρα: The Final Cut (Apocalypse Now: The Final Cut, 1979 / 2019) του Φράνσις Φορντ Κόπολα

Μια από τις πλέον μυθικές ταινίες του σύγχρονου κινηματογράφου θα προβληθεί στο ολοκαίνουργιο και τελειωτικό μοντάζ που ονειρευόταν ο δημιουργός της, με εντυπωσιακή ψηφιακή αποκατάσταση που έγινε για πρώτη φορά από το αρχικό νεγκατίφ της ταινίας, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να δει, να ακούσει και κυρίως να βιώσει την «Αποκάλυψη» όπως ποτέ άλλοτε.

Πρωταγωνιστούν: Μάρτιν Σιν, Ρόμπερτ Ντιβάλ, Μάρλον Μπράντο, Λόρενς Φίσμπερν, Ντένις Χόπερ | Διάρκεια: 183’

Σάββατο 24 Ιουλίου | 21:15

Νοσφεράτου – Μία Συμφωνία Τρόμου (Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens, 1922) του Φρίντριχ Βίλεμ Μούρναου

Συνοδεία πρωτότυπης, ζωντανής μουσικής από τον συνθέτη Νίκο Βελιώτη.

Μια μεγαλοπρεπής ελεγεία του άσπρου και του μαύρου, του μακάβριου και του γοτθικού, του άπλετου φωτός και του απέραντου σκοταδιού, της αόρατης γέφυρας που ενώνει τον κόσμο των ζωντανών με εκείνο των νεκρών. Με το εξπρεσιονιστικό βωβό αριστούργημα του Μούρναου, εμπνευσμένο από τον ανυπέρβλητο λογοτεχνικό «Δράκουλα» του Μπραμ Στόουκερ, ξημέρωσε ένας ολόκληρος αιώνας κινηματογραφικής μυθολογίας τρόμου. Το «Νοσφεράτου» θεωρείται μια από τις σπουδαιότερες δημιουργίες στην ιστορία του σινεμά

Πρωταγωνιστούν: Μαξ Σρεκ, Γκούσταβ Φον Βαγκενχάιμ | Διάρκεια: 94’

Ο Νίκος Βελιώτης θα αναπαράγει ηχητικά περιβάλλοντα που θα εμπλουτίσουν το ακουστικό αφήγημα της ταινίας.

Συνθέτης και τσελίστας, εκπρόσωπος της εναλλακτικής πειραματικής και ροκ μουσικής. Στα 80s δημιουργεί τους In Trance 95 μαζί με τον Αλέξανδρο Μαχαίρα. Στα 90s στρέφεται στον πειραματισμό και την avant-garde με βασικό όχημα το βιολοντσέλο. Δημιουργεί τους Cranc (με τα αδέλφια Rhodri & Angharad Davies). Στα 00s δημιουργεί τους Texturizer (με τον Coti K.) και τους Looper (με τους Ingar Zach & Martin Kuchen). Κονιορτοποιεί το βιολοντσέλο του [Cello Powder] και συνεργάζεται με τον Γιάννη Αγγελάκα και τον David Grubbs. Διοργανώνει επίσης το φεστιβάλ 2:13 στην Αθήνα [2000 – 2007]. Στα 10s δημιουργεί τους Mohammad μαζί με τους ILIOS και Coti K. [μετονομάστηκαν σε MMMΔ μετά την αποχώρηση του Coti K. To 2015]. Έχει γράψει μουσική για θέατρο, χορό και κινηματογράφο. Έχει πλούσια δισκογραφία και πολυάριθμες εμφανίσεις σε διεθνή φεστιβάλ (Ευρώπη, Αμερική, Ασία).

