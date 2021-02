Live from Mount Olympus: Podcasts για παιδιά προεφηβικής ηλικίας από το Ίδρυμα Ωνάση

Μια ξεχωριστή σειρά podcasts για παιδιά προεφηβικής ηλικίας από όλο τον κόσμο. Η ηχητική περιπέτεια έξι επεισοδίων για παιδιά προεφηβικής ηλικίας ζωντανεύει στα αγγλικά τον αρχαιοελληνικό μύθο του Περσέα. Το Ίδρυμα Ωνάση και το ραδιοφωνικό δίκτυο για παιδιά προεφηβικής ηλικίας TRAX του δημοσιογραφικού οργανισμού PRX στις ΗΠΑ εγκαινιάζουν το «Live from Mount Olympus» («Ζωντανά από τον Όλυμπο»), ένα νέο podcast στα αγγλικά, σε συμπαραγωγή με το αμερικανικό θεατρικό σύνολο the TEAM. Το πρόγραμμα μεταδίδεται δωρεάν σε ακροατήρια σε όλο τον κόσμο, από την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, με νέα επεισόδια κάθε Τρίτη μέχρι και τις 9 Μαρτίου.

Μια σπουδαία ηχητική περιπέτεια που συνδυάζει τη μαγεία του ηχητικού και του σύγχρονου θεάτρου με τη δύναμη του αρχαιοελληνικού μύθου. Το Live from Mount Olympus είναι διαθέσιμο δωρεάν (on demand) σε διάφορες πλατφόρμες podcast, όπως οι Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify και Stitcher, και διαδικτυακά στο TRAX.fm.

«Live from Mount Olympus»: Λίγα λόγια για το podcast

Το «Live from Mount Olympus», μια ηχητική περιπέτεια για όλους, έχουν σκηνοθετήσει η Rachel Chavkin, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Tony καλύτερης σκηνοθεσίας μιούζικαλ το 2019 για το Hadestown και έλαβε διακρίσεις το 2017 για το Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812, και ο Zhailon Levingston, ο οποίος αυτή την περίοδο συμμετέχει στη σκηνοθετική ομάδα του Tina: The Tina Turner Musical στο Μπρόντγουεϊ.

Όταν ο νεαρός Περσέας, τον οποίο ερμηνεύει ο ηθοποιός Divine Garland, δίνει μια παράτολμη υπόσχεση να σώσει τη μητέρα του από τα νύχια ενός κακού βασιλιά, πρέπει να βάλει πλώρη για μια επικίνδυνη αποστολή. Ο Ερμής, ο θεός της τύχης και των κλεφτών, με τη φωνή του βραβευμένου με Tony ηθοποιού André De Shields (the TEAM, Hadestown· The Wiz), αφηγείται αυτή την ιστορία τρομακτικών τεράτων, πανίσχυρων θεών και ενός γενναίου κοριτσιού που θα αλλάξει τη ζωή του Περσέα για πάντα.

Εξάπτοντας τη φαντασία μέσα από την υποβλητική δράση και τον εμβυθιστικό ήχο, το podcast εξερευνά επίσης τα διαχρονικά ζητήματα των πολύπλοκων οικογενειών, της αγάπης και του να ανακαλύπτεις, όχι μόνο ποιος είσαι, αλλά και τι μπορείς να κάνεις.

Στο «Live from Mount Olympus» συμμετέχουν ηθοποιοί της καταξιωμένης θεατρικής ομάδας the TEAM με έδρα το Μπρούκλιν, μεταξύ των οποίων οι:

Vinie Burrows (Γαία, Μαία, Γραία, Νύμφη), André De Shields (Ερμής), Jill Frutkin (Μήτις, Γραία, Νύμφη), Divine Garland (Περσέας), Amber Gray (Κασσιόπη), Modesto “Flako” Jimenez (Φύλακος), Libby King (Αθηνά), Ian Lassiter (Δίας, Απόλλωνας, Ακρίσιος, Πολυδέκτης, Κρόνος, θαλάσσιο τέρας Κήτος), Zhailon Levingston (νεαρός Ερμής, παρουσιαστής των επιτάφιων αγώνων, παρουσιαστής της σειράς), Christina Liberus (Ανδρομέδα), Nehemiah Luckett (Κηφέας), Jake Margolin (Δίκτυς), James Harrison Monaco (Ήφαιστος, Άτλας, Φινέας), Kristen Sieh (Περσέας στις ηλικίες των 5 και 12 ετών, Ρέα, Γραία, Νύμφη) και Jillian Walker (Δανάη).

