Θέατρο Online: 37 προτάσεις με παραστάσεις για το Σαββατοκύριακο 1-2/5

Θέατρο

«This is not Romeo & Juliet» – Θέατρο Πορεία

Η παράσταση «This is not Romeo & Juliet», σε σύλληψη και σκηνοθεσία Αργύρη Πανταζάρα, βασισμένη στο Σαιξπηρικό αριστούργημα επανέρχεται στην on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία για μία τελευταία φορά, 2-5 Μαΐου. Δύο αιώνια έφηβοι ερωτεύονται σε ένα πάρτυ μεταμφιεσμένων. Ονειρεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή, και συνομιλούν με τον θάνατο! Σε έκσταση, υπό την επήρεια του έρωτα. Εισβάλουν στο θέατρο. Παίζουν: Αργύρης Πανταζάρας και Έλλη Τρίγγου. *Διαθέσιμη online και στο viva.gr.

2-5 Μαΐου

Εισιτήριο: 5.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Τελευταία Συνάντηση» – viva.gr

Η «Τελευταία Συνάντηση» της Μαρίας Παπαδήμα, σε σκηνοθεσία Ειρήνης Ευαγγελάτου, είναι διαθέσιμη για on online streaming προβολές, 30 Απριλίου και 1,2 Μαΐου, μέσω viva.gr. Η Πηνελόπη Δέλτα (Δ. Παπαδήμα) κι ο Ίωνας Δραγούμης (Μ. Κωστής) σε ένα μεγάλο έρωτα. Τα πρέπει ενάντια στα θέλω. Mια Πατρίδα. Το καθήκον. Η Πηνελόπη κι ο Ίωνας συναντιούνται στο σταθμό του τραίνου. Είναι η τελευταία συνάντηση. Παίζουν: Δήμητρα Παπαδήμα, Μάνος Κωστής.

Μ. Σάββατο 1/5 – Κυριακή του Πάσχα 2/5

Ώρα: 18:00

Εισιτήριο: 9€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Μικρή μας Πόλη» – Θέατρο Λαμπέτη

Η παράσταση «Η Μικρή μας πόλη» του Θόρντον Ουάιλντερ, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Μίνου Βολανάκη, με τους Νικήτα Τσακίρογλου, Πέμη Ζούνη, Στράτο Τζώρτζογλου, Αλεξάνδρα Λαδικού, Θέμις Μπαζάκα κ.α., είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, από τις 29 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου, μέσω viva.gr. Tοποθετημένο στην φανταστική μικρή πόλη Γκρόβερς Κόρνερς, το έργο μιλάει για την ιστορία των κατοίκων μιας συνηθισμένης πόλη , στις αρχές του εικοστού αιώνα. Η ρουτίνα της ζωής, ο έρωτας, ο γάμος, ο θάνατος, είναι τα στάδια στα οποία κινείται ο συγγραφέας.

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Τη Χρονιά του Υδροχόου» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης παρουσιάζει, στην online πλατφόρμα του, το ραδιοφωνικό έργο επιστημονικής φαντασίας σε τρία επεισόδια, «Τη Χρονιά του Υδροχόου», μία ιστορία του Suyako, σε ραδιοσκηνοθεσία Βασίλη Μαγουλιώτη. Είν’ ένας νυχτοφύλακας… Και τονε λένε Βάιο… Και τούτη τη νύχτα, που η πανσέληνος φωτίζει τόσο έντονα, ο Βάιος θα έρθει αντιμέτωπος με μια μυστήρια απειλή «από ψηλά»…

Εισιτήριο: 3€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Τάβλι» – Αθήνα 9.84

Η ερτζιανή θεατρική σκηνή του Αθήνα 9.84 (στη συχνότητα 9.83) άνοιξε την αυλαία της με την εκπομπή «Πλατεία Θεάτρου» για να φιλοξενήσει ένα μικρό θησαυρό από νεοελληνικά έργα. Συνέχεια τη Δευτέρα 26 Απριλίου, στις 21:00, με το «Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη, με τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση και Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Μία κωμωδία χαρακτήρων, στην οποία αποδίδεται γλαφυρά η νεοελληνική πραγματικότητα και το ενδόμυχο όνειρο του νεοέλληνα «να πιάσει την καλή».

