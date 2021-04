Βλέποντας μια ταινία, ο καθένας μας θα ήθελε να βρεθεί σε αυτά τα μέρη που απεικονίζονται τόσο ιδιαίτερα και μοναδικά. Όσο εξωπραγματικά κι αν φαίνονται, σε πολλές περιπτώσεις δεν πρόκειται για στούντιο, ούτε για σκηνικά κι ας δείχνει απίθανο. Έτσι, έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε κάποια στιγμή στο μέρος που γυρίστηκε η αγαπημένη μας ταινία. Για τους σινεφίλ, ένας τέτοιος στόχος μπορεί να θεωρηθεί εξαιρετικά δύσκολος μιας και υπάρχουν πολλές τοποθεσίες διάσπαρτες στον κόσμο.

Αφήνοντας έξω μαγικά φυσικά τοπία και δυσπρόσιτα μέρη, συγκεντρώσαμε 10 τοποθεσίες μέσα σε πόλεις. Συνδυάστε το ταξίδι σας με μια βόλτα σε ένα μέρος γνώριμο σε εσάς μέσα από την μεγάλη οθόνη!

1. Λεωφόρος Ηλυσίων Πεδίων, Παρίσι – «Με Κομμένη την Ανάσα» (1960)

Πρώτη στάση, η πόλη του φωτός! Στο Παρίσι έχετε πολλά να δείτε και σίγουρα ο δρόμος θα σας βγάλει στην περίφημη Λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων (πιο γνωστή ως «Σανζ Ελιζέ» όπως λέει και το τραγούδι). Εκεί γυρίστηκε μια από τις πιο καθοριστικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, η αρχή της Νουβέλ Βαγκ. Μιλάμε, φυσικά, για την ταινία του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ με τίτλο «Με Κομμένη την Ανάσα». Στις σκηνές που διαδραματίζονται στην εν λόγω λεωφόρο, η Πατρίσια, η νεαρή πρωταγωνίστρια και επίδοξη δημοσιογράφος, μοιράζει εφημερίδες. Εκεί, την συναντά ο Μάικλ (ο ρόλος-ντεμπούτο του Ζαν Πολ Μπελμόντο) και διασχίζοντας την Λεωφόρο, προσπαθεί να την πείσει να φύγουν στην Ιταλία. Φυσικά, εάν ψάξετε, μπορείτε να βρείτε στο Παρίσι κι άλλα μέρη από την συγκεκριμένη ταινία.

2. Cafe des 2 Moulins, Παρίσι – «Αμελί» (2001)

Συνεχίζοντας την παριζιάνικη βόλτα και έχοντας ανάγκη έναν καφέ, μπορείτε να επισκεφτείτε το Cafe des 2 Moulins. Πρόκειται για το χαρακτηριστικό καφέ στο οποίο δούλευε η Αμελί στην ομώνυμη ταινία, το οποίο λειτουργεί κανονικά. Θα μπορέσετε να μπείτε στον κόσμο της Αμελί και να ζήσετε την μαγική εμπειρία που σας προσέφερε η θέαση αυτής της ταινίας. Βέβαια, το μέρος είναι πολύ αγαπητό κι από τους ντόπιους, οπότε φροντίστε να κρατήσετε την θέση σας!

3. Christ Church Cathedral, Οξφόρδη – Σειρά ταινιών Χάρι Πότερ

Φεύγοντας από τη Γαλλία, προσγειωνόμαστε στην Αγγλία και συγκεκριμένα στην Οξφόρδη. Η επίσκεψη στην συγκεκριμένη εκκλησία, την οποία θα αναζητήσετε ως Christ Church Cathedral, θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Διότι θα δείτε το Χόγκουαρτς, το σχολείο για μάγους από τις ταινίες του Χάρι Πότερ, να ζωντανεύει μπροστά σας. Χρησιμοποιήθηκε το εξωτερικό τμήμα για την αναπαράσταση του Χόγκουαρτς αλλά και το εσωτερικό με το μεγαλύτερο highlight την διάσημη τραπεζαρία! Μη ξεχάσετε να πάρετε μέρος στην θεματική ξενάγηση για να δείτε κάθε πτυχή αυτού του φανταστικού κόσμου!

4. The Notting Hill Bookshop, Λονδίνο – «Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ» (1999)

Επόμενη στάση στην Αγγλία είναι το Λονδίνο και η γραφική γειτονιά του Νότινγκ Χιλ. Εκεί θα βρείτε το θρυλικό βιβλιοπωλείο που συναντήθηκε η Τζούλια Ρόμπερτς με τον Χιου Γκραντ και γεννήθηκε ένας μεγάλος κινηματογραφικός έρωτας. Αναφερόμαστε στην ρομαντική ταινία «Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ», φυσικά! Το βιβλιοπωλείο του Χιου Γκράντ ονομαζόταν «The Travel Book Company» καθώς πουλούσε μόνο ταξιδιωτικά βιβλία. Εσείς θα το βρείτε πια ως «The Notting Hill Bookshop». Οι ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει πως ορισμένοι από τους πολλούς τουρίστες που το επισκέπτονται, έχουν επιχειρήσει και προτάσεις γάμου!

5. Γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ, Σαν Φρανσίσκο – Δεσμώτης του Ιλίγγου (1958)

Αλλάζουμε ήπειρο και από την Ευρώπη, πάμε στην Αμερική. Πρώτη στάση είναι το Σαν Φρανσίσκο και η γνωστή γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ. Η συγκεκριμένη γέφυρα έχει συμπεριληφθεί σε πάρα πολλές ταινίες και, μάλιστα, υπάρχει και λίστα με αυτές στις οποίες έχει «καταστραφεί». Επιλέγουμε, βέβαια, να θυμηθούμε την πιο κλασική ίσως, τον «Δεσμώτη του Ιλίγγου» από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ. Η πρωταγωνίστρια πέφτει στα άγρια νερά βρισκόμενη στο έδαφος κάτω από τη γέφυρα, η οποία ξεπροβάλει σε συγκλονιστικά πλάνα. Η αποτύπωσή της από τον Χίτσκοκ, επιβεβαιώνει το πόσο σημαντικό έργο είναι για την πόλη του Σαν Φρανσίσκο.

6. Tifanny & Co., Νέα Υόρκη – «Πρόγευμα στο Τίφανις» (1961)

New York, New York! Όσοι σινεφίλ από εσάς, φτάσετε ως τη Νέα Υόρκη, μια ιδιαίτερη στάση είναι το κατάστημα Tiffany & Co. Είναι η στιγμή να αρπάξετε έναν καφέ και κάτι για πρωινό και να χαζέψετε τα κοσμήματα στην βιτρίνα όπως η Όντρεϊ Χέπμπορν στο «Πρόγευμα στο Τίφανις». Η χαρακτηριστική σκηνή μαζί με την αλησμόνητη στυλιστική επιλογή της Χέπμπορν, «μιλούν» ακόμη στην pop κουλτούρα.

7. Hook & Ladder Company 8 Firehouse, Νέα Υόρκη – «Ghostbusters» (1984)

Παραμένοντας στη Νέα Υόρκη, μπορείτε να περάσετε μια βόλτα από έναν μοναδικό σταθμό πυροσβεστικής. Μοναδικός γιατί το εξωτερικό του χρησιμοποιήθηκε ως τα κεντρικά των κυνηγών φαντασμάτων των ταινιών «Ghostbusters». Χτίστηκε το 1903 και παραμένει ακόμη σε λειτουργία! Βέβαια, για το εσωτερικό των κεντρικών χρησιμοποιήθηκε ένας άλλος πυροσβεστικός σταθμός στο Λος Άντζελες.

8. Philadelphia Museum of Art, Φιλαδέλφεια – «Ρόκυ: Τα Χρυσά Γάντια» (1976)

Στην Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. βρίσκεται το Μουσείο Τέχνης, το οποίο είναι πια γνωστό όχι μόνο για τα έργα του. Ο επισκέπτης πριν φτάσει στην είσοδο έχει να ανέβει πολλά σκαλιά – 72 για την ακρίβεια- αλλά με θέα που τον ανταμείβει. Τα σκαλιά αυτά ήταν ένα μέρος της προπόνησης του Ρόκυ στην πρώτη ταινία του 1976 κι από τότε έχουν ονομαστεί «Rocky steps». Για την τρίτη ταινία, τοποθετήθηκε στο τέλος της σκάλας ένα μπρούτζινο άγαλμα του ίδιου. Πλέον, το βρίσκετε κάτω δεξιά πριν τα σκαλιά και είναι ένα πολύ καλό σημείο για φωτογραφίες.

9. Μνημείο του Λίνκολν, Ουάσινγκτον – «Forrest Gump» (1994)

Εάν βρεθείτε στην Ουάσινγκτον, το Μνημείο του Λίνκολν είναι ένα σημαντικό και εντυπωσιακό αξιοθέατο. Εάν, όμως, λατρεύετε τις ταινίες θα κάνετε σίγουρα την συνειρμό με τον Forrest Gump να βγάζει έναν λόγο στο Μνημείο που κανείς δεν άκουσε και μετά να συναντά τον έρωτά του μέσα σε εκατοντάδες χίπις. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας γυρίστηκε ακριβώς εκεί και έχει ο καθένας την ευκαιρία να το επισκεφτεί, κερδίζοντας δύο εμπειρίες σε μία!

10. Παρεκκλήσι Άγιου Ιωάννη Προδρόμου, Σκόπελος – «Mamma Mia!» (2008)

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα και για εσάς που δεν θέλετε να πάτε μακριά, υπάρχουν επιλογές. Στα ελληνικά νησιά- και όχι μόνο- έχουν γυριστεί πολλές ταινίες ανά τα χρόνια. Εμείς επιλέγουμε την πιο διάσημη εξ αυτών, που δεν είναι άλλη από το μιούζικαλ «Mama Mia!». Γυρισμένο στην Σκόπελο, ο καθένας μπορεί να επισκεφτεί παραλίες και διάφορα άλλα μέρη που υπάρχουν στην ταινία. Το πιο εντυπωσιακό όλων, βέβαια, είναι το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμμου σε έναν βράχο ύψους 100 μέτρων. Είναι το εκκλησάκι που γίνεται ο γάμος και η Ντόνα (Mέριλ Στριπ) με τον Σαμ (Πιρς Μπρόσναν) ερμηνεύουν το εκπληκτικό «The Winner Takes it All».