TV Guide: Οι εξελίξεις στις σειρές και οι ταινίες που θα δούμε στην τηλεόραση την Τετάρτη 16 Ιουνίου

20:00 «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 162: Ο Βαγγέλας περνάει με τα εγγόνια του τις πρώτες ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές, αλλά η Μυρτώ δεν λέει να ξεχάσει τις παλιές ιστορίες και αναζητεί απαντήσεις από τον Βαγγέλα. Θα καταφέρουν να τα αφήσουν όλα πίσω και να ξαναφτιάξουν τη σχέση τους πατέρας και κόρη;

Ο Ηλίας καλεί τη Φιλιώ για φαγητό. Εκείνη, αφού τον περνά διά πυρός και σιδήρου, δέχεται τελικά την πρόταση και πάνε στο ταβερνάκι του Φωτεινού. Κι ενώ η Φιλιώ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για ερωτικό ραντεβού, για κακή τους τύχη, στο διπλανό τραπέζι κάθεται η μεγαλύτερη κουτσομπόλα του Φωτεινού! Λέτε να τους κάνει βούκινο στον Πλάτανο;

Η Τούλα απαρηγόρητη κλαίει και χτυπιέται. Δεν μπορεί να χωνέψει τον χωρισμό της με τον Σίμο, ο οποίος δεν δείχνει καμία διάθεση επανασύνδεσης! Ο Σίμος βρίσκεται με τον Παναγή και τον Κανέλλο και τα πίνουν αντροπαρέα. Ο Κανέλλος, πάνω στο μεθύσι του, τρέχει να βρει τη Χρύσα και αυτή τη φορά θα είναι πιο θαρραλέος από ποτέ. Ποιος μας έλειπε; Η παπαδιά! Επιστρέφει στον Πλάτανο για να δώσει το πολυπόθητο διαζύγιο στον παπά. Μήπως, τελικά, έχει άλλους σκοπούς; Πώς ο παπάς βρέθηκε να κοιμάται μαζί της στο ίδιο κρεβάτι;

21:00 «8 Λέξεις» στο ΣΚΑΙ

Επεισόδιο 233: Ο Μιχαήλ κάνει μια άνευ προηγουμένου ερωτική εξομολόγηση στη Βικτώρια και την πείθει να μην τον εγκαταλείψει. Η Ιφιγένεια, από την άλλη, δεν καταφέρνει να πείσει τους γονείς της να τα ξαναβρούν και γυρίζει άπραγη στην Κέρκυρα. Την ίδια ώρα, ο Άλκης συνεχίζει το ψέμα του ότι δήθεν βρίσκεται στην Αμερική, ενώ η Κατερίνα διαπιστώνει πόσο έχει στοιχίσει στον Μιλτιάδη η απουσία του. Ο Μάρκος συγκινείται όταν μαθαίνει πως ο Νικηφόρος κι η Εύα αποφάσισαν να δώσουν το όνομά του στο μωρό που έρχεται. Η Ναυσικά περιμένει με αγωνία την έγκριση της πατέντας του φαρμάκου για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Η Ηλιάνα φτάνει στην Κέρκυρα και δίχως να διστάσει χτυπάει το κουδούνι του Οδυσσέα.

22:00 «Αγγελική» στον ALPHA

Επεισόδιο 146: Ο Δημήτρης γίνεται έντονος με την Κατερίνα στην προσπάθειά του να καταλάβει τι έχει συμβεί μεταξύ αυτής και του Μιχάλη. Η Αθηνά προσπαθεί να πάρει με τον καλό τον Νικόλα για το θέμα του Παύλου ώστε να τον αποτρέψει να καταθέσει υπέρ τη Σοφίας αλλά συνειδητοποιεί ότι πλέον δεν μπορεί να τον ελέγξει.

Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης αποφασίζει να δεχτεί την πρόταση του Στέφανου και να αναλάβει την διοίκηση της επιχείρησης, πράγμα που ξαφνιάζει τους πάντες αφού εδώ και καιρό είχαν πάρει την απόφαση να φύγουν οικογενειακώς. Την ώρα που όλη η οικογένεια βρίσκεται στο πικ νικ για τα γενέθλια της Δανάης, η Αγγελική στέλνει τη Τζένη να ψάξει ανενόχλητη στο σπίτι των Αργυρών με σκοπό να βρει τα τρόπαια του Δημήτρη. Ένα τηλεφώνημα όμως από τον γνωστό της Αθηνάς στην αστυνομία, τους ανατρέπει τα σχέδια.

