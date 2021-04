Θέατρο Online: 37 προτάσεις με παραστάσεις για το Σαββατοκύριακο 10-11/4

Θέατρο

«We are in the army now» – FUTURE N.O.W. Ιδρύματος Ωνάση

Το νέο θεατρικό φεστιβάλ FUTURE NOW παρουσιάζεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 10-18 Απριλίου, με 4 online πρεμιέρες, μια διεθνή διαδικτυακή ανοιχτή συζήτηση. Παρακολουθήστε το Σάββατο 10 Απριλίου, στις 21:00, δωρεάν μέσα από το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube, την performance του Ηλία Αδάμ «We are in the army now». Η Gen Z παίρνει τα όπλα και μας υποδέχεται σε έναν νέο κόσμο, όπου τα emoji και τα Pokemon συνυπάρχουν με την ακραία ευαισθησία και τον αιρετικό ακτιβισμό και σε ένα θέατρο εξίσου ψηφιακό όσο και αθεράπευτα σωματικό.

Σάββατο 10/4 | 21:00

Διαθέσιμη έως 9/5

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Τέχνη του Πολέμου» – FUTURE N.O.W. Ιδρύματος Ωνάση

Το νέο θεατρικό φεστιβάλ FUTURE NOW παρουσιάζεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 10-18 Απριλίου, με 4 online πρεμιέρες, μια διεθνή διαδικτυακή ανοιχτή συζήτηση. Παρακολουθήστε την Κυριακή 11 Απριλίου, στις 21:00, δωρεάν μέσα από το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube, την παράσταση της Βίκυς Κυριακουλάκου «Η Τέχνη του Πολέμου». Ένα παγόβουνο κρέμεται πάνω από τα κεφάλια έξι αλλόκοτων υπαλλήλων γραφείου. Αρχικά το αγνοούν, όμως η μοίρα τους μεταμορφώνεται όταν αυτό φανερώνεται μπροστά τους.

Κυριακή 11/4 | 21:00

Διαθέσιμη έως 9/5

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Βαβυλωνία» – Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει online, μέσω live streaming, την κωμωδία του Δημητρίου K. Βυζάντιου, «H Βαβυλωνία», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, το Σάββατο 10 Απριλίου, στις 19:30. Ναύπλιο 1827. Η είδηση της νίκης των συμμαχικών δυνάμεων στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου αποτελεί την αφορμή για γλέντι μεταξύ Ρωμιών που βρίσκονται στο Ναύπλιο προερχόμενοι από διάφορα μέρη του ελληνισμού. Καθώς ο καθένας μιλάει το δικό του τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, η ασυνεννοησία μεταξύ τους δεν θα αργήσει να καταλήξει σε σύγκρουση. Παίζουν: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Θοδωρής Σκυφτούλης, Γιάννης Κότσιφας, Κώστας Αποστολάκης, Κώστας Μαγκλάρας, Δημήτρης Φουρλής, Θανάσης Δήμου, , Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος κ.α.

Σάββατο 10/4 | 19:30

Εισιτήριο: 8€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Τρύπιο Βαρέλι» – viva.gr

Η παράσταση «Το Τρύπιο Βαρέλι» του Θεοδόση Πελεγρίνη, σε σκηνοθεσία Άννας Σωτρίνη είναι διαθέσιμη για online streaming προβολές Παρακσευή 9 και Σάββατο 10 Απριλίου, στις 20:30, μέσω viva.gr. Η Ιστορία του Τίποτα. Εκείνη, που αντανακλάται σε ένα θεατρικό καθρέπτη , μας φέρνει αντιμέτωπους με τους εαυτούς μας αλλά και με το νόημα της ύπαρξής μας. Ερμηνεύουν οι Θεοδόσης Πελεγρίνης και Γιάννης Παπαθύμνιος.

