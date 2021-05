Χρόνια Πολλά Bob Dylan!… και 80 πράγματα γύρω από αυτόν

Μπορώ να φανταστώ τη σκηνή. Ο κόσμος βουίζει, αφιερώματα, τραγούδια του παντού στον αέρα, ειδικές κυκλοφορίες, ευχές – βροχή… Χρόνια Πολλά Bob! Στα 80 του στις 24 Μαΐου. Και εκείνος, κάπου κρυμμένος. Δεν θα σηκώνει ούτε το τηλέφωνο. Δεν είναι για τέτοια ο Dylan. Ούτε για νοσταλγίες και φλας-μπακ. Αν κάπως τον ξέρεις θα καταλάβεις. Καλύτερα να του πεις – Λοιπόν Bob, τι νέα;

Θα καταλάβει κι εκείνος. Αφορμές ψάχνουμε κι εμείς. Να ξαναμιλήσουμε για Dylan. Και βρίσκουμε ευκαιρίες καλή ώρα.

80 πράγματα για τον Bob Dylan… που μπορεί να ξέρεις, ή να μην ξέρεις, ή να ξέρεις αλλά να έχεις ξεχάσει, ή κάπου να έχεις ακούσει αλλά να μην είσαι σίγουρος… Και ποιος είναι εντελώς σίγουρος για κάτι πια;

1.Φύγαμε! Πάμε Tulsa, Οκλαχόμα.

Ανοίγει το Μουσείο Bob Dylan με περισσότερα από 100.000 αντικείμενα. Χειρόγραφα, ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, ταινίες, φωτογραφίες και άλλα πολλά από τα 60 χρόνια Dylan- ικής διαδρομής. Bob Dylan Center. Στην Tulsa, πολύ κοντά στο Woody Guthrie Center.

2. Και ο κατάλογος πηγαίνει στην… Universal Music Publishing.

Σε μια αστρονομική συμφωνία που έγραψε ιστορία ο Bob Dylan πούλησε πρόσφατα τα δικαιώματα των τραγουδιών του. Για να έχετε μια εικόνα: μιλάμε για περισσότερα από 600 τραγούδια στα 60 χρόνια της καριέρας του και για ένα ποσό, που ακούγεται γύρω στα 300 εκατομμύρια δολλάρια.

3. Το πρώτο άλμπουμ του – «Bob Dylan» (1962)

είχε μόλις δύο δικά του τραγούδια. Το Talkin’ New York. Και το Song to Woody (για τον Woody Guthrie που τον θαύμαζε και ήταν η μεγάλη του επιρροή).

4. Sweetheart like You – Εδώ έκανε και το πρώτο κανονικό βίντεο κλιπ.

Από το άλμπουμ Infidels (1983). Και μέχρι το 2020 δεν το είχε παίξει ποτέ live. Θα το ακούσουμε όμως τώρα. Από την Chrissie Hynde (των Pretenders) που κάνει ολόκληρο άλμπουμ με τραγούδια του Bob Dylan: Standing in the Doorway: Chrissie Hynde Sings Bob Dylan.

5. Και η Patty Smith έχει ετοιμάσει κάτι για τα γενέθλια.

Συναυλιακό αφιέρωμα στο Tivoli της Νέας Υόρκης. Αυτά τα τελευταία δυο Σαββατοκύριακα του Μαΐου. Για τον Bob.

6. Τον Ιούνιο του 1988 ξεκινά η Never Ending Tour.

Και δεν έχει σταματήσει ως σήμερα. Μουσικοί εναλλάσσονται, γύρω από τους βασικούς του παίκτες- μια σπουδαία μπάντα- τραγούδια ανανεώνονται συνεχώς, φαν ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη. Στις 19 Απριλίου του 2019 έδωσε την συναυλία Νο 3000 της «Περιοδείας Που Δεν Τελειώνει Ποτέ». Ο κορονοϊός ματαίωσε τις συναυλίες της Ιαπωνίας. Περιμένουμε τις νέες ημερομηνίες.

7. Ανάμεσα στους θαυμαστές του και οι Beatles.

Και με ένα από τα Σκαθάρια, τα έβρισκε πιο καλά. Αυτός ήταν ο George Harrison. Συνεργάστηκαν και σε τραγούδια. Στο «I’d Have You Anytime» και στο «If Not for You».

