Billboard Music Awards: Οι μεγάλοι νικητές και τα highlights της εντυπωσιακής μουσικής βραδιάς

Τα Billboard Music Awards 2021 ολοκληρώθηκαν με μία εντυπωσιακή τελετή, την Κυριακή 23 Μαϊου στο Microsoft Theatre στο Λος Άντζελες. Η τελετή απονομής, στην οποία παρευρέθηκαν περίπου 500 θεατές, αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα show στο Χόλιγουντ, από την αρχή της πανδημίας.

Το show ξεκίνησε με μία -γεμάτη ενέργεια- εμφάνιση του οικοδεσπότη Νικ Τζόνας (ο οποίος είχε πρόσφατα υποστεί σοβαρό τραυματισμό), με τους αδερφούς του Τζο και Κέβιν Τζόνας, μαζί με τον DJ Marshmellow, ενώ στη συνέχεια τη σκηνή πήραν διάσημοι και αγαπημένοι τραγουδιστές, από την P!nk και τους BTS μέχρι τους Duran Duran.