Σάββατο 10/4 | 20:30

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Πορτοκαλεώνας της Κατάνια» – e-thessalonikiculture.gr

Η online πολιτιστική πλατφόρμα Δήμου Θεσσαλονίκης, e-thessalonikiculture.gr, παρουσιάζει on demand, έως τις 20 Απριλίου, την παράσταση «Ο Πορτοκαλεώνας της Κατάνια», σε σκηνοθεσία – κείμενο Άγγελου Παπαδάκη. Το 1800, ο Κρίστοφερ Μάρλοου Λανγκλουά, κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας, αγοράζει στην εξοχή μια έπαυλη με 7.000 εκτάρια γης μετατρέποντας τον εαυτό του στον de facto τοπικό άρχοντα. Παίζουν: Παύλος Λάσκος, Παναγιώτης Μασούγκας, Έλενα Μουρατίδου, Μαρία Κωνσταντίνου, Οδυσσέας Κλήμης.

Διαθέσιμη έως 20/4

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Τελευταία Συνάντηση» – viva.gr

Η «Τελευταία Συνάντηση» της Μαρίας Παπαδήμα, σε σκηνοθεσία Ειρήνης Ευαγγελάτου, είναι διαθέσιμο για online streaming προβολές, μέσω viva.gr. Η Πηνελόπη Δέλτα (Δ. Παπαδήμα) κι ο Ίωνας Δραγούμης (Μ. Κωστής) σε ένα μεγάλο έρωτα. Τα πρέπει ενάντια στα θέλω. Mια Πατρίδα. Το καθήκον. Η Πηνελόπη κι ο Ίωνας συναντιούνται στο σταθμό του τραίνου. Είναι η τελευταία συνάντηση. Παίζουν: Δήμητρα Παπαδήμα, Μάνος Κωστής.

Σάββατο 10/4 – Κυριακή 11/4

Ώρα: 18:00

Εισιτήριο: 9€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Μadame Βutterfly» – viva.gr

Η θρυλική παράσταση «Μadame Βutterfly» του David Henry Hwang, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά, με τους Αλέκο Αλεξανδράκη και Κώστα Αρζόγλου, έρχεται online για on demand προβολές, 7-11 Απριλίου, μέσω viva.gr. Ο Γάλλος διπλωμάτης Ρενέ Γκαλλιμάρ, από το κελί του, αναπολεί την εποχή που έζησε στη Κίνα, τότε που η Σονγκ Λι-Λινγκ τον άγγιξε όσο καμία άλλη με έναν τρόπο συναρπαστικό. Συμμετέχουν: Γιώργος Λέφας, Μαρία Τζομπανάκη, Ελευθερία Σπανού, Σάσα Κρίτση, Γιάννης Ηλιόπουλος κ.α.

Διαθέσιμη έως 11/4

Εισιτήριο: 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Αμπιγιέρ» – viva.gr

Οι θεατρικές επιχειρήσεις Λεμπέση διαθέτουν για on demand προβολές, 7-11 Απριλίου, την παράσταση θρύλο «Ο Αμπιγιέρ» του Ρόναλντ Χάργουντ, μέσω viva.gr. Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας τη σεζόν 1989 -90 στο θέατρο Αθήναιον, σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου, με Σερ τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Νόρμαν τον Νικήτα Τσακίρογλου και Λαίδη την Ελένη Χατζηαργύρη. Είναι ένα έργο χαρακτήρων, που περιγράφει την ιδιόμορφη σχέση ανάμεσα σε ένα βετεράνο διάσημο σαιξπηρικό ηθοποιό και τον αφοσιωμένο Αμπιγιέρ του.

Διαθέσιμη έως 11/4

Εισιτήριο: 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Γιούγκερμαν» – Θέατρο Πορεία

Η παράσταση του Θεάτρου Πορεία «Γιούγκερμαν», το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, με τον Γιάννη Στάνκογλου στον κεντρικό ρόλο και έναν θίασο 20 πρωταγωνιστών, είναι διαθέσιμη για online προβολές έως 23 Μαΐου στην on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία και στο viva.gr. Παρακολουθείστε τον βίο και την πολιτεία του γοητευτικού και δαιμόνιου Φινλανδού αριστοκράτη που ανακάλυψε το «υψηλό» μέσα από την ελληνική ψυχή.

