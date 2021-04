BAFTA 2021: Οι μεγάλοι νικητές, οι ηττημένοι και οι εκπλήξεις των «βρετανικών Όσκαρ»

Όπως όλες οι τελετές απονομής φέτος, έτσι και αυτή της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών (BAFTA) πραγματοποιήθηκε εικονικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η βραδιά πέρασε απαρατήρητη, αφού οι νικητές των «βρετανικών Όσκαρ» συνέβαλαν σε μία συναρπαστική τελετή, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από το άδειο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Παρουσιαστές ήταν οι Ντέρμοτ Ο’ Λίρι και Έντιθ Μπόουμαν, τους οποίους συνόδευσαν λίγοι Βρετανοί celebrities, οι οποίοι ανακοίνωσαν τους νικητές.

Στην αρχή της τελετής, μάλιστα, οι δύο οικοδεσπότες μίλησαν για τον πρόσφατο θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου, ο οποίος επί πολλά χρόνια ήταν ο πρόεδρος της Ακαδημίας των BAFTA, μέσα από ένα συγκινητικό «αντίο».

We are deeply saddened by the death of His Royal Highness Prince Philip, The Duke of Edinburgh, whose close association with the Academy spanned over 60 years https://t.co/CcXomCDPjT

Our thoughts are with the Royal Family, to whom we offer our deepest sympathy. pic.twitter.com/stuzHHGQVE

— BAFTA (@BAFTA) April 9, 2021