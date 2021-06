Cinobo Nights: Η streaming πλατφόρμα χαρίζει εισιτήρια για θερινό σινεμά στους συνδρομητές της

Το σινεμά επέστρεψε, το ίδιο και τα Cinobo Nights! Το Cinobo γιορτάζει την επαναλειτουργία των κινηματογράφων και χαρίζει εισιτήρια για προβολές στη μεγάλη οθόνη για όλο το καλοκαίρι.

Οι συνδρομητές του Cinobo θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εντελώς δωρεάν ταινίες επιλεγμένες από την ομάδα του Cinobo σε πρώτη πανελλαδική προβολή στη μεγάλη οθόνη. Κάθε συνδρομητής της πλατφόρμας δικαιούται από ένα δωρεάν εισιτήριο για κάθε μία από τις 11 ταινίες που θα κυκλοφορήσουν αυτό το καλοκαίρι, στους συνεργαζόμενους κινηματογράφους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες σχετικά με τα Cinobo Nights, το πρόγραμμα προβολών (ημέρες, ώρες, κινηματογράφοι) και τα δωρεάν εισιτήρια διαθέσιμα στην ιστοσελίδα των Cinobo Nights.

Όσοι δεν είναι συνδρομητές στο Cinobo, αλλά θα ήθελαν να κάνουν χρήση της προσφοράς, μπορούν να εγγραφούν στην κινηματογραφική streaming πλατφόρμα Cinobo, με τη συνδρομή στα 7.99€/ μήνα για να έχουν πρόσβαση στη μεγαλύτερη online συλλογή ανεξάρτητου και διεθνούς κινηματογράφου στην Ελλάδα, από όλες τις συσκευές. Αν ξεκινήσουν τη δωρεάν δοκιμή τους τώρα θα δικαιούνται δωρεάν εισιτήριο μετά το πέρας της δωρεάν δοκιμής 14 ημερών.

Αναλυτικά οι ταινίες

Chungking express

1994 | Κ15 |1ω 42λ

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γουόνγκ Καρ Γουάι

Με τους: Τακέσι Κανεσίρο, Τόνι Λιούνγκ, Μπριζίτ Λιν, Φέι Γουόνγκ

Η ταινία που εκτόξευσε τον Γουόνγκ Καρ Γουάι στη διεθνή σκηνή. Μια φιλμική πυρηνική βόμβα συναισθήματος, για τους χαμένους έρωτες, την ανάμνηση, την απώλεια, και τους χώρους στους οποίους κινούμαστε στις μεγαλουπόλεις μας. Σε νέα αποκατεστημένη 4Κ κόπια.

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια εδώ

Από 3 Ιουνίου στους κινηματογράφους και στο Cinobo

Έκπτωτοι άγγελοι (Fallen Angels)

1995 | Κ15 | 1ω 39λ

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γουόνγκ Καρ Γουάι

Με τους: Λεόν Λάι, Μισέλ Ράις, Τακέσι Κανεσίρο

Ο Γουόνγκ Καρ Γουάι παραδίδει μια πνευματική συνέχεια στο αξεπέραστο “Chungking Express”. Επαγγελματικές και ερωτικές ζωές διασταυρώνονται χωρίς ποτέ κανείς εμπλεκόμενος να το συνειδητοποιεί, σε ένα καθηλωτικά στιλιζαρισμένο περιπετειώδες δράμα με φόντο το αστικό νυχτερινό τοπίο του Χονγκ Κονγκ. Σε νέα αποκατεστημένη 4Κ κόπια.

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια εδώ

Από 3 Ιουνίου στους κινηματογράφους και στο Cinobo

Ευτυχισμένοι μαζί (Happy Together)

1997 | Κ15 | 1ω 36λ

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γουόνγκ Καρ Γουάι

Με τους: Τόνι Λιούνγκ, Λέσλι Τσέουνγκ, Τσανγκ Τσεν

Βραβείο Σκηνοθεσίας στις Κάννες το 1997 για το στυλιστικό θαύμα του Γουόνγκ Καρ Γουάι για το απρόβλεπτο της ζωής. Κάμερα σε παροξυσμό και απόλυτη αισθητική ελευθερία περιγράφουν μοναδικά μια κυκλοθυμική πορεία εντάσεων, έρωτα και μίσους σε συνεχή διαδοχή. Σε νέα αποκατεστημένη 4Κ κόπια.

