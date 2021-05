Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 19 προτάσεις για την εβδομάδα 10-16 Μαΐου

Βιβλίο

Παρουσίαση του βιβλίου «Τα άνθη του κακού» – ΑΡΓΩ Πολιτιστικός – Επιστημονικός Σύλλογος Χαλανδρίου

Τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, στις 8.30 μμ, o Καθηγητής της Θεωρίας της Μετάφρασης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Γιώργος Κεντρωτής, παρουσιάζει διαδικτυακά μέσω Zoom και συζητάει το βιβλίο του Charles Baudelaire που μετέφρασε ο ίδιος, «Τα άνθη του κακού» (Εκδόσεις Gutenberg).

Δευτέρα 10/5 | 20:30

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Public: Online Εκδηλώσεις Εβδομάδας 10-16 Μαΐου:

Την Τετάρτη 12/5 στις 19:00, ο Μανώλης Πιμπλής συνομιλεί με τον Γιώργο Θ. Μαυρογορδάτο σχετικά με τους Εμφύλιους και τις Διαμάχες των Αγωνιστών.

Την Πέμπτη 13/5 στις 19:00 παρακολουθήστε την εκδήλωση «Μαθαίνω μαθηματικά με βάση το προφίλ μου …από τη δυσαριθμησία έως τη χαρισματικότητα» με τους Δρ. Γιάννη Καραγιαννάκη και Ελευθέριο Μέλιο.

Την Παρασκευή 14/05 στις 19:00, οι εκδόσεις Ίκαρος και το Public σας προσκαλούν στη διαδικτυακή παρουσίαση του νέου graphic novel του Soloúp, «21: Η μάχη της πλατείας».

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τις εκδηλώσεις εδώ.

Εκδόσεις IANOS: Διαδικτυακές εκδηλώσεις εβδομάδας 10-16 Μαΐου

Ο IANOS και οι εκδόσεις Μίνωας παρουσιάζουν διαδικτυακά το νέο μυθιστόρημά της Βίκυς Μωραγιάννη, με τίτλο «Άρωμα Λουίζας», την Τρίτη 11 Μαΐου, στις 18:00. Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Ο IANOS και οι εκδόσεις Μεταίχμιο παρουσιάζουν διαδικτυακά το νέο βιβλίο της Μαίρης Κόντζογλου, με τίτλο «Ώρες κοινής ανησυχίας», την Πέμπτη 13 Μαΐου, στις 18:00. Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Εκδόσεις Μεταίχμιο: Διαδικτυακές εκδηλώσεις εβδομάδας 10-16 Μαΐου

Τη Δευτέρα, 10 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα, ο Μάρκος Κρητικός μάς συστήνει από τη σελίδα facebook των εκδόσεων Μεταίχμιο, το νέο βιβλίο του με τίτλο «Το Μπλουζ της Πεταλούδας».

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο μας προσκαλούν στη διαδικτυακή παρουσίαση του νέου αστυνομικού μυθιστορήματος του Τάσου Παπαναστασίου «Η Σιωπή δεν σε κρατά ζωντανό», την Τρίτη, 11 Μαΐου, στις 7 μ.μ., ζωντανά από τη σελίδα Facebook των εκδόσεων.

«Βιβλία που θεμελίωσαν τον πολιτισμό μας» – Ίδρυμα Θεοχαράκη

Το Ίδρυμα Θεοχαράκη παρουσιάζει τις Πέμπτες 4,11,18 Μαρτίου, 1,8,15,22 Απριλίου, 6,13,20 Μαΐου, 18:00-20:00, τον κύκλο online διαλέξεων «Βιβλία που θεμελίωσαν τον πολιτισμό μας» με τους συγγραφείς Κώστα Κατσουλάρη και Σώτη Τριανταφύλλου. Πότε με τη μορφή διάλεξης, πότε με τη μορφή συζήτησης, θα παρουσιαστούν έργα του λόγου που συνδημιούργησαν τον πολιτισμό μας, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Εξηγώντας τα βασικά σημεία βιβλίων από την «Τέχνη του πολέμου» του Σουν Τσου μέχρι «Το Κεφάλαιο στον 21ο αιώνα» του Τομά Πικεττύ, θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση της μεγάλης διαδρομής των ιδεών μέσα στους αιώνες, έτσι όπως τη σημάδεψαν μερικά βιβλία-σταθμοί.