Διαθέσιμο έως 3/5

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Το Θαύμα της Λούρδης» – Christmas Theater Online

H Γαλλική θεατρική υπερπαραγωγή για την ζωή και τα πάθη του Χριστού αλλά και το διάσημο θαύμα της Λούρδης, έρχεται την Μεγάλη εβδομάδα και το Πάσχα στο Christmas Theater Online με ελληνικούς υπότιτλους. Το 1858 η Λούρδη ήρθε στην επικαιρότητα στη Γαλλία και στο εξωτερικό λόγω των εμφανίσεων της Παναγίας που είδε μία δεκατετράχρονη αγρότισσα, η Μπερναντέτ Σουμπιρού, η οποία αργότερα ανακηρύχθηκε αγία. Λίγο αργότερα η πόλη με το Ιερό της Παναγίας της Λούρδης έγινε ένας από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος και θρησκευτικού τουρισμού.

Μ. Σάββατο 1/5 – Κυριακή του Πάσχα 2/5

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Όνειρο ενός Γελοίου» – e stage.gr

Το αριστούργημα του Φ. Ντοστογιέφσκι «Το όνειρο ενός γελοίου», σε σκηνοθεσία Τάκη Χρυσικάκου και ερμηνεία Δημήτρη Βερύκιου, έρχεται από τις 25 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου, για online streaming προβολές, μέσω estage.gr. Ένας άνθρωπος βαθειά μελαγχολικός και απελπισμένος, που έχει χάσει το νόημα της ζωής, αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Το βράδυ όμως που είναι έτοιμος να το κάνει και βρίσκεται με το περίστροφο στο χέρι, αποκοιμιέται…

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήριο: 7€

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μετά τον βυσσινόκηπο» – viva.gr

Ο δραματικός μονόλογος του Βασίλη Μυριανθόπουλο «Μετά τον βυσσινόκηπο», με τη Γωγώ Μπρέμπου, είναι διαθέσιμος για on demand προβολές, από 23 Απριλίου έως 16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Μία ηθοποιός, η Άννα , που ερμηνεύει την Λιουμπόβ Αντρέϊεβνα του «Βυσσινόκηπου», ένα βράδυ μετά από παράστασή της, συνδέει την ιστορία της ηρωίδας με μιας πραγματικής γυναίκας, της Ανθής, που και εκείνη ξεριζώθηκε από τον «βυσσινόκηπό» της, κάποια ιστορική στιγμή.

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Θέατρο Πορεία On demand

Η παράσταση «Οι Τρεις Αδερφές», το κλασικό αριστούργημα του Α. Τσέχωφ, μέσα από την σύγχρονη σκηνοθετική ματιά του Δημήτρη Τάρλοου που καθοδήγησε 15 ηθοποιούς σε προσωπικά ρεσιτάλ, είναι διαθέσιμη στην on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία από τις 10 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2021. Διαθέσιμη και μέσω viva.gr. Εισιτήριο: 5.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Αυτοί που Περπατούν στα Σύννεφα» – Θέατρο Olvio

H νέα παραγωγή του θεάτρου Olvio, «Αυτοί που Περπατούν στα Σύννεφα» του Γιάννη Σκαραγκά, σε σκηνοθεσία Νατάσας Παπαμιχαήλ, είναι διαθέσιμη on demand, από 16 Απριλίου έως 16 Μαΐου, μέσω viva.gr. Η αναζήτηση του προορισμού στον έρωτα και στη σκληρή πραγματικότητα της Ιστορίας, μέσα από το πρόσωπο του Άγγλου ποιητή Ρ. Μπρουκ, ο οποίος πολέμησε στον Α’ Π.Π. και ζήτησε να ταφεί στη Σκύρο. Παίζουν: Έλενα Αρβανίτη, Χριστίνα Δενδρινού, Καλλιόπη Καραμάνη, Δημήτρης Μαύρος, Ηλίας Μπαγεώργος, Γιούλη Μπανούση, Χριστόδουλος Στυλιανού, Ιωάννα Μαυρέα (φωνή).

