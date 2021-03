Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 32 προτάσεις για την εβδομάδα 8-14/3

Για το Παιδί

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων προσκαλεί τα παιδιά από 7 ετών να ζήσουν τη δική τους αποκριάτικη ιστορία και να γίνουν πρωταγωνιστές μέσα από τις αποκριάτικες διαδικτυακές δράσεις των Ββιλιοθηκών του. Οι βιβλιοθηκονόμοι της Παιδικής Βιβλιοθήκης Σταθμού Λαρίσης, της Βρεφικής-Νηπιακής Βιβλιοθήκης και της Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης Δήμου Αθηναίων έχουν ετοιμάσει εβδομαδιαία αποκριάτικα δημιουργικά ταξίδια για παιδιά από 7 ετών με επίκεντρο πάντα το βιβλίο. Δείτε τις δράσεις εδώ.

8-14 Μαρτίου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Live from Mount Olympus» – Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση και το ραδιοφωνικό δίκτυο για παιδιά προεφηβικής ηλικίας TRAX του δημοσιογραφικού οργανισμού PRX στις ΗΠΑ εγκαινιάζουν το «Live from Mount Olympus» («Ζωντανά από τον Όλυμπο»), ένα νέο podcast στα αγγλικά, σε συμπαραγωγή με το αμερικανικό θεατρικό σύνολο the TEAM. Το πρόγραμμα μεταδίδεται δωρεάν σε ακροατήρια σε όλο τον κόσμο, από την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, με νέα επεισόδια κάθε Τρίτη μέχρι και τις 9 Μαρτίου. Διαθέσιμο (on demand) σε διάφορες πλατφόρμες podcast, όπως οι Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify και Stitcher, και διαδικτυακά στο TRAX.fm.Μια ηχητική περιπέτεια που συνδυάζει το σύγχρονο θέατρο με τον αρχαιοελληνικό μύθο.

Μέχρι τις 9/3

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online εργαστήρια του Ίδρύματος Ευγενίδου

Το Ίδρυμα Ευγενίδου διοργανώνει μια σειρά online εργαστηρίων για παιδιά για τον μήνα Μάρτιο:

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Πειρατές»: Online Θεατρικό Εργαστήρι – Αποκριάτικο Καρναβάλι Δήμου Ηλιούπολης

Η βραβευμένη συγγραφέας και θεατρολόγος, Μάγια Δεληβοριά, μας προσκαλεί στο διαδραστικό θεατρικό εργαστήρι, για παιδιά 6-11 ετών, «Πειρατές», στο πλαίσιο των online δράσεων του Αποκριάτικου Καρναβαλιού Ηλιουπόλεως. Στο εργαστήριο αυτό τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν, να αυτοσχεδιάσουν, να διαβάσουν και να γράψουν ιστορίες. Να κατασκευάσουν χάρτες, να πάρουν μέρος σε κυνήγια θησαυρών και άλλες διασκεδαστικές περιπέτειες. 1ο Εργαστήρι: Τρίτη 2/3 & 9/3, 17:30 έως 19:00 | 2ο Εργαστήρι: Τετάρτη 3/3 & 10/3, 17:30 έως 19:00 | 3ο Εργαστήρι: Πέμπτη 4/3 & 11/3, 17:30 έως 19:00.

Τρίτη 9/3, Τετάρτη 10/3, Πέμπτη 11/3

Ώρες: 17:30 – 19:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Δες, άκου, σκέψου & φαντάσου» – ΚΠΙΣΝ

