Οι ταινίες που θα δούμε στα σινεμά την Πέμπτη 3 Ιουνίου

ΑΒΑΝΑ

Κηφισίας 234 και Λυκούργου 3, Tηλ: 2106756546,

Η χώρα των Νομάδων

Πεμ-Τετ 22:40

Μήλα

Πεμ-Τετ 20:50

ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1

Πατησίων 140, Tηλ: 2108259974 – 2108215327,

Ζούσε τη ζωή της

Πεμ-Τετ 20:50, 22:45

ΑΘΗΝΑΙΑ

Χάρητος 50, Κολωνάκι, Tηλ: 2114130430, Stereo

Η χώρα των Νομάδων

Πεμ-Τετ 22:30

Μήλα

Πεμ-Τετ 20:50

ΑΙΓΛΗ 3

Λεωφόρος Πεντέλης 100, Χαλάνδρι, Tηλ: 2106841010-2106859965

Η χώρα των Νομάδων

Πεμ-Τετ 22:40

Ράφτης

Πεμ, Σαβ, Κυρ, Δευ, Τρι, Τετ 20:45

Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη)

Παρ 20:45

ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, Tηλ: 2107773608, Dolby Digital

Ενα ήσυχο μέρος 2

Πεμ, Δευ, Τρι, Τετ 21:30 / Παρ-Κυρ 22:40

Soul (μεταγλωττισμένη)

Παρ-Κυρ 20:50

ΑΜΥΝΤΑΣ

Κωνσταντινουπόλεως 16, Υμηττός, Tηλ: 2107626418

Η χώρα των Νομάδων

Πεμ, Παρ, Σαβ, Κυρ, Τρι, Τετ 21:00

Soul (μεταγλωττισμένη)

Δευ 20:45

ΑΝΕΣΙΣ

Λεωφόρος Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι, Tηλ: 2107487912,

Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς

Πεμ 22:10

This is Right; Zak Life and After

Πεμ 20:30

Μόνος στο δάσος

Πεμ 20:30

Σεβαράμπες

Πεμ 20:30

All You Can Eat

Πεμ 20:30

Οι άγνωστοι Αθηναίοι

Παρ 20:40

Kala azar

Παρ 22:30

Ορνιθες (ή πώς να γίνεις πουλί)

Σαβ 20:40

Digger

Σαβ 22:30

Ο Γιώργος του κέδρου

Κυρ 20:40

Πρόστιμο

Κυρ 22:30

Pari

Δευ 22:45

Ο Σπύρος και ο γύρος του θανάτου

Δευ 20:40

Τεό, ο γείτονάς μου

Δευ 20:40

Τέλος του πόνου (μία πρόταση)

Τρι 20:40

Σπέρνε τον άνεμο

Τρι 22:50

Bella

Τρι 20:40

Μέσα μου βλέπω μονάχα θάλασσα

Τετ 20:40

Phélia

Τετ 20:40

Βιολέττα

Τετ 20:40

Όπως θα συνέβαιναν μέσα στο νερό

Τετ 20:40

Η Οδύσσεια του Βάση

Τετ 22:50

ΑΝΟΙΞΙΣ

Αττική & Ευριπίδου 19, Νέο Ηράκλειο, Tηλ: 2102814071

Ράφτης

Πεμ, Κυρ, Δευ, Τρι, Τετ 21:15 / Παρ-Σαβ 22:40

Soul (μεταγλωττισμένη)

Παρ-Σαβ 20:45

ΑΡΙΑΝ

Λεωφόρος Αγγέλου Μεταξά 11, Γλυφάδα (αυλή στοάς Αριάν), Tηλ: 2109680090, τηλεφωνικες αγορές-2108938111

Κρουέλα (με υπότιτλους)

Πεμ-Τετ 21:15

ΑΡΚΑΔΙΑ

Καραολή Δημητρίου 32 & Φορμίωνος 222, Πάρκο Νέας Ελβετίας, Tηλ: 2107661166, Dolby Surround

Κρουέλα (με υπότιτλους)

Πεμ, Κυρ, Δευ, Τρι, Τετ 21:00 / Παρ-Σαβ 22:40

Soul (μεταγλωττισμένη)

Παρ-Σαβ 20:40

ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ

Μέσα στο Αττικό Άλσος, Tηλ: 2106997755- (για κρατήσεις:6944542300)

