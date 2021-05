Εκδηλώσεις Online: 27 προτάσεις με συναυλίες, ταινίες, εκθέσεις και άλλες δράσεις για το Σαββατοκύριακο 1-2/5

Μουσική

Ο Γιάννης Κότσιρας στους Καταρράκτες της Έδεσσας – ΚΠΠΚΜ

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει την Κυριακή 2 Μαΐου, στις 21:00, online συναυλία με τον Γιάννη Κότσιρα από τους καταρράκτες της Έδεσσας. Μια δωρεάν συναυλία 2 ωρών με μαγικές εικόνες από ένα από τα ωραιότερα τοπία της Ελλάδας, μέσα από τη σελίδα facebook του ΚΠΠΚΜ. «Ανήμερα του Πάσχα στέλνουμε Όλοι Μαζί ευχές αλλά και ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλη την Ελλάδα με εικόνες από τους ολάνθιστους κάμπους της Πέλλας».

Κυριακή του Πάσχα 2/5 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Αναστασία Μουτσάτσου και Ζαχαρίας Καρούνης – Αθήνα 9.84

Ο Αθήνα 9. 84 εστιάζει στο Λόγο του Ελληνικού Τραγουδιού και παρουσιάζει με ήχο και εικόνα 11 ραδιοφωνικές συναυλίες, αφιερωμένες σε είδη του τραγουδιού αλλά και σε στιχουργούς που το χαρακτήρισαν. Συνέχεια την Κυριακή 2 Μαΐου, στις 21:00: Η Αναστασία Μουτσάτσου και ο Ζαχαρίας Καρούνης συμπράττουν στη σκηνή του Σταυρού του Νότου για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια «αγνώστου πατρός», δηλαδή γνωστά παραδοσιακά τραγούδια ή νεότερα που δημιουργήθηκαν από σύγχρονους δημιουργούς που μελοποίησαν τους στίχους.

Κυριακή 2/5, στις 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Πασχαλινή Συναυλία 2021

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπογραμμίζει το αισιόδοξο μήνυμα της Ανάστασης παρουσιάζοντας τις «Τέσσερις Εποχές» του Αντόνιο Βιβάλντι, στην πασχαλινή online συναυλία η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή του Πάσχα (2/05), στις 19:00. Ένα έργο πρωτοποριακό για την εποχή του ύστερου μπαρόκ, στο οποίο πρωταγωνιστούν το βιολί και τα έγχορδα. Σολίστ οι κορυφαίοι βιολονίστες Γιώργος Μάνδυλας και Νίκος Μάνδυλας. Στο πόντιουμ ο Παντελής Κογιάμης.

Κυριακή του Πάσχα 2/5 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

200 Χρόνια κομμάτια: Κυριακή του Πάσχα με τον Διονύση Σαββόπουλο

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» στο πλαίσιο των δράσεων για τα 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση παρουσιάζει σειρά επετειακών podcasts με τον Διονύση Σαββόπουλο, αφιερωμένα στα 200 χρόνια του ελληνικού τραγουδιού. Η πρώτη μετάδοση της σειράς έχει τίτλο «Χορέψτε-Χορέψτε», με τραγούδια του γλεντιού από το 1821 έως σήμερα. Θα είναι διαθέσιμη από την Κυριακή του Πάσχα 10.00, από τoν ιστότοπο της Επιτροπής www.greece2021.gr.

Κυριακή του Πάσχα 2/5 | 10:00

Δωρεάν

Ακούστε το podcast εδώ.

Villagers of Ioannina City – «Through Space and Time»

Το συγκρότημα Villagers of Ioannina City διαθέτει, για δωρεάν online streaming παρακολούθηση, μέσω του προσωπικού τους καναλιού στο youtube, τη συναυλία τους που πραγματοποίησαν στο Faliro Sports Pavilion Arena τον Φεβρουάριο του 2020. Η συναυλία θα μεταδοθεί το Μεγάλο Σάββατο, στις 23:00.