Διαθέσιμη έως 23/5

Εισιτήριο: 7.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Εις το Όνομα του Ιού» – Σοφία Μουτίδου

«Μια Γυναίκα, μιάμιση ώρα σε 22 χώρες». Η Σοφία Μουτίδου έρχεται το Σάββατο 10 Απριλίου, στις 21:15, με το stand-up comedy show, «Εις το Όνομα του Ιού», το οποία θα μεταδοθεί live μέσα από το viva.gr. Για πρώτη φορά, ελπίζω και για τελευταία, ένα stand up σε live streaming! Χωρίς να σας βλέπω, χωρίς να σας ακούω. Ένα stand up από μια φυλακισμένη προς άλλους φυλακισμένους! Γέλιο από κελιά…Με αγάπη, Σοφία.-».

Σάββατο 10/4 | 21:15

Εισιτήριο: Από 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.



«Ανθολόγιο» Δημήτρης Δημόπουλος

Ο Δημήτρης Δημόπουλος κλείνει τα 45 και το γιορτάζει με ένα μοναδικό, διαδικτυακό «Ανθολόγιο», μια παράσταση όπου μοιράζει όλα του τα κείμενα σε φακελάκια και κληρώνει ποια θα παίξει, αφήνοντας στην τύχη τη ροή της παράστασης. Η παράσταση είναι διαθέσιμη, για online streaming, 11-16-17-18-23-24-25-30 Απριλίου και 1-2-7-8-9 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Κυριακή 11/4 | Ώρες: 00:01 και 20:00

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Αλέξανδρος Κοψιάλης, Κώστας Μαλιάτσης και Dr.Χταπόδιας – Λοσάντζελε Comedy Club

Το Λοσάντζελε Comedy Club παρουσιάζει την Κυριακή 11 Απριλίου, στις 20:00, ένα live streaming Stand Up Comedy Show με τους Αλέξανδρο Κοψιάλη, Κώστα Μαλιάτση και Dr.Χταπόδια. Τρεις χορταστικοί μονόλογοι γραμμένοι σε ύφος, ιδιαίτερο χιούμορ και καυστικότητα που υπόσχονται να αλλάξουν τη διάθεση σας για τα καλά.

Κυριακή 11/4 | 20:00

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Χρύσα Κατσαρίνη και Θωμάς Ζάμπρας: «Α εδώ, σπίτι»

Ο Θωμάς Ζάμπρας και η Χρύσα Κατσαρίνη παρουσιάζουν ένα stand up comedy special μιας ώρας κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο, έως τις 25 Απριλίου. «Ακόμα και να έληγε η καραντινα, θα επιλέγατε να μείνετε στο σπίτι για να το δείτε. Ναι είναι τόσο καλό. Και δεν το λέμε επειδή είμαστε μπροστά. Κάθε ΠΣΚ, για ένα μήνα ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα έρχεται στις οθόνες σας. Πρεμιέρα στις 2 Απριλίου. Σχεδόν επαναστατικό».

Σάββατο 10/4 – Κυριακή 11/4

Ώρα: 20:00

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Θεατρικές παραστάσεις online

«Πατέρες και Γιοί» – Deutsches Theater Berlin

To Deutsches Theater Berlin παρουσιάζει, σε δωρεάν online streaming, την Τρίτη 6 Απριλίου, στις 20:00, την παράσταση «Πατέρες και Γιοι», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ιβάν Τουργκένιεφ, σε διασκευή Brian Friel και σκηνοθεσία Daniela Löffner. Οι δύο νεαροί φοιτητές ιατρικής, ο Αρκάντι και ο Μπαζάροφ επιστρέφουν στον τόπο καταγωγή τους, στην επαρχία, για το καλοκαίρι. Με τα νιχιλιστικά πιστεύω τους επιθυμούν να δημιουργήσουν μια εντελώς διαφορετική κοινωνία με νέες αξίες και ιδανικά.

