Πού να πάμε σήμερα; 17 πολιτιστικές εκδηλώσεις για την Τετάρτη 23 Ιουνίου

1. Παράσταση: «Η Πόρνη από Πάνω» στο Θέατρο Λαμπέτη (Ταράτσα)

Ο μονόλογος του Αντώνη Τσιπιανίτη «Η Πόρνη από Πάνω», με την Κατερίνα Διδασκάλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ξεκινάει μια τελευταία καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, από τις 18 Ιουνίου. Η Ερατώ -η νοικοκυρά από κάτω- μιλάει για τον έρωτα, την απόρριψη, την προδοσία, τη βαναυσότητα σε βάρος των γυναικών, τους διεφθαρμένους δημόσιους λειτουργούς, την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Με υπομονή και στωικότητα ζει στο περιθώριο, μέχρι την ημέρα που στο από πάνω διαμέρισμα μετακομίζει μια πόρνη. Και τότε…..

Τετάρτη 23/6, 21:15

Εισιτήριο: Από 12€, Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Λαμπέτη Ταράτσα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, Συκιές. Τηλ: 21 0646 3685

2. Φεστιβάλ Ρεματιάς – «Νύχτες Αλληλεγγύης»: Παράσταση: «Η Κουζίνα του Arnold Wesker» στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2021 του Δήμου Χαλανδρίου, έρχεται από τις 22 Ιουνίου έως τις 23 Σεπτεμβρίου, και αριθμεί 50 Νύχτες Αλληλεγγύης με εκδηλώσεις εκδηλώσεις από όλο το φάσμα των τεχνών. Έναρξη τη Δευτέρα 21 Ιουνίου με την πρωτότυπη παράσταση «Η Κουζίνα του Arnold Wesker» από την ομάδα θεάτρου Vice Versa. Η παράσταση θα παιχτεί στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, 21, 22, 23 & 25, 26, 27 Ιουνίου, στις 21:00. Σκηνοθεσία: Αγγελική Γκιργκινούδη.

Τετάρτη 23/6, 21:00

Ελεύθερη Είσοδος. Κρατήσεις: Viva.gr.

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Προφήτου Ηλία 65, Χαλάνδρι.

3. Φεστιβάλ Αθηνών – Χορός: «Mauθ» της Σοφίας Μαυραγάνη στην Πειραιώς 260

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, η χορογράφος Σοφία Μαυραγάνη παρουσιάζει 23, 24 και 25 Ιουνίου, την παράσταση «Mauθ», στην Πειραιώς 260. Τρεις ερμηνεύτριες, ένα τραμπολίνο, μικρόφωνα, καλώδια, σχήματα, χρώματα, φωνές και σώματα συντονίζονται σε μια χορογραφική σκυταλοδρομία με οδηγό το στόμα ως σώμα.

Τετάρτη 23/6, 21:00

Εισιτήριο: Διακεκριμένη Ζώνη 15€ • Ζώνη Α΄ 10€ • Φοιτητικά / 65+ / Καλλ. Σωματείων 8€ • Αμεα / Ανέργων / Σπουδαστικό Καλλ. Σχολών 5€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Πειραιώς 260, Καλλιθέα. Τηλέφωνο: 21 0928 2900.

4. Φεστιβάλ Αθηνών – Χορός: «Οικοδομή» του Άντι Τζούμα στην Πειραιώς 260

Το αφιέρωμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στη hip hop σκηνή συνεχίζεται, 23-30 Ιουνίου, με την παράσταση χορού του χορογράφου Άντι Τζούμα «Οικοδομή», στην Πειραιώς 260. Συνδυάζοντας στοιχεία από τη ρεμπέτικη μουσική και ιστορία με την κινησιολογία και την τεχνική του hip hop, η Οικοδομή δημιουργεί έναν χώρο στον οποίο οι μουσικές, οι ρυθμοί και οι ιστορίες συγχωνεύονται, και συνθέτουν μια ενιαία γλώσσα επικοινωνίας.

Τετάρτη 23/6, 20:15

Εισιτήριο: Ελεύθερη είσοδος. Κρατήσεις: ticketservices.gr.

Πειραιώς 260, Καλλιθέα. Τηλέφωνο: 21 0928 2900.