8. Και ποιος άλλος από το Αφεντικό;

Ο Bruce Springsteen ήταν εκείνος που ανακοίνωσε την είσοδο του Bob στο Rock n Roll Hall of Fame, το 1988. Και τότε ο Bob ευχαρίστησε τον Muhammad Ali και τον Little Richard και τον Mike Love των Beach Boys. Έτσι όπως το εμπνεύστηκε εκείνη τη στιγμή.

9. Στον Λευκό Οίκο…Ήταν το 2010, όταν έπαιξε εκεί.

Κατάφερε να φτάσει παρά την άγρια καταιγίδα, για μια συναυλία που για τα κοινωνικά δικαιώματα. Και ιδού πώς ο Μπαράκ Ομπάμα τα περιέγραψε στο Rolling Stone: «Ήταν ακριβώς όπως τον περίμενες. Δεν εμφανίστηκε στις πρόβες, δεν έβγαλε φωτογραφία μαζί μου, ήρθε, έπαιξε το The Times They Are-A-Changin’… μια εκπληκτική εκτέλεση, τελειώνει το τραγούδι, κατεβαίνει από τη σκηνή, κάθομαι εγώ εκεί στην πρώτη σειρά, έρχεται κοντά, μου σφίγγει το χέρι, ακουμπάει την άκρη του καπέλου του, μου χαμογελάει λίγο και μετά φεύγει. Και αυτό ήταν, έφυγε. Και μετά σκεφτόμουν: Έτσι ακριβώς θέλεις τον Bob Dylan, σωστά; Δεν τον θέλεις να φωτογραφίζεται και να χαμογελάει μαζί σου. Τον θέλεις λίγο σκεπτικό με όλο αυτό. Κι έτσι ήταν μια πραγματική απόλαυση».

10. Ξανασυναντήθηκαν με τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στον Λευκό Οίκο το 2012 σε μια ειδική τελετή όπου ο Ομπάμα τον τίμησε με το Presidential Medal Of Freedom. «Not a bigger giant in the History of American Music», είπε ο Μπαράκ.

11. Αύγουστος του 1977 πεθαίνει ο Elvis.

Από τη στιγμή που μαθαίνει τα άσχημα νέα ο Dylan και για μια εβδομάδα δεν μιλάει σε κανέναν. «Αν δεν υπήρχε ο Elvis και ο Ηank Williams εγώ δεν θα έκανα αυτά που κάνω σήμερα» έχει πει.

12. Βιβλία διαβάζει, βιβλία (και όχι μόνο στίχους) γράφει.

Το περίφημο Chronicles: Volume One (2004) η πολύ ιδιαίτερη αυτοβιογραφία μας έχει ανοίξει την όρεξη για τα επόμενα κεφάλαια. Ήταν «ποίημα»! Αλλά και ποίηση κυκλοφόρησε– το Tarantula (1971). Εκτός βέβαια από τους ποταμούς των στίχων του.

13. Dylan και… Ιαπωνική μαφία;

Και αυτό. Έμπνευση για το άλμπουμ του Love and Theft. Και πιο συγκεκριμένα από το βιβλίο Confessions Of A Yakuza.

14. Εμφάνιση –έκπληξη (;)

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο (μέσω Τιτανικού) στους στίχους του Tempest (2012)… Leo took his sketchbook. He was often so inclined. He closed his eyes and painted. The scenery in his mind.

15. Αλλά έχουμε και John Lennon.

Στο Tempest κι αυτός. Roll on John. Με τη διαφορά πως το είχε τραγουδήσει το 1962. Αλλά το έγραψε το πρώτο παραδοσιακό τραγούδι, που το είπε με μια, δυο φράσεις δικές του. To άλλο, το Roll On John του Τempest, μια μπαλάντα σαν τις παλιές, για έναν θρύλο και αυτή. Τον John Lennon.

16. Ποιοι άλλοι περνάνε από τους στίχους του; Πολλοί και εκλεκτοί.

Και αν συναντηθούν κάποια φορά όλοι μαζί θα γίνει μεγάαααλο πάρτι. Χαρακτήρες φανταστικοί και πραγματικοί. Ονόματα από την Ιστορία, τη Λογοτεχνία και τις Τέχνες. Ήρωες και γενναίοι, περιπλανώμενοι, κυνηγημένοι, παράνομοι. Πρόεδροι και βασιλιάδες, εργάτες και αγωνιστές. Η Anna Frank. O Edgar Allan Poe. Ο Indiana Jones και οι Rolling Stones:

…I’m just like Anne Frank, like Indiana Jones

And them British bad boys, The Rolling Stones (Got a tell-tale heart, like Mr. Poe

Got skeletons in the walls of people you know.