Μ. Σάββατο 1/5 | 23:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Τα «ωραία» του Τσιτσάνη – Vamvakou Revival

Ένα ταξίδι στα … ωραία του Βασίλη Τσιτσάνη έχει ετοιμάσει για την Κυριακή του Πάσχα, στις 20:00, η Vamvakou Revival. Ένα διαδικτυακό αφιέρωμα στον κορυφαίο ρεμπέτη δια χειρός του μουσικού σχήματος «Γραμμές», δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της VR.Το μουσικό σχήμα «Γραμμές» αποτελείται από τους Σπύρο και Ηλία Καππάκο, την Αγγελική Σπηλιάκου και το Γιώργο Ζήτσα.

Κυριακή του Πάσχα 2/5 | 20:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Μίλτος Πασχαλίδης – Θέατρο Βράχων

Η συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων το 2018 τώρα διαθέσιμη για on demand προβολές, από την Κυριακή 18 Απριλίου, στις 21:00, έως τις 3 Μαΐου. Ο Μίλτος Πασχαλίδης τη βραδιά εκείνη τραγούδησε κομμάτια από όλους του δίσκους της 25χρονης πορείας του, από τα πρώτα του βήματα με τους Χαΐνηδες ως «Τα Τραγούδια Που Ζουν Λαθραία», που είχαν κυκλοφορήσει λίγους μήνες πριν. Απέτισε φόρο τιμής σε αγαπημένους του δημιουργούς, στον Άλκη Αλκαίο, το Θάνο Μικρούτσικο αλλά και τον Τζίμη Πανούση.

Διαθέσιμη έως 3/5

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Rollin’ With The Baddest – Rapnroll.gr

Το Rapnroll.gr και το Drop Festival ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το «Rollin’ With The Baddest». Mια back2back online συναυλία με τους Βrak, Οbnoxious Kas και Ραμμένο Άσσο στα μικρόφωνα και τον Dj Millman στα dex. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως 30 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Διαθέσιμη έως 30/5

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τη συναυλία εδώ.

«Εκατόχορδο» – Ορχήστρας του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Μουσικών Σμυρναίϊκης Μουσικής «Το Γιαβρί»

Σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που ο καλλιτεχνικός κλάδος πλήττεται περισσότερο από ποτέ, 18 μουσικοί και μέλη του συλλόγου, ενώνουν τις δυνάμεις τους και επαναφέρουν την παρέα, το κέφι, την διασκέδαση αλλα και την παιδεία γύρω από την Σμυρναϊκή, παραδοσιακή και ρεμπέτικη μουσική, μέσα από μια online συναυλία, με σύνολα της Ορχήστρας του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Μουσικών Σμυρναίϊκης Μουσικής «Το Γιαβρί». Διαθέσιμη 9,11, 16,18, 23,25, 30 Απριλίου και 2 Μαΐου μέσω ticketservices.gr.

Κυριακή του Πάσχα 2/5 | 14:00 – 18:00

Εισιτήριο: 5€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν Μουσικές Εκδηλώσεις στην GNO TV

H επετειακή συναυλία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2021 «The Cornelian Secret», με νέα έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Ασπασίας Νασοπούλου και Ορέστη Παπαϊωάννου βασισμένα στην ερωτική ποίηση του Λόρδου Μπάιρον, έρχεται δωρεάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου, στην GNO TV.

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στο οποίο ερμηνεύει το έργο για πιάνο του Γιώργου Κουμεντάκη «Η προνύμφη και η νυχτοπεταλούδα του L. van B.» (1999). Στο έργο «Ένας γρύλος στο φαράγγι του Κoτσυφού» συμμετέχουν οι Θοδωρής Τζοβανάκης και Στέφανος Νάσος. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

O πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου ερμηνεύει έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε ένα ρεσιτάλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πιανιστική μουσική του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

