Lil Nas X: Ποιος είναι ο 22χρονος ράπερ που έχει κατακτήσει τον κόσμο με τις επιτυχίες του;

Σήμερα, Παρασκευή 9 Απριλίου, ο Lil Nas X γίνεται 22 χρονών, αλλά ο ράπερ έχει πολλούς ακόμα λόγους για να γιορτάσει. Με το viral (και αμφιλεγόμενο) νέο του τραγούδι «Call Me By Your Name (Montero)» απέδειξε ότι δεν είναι άλλο ένα one-hit wonder, αλλά ο απόλυτος hitmaker της νέας γενιάς.

Το Come Out του Lil Nas X

Ο Αμερικανός ράπερ, τραγουδιστής, στιχουργός και viral προσωπικότητα των social media έγινε διάσημος το 2019 με το country-trap τραγούδι «Old Town Road» και από τότε η πορεία του μόνο ανοδική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, ο Lil Nas X έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, με τα τραγούδια του να γίνονται επιτυχίες το ένα μετά το άλλο, ενώ ακόμα δεν έχει βγάλει καν τον πρώτο του ολοκληρωμένο δίσκο. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία που έκανε come out, ενώ το τραγούδι του βρισκόταν στην κορυφή των charts και συγκεκριμένα του Hot 100.

Έτσι, στα Grammys 2020 ήταν ο άνδρας καλλιτέχνης με τις περισσότερες υποψηφιότητες, κερδίζοντας τελικά δύο βραβείο για Καλύτερο Βίντεο Κλιπ και Ντουέτο. Μάλιστα, έγινε και ο πρώτος LGBTQ Μαύρος καλλιτέχνης που έχει κερδίσει βραβείο από το Country Music Association.

Οι Times τον συμπεριέλαβαν στους 25 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στο διαδίκτυο το 2019, ενώ μπήκε και στη λίστα του Forbes με τους «30 Ανθρώπους κάτω των 30» το 2020.

Ας δούμε λοιπόν πώς μέσα σε λίγα χρόνια, ένας άγνωστος νέος κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο με τη μουσική του.

Από viral στο Twitter στη λίστα με τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους των Times

Ο Lil Nas X γεννήθηκε ως Μοντέρο Λαμάρ Χιλ στην Τζώρτζια των ΗΠΑ στις 9 Απριλίου το 1999. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν ακόμη σε μικρή ηλικία, με αποτέλεσμα ως έφηβος να ζει είτε σε φτωχογειτονιές της Ατλάντα με τη μητέρα και τη γιαγιά του, είτε στην Τζώρτζια με τον πατέρα του, που ήταν τραγουδιστής της gospel. Η μητέρα του αντιμετώπιζε τον εθισμό της με τα ναρκωτικά, ενώ ο νεαρός Μοντέρο προσπαθούσε να μείνει μακριά από «κακές παρέες».

Έτσι, σε ηλικία 13 ετών άρχισε να περνά όλο και περισσότερες ώρες στο διαδίκτυο, δημιουργώντας memes, που τότε άρχιζαν να γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Μέχρι την ενηλικίωση του είχε έναν διάσημο λογαριασμό στο Twitter με εκατοντάδες χιλιάδες followers, που ήταν αφιερωμένος στη Nicki Minaj και την ποπ κουλτούρα. Ο ίδιος δεν έχει παραδεχτεί ότι ήταν το πρόσωπο πίσω από τον δημοφιλή λογαριασμό, οι «ντετέκτιβ» του Reddit, ωστόσο, το έχουν ανακαλύψει εδώ και καιρό.



Όταν ενηλικιώθηκε αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρο του, δηλαδή τη μουσική. Έτσι, έμενε με την αδερφή του και έκανε διάφορες δουλειές για να επιβιώσει. Τότε ήταν που έμεινε για λίγο καιρό άστεγος, μένοντας σε σπίτια φίλων του, αφού η αδερφή του αναγκάστηκε να τον διώξει, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος στο TikTok.

Το viral Old Town Road που έσπασε όλα τα ρεκόρ

Το TikTok ήταν και το μέσο που τον έκανε διάσημο. Όντας πλέον ειδικός στο να δημιουργεί viral memes, όταν έγραψε το «Old Town Road» (πάνω σε ένα beat που κόστιζε μόλις 30 δολάρια), άρχισε να δημοσιεύει εκατοντάδες memes για να προωθήσει το τραγούδι.