Από το I Contain Multitudes του Rough and Rowdy Ways (2020).

17. Χωρίς τελειωμό οι αναλύσεις, τα sites, οι φανατικοί Ντυλανικοί…

που σκαλίζουν τα τραγούδια, εστιάζουν στις λεπτομέρειες, στα έργα και τις ημέρες του, φράσεις, λέξεις, κρυμμένα νοήματα και άλλες σκέψεις. «The Meaning behind the music and works of Bob Dylan», όπως σημειώνει το https://bob-dylan.org.uk/.

18. Τα έκανε ο Elvis – τα έκανε και ο Dylan (και πολλοί άλλοι, εντάξει!) Χριστουγεννιάτικα άλμπουμ.

Και όχι μόνο για να χορέψει με το πνεύμα των γιορτών. Όλα τα έσοδα από το Christmas in the Heart (2009) τα έδωσε στον οργανισμό Feeding America, που συνεισφέρει ώστε να έχουν φαγητό στο τραπέζι τους 1.4 εκατομμύριο οικογένειες.

19. Το πραγματικό του όνομα; Robert Allen Zimmerman.

Από την ημέρα που γεννήθηκε, 24 Μαΐου του 1941 στο Duluth της Minnesota. To 1962 το άλλαξε σε Bob Dylan, αλλά δεν ήταν αυτό το μόνο όνομα που είχε. «Την πρώτη φορά που με ρώτησαν το όνομά μου στις Δίδυμες Πόλεις, ενστικτωδώς και αυτόματα, χωρίς να σκεφτώ, απλά είπα ‘Bob Dylan’. Αλλά ήταν γνωστός και ως Elston Gunn και ως Robert Allyn. Το …‘Bob Dylan’ το εμπνεύστηκε από τον ποιητή Dylan Thomas. Αλλά ξέρετε κάτι; Και αυτό μια θεωρία είναι. «Δεν άλλαξα το όνομά μου προς τιμήν του Dylan Thomas. Aυτό είναι απλά μια ιστορία»

20. Black Lives Matter. Εννοείται!

O Dylan και τα τραγούδια διαμαρτυρίας. Παρών δυναμικά στο πλευρό τους αγώνες των Αφροαμερικανών. Και στη θρυλική πορεία διαμαρτυρίας στην Ουάσινγκτον το 1963.

21. Και με τραγούδια που έγραψε για προσωπικότητες

όπως ο ακτιβιστής Medgar Evars (το Only a Pawn in their Game) και για τον θρυλικό πυγμάχο Rubin “Hurricane” Carter (το Hurricane).

22. Victoria Secret; Τα διάσημα σέξι γυναικεία εσώρουχα;

Έχουν και αυτά μια θέση στην ιστορία του Μεγάλου Bob. Εμφανίστηκε σε διαφημιστικό σποτ της Victoria Secret με πρωταγωνίστρια την Adriana Lima, και το Love Sick το τραγούδι ακουγόταν να παίζει, προσθέτοντας έτσι ένα ακόμη από εκείνα τα…«ποιος θα το ‘λεγε πάλι αυτό!», τα ωραία, Ντιλανικά, δικά του.

23. Για πρώτη φορά το 2016 το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας δόθηκε σε μουσικό.

Μαντέψτε σε ποιον. Σωστά. Και μαντέψτε πού ήταν στην τελετή απονομής; Όχι εκεί. Λόγω προγραμματισμένων υποχρεώσεων, όπως εξήγησε. Παρέλαβε το Nobel του, τρεις μήνες αργότερα σε μια μικρή και ζεστή εκδήλωση στην Στοκχόλμη.

24. Ένα μικρό ψεματάκι.

Όταν υπέγραφε το συμβόλαιό του στην Columbia Records ήταν μόλις 20 χρονών και σύμφωνα με το νόμο, ήταν ανήλικος και έπρεπε να υπογράψουν οι γονείς. Δεν του άρεσε η ιδέα και έτσι έπεισε τον θρυλικό John Hammond τον άνθρωπο που τον πίστεψε από την αρχή, ότι ήταν ορφανός.

25. Και παρότι ο λόγος του o John H. Hammond μετρούσε πολύ,

χρειάστηκε να προσπαθήσει αρκετά για να πείσει τους άλλους στην Columbia να ‘υπογράψουν’ τον νεαρό Bob. O αντιπρόεδρος της εταιρίας δεν ‘ψηνόταν’ με τίποτε. «Είναι η πιο φρικιαστική φωνή που έχω ακούσει στην ζωή μου», έλεγε.

