Πάτι Σμιθ: Ετοιμάζει κοινωνικά αποστασιοποιημένη συναυλία για τα 80α γενέθλια του Μπομπ Ντύλαν

Η ποιήτρια, μουσικός και είδωλο της punk Πάτι Σμιθ ετοιμάζει μία συναυλία προς τιμήν του Μπομπ Ντύλαν, που τον Μάιο θα γιορτάσει τα 80α γενέθλιά του. Το event-γιορτή θα λάβει χώρα σε μία υπαίθρια συναυλία στην Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ του Kaatsbaan Cultural Park στις 22 Μαϊου (δύο μέρες πριν τα γενέθλια του Ντύλαν).

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που η ποιήτρια και performer Πάτι Σμιθ θα συμμετάσχει στο επερχόμενο ανοιξιάτικο φεστιβάλ μας» έγραψαν οι διοργανωτές σε δημοσίευση στα social media.

Η Πάτι Σμιθ έχει μιλήσει πολλές φορές για τη δυνατή φιλία που την συνδέει με τον θρύλο της μουσικής, αναφέροντας μάλιστα σε μία πρόσφατη συνέντευξη ότι στην αρχή δεν την είχε συμπαθήσει. Από τότε όμως έχουν σχηματίσει μία μακροχρόνια επαγγελματική και προσωπική σχέση.

Μάλιστα, όταν ο Ντύλαν δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην τελετή απονομής των Νόμπελ όταν κέρδισε Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2016, η Πάτι Σμιθ βρέθηκε εκεί ερμήνευσε προς τιμήν του.

Thrilled to have poet performer Patti Smith participate in our upcoming spring festival 🌸