Οι χρήστες του TikTok ανακάλυψαν το «Old Town Road» και άρχισαν να το χρησιμοποιούν για το #YeehawChallenge, όπου ακούγοντας το τραγούδι «μεταμορφώνονταν» σε καουμπόηδες. Σήμερα το χάσταγκ #Yeehaw (και μαζί και το τραγούδι του Nas X) έχει πάνω από 960 εκατομμύρια προβολές.

Έτσι, το τραγούδι δεν άργησε να εμφανιστεί και στα μουσικά charts -και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Το «Old Town Road» έγινε διαμαντένιο τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, ενώ πέρασε 19 εβδομάδες στο US Billboard Hot 100, με αποτέλεσμα να σπάσει το ρεκόρ ως το πρώτο ντεμπούτο που παρέμεινε τόσο καιρό στην νούμερο 1 θέση. Συνέχεια είχαν διάφορα ρεμίξ με πιο διάσημο αυτό με τον πατέρα της Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, για το οποίο κέρδισε και βραβείο Grammy.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Nas X κυκλοφόρησε το πρώτο του EP, με τίτλο 7, το οποίο έφτασε στη δεύτερη θέση των charts, ενώ μετά από 10 μέρες, στις 30 Ιουνίου 2019, έκανε το ντεμπούτο του στο μεγαλύτερο ανοιχτό φεστιβάλ του κόσμου, το Glastonbury. Την ίδια μέρα έγινε ένας από τους πιο διάσημους μαύρους queer καλλιτέχνες, κάνοντας come out. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για έναν καλλιτέχνη της hip-hop και της country. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για δύο πολύ «ματσό» μουσικά είδη, που ιστορικά δεν δίνουν βήμα σε queer καλλιτέχνες -τουλάχιστον μέχρι το 2012 και το come out του Frank Ocean.

Μετά από όλα αυτά, όταν το όνομα του βρέθηκε ανάμεσα στη λίστα με τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους του 2019, δεν μάς έκανε ιδιαίτερη έκπληξη. Αυτή όμως ήταν μόνο η αρχή.

Το αμφιλεγόμενο Call Me By Your Name και ο πρώτος δίσκος

Τον προηγούμενο Ιούλιο, ο Lil Nas X ανακοίνωσε ότι το πρώτο ντεμπούτο άλμπουμ του, με τίτλο «Montero» ήταν -επιτέλους!- έτοιμο, ενώ μόλις πριν από δύο εβδομάδες κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι του δίσκου, το «Call Me by Your Name(Montero)».

Με αυτό το τραγούδι ο Lil Nas X απέδειξε ότι είναι έτοιμος να κατακτήσει για ακόμη μια χρονιά τα charts. Και αν νομίζαμε ότι είχε γίνει χαμός με το «Old Town Road», τότε το «CMBYN» έρχεται να μας δείξει τι ακριβώς σημαίνει viral.

Για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, που είναι γεμάτο μυθολογικές και βιβλικές αναφορές, ο Lil Nas X αποφάσισε να κάνει κάτι «απροκάλυπτα queer». Όπως πολλοί fans του έχουν επισημάνει αυτό αποτελεί μια απάντηση σε όλους εκείνους που ισχυρίζονται ότι τα LGBTQ+ άτομα «θα πάνε στην κόλαση». Ο Lil Nas X λοιπόν απαντά ότι είναι έτοιμος όχι μόνο να χάσει τον Παράδεισο, αν αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να είναι ο αυθεντικός εαυτός του, αλλά και να κατακτήσει την Κόλαση αν αυτό συμβεί.

Όπως ήταν αναμενόμενο αυτό προκάλεσε την οργή διάφορων ακραίων χριστιανικών και συνωμοσιολογικών ομάδων, όπως οι QAnon, που κάλεσαν σε μποϋκοτάζ του τραγουδιού. Αυτό όμως δεν σταμάτησε τον ράπερ. Εκμεταλλευόμενος τις ήδη έντονες αντιδράσεις, αποφάσισε να κυκλοφορήσει με την εταιρία MSCHF μία σειρά με sneakers με την πεντάλφα. Τα παπούτσια έγιναν αμέσως sold out, ενώ η Nike με μήνυση σταμάτησε την κυκλοφορία τους, λόγω της διάστασης που είχε πάρει το θέμα. Φυσικά, ούτε αυτό τον σταμάτησε, απαντώντας στους haters με τον καλύτερο τρόπο, με αποτέλεσμα να γίνει ακόμα πιο viral.

Σήμερα ο Lil Nas X γιορτάζει τα 22α γενέθλιά του και δηλώνει έτοιμος να συνεχίσει τις τεράστιες επιτυχίες, παραμένοντας πάντα 100% ο εαυτός του.