26. Like a Rolling Stone (1965).

Ένα από τα μεγάλα, πιο σπουδαία τραγούδια της σύγχρονης τραγουδοποιίας. Λέγεται ότι πριν πάρει την τελική μορφή του, οι στίχοι του Dylan έφταναν τις 20 σελίδες.

27. Σινεμά ο Παράδεισος.

Η οικογένεια Dylan είχε στην ιδιοκτησία της κινηματογραφική αίθουσα στο Hibbing της Minnesota. Εκεί ο νεαρός Bob έβλεπε την μία ταινία μετά την άλλη. Δωρεάν.

28. «To join Little Richard»

η φιλοδοξία όπως την διατύπωνε το 1959, στο Βιβλίο των Αποφοίτων του Hibbing High School.

29. Η πρώτη-πρώτη επαγγελματική του ηχογράφηση

ήταν όταν έπαιξε φυσαρμόνικα για τον Harry Belafonte, στο Midnight Special (τραγούδι από το ομώνυμο άλμπουμ του 1962).

30. Ιούδας!

Ήταν έτοιμοι να του συγχωρήσουν πολλά, σαν ο νέος εκπρόσωπος της folk αμερικάνικης σκηνής που ήταν – αλλά αυτό, φίλε μου όχι. 25 Ιουλίου του 1965 στο Newport Folk Festival. O Dylan, που ως τότε έβγαινε μόνος με την ακουστική κιθάρα και τραγουδούσε, βάζει την κιθάρα στην πρίζα. Παίζει ηλεκτρικά! Κεραυνός στο κοινό. Γιουχαΐσματα. Κάποιος τον φωνάζει «Ιούδα»! Τι είχε συμβεί μόλις εκείνη τη στιγμή μπροστά στα μάτια τους! Προδοσία.

31. Με τη διαφορά όμως, ότι ο Dylan ήταν «ηλεκτρικός» προτού γίνει folk!

«To πρώτο πράγμα που με τράβηξε στη φολκ μουσική ήταν όταν άκουσα την Odetta να τραγουδάει… Άκουσα έναν δίσκο της σε ένα δισκάδικο, τότε που μπορούσες να ακούς δίσκους στα δισκάδικα…Ήταν το ’58 ή κάτι τέτοιο. Εκεί ακριβώς, εκείνη τη στιγμή πήγα και αντάλλαξα την ηλεκτρική κιθάρα μου- με μια ακουστική», έλεγε σε συνέντευξή του από τα 70s στο Playboy.

32. Δεν είναι μυστικό. Ότι ο Dylan ήταν ο πρώτος που έδωσε στους Beatles μαριχουάνα.

Ήταν στις 28 Αυγούστου 1964 στο Delmonico Hotel της Νέας Υόρκης. Και μάλιστα για τον Paul McCartney τόσο ιδιαίτερη εμπειρία ήταν, που, λέγεται ζήτησε στον μάνατζερ να κρατάει σημειώσεις από ό,τι γινόταν. Τα σημειωματάρια αυτά αργότερα κατασχέθηκαν από την αστυνομία.

33. Ο φίλος μου ο Johnny. Φίλοι με τον Johnny Cash από το ’62.

Μάλιστα ο Man In Black έπεισε την δισκογραφική Columbia να μην τον αποδεσμεύσει προτού ηχογραφήσει το δεύτερο άλμπουμ του – το αξεπέραστο The Freewheelin’ Bob Dylan.

34. To 2012 συνέβη και αυτό. Τον συνέλαβε η αστυνομία!

Κάποιος τηλεφώνησε ότι ύποπτος άστεγος περιφερόταν στην αυλή σπιτιού στο New Jersey… μέσα στη βροχή. H αστυνομικός δεν τον αναγνώρισε και τον ρωτάει τι κάνει εκεί. Ο Dylan απαντάει ότι ψάχνει σπίτι να αγοράσει (υπήρχε και πινακίδα For Sale) και ότι βρισκόταν στην περιοχή γιατί έδινε συναυλία με την μπάντα του. Πού μένεις;… Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο κοντά στη θάλασσα. H αστυνομικός τον οδηγεί εκεί χωρίς να πιστεύει τίποτε από όσα έλεγε ευγενικά ο Dylan στη διαδρομή. Τελικά μαθαίνει το όνομα του ‘ύποπτου’. Ακόμη της κάνουν πλάκα οι συνάδελφοι.