Το Vlefaro live cinema και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζουν, από τις 6 έως τις 27 Μαρτίου, μια νέα σειρά «ντοκιμαντέρ» μικρού μήκους με τίτλο «Δες, άκου, σκέψου & φαντάσου», στην οποία πραγματικότητα και μυθοπλασία συναντώνται για να δώσουν τις πιο δημιουργικές απαντήσεις σε καθημερινά ερωτήματα, εμπνευσμένα από πραγματικές απορίες παιδιών. Σκοπός των βίντεο, πέρα από την έμπνευση, την ψυχαγωγία και τη μάθηση, είναι η εξοικείωση με τη διαδικασία της καλλιτεχνικής σκέψης, τους συνειρμούς, τα όνειρα και κατ’ επέκταση την ίδια την τέχνη και την ποίηση. Ιδέα, εικαστικά: Αγγελική Μπόζου | Μουσική, μοντάζ, animation, αφήγηση: Θάνος Κοσμίδης | Κείμενα: Αγγελική Μπόζου, Νέλλη Πουλοπούλου

6-27 Μαρτίου 2021

Κάθε Σάββατο στις 11:00

Δωρεάν

Δείτε τα video εδώ.

«Παίζω-μαθαίνω-δημιουργώ μέσω της τέχνης» – Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης συνεχίζει και την Άνοιξη τα διαδικτυακά, εικαστικά εργαστήρια. Τα Σάββατα 6,13,20,27 Μαρτίου και 3,10,17,24 Απριλίου, διοργανώνει το online εργαστήριο, για παιδιά 5-12 ετών, με τίτλο «Παίζω-μαθαίνω-δημιουργώ μέσω της τέχνης». Τα παιδιά θα γνωρίσουν και θα εμπνευστούν από το έργο καλλιτεχνών, από τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας, αλλά και άλλων χωρών, από την ποίηση και τη λογοτεχνία, από ζωγράφους, γλύπτες και σύγχρονους εικαστικούς. Σάββατο 13/3, στις 17:30, «Πετάμε χαρταετό με έμπνευση τον Αλέκο Φασιανό».

Σάββατο 13/3 | 17:30-19:00

Κόστος: 10€ ανά μάθημα

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online εργαστήρια Σαββατοκύριακου – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Τα Σαββατοκύριακα του 2021 γίνονται … οnline! Tα αγαπημένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που μεγάλωσαν γενιές και γενιές, από φέτος θα πραγματοποιούνται online! Τα online εργαστήρια Σαββατοκύριακου συνεχίζονται και τον μήνα Μάρτιο, με το εργαστήριο για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών «Ένας μικρός ήρωας που μοιάζει με βιολί» (13,14 και 28 Μαρτίου) και το εργαστήριο για παιδιά 7-10 ετών «Ο κόσμος γέμισε σχήματα» (7,20.21 Μαρτίου).

Σάββατο 13/12 | 11:00 – 13:00

Για παιδιά 4-6 ετών.

Εισιτήρια στο viva.gr: 10 ευρώ (γονέας και παιδί)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ιστορίες από Τέχνη: Διαδικτυακό εργαστήρι για παιδιά 6-11 ετών

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης διοργανώνει, από τις 9 Ιανουαρίου 2021, τη σειρά εικαστικών, διαδικτυακών εργαστηρίων για παιδιά 6-11 ετών, «Ιστορίες από Τέχνη». Ένα ταξίδι στην Τέχνη με αφορμή το έργο σπουδαίων καλλιτεχνών. Σε κάθε διαδικτυακή συνάντηση τα παιδιά ανακαλύπτουν διαφορετικά έργα, τεχνικές και τρόπους έκφρασης. Στόχος είναι η εξοικείωση τους με έννοιες και μορφικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις εικαστικές τέχνες ώστε να μπορούν να τα ερμηνεύσουν και αργότερα να τα χρησιμοποιήσουν. Τέλος, τα παιδιά θα δημιουργούν τα δικά τους έργα χρησιμοποιώντας χρώματα, πολλή φαντασία αλλά και τεχνικές των μεγάλων ζωγράφων. Έβδομη online συνάντηση: Σάββατο 13/3 στις 17:00 «Απόκριες την Τέχνη: Από τον Χατζηκυριάκο – Γκίκα, στον Πικάσο και στον Μιρό».