Οι συντελεστές των podcasts

Μέλος της ομάδας παραγωγής του «Live from Mount Olympus» είναι η εκτελεστική παραγωγός Karen Brooks Hopkins, ανώτερη σύμβουλος (Senior Advisor) του Ιδρύματος Ωνάση στην Αμερική, που είχε διατελέσει πρόεδρος του Brooklyn Academy of Music (BAM) από το 1999 έως το 2015. Δημιουργός και παραγωγός της σειράς είναι η βραβευμένη με Peabody ραδιοφωνική παραγωγός Julie Burstein, δημιουργός επίσης του Studio 360 with Kurt Andersen στο δημόσιο ραδιόφωνο.

Επιπλέον, κείμενα για το podcast έχουν γράψει η Alexie Basil (επεισόδια 1-4), καθώς και ο συγγραφέας και δραματουργός του «Sesame Street», «Nathan Yungerberg» (επεισόδια 5 και 6). Ο David Schulman της σειράς του NPR, «Musicians in Their Own Words», έχει αναλάβει τον ηχητικό σχεδιασμό, η συγγραφέας Nalini Jones την επιμέλεια των ιστοριών, η Μάγδα Γιαννίκου, επικεφαλής του μουσικού συνόλου Banda Magda, τη σύνθεση και την εκτέλεση της μουσικής, και ο σκιτσογράφος Jason Adam Katzenstein, η δουλειά του οποίου έχει παρουσιαστεί στο The New Yorker και στο Cartoon Network, την εικονογράφηση.

Τι έγραψαν οι New York Times για τα podcasts

Αν και μόλις τρία επεισόδια έχουν βγει στον αέρα, το νέο podcast του Ιδρύματος Ωνάση, «Live from Mount Olympus», βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις προτάσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων The Νew Υork Τimes, που αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Εφηβεία, απαγόρευση κυκλοφορίας, τσακωμοί με γονείς: Η εφηβεία είναι αρκετά σκληρή χωρίς να χρειάζεται κανείς να αντιμετωπίσει μια Γοργώ. Ο Περσέας έπρεπε να δουλέψει πολύ σκληρά. […] H κλασική ιστορία του ελληνικού μύθου, αλλά αυτή τη φορά προσαρμοσμένη σε μια ιστορία για παιδιά που βρίσκονται στην προεφηβεία και ενήλικες που θέλουν να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο με τον πιο ζωντανό τρόπο. […] Τα επεισόδια είναι μεστά και ευχάριστα.

Οι διάλογοι διαθέτουν σύγχρονο ρυθμό και σημερινή γλώσσα. […] Ανάμεσα σε ανταγωνισμούς και έριδες, αυτό το podcast είναι ό,τι ακριβώς ζουν οι έφηβοι μεταξύ του πρωινού κουδουνιού και της τελευταίας σχολικής ώρας στην τάξη. Μόνο που η ιστορία του Περσέα τούς δίνει και ως bonus το ταξίδι σε φανταστικά τοπία όπου συμβαίνουν τα πιο απίστευτα πράγματα. Όμως, αυτές οι ιστορίες είναι επίσης πολύ σημαντικές, καθώς αντιπροσωπεύουν ένα σύστημα πεποιθήσεων και ένα όραμα για τον κόσμο που δεν υπάρχει πλέον ως πραγματικότητα, αλλά ωστόσο βρίσκει τον τρόπο και επιβιώνει.»

