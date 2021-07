Πού να πάμε σήμερα; 14 παραστάσεις για την Κυριακή 18 Ιουλίου

1. «Με τις μέλισσες ή με τους λύκους», του Θανάση Καμπαγιάννη στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Την παράσταση Με τις μέλισσες ή με τους λύκους, η οποία αποτελεί την καλλιτεχνική προσπάθεια απόδοσης της αγόρευσης του Θανάση Καμπαγιάννη, συνηγόρου πολιτικής αγωγής στην πολυσυζητημένη δίκη της Χρυσής Αυγής, φιλοξενεί το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2021 – Νύχτες Αλληλεγγύης, την Κυριακή 18 Ιουλίου.

Κυριακή 18/7 21:00

Εισιτήριο: Ελεύθερη είσοδος μόνο με δελτίο εισόδου. Προπώληση: viva.gr.

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Πεζόδρομος Προφήτη Ηλία, Πολύδροσο Χαλανδρίου

2. «Stand-Up Kids»: Comedy show με τον Γιώργο Χατζηπαύλου στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ

Φέτος το καλοκαίρι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) η κωμωδία έχει την τιμητική της. Τρεις συνεχόμενες Κυριακές (18 και 25 Ιουλίου και 1 Αυγούστου) στις 21:00, ο δημοφιλής stand-up κωμικός Γιώργος Χατζηπαύλου παρουσιάζει στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ ένα comedy show για παιδιά από 6 έως 12 ετών και τους γονείς τους. Η παράσταση πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Κυριακή 18/7 21:00

Εισιτήριο: Κανονικό 10€, Μειωμένο 5€. Προπώληση: Προπώληση εισιτηρίων από την Τετάρτη 07/07 για τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ και από την Πέμπτη 08/07 στις 10:00 για το κοινό, ηλεκτρονικά στο TicketServices.gr ή τηλεφωνικά στο 210 7234567.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα, τηλ: 216 8091000



3.«The 1821 – Η Επιθεώρηση» στο Βεάκειο Θέατρο

Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρουσιάζει την παράσταση «The 1821 – Η Επιθεώρηση», με την υπογραφή των Φοίβου Δεληβοριά και Δημήτρη Καραντζά, στο Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έως τέλος Ιουλίου. Όλοι και όλα θα παρελάσουν σ’ αυτή την σατιρική επανεξέταση της παλαιότερης και σύγχρονης Ιστορίας γεμάτη μουσική, χρυσόσκονη, κριτική και χιούμορ.

Κυριακή 18/7, 21:00

Εισιτήριο: Διακεκριμένη Ζώνη: 30€. (25€ φοιτητικό, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων, ανέργων). Ζώνη Α’: 25€. (20€ φοιτητικό, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων, ανέργων). Ζώνη Β’: 20€ (15€ φοιτητικό, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων, ανέργων). Ζώνη Γ’: 15€. Προπώληση: viva.gr.

https://www.dithepi.gr/ | Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο, Ηρακλείου 13, Πειραιάς. Τηλ: 21 0422 6330.

4.«Ανθισμένες Μανόλιες» του Ρόμπερτ Χάρλινγκ στο Θέατρο Χυτήριο

Το θεατρικό έργο «Ανθισμένες Μανόλιες» του Ρόμπερτ Χάρλινγκ θα ανθίσει στο καλοκαιρινό Θέατρο Χυτήριο – Σημείο Πολιτισμού από την Κυριακή 27 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, σε απόδοση και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Κυριακού. Μια κωμική τραγωδία για την φιλία, την μητρότητα, την απώλεια, την οικογένεια και τον έρωτα, όλες οι γυναίκες θα βρούν κάτι από την δική τους ζωή. Οι χαρακτήρες και οι διάλογοι μεταφέρουν μηνύματα, πέρα από οποιαδήποτε στενά κοινωνικά στερεότυπα.

Κυριακή 18/7, 21:00

Εισιτήριο: 15 και 12 ευρώ φοιτητικό, ανέργων και τρίτης ηλικίας. Προπώληση: 10€. Ticketplus.gr

Θέατρο Χυτήριο – Σημείο Πολιτισμού, Ιερά Οδός 44, Κεραμεικός. Τηλ: 210-341-2313.

5. «Ορέστης» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου

Ο Γιάννης Κακλέας επιστρέφει στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου καταθέτοντας την πρώτη του σκηνοθεσία αρχαίας ελληνικής τραγωδίας με τον «Ορέστη» του Ευριπίδη, στη μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά. Στις 16, 17 και 18 Ιουλίου, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, ένα έργο γεμάτο σφοδρές συγκρούσεις, ανατροπές, απολογίες και έντονο πολιτικό προβληματισμό.

Κυριακή 18/7, στις 21:00

Εισιτήριο: Από 17€. Προπώληση: viva.gr.