Σάββατο 13/3 | 17:00

Κόστος Συμμετοχής: Ανά εργαστήριο: 12€

Πληροφορίες – Κρατήσεις: Τ: 2103250341 | Ε: [email protected]

Για δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Θεατροπαίζοντας με τα Μουσεία» – Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης διοργανώνει, από την Κυριακή 14 Μαρτίου, στις 11:00, το διαδικτυακό εργαστήριο, για παιδιά 6-11 ετών, «Θεατροπαίζοντας με τα Μουσεία». Με όχημα το εκπαιδευτικό δράμα θα ταξιδέψουμε στο κόσμο, από το Διεθνές Μουσείο Πολιτικών Δικαιωμάτων μέχρι το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων και το Μουσείο Norman Rockwell στην Αμερική και θα γνωρίσουμε διάσημες προσωπικότητες της Αφροαμερικάνικης Ιστορίας που διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους. (Πρώτο εργαστήρι γνωριμίας θα ανακοινωθεί κύκλος τεσσάρων εργαστηρίων).

Κυριακή 14/3 | 11:00

Δωρεάν

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ίδρυμα Θεοχαράκη

Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, για παιδιά, του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται και τον μήνα Μάρτιο. Τις Κυριακές 7 και 14 Μαρτίου, 11:00-12:00, συνεχίζεται το online εργαστήριο, για παιδιά 5-8 ετών, «Ένα μουσικό όργανο με ταξιδεύει». Η μουσική και οι εικαστικές τέχνες συναντιούνται, σε ένα ιδιαίτερο, διαδικτυακό εργαστήριο κατασκευής μουσικών οργάνων. Με τον μουσικό, μουσικοπαιδαγωγό Γιάννη Ψαριώτη και την εικαστικό, αρχ. εσωτερικών χώρων και σχεδιάστρια αντικειμένων Ιωάννα Μπουλούγαρη.

Κυριακή 14/3 | 11:00-12:00

Συνολικό κόστος συμμετοχής ανά σύνδεση: 55€

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Βιβλίο

«Η Ελλάδα του 20ού αιώνα» – Μια σειρά συζητήσεων από το ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει όψεις της ιστορίας της Ελλάδας στον 20ό αιώνα, σε μια σειρά podcasts με μελετητές της ιστορίας και του πολιτισμού της. Ξεναγός μας σε αυτή την πρώτη χαρτογράφηση της ιστορίας του 20ού είναι η καθηγήτρια Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Έφη Γαζή. Αφορμή για τη συζήτηση αποτελεί η πρόσφατη κυκλοφορία του βιβλίου της «Άγνωστη χώρα. Ελλάδα και Δύση στις αρχές του 20ού αιώνα» (Εκδόσεις Πόλις), ενώ μιλά και για την παλαιότερη μελέτη της, Πατρίς–Θρησκεία–Οικογένεια.

8-14/3

Δωρεάν

Ακούστε τη συζήτηση εδώ.

#PublicEventsGoSocial

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας πλησιάζει: Το Public, #1 βιβλιοπωλείο στη χώρα, γιορτάζει και ευαισθητοποιεί το κοινό, με εκδηλώσεις αφιερωμένες στις γυναίκες από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube:

Τη Δευτέρα 8 Μαρτίου, ώρα 17.00 γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και να μιλάμε στα παιδιά για την διαφορετικότητα, την ισότητα των δύο φύλων και τις αξίες της σημερινής κοινωνίας σε μια διαδραστική εκδήλωση με αφηγήσεις παραμυθιών, εργαστήρια και κατασκευές για όλη την οικογένεια παρέα με αγαπημένες συγγραφείς και συντονιστές: την Πελιώ Παπαδιά και τον Σπύρο Γραμμένο.

Την Τρίτη 9/3 στις 19:00, το Public και οι εκδόσεις Key books σας προσκαλούν σε μια συζήτηση για όσα βιώνουν οι γυναίκες στην Ελλάδα του σήμερα, με αφορμή το νέο βιβλίο «Είμαι Επικίνδυνη». Τα συγγραφικά δικαιώματα από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν για την αρωγή οργανισμών που υποστηρίζουν γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία.