Κυριακή 25 Ιουλίου | 21:15

Επάγγελμα: Ρεπόρτερ (The Passenger, 1975) του Μικελάντζελο Αντονιόνι

Μαέστρος της ελκυστικά κινηματογραφημένης αποξένωσης, και των ανθρωπίνων Ζωνών του Λυκόφωτος μέσα στις οποίες ταυτότητες, πεπρωμένα, χαρακτηριστικά και ολόκληρες ζωές χάνονται για να μην βρεθούν τις περισσότερες φορές ποτέ ξανά, ο Μικελάντζελο Αντονιόνι πλάθει εδώ έναν σύνθετο και πανούργο ιστό ταινίας, ένα υπαρξιακό θρίλερ το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις θρυλικές δημιουργίες της δεκαετίας του ‘70.

Πρωταγωνιστούν: Τζακ Νίκολσον, Μαρία Σνάιντερ, Ίαν Χέντρι | Διάρκεια: 119’

Δευτέρα 26 Ιουλίου | 21:15

To λιμάνι της Χάβρης (Le Havre, 2011) του Άκι Καουρισμάκι

Στο μέσο μιας απέλπιδος πραγματικότητας, ο Καουρισμάκι ανακαλύπτει ξανά την ανθρώπινη δυνατότητα για κάτι καλύτερο, οχυρώνεται με τους ήρωές του πίσω από έναν αφοπλιστικό ρομαντισμό και συνοψίζει την έννοια της συγκινητικής αγάπης στο υπέροχο πρωταγωνιστικό ζευγάρι των Αντρέ Βιλμς και Κάτι Ούτινεν. Χειροποίητη, ανεπιτήδευτη και με το βλέμμα διακριτικά σκυμμένο χαμηλά, η «Χάβρη» επικοινωνεί τα πάντα ψιθυριστά, επαναφέρει την κινηματογραφική μαγεία των απλών πραγμάτων και διδάσκει τη μετριοφροσύνη ως αρετή στην εποχή των μεγαλόσχημων δηλώσεων.

Πρωταγωνιστούν: : Αντρέ Βιλμς, Κάτι Ούτινεν, Ζαν-Πιέρ Νταρουσέν |Διάρκεια: 93’

Δευτέρα 26 Ιουλίου | 21:15

Αγέλαστος Πέτρα, του Φίλιππου Κουτσαφτή (2000)

Από το 2000, χάρη στην αίσθηση που προκάλεσε η πολυβραβευμένη «Αγέλαστος Πέτρα», ο Φίλιππος Κουτσαφτής κατοχυρώθηκε ως μια σημαντική και επιδραστική φιγούρα στον χώρο του ελληνικού σινεμά τεκμηρίωσης. Στο πλαίσιο της επετείου των 20 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας θα πραγματοποιηθούν δύο συνεχόμενες προβολές (η μία μετά την άλλη), η πρώτη για το κοινό και η δεύτερη, παρουσία του περφόρμερ Τάσου Βασιλείου, θα αποτελέσει ειδική εγκατάσταση η οποία θα καθιστά την προβολή της ταινίας αντικείμενο πολλαπλής θέασης στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.

Διάρκεια: 85’

Ο Τάσος Βασιλείου είναι ηθοποιός (Θέατρο Τέχνης), θεατρικός σκηνοθέτης, μουσικός, τηλεοπτικός και κινηματογραφικός παραγωγός και έχει συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα της ελληνικής μουσικής και κινηματογραφικής σκηνής (Μάνος Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης, Σταύρος Τσιώλης, Κωνσταντίνος Γιάνναρης, Νίκος Περράκης, Περικλής Χούρσογλου κ.ά.).

Στο πλαίσιο της προβολής θα παρουσιαστεί σε πρώτη προβολή 10λεπτο απόσπασμα (work in progress) από τη νέα ταινία του Φίλιππου Κουτσαφτή «Οι Ελευσίνιοι», σε παραγωγή της «Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Το κινηματογραφικό τετραήμερο εντάσσεται στο θεματικό άξονα “Άνθρωποι/Κοινωνία”, του καλλιτεχνικού προγράμματος της Ελευσίνας 2023 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, και συγκεκριμένα πρόκειται για μία από τις δράσεις του προγράμματος Cine ΕΛΕΥΣΙΣ.