Πρόστιμο

Πεμ, Δευ, Τρι, Τετ 20:50, 22:30 / Παρ-Κυρ 22:30

Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη)

Παρ-Κυρ 20:50

ΒΟΞ

Θεμιστοκλέους 82, Εξάρχεια, Αθήνα, Tηλ: 2103810727

Ράφτης

Πεμ-Κυρ 21:15

8 ½

Δευ-Τετ 21:15

ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ηλία Ηλιού 28-30 & Ηλιουπόλεως 77, Δάφνη, Tηλ: 2109761876, Fb @dafnicine, Dolby Surround

Μάρτιν Ίντεν

Πεμ-Τετ 21:15

ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Λεωφόρος Συγγρού 286, & Μυκηνών 2, Tηλ: 2109515514, Stereo

Και οι Θεοί τρελάθηκαν

Πεμ-Τετ 21:15

ΕΚΡΑΝ

Ζωοδόχο Πηγής & Αγαθίου, Νεάπολη, Tηλ: 2106461895, Stereo

Chungking Express

Πεμ, Παρ, Σαβ, Κυρ, Τετ 21:00

Εκπτωτοι άγγελοι

Παρ 22:40 / Τρι 21:00

Ευτυχισμένοι μαζί

Σαβ 22:40 / Δευ 21:00

ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax

Κηφισίας 29, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Tηλ: 2106464009-80111300400

Ζούσε τη ζωή της

Πεμ-Τετ 20:50, 22:45

ΖΕΦΥΡΟΣ

Τρώων 36, Θησείο, Tηλ: 2103462677-6907660033

Η ωραία της ημέρας

Πεμ-Τετ 20:50, 22:30

ΗΛΕΚΤΡΑ

Πατησίων 292 στάση Αγ. Λουκάς (έναντι της Φοιτητικής Εστίας), Tηλ: 2102017220

Ενα ήσυχο μέρος 2

Πεμ, Κυρ, Δευ, Τρι, Τετ 21:00 / Παρ-Σαβ 21:00, 22:40

ΘΗΣΕΙΟΝ

Αποστόλου Παύλου 7, Θησείο, Tηλ: 2103470980-2103420864

Ζούσε τη ζωή της

Πεμ-Τετ 20:55, 22:45

ΚΑΡΜΕΝ

Κουσιανόφσκυ & Παπαδά 40 (από Κατεχάκη 37 – 39

Μάρτιν Ίντεν

Πεμ-Τετ 21:15

ΛΑΪΣ

Ιερά Οδός 48 και Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεταξουργείο, Tηλ: 2103609695

Ανάμεσά μας

Πεμ-Τρι 20:45

Μήλα

Πεμ-Τρι 22:30

Κλειστό

(εκδήλωση) Τετ

ΛΑΟΥΡΑ EUROPA CINEMAS DIGITAL

Φορμίωνος & Νικηφορίδη 24, Νέο Παγκράτι, Tηλ: 2107662040

Η χώρα των Νομάδων

Πεμ-Τετ 21:10

ΛΙΛΑ DIGITAL CINEMA

Νάξου 115, Αγιος Λουκάς, Πατήσια, Tηλ: 2102016849

Η χώρα των Νομάδων

Πεμ-Τετ 21:20

ΟΑΣΙΣ

Πρατίνου 7, Παγκράτι, Tηλ: 2107244015, Stereo

Η ωραία της ημέρας

Πεμ-Τετ 20:50, 22:30

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ

Μαυρομιχάλη 165 πλησίον λεωφόρου Αλεξάνδρας, Tηλ: 2106425714

Πρόστιμο

Πεμ, Παρ, Σαβ, Κυρ, Δευ, Τετ 22:30

Ανάμεσά μας

Πεμ, Παρ, Σαβ, Κυρ, Δευ, Τετ 20:50

Κλειστό

Τρι

ΡΙΒΙΕΡΑ

Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια, Tηλ: 2103844827

Η ωραία της ημέρας

Πεμ-Τετ 21:15

ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ

Αλσος Βεϊκου, Tηλ: 2102138119, Dolby Digital

Ενα ήσυχο μέρος 2

Πεμ, Δευ, Τρι, Τετ 21:00, 22:40 / Παρ-Κυρ 22:40

Soul (μεταγλωττισμένη)