Σάββατο 10/4 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Γλώσσα: Γερμανικά | Υπότιτλοι: Αγγλικοί

Δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Miss Julie» – Storyhouse

Το Storyhouse παρουσιάζει, σε live streaming από τις 9 έως τις 17 Απριλίου, την παράσταση «Miss Julie», βασισμένη στο ομότιτλο κλασικό έργο του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, σε σκηνοθεσία Dadiow Lin και διασκευή Amy Ng. Βρισκόμαστε στο Χονγκ Κονγκ του 1940 κατά τη διάρκεια της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς. Η Julie, κόρη του Βρετανού κυβερνήτη, πηγαίνει απρόσκλητη στο πάρτι του υπηρετικού προσωπικού. Αυτό που αρχίζει βε παιχνίδι εξελίσσεται σαν μάχη για επιβίωση, όπου συγκρούονται το σεξ, το χρήμα και η φυλή.

Σάββατο 10/4 – Κυριακή 11/4

Εισιτήριο: 16£

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online παραστάσεις από το εξωτερικό:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2021: Οι 70 παραγωγές που επιχορηγούνται και θα δούμε το καλοκαίρι

Παιδικό Θέατρο

«Δες, άκου, σκέψου & φαντάσου» – ΚΠΙΣΝ

Τα Σάββατο 10, 17, 24 Απριλίου, στις 11.00, συνεχίζεται η σειρά «Δες, άκου, σκέψου & φαντάσου» από το Vlefaro live cinema και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για μία σειρά «ντοκιμαντέρ» μικρού μήκους στην οποία πραγματικότητα και μυθοπλασία συναντώνται για να περιγράψουν με δημιουργικό τρόπο, λέξεις και έννοιες που συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Τον Απρίλιο αναζητάμε και ξετρυπώνουμε ιστορίες που κρύβονται καλά μέσα στην Ιστορία. Ιδέα, εικαστικά: Αγγελική Μπόζου. Κείμενα: Αγγελική Μπόζου, Νέλλη Πουλοπούλου.

Σάββατο 10/4 | 11:00

Δωρεάν | Για παιδιά από 5 ετών

Δείτε τα επεισόδια εδώ.

«Ο Καραγκιόζης και ο Αθανάσιος Διάκος»

Ο καλλιτέχνης του Θεάτρου Σκιών, Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής, τιμώντας τα 200 χρόνια της εθνικής παλιγγενεσίας, παρουσιάζει, 10-11 (α μέρος) 17-18, 24-25 (β μέρος) την ηρωική παράσταση του Θεάτρου Σκιών: «Ο Καραγκιόζης και ο Ήρωας Αθανάσιος Διάκος». Ο μοναστικός βίος, η πολυάριθμη εκστρατεία του Ομέρ Βρυώνη, η κρισιμότατη μάχη της Αλαμάνας και ο μαρτυρικός θάνατος του ήρωα ζωντανεύουν στο φωτισμένο πανί του Καραγκιόζη, διαδικτυακά, μέσω του viva.gr.

Σάββατο 10/4 – Κυριακή 11/4

Ώρες: 11:00, 18:00

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Παραστάσεις για παιδιά στη GNO TV

Παραστάσεις παιδικού θεάτρου

Οι αγαπημένοι ήρωες της παιδικής μας ηλικίας, οι αστείοι αλλά και διδακτικοί «Μικροί Κύριοι και Μικρές Κυρίες» έγιναν παράσταση και επιστρέφουν, έως 30 Απριλίου, για online streaming προβολές, μέσω viva.gr