Πέμπτη 13/5 | 18:00 – 20:00

Μεμονωμένο εισιτήριο: 12€

Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Higher Power: Το νέο τραγούδι των Coldplay «έπαιξε» από το διάστημα

Σεμινάρια

Life Skills Bootcamp – Believe In You

Το νέο Life Skills Bootcamp του Believe In You, που ξεκινάει από τις 8 Μαΐου, εγγυάται να σας δώσει όλα τα εφόδια για να δείτε θετικές αλλαγές στη ζωή, τις σχέσεις και τη διάθεσή σας μέσα σε 4 εβδομάδες χωρίς να αναλώνεστε σε φαύλους κύκλους. Το πρόγραμμα εστιάζει σε 10 βασικές δεξιότητες: Θετική Σκέψη- Αυτοπεποίθηση- Διαχείριση Άγχους – Συναισθηματική Νοημοσύνη- Επικοινωνία-Γλώσσα Σώματος-Διεκδικητικότητα-Διαπραγματεύσεις- Στοχοθεσία- Διαχείριση Χρόνου. Εισηγήτρια του προγράμματος: Εύη Ξυραφά.

8-9, 15-16, 22-23, 29-30 Μαΐου

Μέσω zoom

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εργαστήρια Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς: Εβδομάδα 10-16 Μαΐου:

Αποφασίζω γιατί γνωρίζω: Online κύκλος σεμιναρίων από το «Άλμα Ζωής»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι κάθε γυναίκα με καρκίνο μαστού να είναι ενημερωμένη για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία της, πραγματοποιεί, 12 Μαΐου – 16 Ιουνίου, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον καρκίνο του μαστού «Αποφασίζω γιατί Γνωρίζω». Τα σεμινάρια απευθύνονται σε κάθε γυναίκα με εμπειρία καρκίνου μαστού και η παρακολούθηση είναι εντελώς δωρεάν. Τα webinars θα πραγματοποιηθούν επιλεγμένες Τετάρτες & Σάββατα, με μέγιστη διάρκεια 2 ώρες.

12 Μαΐου – 16 Ιουνίου

Δωρεάν | Εγγραφή εδώ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Αναζητώντας μια ζωή με νόημα»: Open Webinar για ενήλικες από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Η Λέσχη Ανάγνωσης Σημειολόγιο, το βιβλιοπωλείο Μητσέλου και οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν σε ανοιχτό Webinar με αφορμή το βιβλίο της Λίνας Μουσιώνη «Η Βαλίτσα της Νίνας», την Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021, στις 6 μ.μ. Επίκεντρο της συνάντησης όλα όσα κουβαλάμε μέσα μας στη διάρκεια της ζωής μας, καθώς και για την ικανότητα να έχουμε ως ενήλικες, μια ζωή με ουσιαστικό περιεχόμενο και νόημα.

Τετάρτη 12/5 | 18:00

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η Τεχνολογία Στο Αρχαίο Θέατρο» – Μουσείο Ηρακλειδών

Το Μουσείο Ηρακλειδών, στο πλαίσιο των διαδικτυακών εκδηλώσεων, «Ψηφιακές συναντήσεις για την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία», παρουσιάζει την Κυριακή 16 Μαΐου, στις 20:00, το webinar «Η Τεχνολογία Στο Αρχαίο Θέατρο». Στόχος του σεμιναρίου είναι να ρίξει φως στον τρόπο λειτουργίας του αρχαίου θεάτρου. Θα δούμε το θέατρο σαν οικοδόμημα αλλά και σαν θεραπευτήριο, σαν υποκριτική αλλά και σαν προσπάθεια δημιουργίας μιας εικονικής πραγματικότητας.

Κυριακή 16/5 | 20:00

Εισιτήριο: 10€

Για αγορά εισιτηρίων και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαλέξεις

Γιώργος Ξένος – Ντένης Ζαχαρόπουλος: Μια συνομιλία – ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζει την Τετάρτη 12 Μαΐου, στις 19:00, τη συζήτηση «Γιώργος Ξένος – Ντένης Ζαχαρόπουλος: Μια συνομιλία». Ο Γιώργος Ξένος συζητά με τον Ντένη Ζαχαρόπουλο, ιστορικό και κριτικό της τέχνης, με αφορμή τα έργα του «Διερχόμενοι» και «Επτά Πύλες» που φιλοξενούνται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Τετάρτη 12/5 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