Δηλώσεις των συντελεστών

«Οι ηχογραφήσεις ήταν μια πολύ ευχάριστη διαδικασία για την ομάδα, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο» δηλώνει η συν-σκηνοθέτρια Rachel Chavkin. «Δεν λείπει ένας ελαφρύς τόνος, αλλά και το βάθος. Και πιστεύω ότι η χαρά που νιώθαμε κατά τη δημιουργία θα μεταδοθεί σε ακροατές κάθε ηλικίας, καθώς αυτές οι παλιές ιστορίες αποκτούν νέα πνοή.»

«Ήταν πραγματικά ένα δώρο που μπορέσαμε, σε μια εποχή απομόνωσης λόγω Covid, να επισκεφτούμε κόσμους νέους και παλιούς, χάρη στο μοναδικό δώρο της φαντασίας και της προθυμίας όλων να συνεισφέρουν με την αισιοδοξία και τη χαρά τους στο πρότζεκτ» τονίζει, από την πλευρά του, ο συν-σκηνοθέτης Zhailon Levingston. «Ελπίζω να αγγίξει όποιον νεαρό ακροατή το ακούσει.»

Λίγα λόγια από τη συνδημιουργό του project

«Πραγματικά απόλαυσα τη συνεργασία με καλλιτέχνες από όλη τη χώρα και από όλο τον κόσμο, παρά την παγκόσμια πανδημία» αναφέρει η Julie Burstein, συνδημιουργός και παραγωγός του Live from Mount Olympus. «Το μέσο του ήχου μάς επέτρεψε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο στον οποίο μπορούμε να συγκατοικούμε, ακόμα και όταν όλοι μας πρέπει να μένουμε στα σπίτια μας. Η υπέροχη ομάδα μας, που περιλαμβάνει πολύ διαφορετικά μέλη, και ο εμβυθιστικός ηχητικός σχεδιασμός ζωντανεύουν την ιστορία του Περσέα σε ένα podcast που θα συνεπάρει ακροατές κάθε ηλικίας.»

Δηλώσεις από την εκτελεστική παραγωγό και ανώτερη σύμβουλο του Ιδρύματος Ωνάση

«Το Ίδρυμα Ωνάση έχει στενούς και οργανικούς δεσμούς με τους αρχαιοελληνικούς μύθους και τις διαχρονικές ιστορίες τους για την ύπαρξη, το θείο, τη μάχη και την αρετή. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο μέσο για να φιλοξενήσει αυτές τις αιώνιες ιστορίες από μια ηχητική παράσταση μέσω ενός σύγχρονου podcast» επισημαίνει η Karen Brooks Hopkins, εκτελεστική παραγωγός και ανώτερη σύμβουλος του Ιδρύματος Ωνάση στην Αμερική. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που το πρόγραμμά μας είναι μέρος του TRAX, του νέου δικτύου του PRX, και είμαστε περήφανοι για τους εξαιρετικούς ηθοποιούς, δημιουργούς και συμβούλους που έφεραν το Live from Mount Olympus στα ραδιοκύματα.»

Τι αναφέρει το TRAX

«Το Live from Mount Olympus είναι ένα έπος θνητών και θεών, αλλά πάνω απ’ όλα είναι μια ιστορία γεμάτη πανανθρώπινες αλήθειες με τις οποίες ερχόμαστε όλοι αντιμέτωποι στις ζωές μας, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουμε» λέει η Michelle Smawley, εκτελεστική παραγωγός του TRAX του PRX. «Στο TRAX, πιστεύουμε ότι τα podcasts έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν περιπετειώδη ψυχαγωγία σε ακροατήρια προεφηβικής ηλικίας, ενώ ταυτόχρονα συνάδουν με τα βιώματά τους και τα βοηθούν να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με το Ίδρυμα Ωνάση και με αυτή την καταξιωμένη και πολύ συμπεριληπτική ομάδα δημιουργών, για να παρουσιάσουμε στα παιδιά προεφηβικής ηλικίας ένα σόου που παρόμοιό του δεν έχουν ξανακούσει.»