Το Θέατρο Αερόπλοιο διαθέτει σε online streaming Δευτέρα-Πέμπτη στις 19:00, έως τις 29 Απριλίου και on demand τα Σαββατοκύριακα 10-11, 17-18, 24-25 Απριλίου, την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή, μέσω viva.gr.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Enrico Peccoli υπογράφει την σκηνοθεσία του Θεατρικού τσίρκο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Μια παράσταση διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Ο Καραγκιοζοπαίχτης, Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής, μεταφέρει την παράγκα του Καραγκιόζη διαδικτυακά, μέσω του viva.gr, έως 30 Απριλίου, και διαθέτει την παράσταση «Ο Μυθικός Καραγκιόζης» για on demand προβολές.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης είναι διαθέσιμη, έως τις 11 Απριλίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Το διαδραστικό, αποκριάτικο show «Ζητείται ακροβάτης για Τσίρκο» είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως τις 30 Απριλίου, μέσω viva.gr.

Το Κουκλοθέατρο Κρήτης διαθέτει για on demand προβολές, έως τις 11 Απριλίου 2021, την παράσταση «Πινόκιο», βασισμένο στο λογοτεχνικό έργο του Κάρλο Κολόντι, μέσω ticketservices.gr.

Το θέατρο Σοφούλη διαθέτει την online διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Η Νίκη της Ελπίδας», έως 15 Απριλίου, μέσω viva.gr.

H ομάδα σύγχρονου τσίρκου Cirko Cachivache μας μεταφέρει όλους στα χρόνια της παιδικής αθωότητας και της ξεγνοιασιάς με τo «Όνειρο της Μόλυ», το οποίο είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει, έως τις 10 Απριλίου 2021, για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, μέσω vimeo .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Τα γεγονότα, του Ντέιβιντ Γκρέιγκ στη GNO TV της ΕΛΣ

Μουσικό Θέατρο

«ΗΠΑΡ» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η παράσταση μουσικού θεάτρου «ΗΠΑΡ», μια διεθνής συμπαραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το διακεκριμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής Ictus από το Βέλγιο, είναι διαθέσιμη στην GNO TV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Μια παράδοξη ερωτική ιστορία, σε λιμπρέτο του Ευθύμη Φιλίππου και σκηνοθεσία της Αγγελικής Παπούλια και του Χρήστου Πασσαλή. Μουσική: Ανχέλικα Καστεγιό, Αγγελική Παπούλια, Χρήστος Πασσαλής, Τομ Πάουελς, Ντήντερικ Πέετερς, Μίχαελ Σμιντ.

Διαθέσιμη έως 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Θείο Τραγί» – Θέατρο Πορεία

Το «Θείο Τραγί», η παράσταση του Άρη Μπινιάρη είναι διαθέσιμο για on demand προβολές έως τις 30 Μαΐου 2021, μέσα από την on demand πλατφόρμα του Θεάτρου Πορεία και το viva.gr. Ένας αλήτης, ένας προκλητικός, ένας εχθρός του καθωσπρεπισμού επιστρέφει στα πάτρια εδάφη για μια παλιά του αγάπη, που παντρεμένη τώρα πια μ’ έναν πλούσιο αστό, ζει την «ευτυχία» μιας «γεμάτης» ζωής. *H παράσταση διαθέτει δυνατότητα επιλογής υποτίτλων στα ελληνικά ή τα αγγλικά. Ερμηνεία: Άρης Μπινιάρης.

Διαθέσιμη έως 30/5

Εισιτήριο: 3.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Όπερα

«Αντρέα Σενιέ» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η πρώτη παραγωγή του επετειακού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση έρχεται στην GNO TV από τις 31 Μαρτίου έως και τις 31 Ιουλίου 2021. Πρόκειται για την όπερα «Αντρέα Σενιέ» του Ουμπέρτο Τζορντάνο, σε μουσική διεύθυνση Φιλίπ Ωγκέν, σκηνοθεσία-σκηνικά-κοστούμια-φωτισμούς Νίκου Πετρόπουλου, με μια πλειάδα πρωταγωνιστών, όπως οι Μαρσέλο Άλβαρες, Δημήτρης Πλατανιάς, Μαρία Αγκρέστα κ.ά. Δράμα σε ιστορικό περιβάλλον, η όπερα επικεντρώνεται στα τελευταία χρόνια της ζωής του ποιητή Αντρέ Σενιέ.

