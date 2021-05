Πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι: Η «ανήθικη» συνέντευξη του BBC οδήγησε στο διαζύγιο και τον θάνατο της Νταϊάνα

Ο πρίγκιπας Χάρι και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ απάντησαν στα αποκαλυπτικά ευρήματα μίας έρευνας γύρω από την διάσημη συνέντευξη του BBC με τη πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1995.

Η αποκαλυπτική έρευνα, επικεντρώνεται στον Βρετανό δημοσιογράφο Μάρτιν Μπασίρ, ο οποίος φαίνεται να χρησιμοποίησε πλαστά τραπεζικά έγγραφα για να αποκτήσει πρόσβαση στην πριγκίπισσα, η οποία του αποκάλυψε ότι «υπήρχαν τρία πρόσωπα στο γάμο» της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, που διεξήγαγε ο συνταξιούχος πλέον δικαστής Λόρδο Ντάισον, και τα οποία αποκαλύφθηκαν την Πέμπτη, «το BBC δεν ανταποκρίθηκε στα υψηλά στάνταρ ακεραιότητας και διαφάνειας που πλέον το χαρακτηρίζουν», ενώ η εσωτερική έρευνα, της οποίας τότε ηγήθηκε ο πρώην διευθυντής του καναλιού Τόνι Χολ, ήταν «οικτρά αναποτελεσματική».

Ο Μπασίρ εργαζόταν ακόμα ως συντάκτης στο BBC μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, ξαφνικά όμως παραιτήθηκε «για λόγους υγείας». Το BBC, από την πλευρά του, ζήτησε συγγνώμη από τη Βασιλική Οικογένεια.

Τι απάντησαν οι Πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι

Αντιδρώντας στα ευρήματα της έρευνας, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται δεύτερος στη σειρά για το θρόνο, δημοσίευσε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο έριξε βαριές ευθύνες στο BBC για το διαζύγιο της πριγκίπισσας Νταϊάνα με τον Κάρολο.

«Είναι η άποψη μου ότι ο ανέντιμος τρόπος που η συνέντευξη αποκτήθηκε επηρέασε ουσιαστικά αυτά που είπε η μητέρα μου. Η συνέντευξη αυτή συνέβαλε καθοριστικά στο να κάνει τη σχέση των γονιών μου χειρότερη, και από τότε έχει πληγώσει πολλούς ακόμα. Μου προκαλεί απερίγραπτη λύπη το γεγονός ότι οι αποτυχίες του BBC οδήγησαν σημαντικά στο φόβο, την παράνοια και την μοναξιά που ένιωθε, και τα οποία ακόμα θυμάμαι από τα τελευταία χρόνια μου μαζί της».