5. Stand Up Comedy: «Όλα Κουλά» με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος παρουσιάζει την νέα του stand up comedy παράσταση, με τίτλο «Όλα Κουλά» στο Lunar Space, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», την Κυριακή 20 Ιουνίου και τις Τετάρτες 23 και 30 Ιουνίου 2021. Αμετανόητος και καυστικός μέχρι να του βάλουν τσιμέντο στα πόδια και να τον πετάξουν στη θάλασσα (ή να τον χώσουν στην Ακρόπολη), ο Χριστόφορος Ζαραλίκος για να μοιράσει γέλια και νόημα με νέο υλικό.

Τετάρτη 23/6, 21:15

Εισιτήριο: 12€. Προπώληση: viva.gr.

Lunar Space, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Πειραιώς 254, Ταύρος. Τηλέφωνο: 21 1418 5217. www.fhw.gr

6. Παιδικό Θέατρο: «Ο Πέτρος και ο Λύκος» στο Κηποθέατρο Νίκαιας

H παιδική σκηνή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξις του Χρήστου Τριπόδη παρουσιάζει από τα μέσα του Ιουνίου 2021, σε καλοκαιρινή περιοδεία ανά την Ελλάδα, το διασημότερο μουσικό παραμύθι όλων των εποχών «Ο Πέτρος και ο λύκος», του Σεργκέι Προκόφιεφ, σε απόδοση -σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη, με τον Ρένο Χαραλαμπίδη και πέντε μουσικούς με 7 μουσικά όργανα ζωντανά επί σκηνής.

Τετάρτη 23/6, 21:00

Εισιτήριο: 10 € | Ειδική τιμή εισιτηρίου για ανέργους, συνταξιούχους, φοιτητές, ΑΜΕΑ, πολύτεκνους: 8 € | Group άνω των 20 ατόμων: 7 €/άτομο . Προπώληση: viva.gr.

Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας, Κύπρου και Προύσης – Νίκαια. nikaia-rentis.gov.gr

7. Παιδικό Θέατρο: «Μόγλης: Το βιβλίο της ζούγλάς» – Θέατρο Χυτήριο, Προάυλιο

Το γνωστό σε όλους παραμύθι, «Μόγλης – Το Βιβλίο της Ζούγκλας», ζωντανεύει κάθε Τετάρτη, έως τις 28 Ιουλίου, στον μαγικό κήπο του Θεάτρου Χυτήριο στο Γκάζι, ο οποίος μεταμορφώνεται σε μία υπέροχη ζούγκλα για να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους σε ένα καλοκαιρινό πάρτι γεμάτο εκπλήξεις, τραγούδι και χορό. Στη μυστηριώδη ζούγκλα της μακρινής Ινδίας ζει ένα μικρό αγόρι που το λένε Μόγλη, μαζί με τον μαύρο πάνθηρα Μπακίρα και την αρκούδα Μπαλού, θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τον κακό τίγρη Σερ Καν και τον πελώριο πύθωνα Κίσσα; Σκηνοθεσία – Κείμενο: Νίκος Λημνιός.

Τετάρτη 23/6 στις 18:30

Εισιτήριο: Από 8€ | Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Χυτήριο – Σημείο Πολιτισμού, Ιερά Οδός 44, Κεραμεικός. Τηλ: 210-341-2313. Email: [email protected]

8. Παιδικό Θέατρο: «Πινόκιο» από το Θέατρο Μαριονέττας Γκότση στο Σινέ Φιλίπ

Το Θέατρο Μαριονέττας Γκότση παρουσιάζει την Τετάρτη 23 Ιουνίου, στις 19:00, στο Σινέ Φιλίπ, την παράσταση «Πίνόκιο», σε σκηνοθεσία Θανάση Γκότση, με τις φωνές των Θανάση Τσαλταμπάση και Σόλωνα Τσούνη. Ο Τζεπέτο, ένας άνθρωπος μόνος στη ζωή, μην έχοντας την τύχη να έχει δικό του παιδί, φτιάχνει μια ξύλινη μαριονέτα να του κρατάει συντροφιά τις στιγμές της μοναξιάς του. Η καλή Νεράιδα θέλοντας να κάνει χαρούμενο το Τζεπέτο, δίνει ζωή στη ξύλινη κούκλα. Με έκπληξη και μεγάλη χαρά ο Τζεπέτο βαφτίζει το «παιδί» του Πινόκιο.

Τετάρτη 23/6, στις 19:00

Εισιτήριο: Είσοδος: 7€, κάρτα ανέργων/πολυτέκνων: 5€, αμέα: 5€, ηλ. προπωληση: 6€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Σινέ Φιλίπ, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 40, Νέα Σμύρνη.

