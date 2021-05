Βανέσα Ρεντγκρέιβ: Δεν θα εμφανιστεί τελικά στην ταινία που θα συμμετέχει ο Κέβιν Σπέισι

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ δεν θα συμμετέχει στην επερχόμενη ιταλική ταινία «The Man Who Drew God» (L’uomo Che Disegnò Dio), που θα περιλαμβάνει μία αμφιλεγόμενη εμφάνιση από τον Κέβιν Σπέισι.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το ABC News είχε αναφέρει ότι η Ρέντγκρειβ θα έπαιζε στην indie ταινία, η οποία θα είναι σε σκηνοθεσία του συζύγου της, Φράνκο Νέρο.

Χθες, ωστόσο, ένας αντιπρόσωπος της σπουδαίας Βρετανίδας ηθοποιού αρνήθηκε τις φήμες για τη συμμετοχή στην ταινία, που θα αποτελέσει την επιστροφή του Σπέισι στον κινηματογράφο.

Όπως είχαμε αναφέρει, στην ταινία ο Σπέισι πρόκειται να ενσαρκώσει έναν ντετέκτιβ που αναλαμβάνει να ερευνήσει τις αμφίβολες κατηγορίες για παιδοφιλία εναντίον ενός τυφλού καλλιτέχνη, τον οποίο θα υποδυθεί ο ίδιος ο Φράνκο Νέρο. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο ρόλο, καθώς από το 2017 πάνω από 20 άντρες έχουν κατηγορήσει τον Σπέισι για σεξουαλική παρενόχληση, ενώ δύο εξ αυτών ήταν έφηβοι σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους. Μάλιστα, ο Άντονι Ραπ ήταν μόλις 14 ετών όταν ο Κέβιν Σπέισι του επιτέθηκε, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο πλέον 49χρονος ηθοποιός.

Φαίνεται λοιπόν ότι η Ρέντγκρειβ θέλησε να προφυλάξει την φήμη και την καριέρα της και να μην συμμετέχει τελικά στην ταινία του συζύγου της. Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, μέλος της ομάδας της ανέφερε: «Το όνομα της Βανέσα Ρέντγκρειβ περιλαμβάνεται σε πρόσφατα άρθρα που σχετίζονται με το καστ της επερχόμενης ταινίας, The Man Who Drew God. Παρ’ όλο που υπήρξαν συζητήσεις για μία πιθανή συμμετοχή της στο καστ, η Ρέντγκρειβ τελικά δεν θα εμφανιστεί στην ταινία».