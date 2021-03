Κρίστεν Στιούαρτ: Κυκλοφόρησε νέα φωτογραφία της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα

Νωρίτερα φέτος, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες από το σετ των γυρισμάτων της επερχόμενης βιογραφικής ταινίας του Πάμπλο Λαρέν, «Spencer» κι έτσι είχαμε την ευκαιρία να δούμε την Κρίστεν Στιούαρτ και την εντυπωσιακή της μεταμόρφωση για τον ρόλο της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Οι πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τα γυρίσματα κάποιων σκηνών στο Ντούλμεν της Γερμανίας, μάς έδωσαν μία πρώτη γεύση για το πώς θα απεικονιστεί η πριγκίπισσα Νταϊάνα στη νέα αυτή ταινία. Τώρα, που τα γυρίσματα μεταφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και μπήκαν στην τελική ευθεία πριν την ολοκλήρωσή τους, κυκλοφόρησε μια νέα φωτογραφία της αγνώριστης Κρίστεν Στιούαρτ.

Στη νέα φωτογραφία που μοιράστηκε η εταιρεία παραγωγής NEON, βλέπουμε την Στιούαρτ να ποζάρει ως Νταϊάνα με βλέμμα στην κάμερα, στερεώνοντας το κεφάλι της στο χέρι της. Μάλιστα φοράει στο δάχτυλό της το περίφημο δαχτυλίδι αρραβώνων της πριγκίπισσας, με τα διαμάντια και ζαφείρια, το οποίο πέρασε μετά τον θάνατό της στον γιο της Γουίλιαμ.

Η ταινία «Spencer», που αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2021, ακολουθεί την πριγκίπισσα Νταϊάνα, καθώς περνά τις τελευταίες διακοπές των Χριστουγέννων του 1991 με τη βασιλική οικογένεια στο κτήμα Sandringham στο Νόρφολκ και αποφασίζει να δώσει ένα τέλος στον γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Την προηγούμενη χρονιά, η Στιούαρτ είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σύνδεσή της με τη Νταϊάνα, αναφέροντας ότι παραμένει μέχρι και σήμερα επηρεασμένη από τις εικόνες από την κηδεία της πριγκίπισσας, την οποία είχε παρακολουθήσει ως παιδί. «Είναι μια από τις πιο θλιβερές ιστορίες που υπήρξε ποτέ και δεν θέλω να υποδυθώ απλώς τη Νταϊάνα – θέλω να τη γνωρίζω σιωπηρά», είχε πει μεταξύ άλλων. «Δεν έχω υπάρξει περισσότερη ενθουσιασμένη για έναν ρόλο, εδώ και τόσο πολύ καιρό».