Αρχαίο Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου, Επιδαύρου, Tripolis 210 52, Τηλέφωνο: 2753 022026

6. «Η Θηλιά» στο Θερινό Θέατρο Αθηνά

Το ψυχολογικό θρίλερ του Πάτρικ Χάμιλτον, «Θηλιά» ανεβαίνει σε μια καλοκαιρινή εκδοχή γεμάτη σασπένς και μυστήριο στο Θερινό Θέατρο Αθηνά, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν, από τις Θεατρικές Επιχειρήσεις Μαροσούλη. Δύο φίλοι έχουν μόλις δολοφονήσει έναν γνωστό τους χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο. Κρύβουν το πτώμα μες σ’ ένα μπαούλο για να το μεταφέρουν αργότερα, πιστεύοντας πως έχουν κάνει το τέλειο έγκλημα. Παίζουν: Γωγώ Μπρέμπου, Αργύρης Αγγέλου, Βαγγέλης Ψωμάς, Γιάννης Σίντος, Ελένη Κρίτα και Παντελής Καναράκης.

Κυριακή 18/7, 21:30

Εισιτήριο: €16 (γενική είσοδος), €12 (φοιτητικό & ανέργων). Προπώληση: viva.gr.

Θερινό Θέατρο Αθηνά, Πατησίων και Δεριγνύ 10, Αθήνα. Τηλέφωνο: 2108237330.

7. «Η Παγίδα», του Ρομπέρ Τομά στο Ανοιχτό Θέατρο Μητρόπολης

Η «Παγίδα» του Ρομπέρ Τομά σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Μια αστυνομική κωμωδία που τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Όλα και όλοι είναι διπλά. Οι αθώοι, ένοχοι, το δράμα, κωμωδία, η λογική, τρέλα και φαντασία. Παίζουν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης Γιώργος Κωνσταντίνου Έφη Μουρίκη Μαρία Αντουλινάκη Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος Τάκης Παπαματθαίου.

Κυριακή 18/7, 21:15

Εισιτήρια: Από 15€. Προπώληση: viva.gr.

Ανοικτό θέατρο μητρόπολης, Καρδίτσα 431 00

8.«Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες», του Leonard Gershe στο Θέατρο Νταμάρι

Ελευθερία, έρωτας, αυτοπροσδιορισμός, θάρρος, αφοσίωση, αγάπη. Έννοιες αναλλοίωτες μέσα στον χρόνο και πάντοτε επίκαιρες, τις οποίες πραγματεύεται με μοναδική μαεστρία ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας Leonard Gershe στο πολυβραβευμένο έργο του «Οι Πεταλούδες είναι ελεύθερες» (Butterflies Are Free, 1969). Η σκηνοθεσία είναι της Ρέινας Εσκενάζυ παραγωγή της Erofili Productions, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε την Πέμη Ζούνη, τον Αναστάση Ροϊλό, την Εριέττα Μανούρη και τον Κωνσταντίνο Ελματζίογλου. Το τραγούδι της παράστασης υπογράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Κυριακή 18/7, στις 21:15

Εισιτήριο: Από 15€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Βριλησσίων Αλίκη Βουγιουκλάκη, Μεταμορφώσεως Σωτήρος 25-27, Βριλήσσια 152 38

9.«Βάκχες», του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων

Η Εταιρεία Τέχνης «Αrs Aeterna» και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων παρουσιάζουν το καλοκαίρι του 2021 την τραγωδία του Ευριπίδη «Βάκχες», ένα από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Η παράσταση, θα παρουσιαστεί σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη σε περιοδεία, σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα καθώς και στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ο Άκης Σακελλαρίου στο ρόλο του Διόνυσου, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος στο ρόλο του Πενθέα και η Ιωάννα Παππά στο ρόλο του Τειρεσία.

Κυραική 18/7, στις 21:30

Εισιτήριο: Από 15€. Προπώληση: viva.gr.

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Λυδίας 10, Κρηνίδες 640 03, Τηλέφωνο: 251 051 6251

10. Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: «Το Σχολείο των Γυναικών», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου στην Πειραιώς 260

Ένα από τα αριστουργήματα του Μολιέρου, το «Σχολείο των Γυναικών», μια αρχετυπική ιστορία γυναικείας εξέγερσης σε ένα περιτύλιγμα αλλεπάλληλων, ξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, από τις 17 έως τις 20 Ιουλίου στην Πειραιώς 260 (Χώρος Δ). Από φόβο μην γίνει «κερατάς», ο Αρνόλφος γίνεται δυνάστης! Για να αποκτήσει μια σύζυγο όπως τη φαντάζεται, ο Αρνόλφος μεγαλώνει τη μικρή Αγνή σε απομόνωση, με σκοπό να την παντρευτεί, μόλις εκείνη φτάσει σε ηλικία γάμου. Εν ολίγοις, τα έχει προβλέψει όλα. Όλα;