9. Συναυλία: Ο Γιάννης Κότσιρας στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ο Γιάννης Κότσιρας, στο πλαίσιο της φετινής καλοκαιρινής του περιοδείας, έρχεται την Τετάρτη 23 Ιουνίου, στις 21:00, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, για μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με αγαπημένα τραγούδια. Από το πρόγραμμα δεν θα λείψουν φυσικά και τα καινούρια τραγούδια από την νέα δισκογραφική του δουλειά όπως τα, «Κοίτα Γύρω», «Έρωτας ή τίποτα», «Καρδιά μου», «Την αμαρτία μου τη λέω». Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη και για streaming μέσω viva.gr.

Τετάρτη 23/6, 21:00

Εισιτήριο: Διάζωμα Α: 17€ / Διάζωμα Β / Διάζωμα Γ1 / Διάζωμα Γ2 / Διάζωμα Δ: 15€/Τραπεζάκια: 13€. Προπώληση: viva.gr.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι. Τηλ: 2130109300. athens-technopolis.gr

10. Συναυλία: Ο Μίλτος Πασχαλίδης στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Μίλτος Πασχαλίδης μετά τη sold out συναυλία στην Τεχνόπολη, κατηφορίζει στο Μεγάλο Λιμάνι για το καθιερωμένο πια ραντεβού στο Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά, τη Δευτέρα 21 και την Τετάρτη 23 Ιουνίου. Και αυτή τη χρονιά, το Βεάκειο θα μας χαρίσει μια απολαυστική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, αγαπημένα τραγούδια, εμπνεύσεις της στιγμής και τον χαρακτηριστικό δυναμισμό και αυθορμητισμό του Μίλτου Πασχαλίδη.

Tετάρτη 23/6, 21:00

Εισιτήριο: 15€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο, Ηρακλείου 13, Πειραιάς. Τηλ: 21 0422 6330.

11. Συναυλία: O Γιώργος Νταλάρας στο CT Garden Festival

Ο Γιώργος Νταλάρας τιμά το CT Garden Festival, σηκώνοντας την αυλαία του, την Τετάρτη 23 Ιουνίου, στις 21:00, και μάς καλεί να «περπατήσουμε» μαζί του σ’ όλη τη γη, με πολύχρωμα, ταξιδιάρικα τραγούδια. Ο Γιώργος Νταλάρας από το 1981 ταξιδεύει σ’ όλον τον κόσμο το ελληνικό τραγούδι. Το εντυπωσιακά ευρύ ρεπερτόριο του, εκτείνεται σε όλες τις εκφάνσεις του ελληνικού τραγουδιού και όχι μόνο.

Τετάρτη 23/6, 21:00

Εισιτήριο: Vip: 25 ευρώ, Α Ζώνη: 20 ευρώ, Β Ζώνη: 15 ευρώ, Φοιτητικό – Αμέα: 10 ευρώ (μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700). Προπώληση: viva.gr.

CΤ Garden Festival, Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Γαλατσίου, Λεωφόρος Βεΐκου 139. Email: [email protected] Τηλ: 211 7701700. https://ct.gr

12. Συναυλία: Ο Κωστής Μαραβέγιας στο Θέατρο Άλσος

Ο Κωστής Μαραβέγιας μας υποδέχεται αυτό το ιδιαίτερο καλοκαίρι στο Θέατρο Άλσος μας καλεί να γίνουμε σώμα μιας συναυλίας-γιορτής από τα παλιά, την Τετάρτη 23 και την Τετάρτη 30 Ιουνίου. Ορμώμενος από το στούντιο και το νέο του τραγούδι «Ρίτα», με όλα τα αγαπημένα μας από τη δισκογραφία του αλλά και δικά του αγαπημένα που διασκευάζει και τραγουδά, μας προσκαλεί να σμίξουμε, να γίνουμε όλοι ξανά μια μεγάλη παρέα.

Τετάρτη 23/6, 21:00

Εισιτήριο: Α Ζώνη 30€, Β Ζώνη 25€, Γ Ζώνη 20€, Δ Ζώνη 15€. Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως, Τηλέφωνο: 21 0822 7471.



13. Φεστιβάλ – Συναυλία: «Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2021»: Encardia στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αθήνας (κήπος)

«Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών» επιστρέφει, 20-30 Ιουνίου, με ένα ολοκληρωμένο Jazz & World music festival 11 συνολικά συναυλιών, στον κήπο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Αθήνας έναντι του σταθμού Λαρίσης. Το «Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2021» θα θέσει ως ζήτημα ζωτικής σημασίας για τον ανθρώπινο πολιτισμό και τη ζωή μας γενικότερα, την αντίληψη κατ’ αρχήν και υιοθέτηση κατόπιν, του καθημερινού μας σεβασμού στο οικοσύστημα που ζούμε ή επισκεπτόμαστε. Τετάρτη 23/6, στις 21:00, συναυλία των Encardia.