Παρ-Κυρ 21:00

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ PEUGEOT

Πάρκο Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο, Tηλ: 2109821256

Ράφτης

Πεμ-Τετ 20:45

Ενα ήσυχο μέρος 2

Πεμ-Τετ 22:45

ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ

Λεωφόρος Κηφισίας 290 & Παρίτση 2, Ψυχικό (Φάρος), Tηλ: 2106777330

Ανάμεσά μας

Πεμ, Δευ, Τρι, Τετ 21:15 / Παρ-Κυρ 22:15

Ουπς! Ο Νώε έφυγε… (μεταγλωττισμένη)

Παρ-Κυρ 20:45

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 18, Νέα Σμύρνη, Tηλ: 2109313360

Αίθουσα 3 (Θερινή)

Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη)

Πεμ-Κυρ 20:50

Μήλα

Πεμ-Κυρ 22:30 / Δευ-Τετ 20:50, 22:30

ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τενέδου 34, Φωκίωνος Νέγρη, Tηλ: 2108657200

Το μπλε δωμάτιο

Πεμ-Κυρ 22:30

Μάρτιν Ίντεν

Πεμ-Τετ 20:50

Αποχαιρετισμός στη γλώσσα

Δευ-Τετ 23:00

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital

Λεωφόρος Ηρακλείου 386, Νέο Ηράκλειο, Tηλ: 2102826873-2102825607

Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη)

Πεμ-Τετ 20:50

Ενα ήσυχο μέρος 2

Πεμ-Τετ 22:40

ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter

Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, Tηλ: 2108222702-2108215469

Ράφτης

Πεμ-Τετ 21:00

ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ελευθερίου Βενιζέλου 40, Νέα Σμύρνη, Tηλ: 2109312866

Ράφτης

Πεμ, Δευ, Τρι, Τετ 20:50, 22:40 / Παρ-Κυρ 22:40

Soul (μεταγλωττισμένη)

Παρ-Κυρ 20:50

ΦΙΛΟΘΕΗ

Πλατεία Δροσοπούλου, Φιλοθέη, Tηλ: 2106833398

Ενας χρόνος στη Νέα Υόρκη

Πεμ-Σαβ 21:00

Soul (μεταγλωττισμένη)

Κυρ 21:00

Η χώρα των Νομάδων

Δευ-Τετ 21:00

ΦΛΕΡΥ

Σκίππη 5-7 & Θησέως, Καλλιθεά, Tηλ: 2109585774

Εκπτωτοι άγγελοι

Πεμ-Παρ 21:00

Chungking Express

Παρ-Σαβ 22:45 / Κυρ 21:00

Soul (με υπότιτλους)

Σαβ 21:00

Ευτυχισμένοι μαζί

Κυρ 22:45

Επτά λεπτά ψυχής

Δευ-Τετ 21:00

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΙ

ΑΛΣΟΣ

Λεωφόρος Δεκελείας152, Tηλ: 2102532003-2102583133

Ράφτης

Πεμ-Τετ 20:50

Ενα ήσυχο μέρος 2

Πεμ-Τετ 22:45

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 3D digital

Νευροκοπίου 2-4, Παπάγου, Tηλ: 2106528173

Κρουέλα (με υπότιτλους)

Πεμ-Τετ 21:10

ΜΑΡΙΛΕΝΑ

Αιγύπτου 123,Ανω Γλυφάδα, Tηλ: 2109632260-2109612229

Ράφτης

Πεμ-Τετ 22:15

Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη)

Πεμ-Τετ 20:40

ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ

Κωνσταντινουπόλεως 2, (Πάρκο ηρώων ενόπλων δυνάμεων) Ταύρος, Tηλ: 2103459531

Ράφτης

Πεμ-Κυρ 20:50

Ενα ήσυχο μέρος 2

Πεμ-Τετ 22:40

Σουπερνόβα

Δευ-Τετ 21:00

ΣΙΝΕ ΑΛΙΜΟΣ

Λεωφόρος Ποσειδώνος 43 & Καλαμακίου (πίσω από το Penarrubia), Παραλία Αλίμου, Αλιμος, Tηλ: 2132008000

