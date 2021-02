Βαϊόλα Ντέιβις, Τζίλιαν Άντερσον και Μισέλ Φάιφερ θα είναι οι Πρώτες Κυρίες των ΗΠΑ σε νέα σειρά

Η σειρά «The First Lady» θα επικεντρώνεται στην προσωπική και πολιτική ζωή των εμβληματικών Πρώτων Κυριών των ΗΠΑ, με την πρώτη σεζόν να εστιάζει στις Έλινορ Ρούζβελτ, Μπέτι Φορντ και Μισέλ Ομπάμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σειρά θα φέρει στο φως τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι χαρισματικές και δυναμικές Πρώτες Κυρίες της Αμερικής στη διαμόρφωση σημαντικών αποφάσεων για την παγκόσμια ιστορία και γεγονότα που αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο άλλαξαν τον κόσμο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον Λευκό Οίκο.

Μέχρι στιγμής γνωρίζαμε πως η Μισέλ Φάιφερ θα υποδυόταν τη Μπέτι Φορντ και η Βαϊόλα Ντέιβις τη Μισέλ Ομπάμα, ενώ ήρθε και το όνομα της Τζίλιαν Άντερσον να προστεθεί στο σπουδαίο καστ, η οποία θα υποδυθεί την Έλινορ Ρούζβελτ.

From the Iron Lady to The First Lady. Hello, @GillianA!

📸: Richard Phibbs pic.twitter.com/iaQu9G5QLj

— SHOWTIME (@Showtime) February 22, 2021