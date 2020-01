Grammy 2020: Οι μεγάλοι νικητές των μουσικών βραβείων της χρονιάς

Τα Grammy 2020 ολοκληρώθηκαν χτες σε μία αμφιλεγόμενη αλλά και μελαγχολική βραδιά.

Από την μία, η πρώην CEO της Ακαδημίας των Grammy κατηγόρησε τα βραβεία για «στημένες» ψήφους, αλλά και για απόκρυψη κατηγοριών σεξουαλικής παρενόχλησης από μέλη του Συμβουλίου. Από την άλλη, χτες, Κυριακή 26 Ιανουαρίου, ο θρύλος του NBA, Kobe Bryant, η 13χρονη κόρη του, καθώς και 7 ακόμα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό ατύχημα.

Έτσι, η βραδιά ξεκίνησε με έναν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Kobe Bryant, αλλά και στον ράπερ Nipsey Hussle που έχασε τη ζωή του τον περασμένο Μάρτιο.

Παρά την μελαγχολική ατμόσφαιρα, όμως, η Alicia Keys ως παρουσιάστρια της βραδιάς, κατάφερε να μας θυμίσει ότι πρόκειται για μια μουσική γιορτή, με ερμηνείες από την Lizzo, την Ariana Grande, την Demi Lovato και πολλους άλλους.

Η Lizzo είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες (οχτώ), ενώ ο Lil Nas X και η Billie Eilish είχαν έξι υποψηφιότητες ο καθένας. Η 18 χρονη Billie Eilish κατάφερε να αποσπάσει τα περισσότερα σημαντικά βραβεία της βραδιάς. Συγκεκριμένα κέρδισε τα βραβεία Νέου Καλλιτέχνη, Άλμπουμ της Χρονιάς, Ηχογράφησης της Χρονιάς, Τραγουδιού της Χρονιάς και Καλύτερου Ποπ Άλμπουμ, ενώ ο αδερφός της Finneas O’ Connell με τον οποίο έχει συνθέσει τα περισσότερα τραγούδια του άλμπουμ της επικράτησε στα βραβεία για τους συνθέτες.

Αναλυτικά οι μεγάλοι νικητές των Grammys

Άλμπουμ της χρονιάς

Billie Eilish, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

Ηχογράφηση της χρονιάς

Billie Eilish, «Bad Guy»

Τραγούδι της χρονιάς (ερμηνευτής/συνθέτης)

Billie Eilish (ερμηνεύτρια) και Finneas O’ Connell (συνθέτης) με το «Bad Guy»

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Billie Eilish

Καλύτερο μουσικό βίντεο

Lil Nas X και Billy Ray Cyrus, «Old Town Road»

Καλύτερο άλμπουμ ραπ

Tyler, The Creator, «Igor»

Καλύτερο άλμπουμ ροκ

Cage The Elephant, «Social Cues»

Καλύτερο άλμπουμ ποπ

Billie Eilish, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνείας

Lizzo, «Truth Hurts»

Καλύτερη ερμηνεία διδύμου/ συγκροτήματος σε ποπ σύνθεση

Lil Nas X και Billy Ray Cyrus, «Old Town Road»

Καλύτερο Soundtrack για ταινία

Lady Gaga και Bradley Cooper, «A Star Is Born»

Καλύτερο «urban contemporary» άλμπουμ

Lizzo, «Cuz I Love You (Deluxe)»

Καλύτερο instrumental άλμπουμ

Rodrigo y Gabriela, «Mettavolution»

Καλύτερο R&B άλμπουμ

Anderson Paak, «Ventura»

Καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής

Vampire Weekend, «Father of the Bride»

Καλύτερο άλμπουμ μουσικής του κόσμου

Angelique Kidjo, «Celia»