Εξαφανισμένος

Πεμ 21:15

Ο γαμπρούλης μας

Παρ-Κυρ 21:15

Mamma Mia! Here We Go Again

Δευ 21:15

Η ληστεία της Στοκχόλμης

Τρι-Τετ 21:15

ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

ΑΕΛΛΩ DIGITAL CINEMA

Ελευθερίου Βενιζέλου 12, Ραφήνα, Tηλ: 2294023420

Κρουέλα (με υπότιτλους)

Πεμ-Τετ 21:00

ΑΘΗΝΑ

Σολωμού 18, Χαλάνδρι, Tηλ: 2106855860 – 6976584717

Κρουέλα (με υπότιτλους)

Πεμ, Δευ, Τρι, Τετ 21:00 / Παρ-Κυρ 22:10

Soul (μεταγλωττισμένη)

Παρ-Κυρ 20:30

ΑΚΤΗ

Θησέως και Αιόλου, Βουλιαγμένη, Tηλ: 2108961337

Η χώρα των Νομάδων

Πεμ-Κυρ 22:20 / Δευ-Τετ 20:45

Ανάμεσά μας

Πεμ-Κυρ 20:45 / Δευ-Τετ 22:40

ΑΛΕΞ DIGITAL Cinema

Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη 235, Tηλ: 2299076034

Κρουέλα (με υπότιτλους)

Πεμ, Δευ, Τρι, Τετ 21:15 / Παρ-Κυρ 22:20

Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη)

Παρ-Κυρ 20:40

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ηρώων Πολυτεχνείου 27, 5η στάση Χολαργού, Tηλ: 2106777708

Chungking Express

Πεμ, Παρ, Τετ 21:00 / Σαβ-Κυρ 22:45

Ευτυχισμένοι μαζί

Παρ 22:45 / Τρι 21:00

Εκπτωτοι άγγελοι

Σαβ, Δευ 21:00

Soul (με υπότιτλους)

Κυρ 21:00

ΑΛΙΚΗ DIGITAL

Πλατεία Δροσιάς, Tηλ: 2106229645

Η χώρα των Νομάδων

Πεμ, Δευ, Τρι, Τετ 21:15 / Παρ-Κυρ 22:20

Soul (μεταγλωττισμένη)

Παρ-Κυρ 20:40

ΑΛΟΜΑ

Γερουλάνου 103 & Πόντου 39, Αργυρούπολη, Tηλ: 2109951388

Η χώρα των Νομάδων

Πεμ-Τετ 22:30

Μήλα

Πεμ-Τετ 20:50

ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-Garden Cinema Digital

Αγίου Ιωάννου 2, Tηλ: 2106010561, Dolby Digital

Ράφτης

Πεμ, Παρ, Σαβ, Κυρ, Τρι, Τετ 20:45

Ενα ήσυχο μέρος 2

Πεμ, Παρ, Σαβ, Κυρ, Τρι, Τετ 22:40

Κλειστό

Δευ

ΑΜΙΚΟ

Επιδαύρου & Ανδρούτσου 20, Tηλ: 2106815532-2106826372

Ενα ήσυχο μέρος 2

Πεμ-Τετ 21:15

COOL TYMVOS

Δημοσθένους 12, Παραλία Μαραθώνα, Tηλ: 2294055000-2294055566

Αίθουσα 2

Κρουέλα (με υπότιτλους)

Πεμ-Τετ 21:00

Αίθουσα 3

Ράφτης

Πεμ-Κυρ 22:15 / Δευ-Τετ 21:00

Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη)

Πεμ-Κυρ 20:45

ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ

Γαλάζιας Ακτής 110, Καλύβια Θορικού, Tηλ: 2291022244

Η χώρα των Νομάδων

Πεμ-Κυρ 22:30

Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη)

Πεμ-Κυρ 20:50

Κλειστό

Δευ-Τετ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, Tηλ: 2106198890

Ανάμεσά μας

Πεμ-Τετ 20:40

Κρουέλα (με υπότιτλους)

Πεμ-Τετ 22:15

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Cinema

Δουκίσης Πλακεντίας 87, Χαλάνδρι, Tηλ: 2106014284

Μήλα

Πεμ-Τετ 21:10

ΜΑΡΙΕΛ

Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη 669, Πόρτο Ράφτη, Tηλ: 2299071335

