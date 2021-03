Μισέλ Ομπάμα: Το ηχηρό μήνυμά της προς όλα τα νεαρά κορίτσια

Για να σηματοδοτήσει την κυκλοφορία της έκδοσης της έκδοσης των νεότερων αναγνωστών του επιτυχημένου «Becoming – Η δική μου ιστορία», η Μισέλ Ομπάμα μοιράστηκε ένα σημαντικό μήνυμα απευθυνόμενη προς όλα τα νεαρά κορίτσια του κόσμου, δίνοντάς τους δύναμη και στήριξη.

«Είναι εντάξει να μην ξέρεις ποια είσαι ή τι ακριβώς θέλεις να είσαι ή τι κάνεις αυτή τη στιγμή», δήλωσε η 57χρονη πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ σε ένα βίντεο. Μάλιστα, πρόσθεσε πως «έχει μιλήσει με τόσους πολλούς νέους», από εφήβους μέχρι γυναίκες στα 30 τους, και παρατήρησε ότι πολλοί «αισθάνονται σαν να πρέπει να γνωρίζουν τις απαντήσεις σε όλες τις θεμελιώδεις ερωτήσεις του σήμερα». Όπως είπε και η ίδια η Ομπάμα, «κανείς – ούτε καν οι ενήλικες – δεν έχουν όλες αυτές τις απαντήσεις».

Η Μισέλ Ομπάμα συνέχισε μέσα από το βίντεό της, λέγοντας πως «Και αν είσαι στην ηλικία μου ή μεγαλύτερη, ταρακουνιέσαι με την ιδέα ότι κάπως, κάποια μέρα ξυπνάς και η ομίχλη εξαφανίζεται και η ζωή είναι απλή», δίνοντας δύναμη σε όλες τις γυναίκες που νιώθουν αδύναμες. «Αλλά η διαδικασία του εαυτού σου δεν λειτουργεί έτσι. Διότι, όπως ανέφερα πάντα, η διαδικασία του becoming, δεν είναι πεπερασμένη».

Και συνέχισε λέγοντας πως «Δεν ξυπνάς μια μέρα και ξέρεις ποιος θα είσαι και αυτό είναι. Είναι μια διαδικασία και ποτέ δεν σταματάς να εξελίσσεσαι».

Σημείωσε μάλιστα στους νεαρούς αναγνώστες πως οι προσωπικοί στόχοι αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και όσο μεγαλώνουν. «Θα κάνετε λάθη που θα σας δώσουν διαφορετικά μαθήματα. Όλα αυτά έρχονται. Και όλα αυτά θα συνεχίσουν να συμβαίνουν για εσάς σε όλη σας τη ζωή. Εμένα μου συμβαίνει ακόμη και σήμερα. Και ελπίζω ότι σε δέκα ή είκοσι χρόνια θα μαθαίνω και θα μεγαλώνω και θα κάνω λάθη που με διδάσκουν κάτι βαθύτερο για τον εαυτό μου», τόνισε.

Today’s the day! You can find the young readers’ edition and paperback edition of Becoming wherever books are sold. I’m so grateful to have this opportunity to widen our community, and I’m especially excited for young people to read along as they begin their journeys of becoming. pic.twitter.com/iUonQxJ91l

— Michelle Obama (@MichelleObama) March 2, 2021