Την Παρασκευή 12/3, ώρα 19:00, με αφορμή το βιβλίο «Η βίβλος του κόλπου», το Public υποδέχεται τη γυναικολόγο και συγγραφέα Jennifer Gunter, με την οποία θα συνομιλήσει η Λένα Φουτσιτζή.

Τη Δευτέρα 8/3 στις 19:00 ο Μίνως Ευσταθιάδης μέσα από το νέο του αστυνομικό μυθιστόρημα, «Κβάντι» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος, θα μας καθηλώσει με μια ιστορία για το αναπόφευκτο όσων γεγονότων γράφονται με αίμα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.



10 Λεπτά με τους Συγγραφείς – Εκδόσεις Μεταίχμιο

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν σε έναν νέο κύκλο διαδικτυακών εκδηλώσεων. Μια σειρά σύντομων συναντήσεων όπου οι συγγραφείς των εκδόσεων απαντούν στις ερωτήσεις μας και μας βάζουν στον κόσμο των νέων βιβλίων τους, λίγες μέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία τους. Την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021, στις 6 το απόγευμα, η Μαρία Ξυλούρη μάς συστήνει από τη σελίδα facebook των εκδόσεων Μεταίχμιο τη συλλογή διηγημάτων της με τίτλο «Πέτρινα Πλοία».

Τετάρτη 10/3 | 18:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

«Βιβλία που θεμελίωσαν τον πολιτισμό μας» – Ίδρυμα Θεοχαράκη

Το Ίδρυμα Θεοχαράκη παρουσιάζει τις Πέμπτες 4,11,18 Μαρτίου, 1,8,15,22 Απριλίου, 6,13,20 Μαΐου, 18:00-20:00, τον κύκλο διαλέξεων «Βιβλία που θεμελίωσαν τον πολιτισμό μας» με τους συγγραφείς Κώστα Κατσουλάρη και Σώτη Τριανταφύλλου. Πότε με τη μορφή διάλεξης, πότε με τη μορφή συζήτησης, θα παρουσιαστούν έργα του λόγου που συνδημιούργησαν τον πολιτισμό μας, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Εξηγώντας τα βασικά σημεία βιβλίων από την «Τέχνη του πολέμου» του Σουν Τσου μέχρι «Το Κεφάλαιο στον 21ο αιώνα» του Τομά Πικεττύ, θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση της μεγάλης διαδρομής των ιδεών μέσα στους αιώνες, έτσι όπως τη σημάδεψαν μερικά βιβλία-σταθμοί.

Πέμπτη 11/3 | 18:00 – 20:00

Μεμονωμένο εισιτήριο: 12€

Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Λέσχη Ανάγνωσης – Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Η Λέσχη Ανάγνωσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης συνεχίζει διαδικτυακά τις συναντήσεις της και υποδέχεται την Κυριακή 14 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα τον Μιχάλη Μακρόπουλο. Τα μέλη της λέσχης θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί του για τη βραβευμένη νουβέλα του «Μαύρο νερό» των εκδόσεων Κίχλη. Μπορείτε να εγγραφείτε στη λέσχη ανάγνωσης του ΑΜΘ και να συμμετέχετε στις διαδικτυακές συναντήσεις (www.facebook.com/groups/377943426445766/ ή [email protected]).