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια εδώ

Από 3 Ιουνίου στους κινηματογράφους και στο Cinobo

7 λεπτά ψυχής (7 Minutes of Soul)

2020 | Κ | 1ω 15λ

Σκηνοθεσία: Πάνος Βλάχος

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Πάνου Βλάχου σε Α’ Προβολή αποκλειστικά στο Cinobo Μπορούν 7 λεπτά ψυχής να αλλάξουν την ιστορία; Με τη φράση αυτή, ο Πάνος Βλάχος συνοψίζει μια πρωτότυπη προσέγγιση πάνω στο αθλητικό ντοκιμαντέρ, ενώνοντας την έρευνα για ένα ιστορικό γεγονός (τον θρίαμβο του Σπύρου Λούη στον Μαραθώνιο του 1896) με μια υπαρξιακή αναζήτηση για την έννοια του δρομέα στον σύγχρονο κόσμο. Επίσημη συμμετοχή στις 26ες Νύχτες Πρεμιέρας και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης του 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια εδώ

Από 7 – 8 – 9 Ιουνίου στους κινηματογράφους και από 7 Ιουνίου στο Cinobo

Ερωτική επιθυμία (In the Mood for Love)

2000 | K | 1ω 38λ

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γουόνγκ Καρ Γουάι

Με τους: Τόνι Λιούνγκ, Μάγκι Τσενγκ

Πολλοί άνθρωποι ορκίζονται ως σήμερα πως αυτή είναι η ομορφότερη ταινία που έγινε ποτέ. Σήμα κατατεθέν στην καριέρα του Γουόνγκ Καρ Γουάι, με 2 βραβεία στις Κάννες και Βραβείο Σεζάρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, η ταινία που φιγουράρει σε όλες σχεδόν τις λίστες με τις τοπ ταινίες όλων των εποχών. Σε νέα αποκατεστημένη 4Κ κόπια.

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια εδώ

Από 17 Ιουνίου στους κινηματογράφους και σύντομα στο Cinobo

2046

2004 | K12 | 2ω 09λ

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Γουόνγκ Καρ Γουάι

Με τους: Τόνι Λιούνγκ, Φέι Γουόνγκ, Ζανγκ Ζιγί

Ο Γουόνγκ Καρ Γουάι στην πιο αισθαντική και φιλόδοξη στιγμή του. Η επιστημονική φαντασία του και η αισθητική τελειότητα των εικόνων του «συναντιούνται» σε άλλη μία ταινία υποψήφια για Χρυσό Φοίνικα. Σε νέα αποκατεστημένη 4Κ κόπια.

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια εδώ

Από 1 Ιουλίου στους κινηματογράφους και σύντομα στο Cinobo

Ένας γιος (A Son | Un fils)

2019 | Κ12 | 1ω 35λ

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Μεχντί Μπαρσαουί

Με τους: Σάμι Μπουατζίλα, Νάτζλα Μπεν Αμπνταλάχ, Γουσέφ Κεμίρι

Ένα εντυπωσιακό σκηνοθετικό ντεμπούτο από την Τυνησία, σε μια πολυεπίπεδη ιστορία που ξεκινά με το πρόσχημα του οικογενειακού δράματος αφήνοντας διακριτικά να αναδυθεί ένα δυναμικό σύνολο κοινωνικών και πολιτικών σχολίων. Η ταινία που σάρωσε τα βραβεία στο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας και απέσπασε το Βραβείο καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας του τμήματος Orizzonti του Φεστιβάλ Βενετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια εδώ

Από 15 Ιουλίου στους κινηματογράφους και σύντομα στο Cinobo

Μη φεύγεις, Βάντα! (My Wonderful Wanda | Wanda, Mein Wunder)

2020 | Κ12 | 1ω 35λ

Σκηνοθεσία: Μπετίνα Όμπερλι

Με τους: Ανιέσκα Γκροτσόφκσα, Μπίργκιτ Μίνισμαϊρ, Γιάκομπ Μάτσενζ, Μάρτε Κέλερ

Μια τριαντεπεντάχρονη οικιακή βοηθός από την Πολωνία φροντίζει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στην πολυτελή τους βίλα στην Ελβετία. Όταν ξαφνικά μείνει έγκυος, η ταυτότητα του πατέρα θα οδηγήσει σε ευτράπελες αποκαλύψεις. Με πνευματώδεις στιχομυθίες και σπιντάτο σκηνοθετικό ρυθμό, η αναπάντεχα feelgood έκπληξη της χρονιάς που κλέβει τις εντυπώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια εδώ