Διαθέσιμη έως 31 Ιουλίου

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις στη GNO TV

«Ρέκβιεμ Αχμάτοβα» και «Η επέτειος»: Δύο μονόπρακτες όπερες δωματίου του Χάρη Βρόντου ως ενιαία παράσταση, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Αγγέλας-Κλεοπάτρας Σαρόγλου. Διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα σύγχρονου ρεπερτορίου «Λευκό ρόδο» (1986) του Ούντο Τσίμμερμαν, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Θέμελη Γλυνάτση, διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα «Το λυκόφως των χρεών», μια ριζική διασκευή του «Λυκόφωτος των θεών» του Ρίχαρντ Βάγκνερ σε μουσική μεταγραφή του Χαράλαμπου Γωγιού, λιμπρέτο του Δημήτρη Δημόπουλου και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλείδη. Διαθέσιμ από 14 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα «Ο μικάδος» (1885) των Γκίλμπερτ και Σάλλιβαν, σε μουσική διεύθυνση-ενορχήστρωση Μιχάλη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση, διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει το Σάββατο 10 Απριλίου η όπερα «Η Μύτη» του Ντμίτρι Σοστακόβιτς, σε μουσική διεύθυνση Pavel Smelkov και σκηνοθεσία William Kentridge, βασισμένη στο ομότιτλο διήγημα του Νικολάι Γκόγκολ. Ακολουθεί την Κυριακή 11 Απριλίου η όπερα «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σαρλ Γκουνό, βασισμένη στο ομότιτλο σαιξπηρικό αριστούργημα, σε μουσική διεύθυνση Plácido Domingo, με τους Anna Netrebko και Roberto Alagna στον ρόλο των θρυλικών εραστών.

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«Πελλέας και Μελισσάνθη» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision διαθέτει, έως τις 9 Οκτωβρίου 2021, την όπερα «Πελλέας και Μελισσάνθη» του Κλωντ Ντεμπυσύ, βασισμένη στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Μωρίς Μαίτερλινκ. Μια παραγωγή της Όπερας της Λιλ, σε μουσική διεύθυσνη François-Xavier Roth και σκηνοθεσία Daniel Jeanneteau. Σε ένα βασίλειο όπου το φεγγάρι και η νύχτα παγώνουν το αίμα, ένας πρίγκηπας υποπτεύεται ότι η μυστηριώδης σύζυγός του ότι έχει αισθήματα για τον ετεροθαλή αδελφό του.

Διαθέσιμο έως 9/10

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις όπερας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Lil Nas X: Ποιος είναι ο 22χρονος ράπερ που έχει κατακτήσει τον κόσμο με τις επιτυχίες του;

Χορός

«Η Πεντάμορφη και το Τέρας» – Christmas Theater Online

«Η Πεντάμορφη και το Τέρας», μία από τις ωραιότερες ιστορίες αγάπης μεταμορφώνεται σε ένα παραμυθένιο μπαλέτο από το χορογράφο Τιερί Μαλαντέν και τη Συμφωνική Ορχήστρα των Βάσκων. Με 22 χορευτές, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια εποχής κάτω από τους ήχους της σπουδαίας έκτης συμφωνίας του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, παρουσιάζεται στο Christmas Theater on line 9-12 Απριλίου 2021.