Κυριακή 14/3 | 19:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σεμινάρια

«Παιχνίδια ρόλων & αυτοσχεδιασμοί» – Αποκριάτικο Καρναβάλι Ηλιούπολης

Η ηθοποιός και εμψυχώτρια θεατρικής αγωγής, Αργυρώ Δημακέα, μας προσκαλεί στο ένα διαδραστικό Θεατρικό Εργαστήρι, «Παιχνίδια ρόλων & αυτοσχεδιασμοί», στο πλαίσιο των διαδικτυακών δράσεων του Αποκριάτικου Καρναβαλιού Ηλιουπόλεως. Στο ψηφιακό αυτό εργαστήρι θα έχουμε την ευκαιρία να αυτοσχεδιάσουμε, να καλλιεργήσουμε τα εκφραστικά μας μέσα και να «παίξουμε» με τα συναισθήματα και τη φαντασία μας. Να δημιουργήσουμε τους δικούς μας ήρωες, μέσα από ιστορίες, εικόνες και ρόλους. Το κάθε Εργαστήρι θα ολοκληρωθεί σε 3 συναντήσεις και η συμμετοχή είναι δωρεάν. 1ο Εργαστήρι: Τετάρτη 3/3 & 10/3, 10:00 έως 12:00 | 2ο Εργαστήρι: Τετάρτη 3/3 & 10/3, 20:30 έως 22:30 | 3ο Εργαστήρι: Παρασκευή 5/3 & 12/3, 20:30 έως 22:30.

Τετάρτη 10/3 | 10:00 και 20:30

Παρασκευή 12/3 | 20:30

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Φτιάξε το δικό σου Newsroom»: Webinar για εκπαιδευτικούς από το Ίδρυμα Ωνάση

Με το διαδικτυακό εργαστήριο του Ιδρύματος Ωνάση Φτιάξε το δικό σου Newsroom, από τις 24 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων μπορούν σε συνθήκες μιας πραγματικής αίθουσας σύνταξης, να μάθουν να εντοπίζουν ειδήσεις και θέματα, να πραγματοποιούν συνεντεύξεις και ρεπορτάζ, να αξιολογούν και να ελέγχουν την ορθότητα της κάθε πληροφορίας, αναλαμβάνοντας όλοι ρόλους και ευθύνες. Ημερομηνίες διεξαγωγής: Τις Τετάρτες 24 Φεβρουαρίου και 3, 10, 17, 24 & 31 Μαρτίου 2021.

Τετάρτη 10/3 | 18:00 – 19:30

Κόστος: 15€

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 213 017 8002 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 18:00)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Βήματα Αιώνων: Σειρά online σεμιναρίων με τον Γιάννη Μεγαλακάκη

Αυτή την περίοδο, ο Γιάννης Μεγαλακάκης συνεχίζει να ενημερώνει μέσω live streaming το κοινό, παραδίδοντας μαθήματα παραδοσιακών κρητικών χορών και εξιστορώντας αληθινές ιστορίες με τις οποίες έχει έρθει σε επαφή μέσα από την εκτεταμένη έρευνα του αλλά και απευθείας από τους γηραιότερους Κρητικούς. Οι διαλέξεις – διδασκαλία κρητικών χορών ξεκινούν την 28η Φεβρουαρίου, όπου από τις 18.00 μέχρι τις 21.00 ο Γιάννης Μεγαλακάκης θα παρουσίασει την ομιλία του με τίτλο: «Βήματα Αιώνων».

Κυριακή 14/3 | 18:00 – 21:00

Τιμή: 12€ το μεμονωμένο σεμινάριο, 24€ και τα 3 σεμινάρια (28/2, 14/3, 28,3), 19€ τα δύο σεμινάρια.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές εδώ.

Διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Θεοχαράκη

Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, για ενήλικες, του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται και τον μήνα Μάρτιο. Παρακολουθήστε τις Δευτέρες 1,8, 22,29 Μαρτίου και 5,12 Απριλίου, το online σεμινάριο «Ανθεκτικότητα ΙΙ: διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων». Τις Παρασκευές 5,12 και 19 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο «Stories και Ιστορίες: αφηγήσεις στον 21ο αιώνα». Τις Τρίτες 23 Φεβρουαρίου, 2 και 16 Μαρτίου συνεχίζεται το online εργαστήριο για ενήλικες «ΣΕΛΦ ART». Τις Τρίτες 23 Φεβρουαρίου, 9,16,23 και 30 Μαρτίου, 6,13,20 και 27 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το online σεμινάριο για ενήλικες «Φωτογραφία και άλλες τέχνες». Τις Τετάρτες 3, 10, 17, 24 Φεβρουαρίου και 3, 10, 17, 24 και 31 Μαρτίου, στις 20:00, τη νέα εκπαιδευτική δράση για ενήλικες «Λόγω τέχνης». Η τέχνη ως ψυχική και πνευματική τόνωση». Τις Πέμπτες 25 Φεβρουαρίου, 4, 11 και 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο κολάζ για ενήλικες. Τις Τρίτες 9, 16, 23, 30 Μαρτίου και 13.20, Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί ο κύκλος online εργαστηρίων «Τέχνη και μουσείο – Δημιουργία και εκπαίδευση».

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαλέξεις

«H Γυναίκα στην Ελληνική Επανάσταση» – Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης

Τα Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης διοργανώνουν τη Δευτέρα 8 Μαρτίου στις 19:30 την online συζήτηση «H Γυναίκα στην Ελληνική Επανάσταση». Η Ελένη Γκαρά, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και ο ιστορικός Παναγιώτης Στάθης μιλούν για τη γυναίκα πριν το 1821, κατά τη διάρκεια της επανάστασης και μετά τη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους. Χριστιανές και μουσουλμάνες, παιδεία, έρωτας, οικογένεια, εργασία, θεσμική θέση. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Γιάννης Μπασκόζος.

Δευτέρα 8/3 | 19:30

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το παλιρροϊκό κύμα #MeToo στην Ελλάδα» – Γαλλικό Ινστιτούτο

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου, στις 19:00, τη διαδικτυακή εκδήλωση «Το παλιρροϊκό κύμα #MeToo στην Ελλάδα». Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει συζήτηση και στη συνέχεια προβολή της ταινίας «Χρονικό ενός παλιρροϊκού κύματος: το #MeToo συνταράσσει (και) τη Γαλλία». Μία ταινία των Annette Levy-Willard και Anne Richard #MeToo.

Δευτέρα 8/3 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

«Αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν» – Rembrandt and the Cat

Η πολιτιστική πλατφόρμα Rembrandt and the Cat παρουσιάζει τη Δευτέρα 8 Μαρτίου, στις 19:00, τη διαδικτυακή εκδήλωση «Αυτοί που φεύγουν κι αυτοί που μένουν: μουσουλμανική, βουλγαρική και καθολική κοινότητα της Θεσσαλονίκης». Ο αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας, επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης στο τμήμα βαλκανικών σλαβικών και ανατολικών σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Βλάσης Βλασίδης αφηγείται τις εξελίξεις στην πολυεθνοτική Θεσσαλονίκη του 20ου αιώνα αναζητώντας τα ίχνη που άφησαν στον αστικό ιστό.

Δευτέρα 8/3 | 19:00

Συμμετοχή: 7€

Κρατήσεις: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Γυναίκα, καρκίνος και άθληση» – ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει τη Δευτέρα 8 Μαρτίου, στις 18:30, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – «Sports Excellence», live streaming συζήτηση με θέμα: «Γυναίκα, καρκίνος και άθληση». Η συζήτηση θα είναι αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες, και ιδιαίτερα σε όσες έχουν δώσει μάχη με τον καρκίνο. Θα συμμετάσχουν γυναίκες-αθλήτριες που έχουν προσβληθεί από καρκίνο, οι οποίες, μέσα από τα βιώματά τους, θα αναδείξουν την αξία της άθλησης και πώς αυτή λειτούργησε θετικά στη ζωή τους μετά τη μάχη που έδωσαν.

Δευτέρα 8/3 | 18:30

Δωρεάν

Παρακολυθήστε τη διάλεξη εδώ.

