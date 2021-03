Christmas Theater Online: Μουσική ταινιών φαντασίας από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας

Οι αξεπέραστες μελωδίες από τον «Χάρι Πότερ», τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», το «Game Of Thrones», το «Highlander» και τη «Narnia» έρχονται στο Christmas Theater On Line, 2-5 Απριλίου 2021., από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας, σε μια συναυλία με τίτλο «Fantasymphony». Μουσική Διεύθυνση: Κριστιάν Σούμαν.

Ζήστε την μαγεία της κινηματογραφικής μουσικής με έναν κωδικό! Ζήστε μια επική συναυλία γεμάτη με τα σάουντρακ των σπουδαιότερων κινηματογραφικών ταινιών φαντασίας έτσι όπως τα ερμηνεύει μια διάσημη συμφωνική ορχήστρα.

«Fantasymphony»: Λίγα λόγια για τη συναυλία

Παρακολουθήστε μια συναυλιακή εμπειρία μαγικών διαστάσεων! H Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας ανοίγει την πόρτα σε έναν πλούσιο κόσμο φαντασίας, όπου δράκοι και μάγισσες, τρομπέτες και βιολιστές διασχίζουν έναν περιπετειώδη δρόμο γεμάτο πολεμιστές, σπαθιά αλλά και ξωτικά και αλχημιστές που τα μυστικά τους αναβλύζουν ήχους και μας οδηγούν σε έναν κόσμο γεμάτο μαγεία.

Ζήστε την επική μάχη του καλού ενάντια στο κακό έτσι όπως την παρουσιάζει η αξεπέραστη Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας με την βοήθεια χορωδιών και σολίστ. Οι καλύτερες συνθέσεις από τις πιο θρυλικές ταινίες φαντασίας έρχονται σπίτι σας με το Christmas Theater O Line.

«Fantasymphony», μία συναυλία γεμάτη από τα σάουντρακ των: «Game of Thrones», «The Hobbit», «The Lord of the Ring», «Highlander», «Harry Potter», «Pan’s Labyrinth», «Narnia», «Willow», «World of Warcraft», «The Shannara Chronicles».

Μια μουσική περιήγηση στο σύμπαν των αγαπημένων μας ηρώων

Ξαναθυμηθείτε φράσεις γεμάτες νόημα, που άφησαν τα ίχνη τους στις καρδιές μας, να ξεπηδούν μέσα από την μουσική. Γιατί όπως λέει και ο Άλμπους Ντάλμπντορ στον Χάρι Πότερ: «Έχουμε όλοι μέσα μας τόσο το φως, όσο και το σκοτάδι. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι που καθορίζει ποιοι πραγματικά είμαστε».

Είμαστε δυνατοί μόνο όταν είμαστε ενωμένοι και αδύναμοι μόνο όταν είμαστε διασπασμένοι. – Οι διαφορές μας στις συνήθειες και στη γλώσσα δεν σημαίνουν τίποτα αν οι σκοποί μας είναι όμοιοι και οι καρδιές μας ανοιχτές.. Άνοιξε την καρδιά σου και μην ξεχνάς πως η ευτυχία μπορεί να βρεθεί ακόμα και στις πιο σκοτεινές εποχές, αρκεί κάποιος να θυμηθεί να ανάψει το φως..»

Τζ. Κ. Ρόουλινγκ «Χάρι Πότερ»

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας ιδρύθηκε το 1925 ως μέρος της Κρατικής Ραδιοτηλεόρασης της Δανίας (DR) με το φιλόδοξο σύνθημα «Το καλύτερο – και μόνο το καλύτερο».

Με τον μαέστρο Fabio Luisi ως τον διάσημο Κύριο Μαέστρο και μια σειρά διακεκριμένων προσκεκλημένων καλλιτεχνών κάθε σεζόν, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας αποτελεί σήμερα μια από τις κορυφαίες ορχήστρες της Ευρώπης.

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 100.000 λάτρεις της μουσικής βιώνουν τη μαγεία της ζωντανής συμφωνικής μουσικής με αυτήν την ορχήστρα – τόσο στην εντυπωσιακή αίθουσα του Μεγάρου συναυλιών DR Koncerthuset (σχεδιασμένη από τον Jean Nouvel) όσο και στην ετήσια περιοδεία της Ορχήστρας στο εξωτερικό.

Διαδικασία παρακολούθησης της παράστασης