Σάββατο 10/4 – Κυριακή 11/4

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

9η Συμφωνία του Μπετόβεν – Christmas Theater Online

Tο μπαλέτο Μπεζάρ μαζί με το Μπαλέτο του Τόκιο παρουσιάζουν με ζωντανή ορχήστρα και χορωδία, την μοναδική χορογραφία του Μωρίς Μπεζάρ για την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν, 9-12 Απριλίου, στο Christmas Theater Online. Τους συνοδεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ υπό την διεύθυνση του σπουδαίου Ζούμπιν Μέτα και η χορωδία Ριτσουγιουκάι. Το «Όλοι οι άνθρωποι είναι αδέρφια» είναι το ισχυρό μήνυμα που μας μεταφέρει η σπουδαία αυτή παράσταση. 250 χορευτές και μουσικοί στέλνουν αυτό το μήνυμα σε όλο τον κόσμο.

Σάββατο 10/4 – Κυριακή 11/4

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Human Βehaviour» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η παράσταση «Human Βehaviour», με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα είναι διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο Γιάννης Μανταφούνης χορογραφεί το «Point of No Return» σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, η Ερμίρα Γκόρο χορογραφεί το «Plan B» σε μουσική Δήμητρας Τρυπάνη και ο διευθυντής Μπαλέτου Κωνσταντίνος Ρήγος το «Lieder ohne Worte» σε μουσική Δημήτρη Τερζάκη.

Διαθέσιμη έως τις 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Havana Nights – artinfo.gr

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης περιοδείας στα μεγαλύτερα μουσικά θέατρα της Ευρώπης, το υπερθέαμα «Havana Nights» έρχεται στις οθόνες μας on demand, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr. Οι χορευτές του Havana Dance Company, οι ακροβάτες του Εθνικού Τσίρκου της Κούβας και η ζωντανή ορχήστρα του σπουδαίου Κουβανού τρομπετίστα Yuliesky Donzalez, συνυπάρχουν σε μια παράσταση με γρήγορες αλλαγές, ακροβατικές ανατροπές και εξωτική σάλσα.

Διαθέσιμη έως 5 Μαΐου

Εισιτήριο: 13€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει το Σάββατο 10/4, στις 20:00, παράσταση χορού βασισμένη στο εμβληματικό έμμετρο έργο του Ίψεν «Πέερ Γκιντ», σε μουσική Έντβαρντ Γκρηγκ και χορογραφία Simon Hewett. Ακολουθεί η όπερα «Λόενγκριν» του Ρίχαρντ Βάγκνερ, σε μουσική διεύθυνση Simone Young και σκηνοθεσία Andreas Homoki.

Σάββατο 10/4 και Κυριακή 11/4

Ώρα: 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Rooms» – Rambert

Ο Θίασος σύγχρονου χορού Rambert παρουσιάζει την Πέμπτη 8/4, στις 14:00, την Παρασκευή 9/4, στις 22:00, το Σάββατο 10/4, στις 22:00 και τη Δευτέρα 12/4, στις 03:00 π.μ., την κινηματογραφημένη παράσταση χοροθεάτρου «Rooms», με 17 χορευτές, 36 σκηνές, εκατό χαρακτήρες και χίλια κοστούμια. Άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν τις ζωές τους, να τα βγάλουν πέρα με τα διλήμματά τους, να αποφύγουν τις κακοτυχίες και να επιβιώσουν από τα μικροδράματά τους. Χορογραφία: Jo Strømgren.

Σάββατο 10/4 στις 22:00 (ώρα Ελλάδος)

Από 10£

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου παρουσιάζει, έως τις 18 Απριλίου, την παράσταση μπαλέτου «The Dream», βασισμένη στο «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, έως τις 31 Μαΐου 2021, την tango operetta του εμβληματικού Άστορ Πιατσόλα «María de Buenos Aires».

Οι σπουδαστές των Επαγγελματικών Τμημάτων χορευτών και καθηγητών χορού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ σε χορογραφίες της Μυρτώς Γράψα, της Ίριδας Καραγιάν, του Γιάννη Τσιγκρή και του Mαριύς Πετιπά σε επιμέλεια Νατάσσας Σιούτα. Διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έως τις 5 Μαΐου 2021