«Οι Συναντήσεις τις Πέμπτης» – Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και ο «Φωτογραφικός Κύκλος» παρουσιάζουν τις «Συναντήσεις της Πέμπτης», online και για τον Μάιο του 2021. Στις «Συναντήσεις», ο Πλάτων Ριβέλλης επιλέγει και παρουσιάζει σύγχρονους Έλληνες φωτογράφους-μέλη του «Φωτογραφικού Κύκλου», αναλύει το καλλιτεχνικό έργο τους και συνομιλεί μαζί τους για τις θεματικές, τις προσεγγίσεις και τις επιλογές τους. Στην συνέχεια, το κοινό θέτει τα ερωτήματά του και τις σκέψεις του. Την Πέμπτη 13 Μαΐου, στις 19:00 αφιέρωμα στους Ηλία Νόκα και Άγγελο Μπαλάτσα.

Πέμπτη 13/5 | 19:00

Δωρεάν

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέσα από τις εικαστικές τέχνες» – Μουσείο Γ. Γουναροπούλου

Στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021), το Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου έχει οργανώσει ένα κύκλο διαλέξεων Ιστορίας της Τέχνης με θέμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέσα από τις εικαστικές τέχνες». Οι διαλέξεις θα παρουσιαστούν σε δύο μέρη, το πρώτο από 10 Απριλίου έως 5 Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, και το δεύτερο το προσεχές φθινόπωρο.

10 Απριλίου – 5 Ιουνίου

Δωρεάν | Δεν προαπαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ίδρυμα Θεοχαράκη: Online Διαλέξεις 10-16 Μαΐου

Πολιτιστική Πλατφόρμα Rembrandt and the Cat: Online Eκδηλώσεις Εβδομάδας 10-16 Μαΐου:

Δευτέρα 10 Μαΐου, στις 19:00: «1821: με τα μάτια του τότε ή τα μάτια του σήμερα;». Ο καθηγητής σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας Βλάσης Βλασίδης προσεγγίζει κείμενα αλλά και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης μέσα στο ευρύτερο ιστορικό τους πλαίσιο.

Τρίτη 11 Μαΐου και Τρίτη 18 Μαΐου, στις 19:00: «Δύο Σπουδαίες Αγγλίδες Συγγραφείς: George Eliot και Virginia Woolf». Μία εισήγηση σε δύο μέρη με την μεταπτυχιακή φοιτήτρια συγκριτικής λογοτεχνίας Μαίρη Καιρίδη.

Κρατήσεις: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Συναντήσεις με δημιουργικούς ανθρώπους: Κλειώ Ξηρού, οργανοποιός

Άλλες εκδηλώσεις

«Istorima»: Οι συναρπαστικές ιστορίες πραγματικών ανθρώπων σε μια ιστοσελίδα

Η νέα δωρεάν online πρωτοβουλία των Katherine Fleming και Σοφίας Παπαϊωάννου, «Istorima», με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μας καλεί να ακούσουμε, να μοιραστούμε τις δικές μας ιστορίες και να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Στο www.istorima.org θα βρείτε επιλεγμένες ιστορίες σε μορφή podcast, video και γραπτές. ‘Όλες οι συνεντεύξεις που συλλέγουν οι Ερευνητές του Istorima θα βρίσκονται σε ένα μεγάλο αρχείο προφορικών ιστοριών ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους.

26 Απριλίου – 2 Μαΐου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους» – Ίδρυμα Β. και Ε. Γουλανδρή

Στο πλαίσιο της πρωτότυπης online δράσης «Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους», η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για άτομα άνω των 65 ετών, το Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή και η seveneleven παρουσιάζουν την τρίτη και τελευταία θεματική ενότητα των εβδομαδιαίων διαδικτυακών ξεναγήσεων, με τίτλο «Καλλιτεχνικά ρεύματα», κάθε Πέμπτη στις 19:00. Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας της δράσης επιλέγονται έργα μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης από τη συλλογή του Ιδρύματος, πραγματοποιείται συζήτηση για καλλιτεχνικά ρεύματα του 19ου και 20ου αιώνα, και εξετάζεται η επίδρασή τους στη σημερινή εποχή.

Πέμπτη 13/5 | 19:00

Ελεύθερη συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής προεγγραφής στο goulandris.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Πολιτιστικές Διαδρομές: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ενίσχυσης του πολιτιστικού τουρισμού

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

10-16 Μαΐου

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 17ο βίντεο εδώ.