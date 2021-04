Μαρία Κάλλας: Νέα βιογραφία αποκαλύπτει την κακοποίηση που βίωσε η σπουδαία σοπράνο

Η ζωή της Μαρία Κάλλας ήταν πιο τραγική απ’ όσο γνωρίζαμε. Η μητέρα της την εκβίαζε, ο σύζυγός της Τζιοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνι την έκλεψε και ο Αριστοτέλης Ωνάσης την κακοποιούσε. Αυτές είναι οι αποκαλύψεις της νέας βιογραφίας της Λίντσι Σπενς, που βασίστηκε σε ανέκδοτα γράμματα της σπουδαίας σοπράνο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας της Σπενς για τη βιογραφία, με τίτλο «Cast a Diva: The Hidden Life of Maria Callas», τής δόθηκε πρόσβαση σε αλληλογραφία της σοπράνο που δεν είχε δει ποτέ ξανά το φως της δημοσιότητας. Σε αυτά τα γράμματα, η Κάλλας μιλούσε λεπτομερώς για τις επίπονες σχέσεις της με τον σύζυγό της, τους γονείς της και τον Ωνάση.

Ο Ωνάσης, ο Μενεγκίνι και η σεξουαλική παρενόχληση

Η Σπενς μίλησε στην βρετανική εφημερίδα The Guardian και δήλωσε ότι τα γράμματα για τον Ωνάση περιγράφουν τρομακτικές στιγμές, ιδιαίτερα όταν το 1966 η βίαιη συμπεριφορά του απείλησε τη ζωή της. «Υπάρχει επίσης μία ανατριχιαστική πληροφορία από το ημερολόγιο μίας καλής της φίλης που περιγράφει πώς ο Ωνάσης την νάρκωσε για σεξουαλικούς λόγους -σήμερα αυτό θα το αποκαλούσαμε βιασμό«.

Όσο για τον γάμο της με τον Μενεγκίνι, η Κάλλας είχε γράψει: «Ο σύζυγός μου ακόμα με ενοχλεί, ακόμα και αφού έκλεψε τη μισή μου περιουσία, βάζοντας το όνομα του παντού όταν παντρευτήκαμε.. Ήμουν ανόητη που τον εμπιστεύτηκα».

Σε άλλο γράμμα, η Μαρία Κάλλας μιλά για τον τότε πρόεδρο της φημισμένης σχολής Τζούλιαρντ στην Νέα Υόρκη, ο οποίος της απαγόρευσε να επιστρέψει για το δεύτερο εξάμηνο της σχολής, επειδή εκείνη τον απέρριψε όταν την παρενόχλησε σεξουαλικά. Συγκεκριμένα, έγραψε στον νονό της: «Ο Πίτερ Μένιν με ερωτεύτηκε. Έτσι, φυσικά, όταν δεν ένιωθα όπως εκείνος, στράφηκε εναντίον μου».

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και η σχέση με τους γονείς της

Η Σπενς αποκάλυψε ότι τής δόθηκε πρόσβαση σε τρεις τεράστιες συλλογές που δεν είχαν δημοσιευθεί μέχρι τώρα. Σε αυτά τα γράμματα, η Κάλλας αποκάλυπτε τις πιο κρυφές σκέψεις, αλλά και αναμνήσεις της.

Σε μερικά από αυτά περιέγραφε και τα δύσκολα παιδικά χρόνια στην Ευρώπη. «Η Κάλλας απεχθανόταν τη μητέρα της, που εκδιδόταν κατά τη διάρκεια του πολέμου, γιατί προσπαθούσε να την εκπορνεύσει σε στρατιώτες των Ναζί» αποκάλυψε η Σπενς στην Guardian.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η μητέρα της Κάλλας πουλούσε ιστορίες στον Τύπο, ενώ την εκβίαζε για να μην μιλά, γράφοντας μάλιστα σε ένα γράμμα: «Ξέρεις τι κάνουν οι σταρ του σινεμά μόλις γίνονται διάσημοι; Τον πρώτο μήνα ξοδεύουν όλα τους τα χρήματα για τους γονείς τους και τους κακομαθαίνουν με πολυτέλειες. Τι έχεις να πεις γι’ αυτό, Μαρία;».

Σύμφωνα με την Σπενς, ο πατέρας της σοπράνο δεν ήταν καλύτερος. «Της είχε γράψει ένα γράμμα, όπου έλεγε ψέματα ότι πέθαινε σε ένα νοσοκομείο, σε μία προσπάθεια να της πάρει χρήματα. Στην πραγματικότητα είχε μία μικρή πληγή».

Η Μαρία Κάλλας έγραφε: «Βαρέθηκε τον εγωισμό και την αδιαφορία των γονιών μου. Δεν θέλω άλλη σχέση μαζί τους. Ελπίζω να μην το καταλάβουν οι εφημερίδες. Τότε θα καταραστώ τη στιγμή που είχα γονείς».

Τα τελευταία χρόνια και τα προβλήματα υγείας

Η Μαρία Κάλλας πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου το 1977. Το ανέκδοτο υλικό της Σπενς μάς δίνει νέες πληροφορίες για τα προβλήματα υγείας της σοπράνο, τα οποία επηρέασαν σημαντικά τις ερμηνείες της κατά τη δεκαετία του ’60, ενώ την οδήγησαν σε μία εξάρτηση από φάρμακα. Είχε χάσει τη φωνή της πολλές φορές.

Η Σπενς είπε: «Βρήκα τον νευρολόγο που την εξέταζε πριν τον θάνατό της. Η Κάλλας υπέφερε από μία νευρομυϊκή πάθηση. Τα πρώτα συμπτώματα είχαν φανεί ήδη από το ’50, αλλά οι γιατροί την αποκάλεσαν «τρελή». Αυτή η πάθηση εξηγεί και το γιατί έχασε τη φωνή της, διακόπτοντας την καριέρα της».

«Ο θάνατος της Κάλλας είναι μια ανατριχιαστική ιστορία. Μόνη της στο διαμέρισμά της στο Παρίσι, βασιζόταν στην αδερφή της Τζάκι και την φίλη της Βάσω Δεβετζή για να την προμηθεύουν με ηρεμιστικά».

«Η ζωή της ήταν γεμάτη τραγωδίες, αλλά ήθελα να της δώσω την φωνή της» κατέληξε η Σπενς.

Το βιβλίο της Λίντσι Σπενς Cast a Diva: The Hidden Life of Maria Callas θα κυκλοφορήσει την Τρίτη 1 Ιουνίου από το The History Press.

Με πληροφορίες από την Guardian