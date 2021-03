Γυναίκες μπροστά και πίσω από τις κάμερες σε ταινίες που αγαπήσαμε

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, που γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου, είναι μια καλή αφορμή για να γιορτάσουμε την γυναικεία χειραφέτηση μέσα από τον κινηματογράφο.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση στην παραγωγή και δημιουργία ταινιών από γυναίκες, σε έναν χώρο που θεωρείται παραδοσιακά ανδροκρατούμενος. Επίσης, βλέπουμε περισσότερες γυναίκες ηρωίδες σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, που αφηγούνται τις ιστορίες από τη δική τους οπτική γωνία και όχι από την συνήθως μισογυνική ματιά ενός άνδρα σκηνοθέτη, όπως για παράδειγμα, του Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Οι καθαρά φεμινιστικές ταινίες, όπως συνηθίζουν να λέγονται οι ταινίες που εμπεριέχουν στους βασικούς συντελεστές κυρίως γυναίκες, χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη περισσότερων συναισθημάτων και μιας πιο ευαίσθητης πλευρά, χωρίς απαραίτητα να είναι κακό αυτό. Αντιθέτως, έτσι χτίζεται ένας ρεαλιστικός και περίπλοκος χαρακτήρας, που προσδίδει μια ιδιαιτερότητα και ένα ενδιαφέρον στην πλοκή της ταινίας.

Γι’ αυτό συγκεντρώσαμε 10 από τις καλύτερες ταινίες του παγκόσμιου σινεμά, στις οποίες σπουδαίες γυναίκες έγραψαν τη δική τους ιστορία.

10. Boys Don’t Cry (1999)

Η βιογραφική ταινία της Κίμπερλι Πιρς για την αληθινή ιστορία ενός διεμφυλικού άνδρα στην αγροτική Νεμπράσκα. Τον υποδύεται συγκινητικά η Χίλαρι Σουάνκ, η οποία βραβεύτηκε με το πρώτο της Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου.

9. Monster (2003)

Η αληθινή ιστορία της κατά συρροή δολοφόνου και ιερόδουλης, Αιλίν Γουόρνος. Η Πάτι Τζένκινς, που είναι πλέον γνωστή ως σκηνοθέτις της «Wonder Woman», έκανε το ντεμπούτο της με αυτή τη βιογραφική ταινία εγκλήματος, στην οποία πρωταγωνιστεί η αγνώριστη Σαρλίζ Θερόν και η Κριστίνα Ρίτσι. Μάλιστα, η Θερόν κατέκτησε όλα τα βραβεία της χρονιάς, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου, ενώ η ερμηνεία και η μεταμόρφωση της έχουν γράψει υποκριτική ιστορία στον κινηματογράφο και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

8. Cleo from 5 to 7 (1962)

Μια από τις μεγαλύτερες εκπροσώπους του Γαλλικού Νέου Κύματος στο σινεμά, η μοναδική Ανιές Βαρντά, καταγράφει τις δυο ώρες αναμονής μιας τραγουδίστριας, μέχρι να μάθει τα αποτελέσματα των εξετάσεων της για καρκίνο. Η ταινία είναι γνωστή για τον χειρισμό των θεμάτων του υπαρξισμού, της θνησιμότητας και της απόγνωσης. Η ταινία έχει μια ισχυρή γυναικεία άποψη που ανήκει στον γαλλικό φεμινισμό και εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται η γαλλική κοινωνία τις γυναίκες.

7. Το Δικό Τους Παιχνίδι (A League of Their Own, 1992)

Η Πένι Μάρσαλ σκηνοθετεί τους Τζίνα Ντέιβις, Τομ Χανκς, Μαντόνα και Λόρι Πέτι σε μια αξέχαστη αθλητική κωμωδία για την πρώτη γυναικεία επαγγελματική ομάδα μπέιζμπολ στην Αμερική, με ατάκες που έμειναν στην ιστορία, όπως «Δεν κλαίμε στο μπέιζμπολ!».