Τετάρτη 23/6, 21:00

Ελεύθερη είσοδος. Κρατήσεις θέσεων: [email protected]

Στον κήπο της Kεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αθηναίων, Δομοκού 2 – μετρό Σταθμός Λαρίσης.

14. Εκδηλώσεις: Athens Music Week στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Το Athens Music Week (AMW) επιστρέφει για τρίτη συνεχή χρονιά, από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου 2021, σε hybrid εκδοχή και παρουσιάζει τις νέες τάσεις στη Μουσική Βιομηχανία μέσα από επιλεγμένες ομιλίες, παρουσιάσεις, εργαστήρια, σεμινάρια, showcases και μία συναυλιακή βραδιά στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης. Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

22-26 Ιουλίου

Κάνε την εγγραφή σας δωρεάν και απόκτησε πρόσβαση σε όλες τις θεματικές ενότητες του AMW, στο online networking event και στο Live stage που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Ιουνίου.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι. Τηλ: 2130109300. athens-technopolis.gr

15. Προβολές σε θερινά σινεμά: New Generation Film Festival στον θερινό κινηματογράφο Αλόμα στην Αργυρούπολη

Το New Generation Film Festival, ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους επικεντρωμένο στη νέα γενιά δημιουργών, έρχεται 21-23 Ιουνίου, στον θερινό κινηματογράφο Αλόμα στην Αργυρούπολη. Σκοπός του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους είναι η διάνοιξη ενός δρόμου προς τη νέα γενιά σκηνοθετών που ζουν στην Ελλάδα, για να δημιουργήσουν ταινίες μικρού μήκους και να στηριχθούν, για μελλοντικές παραγωγές τους. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Τετάρτη 23/6, 21:00

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ngff.gr/

Cine Αλόμα – Θερινός, Μαρίνου Γερουλάνου 103, Ελληνικό – Αργυρούπολη. Τηλ: 21 0995 1388.

16. Έκθεση: Takis: Κόσμος σε Κίνηση στο ΚΠΙΣΝ

Από τις 23 Ιουνίου έως τις 07 Νοεμβρίου 2021 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Takis – Κέντρο Ερευνών για την Τέχνη και τις Επιστήμες (ΚΕΤΕ) παρουσιάζει μια μεγάλης έκτασης έκθεση με εμβληματικά γλυπτά του διεθνώς καταξιωμένου εικαστικού Takis (Παναγιώτης Βασιλάκης, 1925-2019). Η έκθεση θα παρουσιάσει 46 αντιπροσωπευτικά έργα του κορυφαίου Έλληνα καλλιτέχνη στον δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ, συστήνοντας, έτσι, μια συνολική παρουσίαση των γλυπτών του για τη νέα γενιά, αλλά και μια καινούργια θεώρηση της σημασίας του έργου του για εκείνους που ήδη το γνωρίζουν.

Από 23 Ιουνίου έως 7 Νοεμβρίου 2021

Δευτέρα εώς Κυριακή: 06:00 – 00:00

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα 176 74, τηλ.: 216 809 1000, www.snfcc.org

17. Έκθεση: «YOU AND AI – Η Τεχνητή Νοημοσύνη Κι Εσύ» της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση στο Πεδίο του Άρεως

Το «You And Ai: Through The Algorithmic Lens», είναι ένα φεστιβάλ διάρκειας τριών εβδομάδων, το οποίο διερευνά πως και από ποιους δημιουργούνται και καθορίζονται τα αλγοριθμικά συστήματα, καθώς και πως επηρεάζουν και διαμορφώνουν την κοινωνία και τις αντιλήψεις μας για τον κόσμο. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί η έκθεση «YOU AND AI – Η Τεχνητή Νοημοσύνη Κι Εσύ» για την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως μελλοντική πιθανότητα αλλά ως καθημερινή πραγματικότητα, 24 Ιουνίου έως 18 Ιουλίου, στο Πεδίο του Άρεως.

24 Ιουνίου- 18 Ιουλίου

Δευτέρα – Κυριακή: 17:00 – 22:00

Είσοδος Ελεύθερη

Άλσος, Πεδίον του Άρεως – Αθήνα