35. Έχει παίξει σε ταινία του Sam Peckinpah,

το Pat Garrett & Billy The Kid (του 1973). Έκανε τον περιπλανώμενο Alias.

36. Πολυτεχνίτης και μάστορας.

Του αρέσει να μαστορεύει και να σουλουπώνει παλιά αυτοκίνητα. Να ταξιδεύει στις θάλασσες, να φροντίζει τον κήπο. Και να μαγειρεύει.

37. Είναι και έξοχος ζωγράφος.

Μουσεία και γκαλερί σε όλο τον κόσμο διεκδικούν να φιλοξενήσουν έργα του. Όπως την μουσική και τα τραγούδια του, έτσι και τα εικαστικά του τα χαρακτηρίζει εκφραστικότητα και προσωπικό ύφος – είπε η κριτική.

38. «Μια φορά αντάλλαξα έναν Elvis Presley του Andy Warhol με έναν καναπέ,

και ήταν πολύ ανόητο αυτό που έκανα. Και πάντα ήθελα να το πω στον Andy αυτό και αν είχε άλλον έναν πίνακα να μου δώσει, δεν θα ξανάκανα τέτοιο πράγμα». (από συνέντευξη στο Spin ’85).

39. O Bob Dylan στο Woodstock;

Όχι, δεν ήταν εκεί. Δηλαδή ήταν. Στην περιοχή ζούσε. Με άλλα λόγια ο Dylan δεν πήγε στο θρυλικό Φεστιβάλ του ’69, πήγε το Φεστιβάλ σε εκείνον. Με την ελπίδα ότι θα τον πείσουν να βγει έξω και να παίξει μαζί τους… Όχι απλά δεν συνέβη αυτό, αλλά ο Dylan ‘πέταξε’ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να παίξει. Στο φεστιβάλ του Isle of Wright.

40. Οι μέρες που ζούσε στο Γούντστοκ είχαν γίνει εφιαλτικές.

Θαυμαστές του και χίπις από παντού έφταναν στο σπίτι του, για να δουν τον «εκφραστή και εκπρόσωπο της γενιάς τους»… Εκείνος, ούτε που να ακούσει κάτι τέτοιο. «Όλα είχαν γίνει δύσκολα. Εγώ βρέθηκα εγκλωβισμένος στο Γούντστοκ, εντελώς ευάλωτος με μια οικογένεια που έπρεπε να προστατέψω». (Dylan, H Ζωή μου / εκδ. Μεταίχμιο/ μετάφραση Χίλντα Παπαδημητρίου, Νίκη Προδρομίδου).

41. Διάσημη φράση του, απευθυνόμενος στον Sam Shepard

«Δεν χρειάζεται να συνδέουμε τα πράγματα. Τίποτε δεν χρειάζεται να συνδέεται με κάτι άλλο». Και μαζί με τον Shepard θα έγραφαν το 12λεπτο Brownsville Girl, τραγούδι εμπνευσμένο από την ταινία του Gregory Peck, The Gunfighter.

42. «Πολλά είναι τα μέρη που αγαπώ, αλλά από όλα προτιμώ τη Νέα Ορλεάνη.

Κάθε στιγμή έχει χίλιες διαφορετικές γωνίες. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να πέσεις πάνω σε κάποια τελετή προς τιμήν μιας άγνωστης σχεδόν βασίλισσας».

43. Το ταξίδι των Travelling Wilburys ξεκίνησε από το σπίτι του στο Μαλιμπού.

Όταν ο Tom Petty, o Roy Orbison, o George Harrison και ο Jeff Lynne ηχογράφησαν το Handle With Care του George Harrison. Και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί.

44. Μια κι έξω!

Έτσι συνηθίζει να ηχογραφεί τα τραγούδια του στο στούντιο. Με τη μία- σα να τα παίζει στη σκηνή.

45. Μια φορά έδωσε συναυλία,

με τη μπάντα του κανονικά στην Μουσική Ακαδημία της Φιλαδέλφειας για έναν μόνο θεατή. Έναν super fan του!

46. Μεγάλος θαυμαστής του Charley Chaplin

το έλεγε από παλιά. Το 2006 κυκλοφορεί το Modern Times και σαν έναν φόρο τιμής στους Μοντέρνους Καιρούς (1936) του Charley Chaplin.

47. Το πρώτο τραγούδι που έγραψε ήταν για τη… Μπριζίτ Μπαρντό.

«Δεν θυμάμαι και πολλά από αυτό, αλλά τα πάντα είναι στην καρδιά μου».