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Σύνδρομο της Εύας» – viva.gr.

Η παράσταση «Το Σύνδρομο της Εύας», σε κείμενο Άννας Ετιαρίδου και σκηνοθεσία Κώστα Δελακούρα, είναι διαθέσιμη, για on demand προβολές, έως 5 Μαΐου, μέσω viva.gr. Ηθοποιοί, θεατρικοί συγγραφείς, σκηνοθέτες, ενδυματολόγοι, αλλά και κριτικοί θεάτρου συγκρούονται γύρω από την εμβληματική μορφή της Εύας, μίας αμφιλεγόμενης προσωπικότητας, η οποία καταφέρνει με πλάγιους τρόπους να διεισδύσει στον θεατρικό τους κόσμο και να φέρει τα πάνω-κάτω. Παίζουν: Άννα Ετιαρίδου, Σοφία Ιωακειμίδη, Γιάννα Παπανικολάου Κωνσταντίνος Καρούζος, Ελένη Γιάχου, Κώστας Δελακούρας.

Διαθέσιμη έως 5/5

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Χαμός στην Εντατική» – Θέατρο Μπρόντγουαιη

Η κωμωδία καταστάσεων της Φρανσουά Ντορίν «Χαμός στην Εντατική», σε σκηνοθεσία Βασiλη Πλατάκη, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, μέσω viva.gr., 2-10 Μαΐου. Μια σύζυγος απατημένη, μια υπηρέτρια με προβλήματα ομιλίας και ακοής, μια κόρη με ιδιαιτερότητες, ένας γιατρός-«μάνα» στα φακελάκια και ένας σύζυγος-πασάς κάνουν άνω κάτω μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Παίζουν: Βασια. Τριφύλλη, Εύα Αλεξανδρή, Βασίλης Πλατάκης, Ελενη. Φιλίνη.

2-10 Μαΐου

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Stand-up comedy shows

Επιστρέφουν το Σαββατοκύριακο 1-2/5:

Η θεατρική παράσταση του Αρκά «Η Ζωή Μετά» που παρουσιάζεται σε Online streaming – Worldwide, παίρνει διαδικτυακή παράταση για τα Σαββατοκύριακα 10-11, 17-18, 24-25 Απριλίου και 1-2 Μαΐου.

Η παράσταση «Σινέ» του Παντελή Καναράκη έρχεται για on demand ποροβλές, 10-11, 17-18, 24-25 Απριλίου και 1-2 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Θεατρικές παραστάσεις online

Η παράσταση «Ιστορία Χωρίς Όνομα» του Στέφανου Δάνδολου, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, είναι διαθέσιμη για online on demand προβολές έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η παράσταση «Γυναίκες Loser – Πονεμένες Ιστορίες» της Βίλης Σωτηροπούλου είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως 9 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 2 Μαΐου, μέσω της πλατφόρμας viva.gr.

«Το Ευχαριστημένο» της Μαρίνας Καραγάτση, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου είναι διαθέσιμη στην on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία και στο viva.gr έως τις 30 Μαΐου 2021.

Η εφηβική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης για τις εξαρτήσεις, με τίτλο «Μια Μέρα Χωρίς», σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ., η οποία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, από 12 χρονών είναι διαθέσιμη μέσω vimeo .

Η web παράσταση του Θεάτρου Τέχνης «Πυραμίδες» του Ανδρέα Φλουράκη είναι διαθέσιμη για on demand προβολές μέσω vimeo.