6. Αυτόχειρες Παρθένοι (The Virgin Suicides, 1999)

Στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο, η Σοφία Κόπολα, σε μια από τις πολλές συνεργασίες της με την Κίρστεν Ντανστ, αφηγείται την ιστορία πέντε αδερφών, που ζουν κάτω από τις αυστηρές εντολές και πίεση των γονιών τους. Η ταινία απέσπασε πολύ θετικές κριτικές για τη λυρική αναπαράσταση της εφηβικής αγωνίας, του οπτικού στυλ και του soundtrack, που τώρα αναγνωρίζεται ως καλτ.

5. Nomadland (2020)

Το ποιητικό δράμα μιας γυναίκας (Φράνσις ΜακΝτόρμαντ) που γίνεται νομάς, όταν χάσει τα πάντα στην Μεγάλη Ύφεση της Αμερικής. Η σκηνοθέτις Κλόε Ζάο απέσπασε Χρυσή Σφαίρα, καθιστώντας την μόλις τη δεύτερη γυναίκα που το καταφέρνει στον θεσμό. Η ταινία απέσπασε και Χρυσό Λέοντα στο 77ο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας, ενώ είναι πολύ πιθανό να κερδίσει και το Όσκαρ αργότερα μέσα στη χρονιά.

4. Μικρές Κυρίες (Little Women, 1994 και 2019)

Η διαχρονική ιστορία των αδερφών Μαρτς στις «Μικρές Κυρίες» της Λουίζα Μέι Άλκοτ έχει μεταφερθεί τέσσερις φορές στο σινεμά, με τις δυο τελευταίες να σκηνοθετούνται από γυναίκες. Το 1994 από την Τζίλιαν Άρμστρονγκ με τις Σούζαν Σάραντον, την Γουϊνόνα Ράιντερ, Κλερ Ντέινς και Κίρστεν Ντάνστ και το 2019 από την Γκρέτα Γκέργουικ με τις Σίρσα Ρόναν, Έμα Γουάτσον, Φλόρενς Πιου, Μέριλ Στριπ και Λόρα Ντερν. Καστ αστέρων και δυο ταινίες που εξυμνούν την αγάπη και την οικογένεια.

3. Το Πορτρέτο μιας Γυναίκας που Φλέγεται (Portrait of a Lady on Fire, 2019)

Γαλλικό ρομαντικό δράμα της Σελίν Σιαμά που κέρδισε βραβείο σεναρίου στις Κάννες. Ένας παράνομος έρωτας μεταξύ μιας αριστοκράτισσας και μιας ζωγράφου που φτιάχνει το πορτρέτο της. Πανέμορφη φωτογραφία με ζωντανά χρώματα, σαν να βγήκε από πίνακα ζωγραφικής, σε μια φεμινιστική ταινία που συγκινεί.

2. Φρίντα (Frida, 2002)

Βιογραφική ταινία για την ζωή της Μεξικανής ζωγράφου, Φρίντα Κάλο, την οποία υποδύεται η Σάλμα Χάγιεκ. Η σκηνοθέτις Τζούλι Τέιμορ αντλεί έμπνευση από τους πίνακες της Κάλο, που πολλές φορές κινούνται στα όρια του σουρεαλισμού και αποδίδει την ιστορία με ζωντανά χρώματα, μουσική και πάθος, όπως άλλωστε ήταν γεμάτη η ζωή της ζωγράφου, μέχρι και τις πιο δύσκολες τελευταίες της στιγμές.

1. Μαθήματα Πιάνου (The Piano, 1993)

Η αυστραλέζικη ταινία της Τζέιν Κάμπιον που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, αφηγείται την ιστορία μια κωφάλαλης γυναίκας, που ταξιδεύει μαζί με τη κόρη και το αγαπημένο της πιάνο στη Νέα Ζηλανδία, για να παντρευτεί έναν πλούσιο γαιοκτήμονα. Εκπληκτική μουσική και τοπία συνοδεύουν τις ερμηνείες των δυο πρωταγωνιστριών, Χόλι Χάντερ και Άννα Πάκουιν, που κέρδισαν Όσκαρ Α’ και Β’ Γυναικείου ρόλου αντίστοιχα.