«Η ιστορική πινακοθήκη της Ελληνικής Επανάστασης και η διαμόρφωση της εθνικής μνήμης» – Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη διοργανώνει την Τρίτη 9 Μαρτίου, στις 19:00, τη διαδικτυακή εκδήλωση «Η ιστορική πινακοθήκη της Ελληνικής Επανάστασης και η διαμόρφωση της εθνικής μνήμης». Αντικείμενο της ομιλίας είναι οι διαδικασίες συγκρότησης της «ιστορικής πινακοθήκης» του 1821, ως κυρίαρχης οπτικής αφήγησης του μείζονος γεγονότος της ελληνικής εθνικής ιστορίας. Ομιλήτρια η Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Πρύτανις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Τρίτη 9/3 | 19:00

Εγγραφές εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Οι Συναντήσεις τις Πέμπτης» – Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και ο «Φωτογραφικός Κύκλος» παρουσιάζουν τις «Συναντήσεις της Πέμπτης», online και για τον Μάρτιο του 2021. Στις «Συναντήσεις», ο Πλάτων Ριβέλλης επιλέγει και παρουσιάζει σύγχρονους Έλληνες φωτογράφους-μέλη του «Φωτογραφικού Κύκλου», αναλύει το καλλιτεχνικό έργο τους και συνομιλεί μαζί τους για τις θεματικές, τις προσεγγίσεις και τις επιλογές τους. Στην συνέχεια, το κοινό θέτει τα ερωτήματά του και τις σκέψεις του. Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, στις 19:00, αφιέρωμα στους Γιάννη Μαραπά και Μιχάλη Πολιτόπουλο.

Πέμπτη 11/3 | 19:00

Δωρεάν | Απαραίτητη κράτηση θέσης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Κλινικές Μελέτες για τον καρκίνο» – Άλμα Ζωής

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» διοργανώνει την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, 3:30μμ – 6μμ, διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Κλινικές μελέτες για τον καρκίνο: Αυτός ο Άγνωστος». Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από τη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook. Στόχος της ημερίδας είναι η σφαιρική προσέγγιση του ζητήματος των κλινικών μελετών για τον καρκίνο, δίνοντας βήμα σε έγκριτα μέλη της ιατρικής και επιστημονικής κοινότητας καθώς και σε ασθενείς.

Παρασκευή 12/3 | 15:30

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

«Προς έναν Κώδικα Δεοντολογίας στις Τέχνες» – Support Art Workers

Η πρωτοβουλία Support Art Workers, η πρωτοβουλία WOM.A. – Women In Arts, η Φοιτητική Ένωση για το Φύλο και την Ισότητα (ΦΥΛ.ΙΣ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Ν.Δι.Θ.) από τις 8 έως τις 18 Μαρτίου συνδιοργανώνουν την ψηφιακή εκστρατεία κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης Respect Art Workers, για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στον χώρο των τεχνών, του πολιτισμού και του θεάματος. Την Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Μαρτίου, 20.30 θα πραγματοποιηθεί online διημερίδα των Support Art Workers, με τίτλο «Προς έναν Κώδικα Δεοντολογίας στις Τέχνες».

Παρασκευή 12/3 – Σάββατο 13/3

Ώρα: 20:30

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Together We Look / Μαζί Βλέπουμε» – MOMus

Το πρόγραμμα του MOMus «Together We Look / Μαζί Βλέπουμε», που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, επιστρέφει την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου με τον τέταρτο κύκλο διαδικτυακών συναντήσεων. Ενότητες όπως οι ουτοπίες της ρωσικής πρωτοπορίας και το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε μέσα από αυτές, οι Έλληνες εικαστικοί της διασποράς και η πορεία τους, κινήματα σύγχρονης τέχνης και οι εκπρόσωποί τους, η δυναμική του ήχου και της περφόρμανς, εκθέσεις που παρουσιάστηκαν ή/και θα φιλοξενηθούν στους χώρους του MOMus, είναι κάποια από τα σημεία που θα διαπεράσουν οι συμμετέχοντες στον νέο κύκλο συναντήσεων με τους επιμελητές του φορέα. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