Για το TRAX και τον PRX

Το TRAX του PRX είναι μια συλλογή δωρεάν podcasts που προσφέρουν σε παιδιά 9-13 ετών αυθεντικές, ευφάνταστες και πρωτότυπες ιστορίες. Τα προγράμματά του είναι αντιπροσωπευτικά διαφόρων βιωμάτων, τόσο πραγματικών όσο και δυνητικών, ενώ θίγουν ζητήματα που είναι σημαντικά για τα παιδιά προεφηβικής ηλικίας σε αυτή την περίοδο της ζωής τους.

Ο PRX είναι ένας δημοσιογραφικός οργανισμός στις ΗΠΑ που διαμορφώνει το μέλλον του ήχου ως μέσου, μέσα από την παραγωγή και τη διάχυση περιεχομένου, τη δημιουργία τεχνολογίας και την επιμόρφωση ταλαντούχων, ανεξάρτητων παραγωγών. Με ένα πολυβραβευμένο δείγμα δουλειάς, που περιλαμβάνει εμβληματικά προγράμματα του δημόσιου ραδιοφώνου, όπως τα The Moth Radio Hour, TED Talks Daily, This American Life, The Takeaway, Snap Judgment, Latino USA και Reveal, καθώς και μια συλλογή αποκλειστικά ραδιοφωνικών παραγωγών που διαρκώς μεγαλώνει, μεταξύ των οποίων το δίκτυο podcasts Radiotopia, ο PRX μετράει περισσότερα από 100 εκατομμύρια «κατεβάσματα» podcasts τον μήνα. Μάθετε περισσότερα στο PRX.org.

Για την TEAM

Η TEAM είναι ένα μια ομάδα με έδρα το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, η οποία δημιουργεί νέα έργα για την εμπειρία του να ζεις στην Αμερική σήμερα. Η ομάδα έχει δημιουργήσει και παρουσιάσει σε περιοδεία 12 πρωτότυπα έργα. Η δουλειά της έχει φιλοξενηθεί στη Νέα Υόρκη (Public Theater, PS122, Vineyard Theatre, New Ohio Theatre και The Bushwick Starr), στην υπόλοιπη επικράτεια των ΗΠΑ (ArtsEmerson, A.R.T., Walker Art Center, Playmakers Repertory Theatre, Kansas City Repertory Theatre, Virginia Tech και University of Nevada) και διεθνώς (National Theatre, Royal Court Theatre, Barbican, Almeida Theatre και Battersea Arts Centre στο Λονδίνο, Traverse Theatre στο Εδιμβούργο, Culturgest στη Λισαβόνα, Salzburg Festival, Galway Festival, Perth International Arts Festival και Hong Kong Arts Festival).

Η ομάδα έχει κερδίσει τέσσερις φορές το βραβείο Scotsman Fringe First (2011 Edinburgh International Festival Fringe Prize, 2011 Herald Angel, 2008 Edinburgh Total Theatre Award και 2007 Best Production Dublin Fringe), ήταν υποψήφια για το Drama League Award for Outstanding Musical το 2012 και έχει λάβει τη χορηγία National Theatre Company Grant από τον οργανισμό American Theatre Wing το 2014. Έχει δημοσιεύσει τρία βιβλία με τα θεατρικά έργα της, μεταξύ των οποίων η ανθολογία για τα δέκα χρόνια της, Five Plays by the TEAM.

Αυτή την περίοδο ετοιμάζει το «Reconstruction (Still Working but the Devil Might Be Inside)», ένα καινούριο θεατρικό έργο που διερωτάται εάν η οικειότητα μπορεί ή/και πρέπει να υπάρχει μεταξύ ατόμων που προσδιορίζονται ως λευκά και ατόμων που προσδιορίζονται ως μαύρα σε μια Αμερική που αποκλείει τον μαύρο πληθυσμό. Η TEAM διοργανώνει επίσης ένα εργαστηριακό πρόγραμμα για την καλλιτεχνική οικογένειά της, το Petri Projects, που υποστηρίζει νέα έργα εν τη γενέσει τους μέσα από την ανάπτυξή τους και την ανεύρεση χρηματοδότησης.