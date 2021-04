NASA: Δημοσίευσε την πρώτη έγχρωμη φωτογραφία από τον πλανήτη Άρη

Στις 25 Απριλίου, το ελικόπτερο «Ingenuity» της NASA ταξίδεψε για τρίτη φορά στον Κόκκινο Πλανήτη. Ανεβαίνοντας σε ύψος 5 μέτρων και προτού επιταχυνθεί, το μικρό ελικόπτερο ενώ βρισκόταν στον αέρα για συνολικά 80 δευτερόλεπτα, κατάφερε να τραβήξει με επιτυχία την πρώτη έγχρωμη φωτογραφία του Άρη. Αν και η ποιότητά της δεν είναι πολύ καλή, το γεγονός ότι αποτελεί την πρώτη έγχρωμη φωτογραφία του γειτονικού πλανήτη έχει μεγάλη σημασία για τη NASA!

Third flight in the history books✅

Our #MarsHelicopter continues to set records, flying faster and farther. The space chopper is demonstrating critical capabilities that could enable the addition of an aerial dimension to future missions to Mars & beyond. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/Uaxrr23Rfh

— NASA JPL (@NASAJPL) April 25, 2021