Από 29 Ιουλίου στους κινηματογράφους και σύντομα στο Cinobo

Αυτά που λέμε κι αυτά που κάνουμε [Love Affair(s) | Les Choses qu’On Dit, Les Choses qu’On Fait]

2020 | Κ12 | 2ω 2λ

Σκηνοθεσία: Εμανουέλ Μουρέ

Με τους: Καμέλια Τζορντάνα, Νιλς Σνάιντερ, Βενσάν Μακέιν, Εμιλί Ντεκέν, Τζένα Τιαμ, Γκιγιόμ Γκουί

Όχι μια Γαλλική δραματική κομεντί σαν όλες τις άλλες. Ζευγάρια χωρίζουν, ενώνονται και περιπλέκονται, σε ένα αριστοτεχνικά πλεγμένο ιστό πάνω στην τυχαιότητα της αγάπης. Με τον Νιλς Σνάιντερ («Φανταστικές Αγάπες» του Ξαβιέ Ντολάν) και ένα σπουδαίο καστ, η έκπληξη του καλοκαιριού. Yποψήφια για 13 βραβεία Σεζάρ.

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια εδώ

Από 26 Αυγούστου στους κινηματογράφους και σύντομα στο Cinobo

Τρυφερέ μου ταυρομάχε (my tender matador | tengo miedo torero)

2020 | 1ω 32λ

Σκηνοθεσία: Ροντρίγκο Σεπούλβεδα

Με τους: Αλφρέντο Κάστρο, Λεονάρντο Ορτίσγκρις, Χουλιέτα Συλμπερμπεργκ

Λίγο πριν την απόπειρα δολοφονίας του Πινοσέτ το 1986 στη Χιλή, μια παθιασμένη σχέση ανθίζει ανάμεσα σε μια μοναχική και γερασμένη transgender γυναίκα και έναν νεαρό Μεξικάνο επαναστάτη. Το μελαγχολικό πορτρέτο δύο ανθρώπων οι οποίοι πασχίζουν να αντισταθούν στη σκληρότητα της πραγματικότητας, που κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού στο 60ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Τον Σεπτέμβριο στους κινηματογράφους και σύντομα στο Cinobo.

Bacurau

2019 | K18 | 2ω 11λ

Σκηνοθεσία: Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου, Ζουλιάνο Ντορνέλες

Με τους: Μπάρμπαρα Κόλεν, Ούντο Κίερ, Σόνια Μπράγκα

Ένα απομονωμένο χωριό της Βραζιλίας σβήνεται κάποια μέρα μυστηριωδώς από τους ηλεκτρονικούς χάρτες. Έπειτα το σήμα χάνεται από τα κινητά τηλέφωνα, παράξενοι επισκέπτες κάνουν την εμφάνισή τους και ένας αδιόρατος κίνδυνος καραδοκεί όχι πολύ μακριά. Αιματοβαμμένο νεογουέστερν – ωδή στις b-movies αλλά και δηκτικός πολιτικός σχολιασμός για τη Βραζιλία του Μπολσονάρο συναντιούνται στο Βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών του 2019.

Τον Σεπτέμβριο στους κινηματογράφους και σύντομα στο Cinobo.

Οι συνεργαζόμενοι κινηματογράφοι

Cine Αλεξάνδρα (Αθήνα)

Ηρ. Πολυτεχνείου 27, (στάση μετρό Χολαργός), Κάτω Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλ.: 2106777708, Facebook, cinealexandra.gr

Σινέ Φλερύ (Αθήνα)

Σκίππη 5-7, Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ.: 2109573912, Facebook

Εκράν (Αθήνα)

Αγαθίου 11, Νεάπολη Εξαρχείων

Τηλ: 2106461895, summercinemas

Θερινό Απόλλων (Θεσσαλονίκη)

Σαρανταπόρου 4

Τηλ: 2310828642, Facebook

Cine Alex (Θεσσαλονίκη)

Ολύμπου & Αγ. Σοφίας γωνία

Τηλ: 2310265884, Facebook