«Lear» – Deutsches Theater Berlin

Το Deutsches Theater Berlin παρουσιάζει το Μ. Σάββατο 1 Μαΐου, στις 21:00. τη live streaming πρεμιέρα της παράστασης «Lear», βασισμένη στο αριστούργημα του Σαίξπηρ και στο έργο του Βόλφραμ Λοτζ «The Politicians», σε σκηνοθεσία Sebastian Hartmann. Ετοιμοθάνατοι πατέρες σε κρεβάτια νοσοκομείου και τα παιδιά τους μπλεγμένα με μια κληρονομιά που κλείνει αντί να ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον. Παντοδύναμοι πολιτικοί με αδηφάγες απαιτήσεις, η μοναξιά του Εγώ και η ανάγκη για συντροφικότητα.

Μ. Σάββατο 1/5 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 10€, 20€

Για αγορά εισιτηρίων και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Acceso» – Schaubühne

Η Schaubühne παρουσιάζει από το Μ. Σάββατο 1 Μαΐου, στις 18:00, έως την Τρίτη 4 Μαΐου, την παράσταση των Roberto Farías και Pablo Larraín «Acceso». Ο Sandokan (Roberto Farías) είναι ένας περιθωριακός, κάποιος που δεν έχει να χάσει τίποτα, ωστόσο ελπίζει να κερδίσει μια καλύτερη θέση στην κοινωνία. Διηγείται τις ιστορίες του σε ανθρώπους στα μέσα μεταφοράς, ιστορίες για ένα παρελθόν στιγματισμένο από τη φτώχια, τα ναρκωτικά και τη βία.

Μ. Σάββατο 1/5 | 18:00

Διαθέσιμη έως 4/5 στις 18:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Love and Information» – Guildhall School of Music and Drama

Η Μουσική και δραματική σχολή του Γκίλντχολ, στο πλαίσιο των δωρεάν διαδικτυακών παραστάσεών της, παρουσιάζει τη Μ. Πέμπτη 29/4, στις 21:30, τη Μ. Παρασκευή 30/4, στις 16:00 και τις 21:30 και το Μ. Σάββατο 1/5, στις 21:30, την παράσταση «Love and Information» της Κάρυλ Τσώρτσιλ, σε σκηνοθεσία Pooja Ghai. Ένα καλειδοσκοπικό δράμα που εξερευνά την ικανότητα επικοινωνίας και τη δυνατότητα να αγαπήσουμε μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες.

Μ. Σάββατο | 21:30 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ιφιγένεια» – Odéon-Théâtre de l’Europe

To Odéon-Théâtre de l’Europe διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση την παράσταση «Ιφιγένεια» του Ρακίνα, σε σκηνοθεσία Stéphane Braunschweig. Καθώς ο ελληνικός στόλος ετοιμάζεται να πλεύσει για την Τροία, ο άνεμος κοπάζει, παρεμποδίζοντας την «κατακτητική μηχανή». Ο Μάντης Κάλχας αποκαλύπτει ότι η κρίση θα αποφευχθεί αν θυσιαστεί στους θεούς η νεαρή Ιφιγένεια, κόρη του Αγαμέμνονα.

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Με το ίδιο Μέτρο – Goodman Theatre

Το Goodman Theatre παρουσιάζει, από τις 26 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου, την παράσταση «Με το ίδιο Μέτρο», διασκευή του ομότιτλου έργου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Robert Falls. Ο Δούκας της Βιέννης παραχωρεί της εξουσία στον επίτροπό του Άντζελό. Όταν μια ευσεβής νεαρή μοναχή ζητάει από τον τελευταίο να απονείμει χάρη στον αδερφό της, τότε αποκαλύπτεται ο ιστός επιθυμιών, εξαπατήσεων και υποκρισίας που έχει καταλάβει κάθε γωνιά της πόλης.

Διαθέσιμη έως 9/5

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online παραστάσεις από το εξωτερικό:

Παιδικό Θέατρο

«Δες, άκου, σκέψου και φαντάσου» – ΚΠΙΣΝ

Τον Μάιο συνεχίζεται η σειρά «Δες, άκου, σκέψου & φαντάσου» από το Vlefaro live cinema και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για μία σειρά «ντοκιμαντέρ» μικρού μήκους στην οποία πραγματικότητα και μυθοπλασία συναντώνται για να περιγράψουν με δημιουργικό τρόπο, λέξεις και έννοιες που συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Τον Μάιο αποκρυπτογραφούμε σύμβολα που εμφανίζονται συχνά στα παραμύθια και πλάθουμε φανταστικές βιογραφίες αγαπημένων ηρώων. Ιδέα, σκηνοθεσία, εικαστικά: Αγγελική Μπόζου.