21:00 «Έξαψη» στο MEGA

Επεισόδιο 66: Ο Τίμος δυσκολεύεται πολύ να αντιμετωπίσει τα όσα έμαθε για τη μητέρα του. Το ίδιο δύσκολα, βιώνει την κατάσταση και η Τζόυ. Η Κλαίρη ανησυχεί για τον αδερφό της. Ο Γιάννος υποτροπιάζει. Ο οργανισμός του είναι πολύ αδύναμος. Η Εβίτα χρησιμοποιεί τις γνωριμίες της, προκειμένου να βοηθήσει τη Μαρίνα, στην έρευνα για τον ένοχο. Γεγονότα και μαρτυρίες, από το παρελθόν του, έρχονται στην επιφάνεια. Ο Μηνάς συνεργάζεται, κρυφά, με την αστυνομία. Η Εβίτα περνά, μετά από καιρό, ένα ξέγνοιαστο βράδυ, με το Τζανή.

ΤΑΙΝΙΕΣ

21:00 «Into The Blue» στο OPEN BEYOND

Ταινία δράσης, αμερικανικής παραγωγής (2005). Σκηνοθεσία Τζον Στόκγουελ. Ηθοποιοί: Πολ Γουόκερ, Τζέσικα Άλμπα

Υπόθεση: Οι κινηματογραφικοί αστέρες Τζέσικα Άλμπα (“Fantastic Four”, “Sin city”) και Πολ Γουόκερ (“2 Fast 2 Furious”) υποδύονται τους νεαρούς δύτες που ψάχνουν χαμένους θησαυρούς στα βάθη των ωκεανών. Into the Blue Μαζί με δυο ακόμη φίλους τους, ξεκινούν μια υποβρύχια αποστολή για να ανακαλύψουν ένα θρυλικό ναυάγιο που κρύβει μέσα του χρυσό πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Όμως τα γαλάζια νερά, εκτός από θησαυρούς, κρύβουν και πολλούς κινδύνους. Κοντά στο ναυάγιο υπάρχει βυθισμένο ένα παράξενο εμπόρευμα, που θα βάλει σε θανάσιμες περιπέτειες όποιον το ανακαλύψει.

22:00 «Σημείο Υπεροχής (Vantage Point)» στο MEGA

Περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής (2008). Σκηνοθεσία Πιτ Τράβις. Ηθοποιοί: Ντένις Κουέιντ, Μάθιου Φοξ, Φόρεστ Γουίτακερ, Σιγκούρνεϊ Γουίβερ, Γουίλιαμ Χαρτ

Υπόθεση: Σε μια συνάντηση κορυφής κατά της τρομοκρατίας στη Σαλαμάνκα της Ισπανίας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ πυροβολείται και οκτώ διαφορετικοί άνθρωποι προσπαθούν, από τη δική τους οπτική γωνία, να συμπληρώσουν το παζλ των πραγματικών γεγονότων.

21:00 «Now You See Me 2» στο STAR

Περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής (2016). Σκηνοθεσία Τζον Τσου. Ηθοποιοί: Λίζι Κάπλαν, Ντάνιελ Ράντκλιφ, Τζέσι Άιζενμπεργκ, Μάρκ Ράφαλο, Γούντι Χάρελσον

Υπόθεση: Ένα χρόνο μετά το τελευταίο μεγάλο τους κόλπο, οι «Τέσσερις Καβαλάρηδες» επανεμφανίζονται, αλλά παγιδεύονται από έναν μεγιστάνα της τεχνολογίας, ο οποίος τους αναγκάζει να κλέψουν ένα παντοδύναμο τσιπάκι.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

21:00 «Ο Έρωτας στα Χρόνια της Οθόνης- Η ταινία» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής COSMOTE TV και White Fox (2019). Σκηνοθεσία Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Υπόθεση: Πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος που επικοινωνούμε και ερωτευόμαστε μέσα στα χρόνια; Από τα νυφοπάζαρα του Παγκρατίου στην οθόνη του κινητού μας, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναλύουν τη σχέση έρωτα και τεχνολογίας.

22:30 «Η Χαμένη Ατλαντίδα» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, αμερικανικής παραγωγής (2005)

Υπόθεση: Πέντε ερευνητικές αποστολές σε πέντε διαφορετικές γωνιές του πλανήτη αναζητούν τα ίχνη μιας αρχαίας πόλης που ‘ακροβατεί’ μεταξύ μύθου και πραγματικότητας. Θα βρουν άραγε στέρεες αποδείξεις για την ύπαρξη της χαμένης Ατλαντίδος;