Η απάντηση του Spike Lee για την αναβολή του Φεστιβάλ Καννών 2020

Το Φεστιβάλ των Καννών αποτελεί την μεγαλύτερη γιορτή του Σινεμά, παγκοσμίως, τα τελευταία 73 χρόνια.

Ο σκηνοθέτης και ακτιβιστής Spike Lee, επιλέχθηκε ως ο πρώτος έγχρωμος Πρόεδρος στην Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, γράφοντας ιστορία. Οι ταινίες του «She’s Gotta Have It»,«Do the Right Thing»και η πιο πρόσφατη «BlacKkKlansman» έκαναν πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, οπότε ήταν αναμενόμενο να γίνει κάποια στιγμή Πρόεδρος.

Την Πέμπτη 20 Μαρτίου ανακοινώθηκε, ότι λόγω εξάπλωσης του κοροναϊού, το Φεστιβάλ των Καννών αναβάλλει τις προγραμματισμένες ημερομηνίες του στις 12 έως 23 Μαΐου. Ο διευθυντής του Φεστιβάλ, Thierry Fremaux, προσπαθεί να προγραμματίσει τις καινούργιες ημερομηνίες, για τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο.

Ο Spike Lee, δήλωσε: «Συμφωνώ απόλυτα με τον Thierry και το Φεστιβάλ των Καννών. Ο κόσμος άλλαξε και αλλάζει κάθε μέρα. Άνθρωποι πεθαίνουν και ο Πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνωσε -και παραφράζω- πως βρισκόμαστε σε πόλεμο». Συνέχισε: «Τα πράγματα που αγαπάμε, το σινεμά, η τηλεόραση, τα αθλήματα, όλα έχουν αναβληθεί, και συμφωνώ με αυτή τη κίνηση».

Αν το Φεστιβάλ μετακινηθεί σε άλλες ημερομηνίες, ο Spike Lee υποσχέθηκε πως θα γίνει διαθέσιμος για να φέρει εις πέρας τον ρόλο του ως Πρόεδρος της Επιτροπής. «Ας μην ξεχνάμε, πως πρόκειται για το μεγαλύτερο κινηματογραφικό Φεστιβάλ και εγώ θα είμαι ο πρώτος έγχρωμος Πρόεδρος της Επιτροπής. Δεν μπορώ να υποκρίνομαι πως γνωρίζω τι θα συμβεί στο κόσμο αύριο. Όλοι πρέπει να προσευχηθούν, να βρούμε ένα φάρμακο, να ανασηκωθούμε -σωματικά, συναισθηματικά και οικονομικά- παγκοσμίως. Δεν είναι αστείο. Δεν πρόκειται για σενάριο ταινίας. Άνθρωποι πεθαίνουν», δήλωσε.

Ο Spike Lee, ζει στο Μπρούκλιν, όπου περνάει τις τελευταίες μέρες, χρόνο με την οικογένειά του. «Όλοι κάνουμε αυτό που μπορούμε. Είμαστε μαζί, αγαπιόμαστε και προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε».

Επομένως, αναμένουμε να δούμε πότε θα λάβει μέρος το Φεστιβάλ των Καννών, φέτος, και αν ο Spike Lee θα είναι αυτός που θα δώσει το μεγάλο βραβείο της διοργάνωσης, στο νικητή.