Σάββατο 1/5 | 11:00 π.μ.

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Παραστάσεις για παιδιά στη GNO TV

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 22/04/2021 έως και τις 9/05/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices. Ένα σύγχρονο παραμύθι, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Με ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα.

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήρι0: 11€, 20€, 24€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Του Φτωχού τ’ αρνί» – Τα Παραμύθια του Καραγκιόζη

Ο Θίασος Σκιών «Τα παραμύθια του Καραγκιόζη» παρουσιάζει τη νέα Πασχαλινή παράσταση θεάτρου σκιών «Του Φτωχού τ’ αρνί» σε διαδικτυακή μετάδοση (On Demand) από την Παρασκευή 16 Απριλίου έως και την Κυριακή 9 Μαΐου 2021 μέσω του Viva.gr. Κάθε Λαμπρή ο φτωχός Καραγκιόζης καλείται από κάποιον φίλο του στο Πασχαλινό τραπέζι. Φέτος όμως αλλάζει η τύχη του. Ο Πασάς αποφασίζει να δώσει ένα αρνί στον πιο φτωχό χριστιανό. Καραγκιοζοπαίχτης: Απόστολος Δομτζίδης.

Διαθέσιμη έως 9/5

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις παιδικού θεάτρου

Οι αγαπημένοι ήρωες της παιδικής μας ηλικίας, οι αστείοι αλλά και διδακτικοί «Μικροί Κύριοι και Μικρές Κυρίες» έγιναν παράσταση και επιστρέφουν, έως 15 Μαΐου, για online streaming προβολές, μέσω viva.gr

To α’ και β’ μέρος της παράστασης «Ο Καραγκιόζης και ο Ήρωας Αθανάσιος Διάκος» από τον Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή θα είναι διαθέσιμο on demand ως τις 30 Μαΐου.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Enrico Peccoli υπογράφει την σκηνοθεσία του Θεατρικού τσίρκο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Μια παράσταση διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 31 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Το θέατρο Σοφούλη διαθέτει την online διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Η Νίκη της Ελπίδας», έως 14 Μαΐου, μέσω viva.gr.

H ομάδα σύγχρονου τσίρκου Cirko Cachivache μας μεταφέρει όλους στα χρόνια της παιδικής αθωότητας και της ξεγνοιασιάς με τo «Όνειρο της Μόλυ», το οποίο είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 31 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, μέσω vimeo .

Μουσικό Θέατρο

Διαθέσιμες παραστάσεις Μουσικού Θεάτρου:

Όπερα

Gala του θεάτρου Μαριίνσκι – Christmas Theater Online

Τα μεγαλύτερα αστέρια της μουσικής, της όπερας και του μπαλέτου γιορτάζουν την τέχνη στο διάσημο Gala του θεάτρου Μαριίνσκι της Αγίας Πετρούπολης που έκλεισε 160 χρόνια ιστορίας, διαθέσιμο 1-5 Μαΐου από το Christmas Theater Online, μέσω viva.gr. Συμμετέχουν: Πλάθιντο Ντομίνγκο, Άννα Νετρέμπκο, Ντιάνα Βισνιέβα, Ουλιάνα Λοπάτκινα, Ντένις Ματσούεφ, Λεωνίδας Καβάκος κ.α. Μουσική Διεύθυνση: Βαλέρι Γκεργκίεφ.