9 Φεβρουαρίου – 26 Μαρτίου

Δωρεάν | Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ίδρυμα Θεοχαράκη: Online Διαλέξεις



Οι κύκλοι των online διαλέξεων του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται τον Φεβρουάριο του 2021 και θα πραγματοποιηθούν, live streaming, μέσω zoom. 2,9, 16 Μαρτίου 2021, 20:00 – 22:00, παρακολουθήστε τη διάλεξη του Τάκη Θεοδωρόπουλου «Το γένος των γυναικών: Ελένη, Μήδεια, Κλυταιμνήστρα, Φαίδρα, Ηλέκτρα, Αντιγόνη». 3,10,17,24, 31 Μαρτίου 2021, 18:00-20:00, τη διάλεξη του Στέλιου Ράμφου «Προϊστορία και ιστορία της Παλιγγενεσίας (A’ μέρος)». 23 Φεβρουαρίου και 2,9 Μαρτίου 2021, 18:00-20:00 παρακολουθήστε τη διάλεξη του Γιώργου Κοντογιώργη «1821-2021: Δύο αιώνες αποδόμησης του οικουμενικού ελληνισμού». Τις Δευτέρες 1 και 8 Μαρτίου, στις 18:00, παρακολουθήστε τη διάλεξη του Γιώργου Ν. Πολίτη «Η αλλαγή ιδεολογικού παραδείγματος ως προϋπόθεση ευημερίας». Τα Σάββατα 6,13,20 και 27 Μαρτίου, στις 18:00-20:00, παρακολουθήστε τη σειρά διαλέξεων «Η συμβολή των Ελλήνων των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών στην Ελληνική Επανάσταση», με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, Tudor Dinu, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Πορφύρα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες εκδηλώσεις

«Να ‘τανε το 21» – Θέατρο Σταθμός

Το Θέατρο Σταθμός τιμά την 200η επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης προσφέροντας δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσα από το stathmostheatro.gr, σε podcasts, αναλόγια, παραστάσεις και ημερίδες αναφορικά με εκείνη την ιστορική περίοδο και για όλο τον Μάρτιο, με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών και επιστημόνων και ημερομηνίες προβολής την 1η του μηνός, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 8/3, την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 21/3, την 25η Μαρτίου καθώς και την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 27/3. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

1-31 Μαρτίου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

To Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (ΦΝΘ) επιστρέφει online, 4-14 Μαρτίου, και παρουσιάζει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ από ολόκληρο τον κόσμο, ένα συναρπαστικό αφιέρωμα και τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες τεκμηρίωσης για παιδιά και νέους, workshops και μια ανοιχτή συζήτηση για το κοινό. Η παραγωγός ντοκιμαντέρ και βραβευμένη podcaster Ντελφίν Σαλτέλ θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό εργαστήριο για το περιεχόμενο και τις τεχνικές αφήγησης, ο sound designer και μουσικός Πίτερ Λέοναρντ θα μιλήσει για την ηχοληψία και την παραγωγή podcast, ενώ ο δικηγόρος, ειδικευμένος πάω στα θέματα των δικαιωμάτων Γκόρντον Φάιρμαρκ θα αναφερθεί σε θέματα copyright και προστασίας περιεχομένου.

Παράλληλα, την Πέμπτη 11 Μαρτίου, στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση για το κοινό, live στο κανάλι του Φεστιβάλ στο YouTube, στην οποία θα συμμετέχουν ο Φώτης Σεργουλόπουλος, παρουσιαστής, ηθοποιός, επιχειρηματίας (podcasts LIFO), ο Λευτέρης Χαρίτος, σκηνοθέτης (pod.gr) και η Δάφνη Καρνέζη, δημοσιογράφος (ιδρύτρια του The Greek Podcast Project).



4-14 Μαρτίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

8-14 Μαρτίου 2021

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 8ο βίντεο εδώ.