Ράφτης

Πεμ-Τετ 20:50

Ενα ήσυχο μέρος 2

Πεμ-Τετ 22:40

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ DIGITAL

Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά, Tηλ: 2108019687

Ράφτης

Πεμ, Παρ, Σαβ, Κυρ, Τρι, Τετ 20:40

Ενα ήσυχο μέρος 2

Πεμ-Τετ 22:40

ΟΡΦΕΑΣ

Λεωφόρος Σαρωνίδος 60, Σαρωνίδα, Tηλ: 22910-60077

Ενα ήσυχο μέρος 2

Πεμ-Κυρ 20:45, 22:30 / Δευ-Τετ 21:00

ΡΙΑ

Αφροδίτης 8, Βάρκιζα, Tηλ: 2108970844-2108971654

Ράφτης

Πεμ, Σαβ, Κυρ, Δευ, Τρι, Τετ 20:45

Ενα ήσυχο μέρος 2

Πεμ-Τετ 22:30

Soul (μεταγλωττισμένη)

Παρ 20:45

ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Μιλτιάδου & Γαργητού, Γέρακας, Tηλ: 2106612717

Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη)

Πεμ, Παρ, Σαβ, Κυρ, Τετ 20:50

Ενα ήσυχο μέρος 2

Πεμ, Παρ, Σαβ, Κυρ, Τετ 22:40 / Δευ-Τρι 21:15

ΣΙΝΕ ΚΕΚΡΩΨ

Βασιλέως Κωνσταντίνου 104, Κορωπί, Tηλ: 2108971654

Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη)

Πεμ-Κυρ 20:30

Κρουέλα (με υπότιτλους)

Πεμ-Κυρ 22:15 / Δευ-Τετ 21:00

ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ

Ελευθερίου Βενιζέλου 3 & Λεωφόρος Μαραθώνος, Παλήνη, Tηλ: 2106666815-2106666284

Η χώρα των Νομάδων

Πεμ-Τετ 22:30

Ράφτης

Πεμ-Τετ 20:45

ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA – Algida

Λεωφόρος Μαραθώνος 36, Νέα Μάκρη, Tηλ: 2294091811-6944141308

Ράφτης

Πεμ-Τετ 20:50

Ενα ήσυχο μέρος 2

Πεμ-Τετ 22:40

ΧΛΟΗ

Κασαβέτη 17, Κηφισιά, Tηλ: 2108011500

Κρουέλα (με υπότιτλους)

Πεμ-Τετ 21:00

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΗΠΟΣ

Θερμοπυλών 49 & Κνωσού, Μοσχάτο, Tηλ: 2104810790

Κρουέλα (με υπότιτλους)

Πεμ, Παρ, Σαβ, Κυρ, Τρι 21:00 / Δευ 22:15

Soul (μεταγλωττισμένη)

Τετ 21:00

ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Νάξου 32, Αγιος Ιωάννης, Ρέντη, Tηλ: 2104830330

Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη)

Πεμ-Τετ 20:45

Κρουέλα (με υπότιτλους)

Πεμ-Τετ 22:30

CINE ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ

Πλαζ βοτσαλάκια (δίπλα στο Δημοτικό κολυμβητηριο Πειραιώς) Καστέλα, Πειραιάς, Tηλ: 2104227427

Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη)

Πεμ-Τετ 20:45

Ενα ήσυχο μέρος 2

Πεμ-Τετ 22:30

ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Θηβών 245, Νίκαια, Tηλ: 2104830330, www.cinenikaia.gr

Πρόστιμο

Πεμ, Παρ, Σαβ, Δευ, Τρι, Τετ 23:00 / Κυρ 22:30

Κρουέλα (με υπότιτλους)

Πεμ, Παρ, Σαβ, Δευ, Τρι, Τετ 20:45

Η χώρα των Νομάδων

Κυρ 20:45

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Αγίου Γεωργίου & Ζάππα 4, Κορυδαλλός, Tηλ: 2104960955

Ράφτης

Πεμ-Τετ 21:00

Η χώρα των Νομάδων

Παρ-Σαβ 22:40

ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 146, Πέραμα, Tηλ: 2104020700

Κρουέλα (με υπότιτλους)

Πεμ-Τετ 20:45

ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ

Αγίου Νικολάου 17 & Πανθέας, Σελήνια Σαλαμίνας, Tηλ: 2104670011 – 2104670012

Η χώρα των Νομάδων

Πεμ-Κυρ 22:30 / Δευ-Τετ 21:30

Soul (μεταγλωττισμένη)

Πεμ-Κυρ 21:00