48. Στα νιάτα του βρέθηκε πολύ κοντά στο να παίξει στο σινεμά

τον Χόλντεν Κόλφιλντ το νεαρό ήρωα στο «Φύλακα στη Σίκαλη», του Τζ. Ντ. Σάλιντζερ. Είχαν γίνει και οι σχετικές κινήσεις προς την δισκογραφική του εταιρία.

49. Μια φορά, μετά από μια συναυλία στο Δουβλίνο, έφαγαν μαζί

Dylan, Van Morrison, Glen Hansard, Elvis Costello. Και σε όλη την διάρκεια του δείπνου (αν πιστέψουμε τον Hansard που λέει την ιστορία) κανείς, μα κανείς τους δεν είπε κουβέντα.

50. Κιθάρα, πιάνο, φυσαρμόνικα και άλλα 15 όργανα μπορεί να παίξει.

Μπάσο, ντραμς, κόνγκα… και βάλε – αλλά πρώτα από όλα έχει εμπιστοσύνη στην μπάντα του.

51. Και όταν θέλει… ραπάρει.

Διάσημη πλέον η «παρέμβασή» του πάνω στις ρίμες του LL Cool J – στο Mama Said Knock You Out που έπαιξε στην ραδιοφωνική εκπομπή του.

52. Το καλοκαίρι, ο καιρός, το διαζύγιο, οι πόλεις της Αμερικής,

η φιλία, τα ονόματα, οι φόροι, το αλκοόλ, η συγνώμη, τα Χριστούγεννα (και άλλες γιορτές), τα ταξίδια, το αυτοκίνητο, η μητέρα και ο πατέρας, το φιλί …. – μερικά από τα θέματα… του διάσημου Theme Time Radio Hour της ραδιοφωνικής εκπομπής του Bob Dylan. Κάθε εκπομπή με διαφορετικό θέμα, με τραγούδια που διαλέγει και με σχόλια, ιστορίες, διάφορα δικά του ανάμεσα σε αυτά. Ροκ, μπλουζ, τζαζ, ροκαμπίλι, ρυθμ’ εν μπλουζ, κάντρι, σόουλ, φανκ, ποπ ως και χιπ χοπ. Κυρίως παλιά αλλά όχι μόνο. Ο,τι καλύτερο. Σπουδαίο ραδιόφωνο!

53. Πιο πρόσφατο άλμπουμ του, το 39ο στη σειρά,

Rough and Rowdy Ways. Κυκλοφόρησε πέρσι μέσα στο λοκντάουν (Ιούνιος του ’20). Μεγάλος Dylan ακόμη μια φορά.

54. Το πρώτο single από αυτό είναι το Murder Most Foul

…«ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που είχαμε ηχογραφήσει κάμποσο καιρό πριν και ίσως το βρείτε ενδιαφέρον»…παρουσίασε το 17λεπτο Murder Most Foul. Ξεκινώντας από τη δολοφονία του John F. Kennedy, είναι ένα τραγούδι γεμάτο Ιστορία, που έγραψε και την δική του Ιστορία σαν το πρώτο Νο1 στην καριέρα του Dylan (στους επίσημους καταλόγους του Billboard).

55. Τι απαντάει όταν τον ρωτάνε γιατί συνεχίζει να παίζει,

παρότι θα μπορούσε χρόνια τώρα να είχε σταματήσει και να ζούσε μια από τα τραγούδια του; «Ξεκινάει από πολύ παλιά αυτό, είναι το πεπρωμένο μου. Έκανα μια συμφωνία μαζί του πριν πολλά χρόνια και την τηρώ…». Συμφωνία με τον διάβολο, έσπευσαν οι συνωμοσιολόγοι.

56. Το 1966, το περιβόητο – σοβαρό- ατύχημα με την μηχανή.

Δεν έχουμε μάθει πολλά ωστόσο, όμως ο ίδιος έλεγε ότι ήταν αυτό που του έσωσε τη ζωή. Για ένα διάστημα χρειάστηκε να σταματήσει ό,τι έκανε και να μείνει σπίτι. Αν συνέχιζε όπως ζούσε- είχε πει – δεν θα την έβγαζε καθαρή.

57. Masked and Anonymous,

η ταινία του 2003, που γράφει και παίζει επίσης. Μαζί με Jeff Bridges, Jessica Lange, John Goodman, Penelope Cruz, Ed Harris και άλλους εκλεκτούς.