Κυριακή 18/7, 21:00

Εισιτήριο: Διακεκριμένη Ζώνη 25€, Ζώνη Α΄: 20€ – Φοιτητικό, 65+, Καλλιτεχνικών Σωματείων 16€, Ζώνη Β΄: 15€, Φοιτητικό, 65+, Καλλιτεχνικών Σωματείων 12€, ΑΜΕΑ, Ανέργων, Σπουδαστικό Καλλιτεχνικό Σχολών 5€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Πειραιώς 260, Καλλιθέα, Πειραιώς, 260, Τηλ. 21 0928 2900. http://aefestival.gr/



11. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: «BLKDOG» από τους Far From the Norm

Την Κυριακή 18 Ιουλίου, στο πλαίσιο του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μία από τις σημαντικότερες βρετανικές ομάδες χορού, οι Far From the Norm, με το επαναστατικό έργο «BLKDOG» του Botis Seva, το οποίο βραβεύτηκε το 2019 με το βραβείο Olivier καλύτερης νέας χορευτικής παράστασης. Οι Far From the Norm, εξελίσσουν διαρκώς το λεξιλόγιό τους πειραματιζόμενοι με όλα τα street styles, το θέατρο, την περφόρμανς και τον κινηματογράφο.

Κυριακή 18/7, 22:00

Εισιτήριο: Κανονικό εισιτήριο / α’ ζώνη: €15,00. Μειωμένο εισιτήριο / α’ ζώνη: €12,00. Περιορισμένης ορατότητας / β’ ζώνη: €10,00 | Προπώληση: ticketmaster.gr.

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, Καλαμάτα. https://kalamatadancefestival.gr/

12. «Κάποτε στο Βόσπορο» του Άκη Δήμου στο Θέατρο Αλτιναλμάζη

Η μουσικοθεατρική παράσταση του Άκη Δήμου «Κάποτε στο Βόσπορο» ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα εξαιρετικό επιτελείο συντελεστών κι ένας δυνατός θίασος πρωταγωνιστών θα ζωντανέψουν την ιστορία των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης στα μισά του περασμένου αιώνα, ανακαλώντας μνήμες με σημείο αναφοράς τις μουσικές και τα τραγούδια μιας ολόκληρης εποχής. Τη σκηνοθεσία και τη χορογραφία υπογράφει η Σοφία Σπυράτου.

Κυραική 18/7, στις 21:15

Εισιτήριο: Από 15€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Αλτιναλμάζη, Αλεξανδρούπολη 681 00

13. Παιδικό θέατρο: «Το Όνειρο του Σκιάχτρου» του Ευγένιου Τριβιζά

Τα παιδαγωγικά μηνύματα του μαγευτικού αυτού έργου είναι πολλά και ουσιαστικά. Με διασκεδαστικό και αυθόρμητο τρόπο προβάλλονται θεμελιώδεις έννοιες όπως η αγάπη, η πίστη, η δύναμη της θέλησης, η φιλία, η ομαδικότητα, η απολύτρωση και η ελευθερία, συνδέοντας με αριστοτεχνικό τρόπο το θέατρο με την καθημερινή ζωή των παιδιών. Χαρακτηριστικό της παράστασης είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται σε παιδική σκηνή η πρωτοποριακή και φαντασμαγορική τεχνοτροπία 3D mapping projection.

Κυριακή 18/7, 21:15

Εισιτήρια: Από 9€. Προπώληση: viva.gr.

Δημοτικό Θέατρο Ερωφίλη, Χαιρώνειας 15, Ρέθυμνο 741 00

14.«O Ραφτάκος των λέξεων» του Αντώνη Παπαθεοδούλου στο θέατρο Αισθητικό Δάσος Υμηττού

Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες sold out παραστάσεις με το έργο «Ο Ραφτάκος των λέξεων» του Αντώνη Παπαθεοδούλου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος ζωντανεύει ξανά την αγαπημένη ιστορία μικρών και μεγάλων. Σε φιλόξενους υπαίθριους χώρους, με μικρές ομάδες θεατών για μέγιστη ασφάλεια, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος θα ζωντανέψει το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου «Ο Ραφτάκος των λέξεων», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, σε θεατρική διασκευή της Τίνας Γιωτοπούλου, σκηνοθεσία του Γιώργου Τζαβάρα, πρωτότυπη μουσική του Νίκου Πλατύραχου και καλλιτεχνική επιμέλεια της Χρύσας Διαμαντοπούλου.

Κυριακή 18/7, 19:10

Εισιτήρια: Από 10€. Προπώληση: ticketservices.gr

Αισθητικό Δάσος Καισαριανής, Λεωφ. Εθ. Αντιστάσεως, Βλητικος Σταθμός 161 22