Μ. Σάββατο 1/5 | 16:00, 20:00

Κυριακή του Πάσχα 2/5 | 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις στη GNO TV

Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει το Μ. Σάββατο 1 Μαΐου η όπερα του Τζουζέππε Βέρντι «Τραβιάτα», σε μουσική διεύθυνση James Levine, με την Ileana Cotrubas στον ρόλο της Βιολέττα Βαλερύ και του σπουδαίου Plácido Domingo στον ρόλο του Alfredo. Ακολουθεί την Κυριακή του Πάσχα 2 Μαΐου η όπερα «Αντριάνα Λεκουβρέρ» του Φραντσέσκο Τσιλέα, σε μουσική διεύθυνση Gianandrea Noseda με την Anna Netrebko στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο.

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«Φιντέλιο» – Όπερα της Ζυρίχης

Η Όπερα της Ζυρίχης διαθέτει on demand, από τη Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου, στις 19:00 έως την Κυριακή 2 Μαΐου , στις 23:59, την όπερα του Μπετόβεν «Φιντέλιο», σε μουσική διεύθυνση Nikolaus Harnoncourt και σκηνοθεσία Jürgen Flimm. Μια παραγωγή του 1992, με τον δημοφιλή τενόρο Γιόνας Κάουφμαν στον ρόλο του Φλόρεσταν και της σοπράνο Camilla Nylund στον ρόλο της αγαπημένης του Λεονόρα.

Διαθέσιμη έως 2/5 στις 23:59

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις όπερας

Χορός

«Δον Κιχώτης» – Christmas Theater Online

Η παράσταση μπαλέτου «Δον Κιχώτης», βασισμένο σε ένα επεισόδιο του ομώνυμου βιβλίου του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες και σε χορογραφία του Ρούντοφ Νουρέγιεφ, έρχεται, 2-6 Μαΐου, στο Christmas Theater Online, από το μπαλέτο και την ορχήστρα της Όπερας του Παρισιού, μέσω viva.gr. Ο Αλόνσο Κιχάνο, έχοντας διαβάσει πολλά βιβλία για τον ιπποτισμό, παρασυρμένος από τα ανδραγαθήματά τους, αποκηρύσσει το παρελθόν του. Επιλέγει το όνομα Δον Κιχώτης ντε λα Μάντσα, παίρνει για υπηρέτη του και ιπποκόμο τον Σάντσο Πάντσα και πορεύεται στους δρόμους της δράσης, της δικαιοσύνης και της αλήθειας.

Κυριακή του Πάσχα 2/5 | 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Border Tales» – Τhe show must go on

To κανάλι του Άντριου Λόυντ Γουέμπερ στο youtube, Τhe show must go on, προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση του Luca Silvestrini «Border Tales». Ένας σχολιασμός πάνω στην πολυπολιτισμική Βρετανία από ένα διεθνές καστ, μέσω του χορού, της live μουσικής και του διαλόγου, τα οποία περικλείονται από τις προσωπικές εμπειρίες των ερμηνευτών.

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Human Βehaviour» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η παράσταση «Human Βehaviour», με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα είναι διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο Γιάννης Μανταφούνης χορογραφεί το «Point of No Return» σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, η Ερμίρα Γκόρο χορογραφεί το «Plan B» σε μουσική Δήμητρας Τρυπάνη και ο διευθυντής Μπαλέτου Κωνσταντίνος Ρήγος το «Lieder ohne Worte» σε μουσική Δημήτρη Τερζάκη.

Διαθέσιμη έως τις 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης περιοδείας στα μεγαλύτερα μουσικά θέατρα της Ευρώπης, το υπερθέαμα «Havana Nights» έρχεται στις οθόνες μας on demand, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, έως τις 31 Μαΐου 2021, την tango operetta του εμβληματικού Άστορ Πιατσόλα «María de Buenos Aires».

Οι σπουδαστές των Επαγγελματικών Τμημάτων χορευτών και καθηγητών χορού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ σε χορογραφίες της Μυρτώς Γράψα, της Ίριδας Καραγιάν, του Γιάννη Τσιγκρή και του Mαριύς Πετιπά σε επιμέλεια Νατάσσας Σιούτα. Διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έως τις 5 Μαΐου 2021