58. O Jacob Dylan, γιος του Bob και της Sarah Dylan

(ο μικρότερος από τα πέντε παιδιά του με την Σάρα) πετυχημένος μουσικός, με το συγκρότημά του τους Wallflowers και άλλα πολλά. Επιστρέφει τον Ιούλιο με Wallflowers και καινούργιο άλμπουμ – το Exit Wounds.

59. Μπάρμαν, ένα ‘Heaven’s Door’, παρακαλώ και κάντο διπλό.

Από το 2018 μπορείτε βρείτε και το ουίσκι που έχει επίσημα λανσάρει…vσε όλα τα ενημερωμένα μπαρ και ποτάδικα.

60. «Ένα βράδυ ο Bono ο τραγουδιστής των U2

ήρθε για φαγητό μαζί με κάτι φίλους. Όταν είσαι ο Bono είναι σα να τρως σε τρένο, είσαι σε διαρκή κίνηση, σα να πηγαίνεις κάπου. Ο Bono έχει ψυχή αρχαίου ποιητή, αλλά πρέπει να είσαι προσεκτικός μαζί του. Μπορεί να χαλάσει τον κόσμο με τις φωνές του. Είναι ένας μικρός φιλόσοφος. Έφερε μαζί του ένα κασόνι μπίρες Guinness». (από το Bob Dylan, Η Ζωή μου)

61. Τον Νοέμβριο του ’20, μέσα στην πανδημία,

γράμματα, ανέκδοτα κείμενα, οι χειρόγραφοι στίχοι του Blowin’ in the wind πουλήθηκαν σε δημοπρασία περίπου μισό εκατομμύριο δολάρια.

62. Woody Guthrie η μεγάλη επιρροή.

«Άκουσα για πρώτη φορά το όνομά του από μια χορεύτρια που είχα γνωρίσει. –Πρέπει να ακούσεις αυτόν τον τύπο οπωσδήποτε… -μου είπε ο αδελφός της. Δεν πίστευα στ΄αυτιά μου όταν τον άκουσα. Δεν είχα ξανακούσει τέτοιο πράγμα».

63. Εκτός των άλλων, έχει στη συλλογή του

10 βραβεία Grammy, μία Χρυσή Σφαίρα και ένα Όσκαρ.

64. Και το Όσκαρ για το Best Original Song του 2000

πηγαίνει στο Things Have Changed που ακουγόταν στην ταινία Wonder Boys.

65. Α ναι. Και Pulitzer.

Το 2008 έγινε ο πρώτος ροκ καλλιτέχνης με βραβείο Pulitzer.

66. Καταγωγή:

Οι παππούδες από την πλευρά του πατέρα του, Anna Kirghiz και Zigman Zimmerman μετανάστευσαν στις αρχές των 1900s από την Οντέσσα (σήμερα στην Ουκρανία) στην Αμερική. Από την πλευρά της μητέρας του, η Florence και ο Ben Stone ήταν Λιθουανοί Εβραίοι που εγκαταστάθηκαν στην Αμερική το 1902.

67. Οι γονείς του Abram Zimmerman και Beatrice ‘Beatty’ Stone

ζούσαν σε μια μικρή εβραϊκή κοινότητα στο Duluth. Όταν ο Bob ήταν έξι χρονών και ο πατέρας του αρρώστησε από πολιομυελίτιδα, η οικογένεια μετακόμισε στο Hibbing στο σπίτι της μητέρας.

68. Στο κατάστημα επίπλων και συσκευών

που δούλευε ο πατέρας του, ο Bob άκουσε για πρώτη φορά τους μπλουζ και κάντρι σταθμούς στο ραδιόφωνο.

69. I’ m not there, η ταινία του Todd Haynes (2007).

Έξι ηθοποιοί παίζουν τον Dylan. Ένας από αυτούς και η Cate Blanchet.

70. «Δεν υπήρξα ποτέ κάτι παραπάνω από αυτό:

ένας μουσικός της φολκ που ατένιζε την γκρίζα ομίχλη τυφλωμένος από δάκρυα κι έφτιαχνε τραγούδια τα οποία επέπλεαν σε μια φωτεινή καταχνιά…». (Chronicles, Vol One)

71. Γούστα είναι αυτά!

Και ο διευθυντής του σχολείου του είχε «κόψει» την μπάντα του Bob, τους Golden Chords από το talent show που εμφανίστηκαν παίζοντας των Danny & the Juniors, το Rock and Roll Is Here to Stay. Ευτυχώς που δεν τον αποθάρρυνε πολύ.

