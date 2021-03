Bansky: Με βίντεο επιβεβαιώνει το έργο του σε αγγλική φυλακή

Το γκράφιτι απεικονίζει έναν κρατούμενο της φυλακής να δραπετεύει χρησιμοποιώντας ένα σκοινί από σεντόνια, δεμένα σε μία γραφομηχανή. Πολλοί ήταν εκείνοι που συνέδεσαν την εικόνα με τον διάσημο συγγραφέα και πρώην τρόφιμο της φυλακής Oscar Wilde, ο οποίος κρατούνταν εκεί από το 1895 μέχρι το 1897 με την κατηγορία περί «βαριάς ασέβειας» λόγω της σχέσης του με Lord Alfred Douglas.



Ο καλλιτέχνης επιβεβαίωσε την πατρότητα του έργου, ανεβάζοντας ένα βίντεο στον επίσημο ιστότοπό του και στο προφίλ του στο Instagram. Το βίντεο αποτελεί απόσπασμα της εκπαιδευτικής τηλεοπτικής εκπομπής της δεκαετίας του 1980, The Joy of Panting with Bob Ross.

Η φωνή του Bob Ross ακολουθεί τον Bansky, καθώς δημιουργεί την εικόνα στον τοίχο της φυλακής, μέσα στο σκοτάδι. Με εικόνες από drone και δύο αστυνομικούς να κοιτούν το έργο, τα λόγια του βίντεο συναντούν τη φύση του έργου του Bansky, αλλά και τον ίδιο τον καλλιτέχνη σαν προσωπικότητα.

«Η ζωγραφική για μένα αντιπροσωπεύει την ελευθερία. Μπορώ να δημιουργήσω τον κόσμο που θέλω να δω, τον κόσμο στον οποίο θέλω να είμαι μέρος».

Λέγεται μάλιστα πώς το νέο έργο έρχεται να στρέψει το βλέμμα του κοινού στην καμπάνια, η οποία στοχεύει στη μετατροπή της- εγκαταλελειμμένης πια- φυλακής, σε πολιτιστικό κέντρο. Το έργο αυτό, όπως όλα τα έργα του Bansky, αναμένεται να αναδείξει τη γύρω περιοχή σε πολιτιστικό προορισμό, με τις τιμές των ακινήτων να αυξάνονται σημαντικά.

Το βίντεο μπορείτε να δείτε εδώ