Φεστιβάλ

Μεσόγειος Έρημος: 4ο διαδικτυακό φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς, οι πιανίστες Στέφανος Θωμόπουλος, Λορέντα Ράμου, Σοφία Ταμβακοπούλου, η εικαστικός Λήδα Παπακωνσταντίνου και το Galan Trio παρουσιάζουν έργα των Λαμπελέτ, Ξύνδα, Σαμάρα, Καμηλιέρη, Σπάθη, Καλομοίρη, Κωνσταντινίδη, Ξενάκη, Θεοδωράκη, Κουμεντάκη σε τέσσερα βιντεοσκοπημένα ρεσιτάλ, στο πλαίσιο του 4ου διαδικτυακού φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Μεσόγειος Έρημος». Οι δωρεάν προβολές θα πραγματοποιηθούν στην GNO TV από τις 12 έως τις 26 Απριλίου 2021 και θα παραμείνουν διαθέσιμες για το κοινό για 30 μέρες μετά την πρεμιέρα τους. Πρεμιέρα: 26 Απριλίου, στις 20:00 «Επτανησιακή Σχολή» | Σολίστ Δημήτρης Πλατανιάς, πιάνο Σοφία Ταμβακοπούλου.

Διαθέσιμο έως 26/5

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σινεμά

«Μεγάλες Ταινίες Μικρού Μήκους» – Ίδρυμα Ωνάση

Εξερευνήστε από την Παρασκευή 23 Απριλίου, στις 19:00 στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση τους «βραβευμένους» κόσμους Ελλήνων σκηνοθετών στο παράξενο έτος 2020, καθώς για δεύτερη συνεχή χρονιά το Ίδρυμα Ωνάση φέρνει στις οθόνες μας «Μεγάλες Ταινίες Μικρού Μήκους», τις ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που βραβεύτηκαν το 2020. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σάββατο 24/4 στις 19:00 – Διαθέσιμές έως 1/5

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Από τις μικρού στις μεγάλου μήκους ταινίες (και αντίστροφα) – Ινστιτούτο Θερβάντες

Tον Απρίλιο, το Ινστιτούτο Θερβάντες παρουσιάζει στο κανάλι του στο Vimeo, τέσσερεις κινηματογραφιστές, σε συνεργασία με το Alcine, το φεστιβάλ κινηματογράφου του Αλκαλά ντε Ενάρες. Ο online κύκλος περιλαμβάνει ταινίες των σκηνοθετών Χουάνχο Χιμένεθ, Άλεξ Μοντόγια και Μπελέν Μαθίας και της παραγωγού Μαρία ντελ Πούι Αλβαράδο, που έχουν συμμετάσχει με τα έργα τους στο φεστιβάλ. Από 30/4 έως 2/5 δείτε την ταινία «Αντόνιο Μουνιόθ Μολινα, το επάγγελμα του συγγραφέα» του Álvaro Giménez Sarmiento.

Μ. Παρασκευή 30/4 στις 21:00

Διαθέσιμη έως 2/5 στις 21:00

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Το Videorama διαθέτει μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 31 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 14 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου για on demand προβολές τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει, έως τις 17 Μαΐου μέσω viva.gr, τις ταινίες: «Συντρίμμια Ψυχής» του Τζέρεμι Ποντέσουα

«Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη

«Άφτερλωβ» του Στέργιου Πάσχου

«Στάκαμαν» του Αντώνη Καφετζόπουλου

«Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου

«Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαλαραμπίδη

Επιπλέον διαθέσιμες ταινίες για online παρακολούθηση:

Η ταινία «Νίκη της Σαμοθράκης» του Δήμου Αβδελιώδη είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, από 9 Απριλίου έως 4 Μαΐου.

Η Μαρία Καλλιμάνη, ο Δημήτρης Καταλειφός, η Θέμις Μπαζάκα και ο Γιάννης Τσορτέκης ζωντανεύουν πρόσωπα και γεγονότα της ιστορικής ναυμαχίας της Σαλαμίνας, στο ντοκιμαντέρ «Ηρόδοτος: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας». Διαθέσιμο έως 20/5.

Η μη-κερδοσκοπική οργάνωση Polyeco Contemporary Art Initiative διαθέτει on demand το εκπαιδευτικό φιλμ «Μα τι συμβαίνει στο αμπάρι», σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το φιλμ εμπνευσμένο από τον εικαστικό Γιάννη Κουνέλλη.

Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Alejandro Amenábar «Όσο Κρατά ο Πόλεμος» («Η Θάλασσα Μέσα Μου», «Οι Άλλοι») σε Α’ Προβολή στην Ελλάδα, τώρα μέσω του viva.gr από την StraDa Films, από τις 22 Απριλίου

Εκθέσεις

Βουλή των Ελλήνων: Οι σταθμοί μιας διαδρομής σχεδόν διακοσίων ετών

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και στη Δημοκρατία μας δίνει τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της 200ης επετείου της Ελληνικής Επανάστασης, να περιηγηθούμε εικονικά στην έκθεση «Βουλή των Ελλήνων: Οι σταθμοί μιας διαδρομής σχεδόν διακοσίων ετών». Αξιοποιώντας σπάνια τεκμήρια και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, η έκθεση αφηγείται δύο σχεδόν αιώνες κοινοβουλευτικού βίου.

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Διαθέσιμες εκθέσεις

Εκδηλώσεις

Αφηγήσεις: Ο Δημήτρης Καταλειφός διαβάζει ερωτικά ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο Δημήτρης Καταλειφός επέλεξε για την ημέρα της αγάπης, το Πάσχα να διαβάσει ερωτικά ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη από τη συλλογή «Πρόσωπα της αγάπης, όπως τάθελεν η ποίησις μου», στο πλαίσιο των «Αφηγήσεων» του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Τα ερωτικά ποιήματα του Κ. Καβάφη συναντούν γυναικείες φωνές από το διεθνές ρεπερτόριο σε μοναδικές ερμηνείες ερωτικών τραγουδιών.

Κυριακή του Πάσχα 2/5 | 18:00

Δωρεάν

Ακούστε την ανάγνωση εδώ.

«Εξοχική Λαμπρή. Παιδικαί αναμνήσεις (1890) » – Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο μας εύχεται Καλή Ανάσταση με την αφήγηση του διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Εξοχική Λαμπρή. Παιδικαί αναμνήσεις» (1890). Στο πασχαλινό αυτό διήγημά ο Παπαδιαμάντης περιγράφει Πασχαλιές εξοχικές που πολλοί έχουμε φυλαγμένες στις αναμνήσεις μας αλλά και που ελπίζουμε να ξαναζήσουμε σύντομα. Το διήγημα εικονογραφείται με αντικείμενα από τις πλούσιες συλλογές του Μουσείου. Το βίντεο και το μοντάζ έκανε ο Θωμάς Κατσικαδάκος ενώ την αφήγηση και την επιμέλεια η Σοφία Γιαννιώτη.

Δωρεάν

Δείτε το βίντεο εδώ.

Ευαγγελικά Αναγνώσματα Μεγάλης Εβδομάδας – Θέατρο Σταθμός

Το Θέατρο Σταθμός, στο πλαίσιο του διαδικτυακού-εορταστικού του προγράμματος για το φετινό Πάσχα, διαθέτει καθημερινά, από τη Μεγάλη Δευτέρα έως το Μεγάλο Σάββατο, σε συνεργασία με το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας, μια σειρά podcast όπου οι Λουκία Μιχαλοπούλου, Δημήτρης Καταλειφός και Αμαλία Μουτούση διαβάζουν αποσπάσματα των Ευαγγελίων στο πρωτότυπο και σε μετάφραση.

Μ. Δευτέρα – Μ. Σάββατο

Δωρεάν

Ακούστε τα podcast εδώ.

Ο Στέλιος Μάινας συναντά τον Παπαδιαμάντη – viva.gr

Ο Στέλιος Μάινας διαβάζει και ερμηνεύει δύο διηγήματα του λογοτέχνη που ανέδειξε την ουσία και το βαθύ αίσθημα της ανθρώπινης ύπαρξης, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. «Το Μοιρολόι της Φώκιας», ένα από τα καλύτερα έργα του που ανήκει στη συλλογή με τα «Πασχαλινά Διηγήματά» του και το «Έρως Ηρως». Η εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη για on demand παρακολούθηση από 26/4 έως 2/5, στο viva.gr.

26/4 – 2/5

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.