72. 1986 /87

«Είχα ξεκινήσει μια δεκαοκτάμηνη περιοδεία με τον Tom Petty και τους Heartbreakers. Θα ήταν η τελευταία μου. Είχα χάσει απόλυτα και ολοκληρωτικά κάθε έμπνευση. Ο,τι κι αν υπήρχε στην αρχή, είχε συρρικνωθεί σταδιακά μέχρι που έσβησε εντελώς. Ο Tom ήταν στο ζενίθ της σταδιοδρομίας του και εγώ στο ναδίρ της δικιάς μου. Τα προγνωστικά ήταν εναντίον μου. Τα πάντα είχαν διαλυθεί, τα ίδια μου τα τραγούδια μου φαίνονταν ξένα, είχα χάσει πια την ικανότητα να φτάνω στον πυρήνα τους, δεν μπορούσα να διαπεράσω την επιφάνεια. Η εποχή μου είχε περάσει ανεπιστρεπτί. Βαθιά μέσα μου ένοιωθα τη ματαιότητα της κατάστασης, δεν έβλεπα την ώρα να αποσυρθώ και να κατεβάσω ρολά. Άλλο ένα γερό μεροκάματο με τον Petty και αυτό θα ήταν το τέλος για μένα» (από το Chronicles / Η Ζωή μου).

73. Με φόντο την Ακρόπολη και μαζί με τον Van Morrison.

Ευτυχής συγκυρία, συναντήθηκαν στην Αθήνα to 1989 όπου ο Dylan είχε έρθει ήταν για συναυλία και ο Morrison για τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ «One Irish Rover: Van Morrison in Performances». Ιδού και το video:

74. Έκπληξη για το κοινό στο γήπεδο του Παναθηναϊκού

όταν ανέβηκε στη σκηνή ο Morrison και σόλαρε μαζί του. «Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας»! Dylan και Morrison μαζί live.

75. Έχει παίξει και στον Λυκαβηττό και στη Θεσσαλονίκη

και στο Terra Vibe της Μαλακάσας. Εκεί και η πιο τελευταία φορά που τον είδαμε. Τον Ιούνιο του 2014.

76. Αλλά είχε έρθει και το ’64 στα μέρη μας

με τον μάνατζέρ του τότε, τον Victor Maymudes και έμεινε σε ένα ‘μικρό χωριό έξω από την Αθήνα’ (την Βουλιαγμένη) όπου έγραψε και τραγούδια… Η ιστορία ολόκληρη στο βιβλίο Another Side of Bob Dylan: A Personal History on the Road and off the Tracks.

77. Έχει έξι παιδιά.

Πέντε με την Sara Dylan​ (παντρεύτηκε το 1965, χώρισε το 1977)​ μέσα σε αυτά και η Maria Lownds υιοθετημένη από προηγούμενο γάμο της Σάρα. Και με την Carolyn Dennis ​(1986 με 1992)​ μια κόρη.

78. Περνάει τον περισσότερο καιρό του

στο σπίτι του στο Μαλιμπού.

79. Ναι αλλά… πού είναι ο Bob τώρα;

Λοιπόν, τον είδαν! (και δεν τον βλέπουν συχνά- κάπου δέκα χρόνια είχαν να τον ‘πετύχουν’ στο δρόμο). Σάντα Μόνικα στο Λος Άντζελες. Σκούρα γυαλιά, κοντομάνικο μπλε πουκάμισο, μπότες… Τον «έπιασε» ο φακός (το δημοσίευσε η Daily Mail).

80. Πόλεις, χώρες, δρόμοι, συνοικίες, τόποι.

Πάρα πολλές οι γεωγραφικές αναφορές μέσα στα τραγούδια του. Ο Dylan βάζει σημαιάκια στον χάρτη. Stuck Inside Mobile with the Memphis Blues Again”, “I’ll look for you in old Honolulu/ San Francisco, Ashtabula.” … Και είναι ωραίο να ταξιδεύεις με Dylan.

Και δες πώς πάει: Γιατί… ποιος άλλος, παρά ο Dylan δίνει τέτοια τραγούδια – τέτοια άλμπουμ ακόμη, τώρα;

Οι τελευταίοι δίσκοι του είναι αριστουργήματα. Συναρπαστικά τραγούδια. Αμείωτη έμπνευση. Απίστευτος! Οπότε… τα καλύτερα έρχονται. Και αυτό που θα θα ‘θελα να του πω σήμερα (αφού ευχηθώ χαμηλόφωνα «Χρόνια Πολλά») θα ήταν… αυτό που λέγαμε και στην αρχή … Λοιπόν Bob, τι νέα;