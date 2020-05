Ο Μπομπ Ντύλαν στην Ελλάδα: Όταν ο 23χρονος Ντύλαν έμεινε στην Ελλάδα και πέρασε… απαρατήρητος

Σήμερα, ο ζωντανός θρύλος και ροκ σταρ Μπομπ Ντύλαν γιορτάζει τα 79α γενέθλια του και πάνω από μισό αιώνα μουσικής πορείας! Σε όλα αυτά τα χρόνια έχει κυκλοφορήσει 38 άλμπουμ, ενώ το 2016 κέρδισε και το Νόμπελ Λογοτεχνίας για τις «νέες ποιητικές εκφράσεις που δημιούργησε μέσα στην αμερικανική μουσική παράδοση».

Φέτος, τα γενέθλια του τον βρίσκουν να ετοιμάζει τον 39o δίσκο του, με τίτλο “Rough and Rowdy Ways”, ενώ αν δεν είχε ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού ο διάσημος ροκ σταρ θα ξεκινούσε μία περιοδεία σε ΗΠΑ και Ασία.

Ο Μπομπ Ντύλαν στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, ο θρύλος της ροκ έχει πραγματοποιήσει 7 συναυλίες, σε 4 διαφορετικές επισκέψεις του εδώ.

Η πρώτη συναυλία του στη χώρα μας ήταν το μακρινό 1989 στο Εθνικό Στάδιο της Πάτρας στις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Το εισιτήριο έφτανε τις 2 χιλιάδες δραχμές, ενώ το στάδιο κατέκλυσαν 8 χιλιάδες θαυμαστές του. Την επόμενη ημέρα, μία μέρα πριν τη συναυλία του στο Παναθηναϊκό Στάδιο, μαγνητοσκοπήθηκε το διάσημο ντουέτο του με τον Van Morrison με φόντο την.. Ακρόπολη!

Εκεί ερμήνευσαν τα κλασικά χιτ του Van Morrison “Crazy Love” και “It Stoned Me”, αλλά και το λιγότερο γνωστό τραγούδι του Ντύλαν “Foreign Window”, ενώ έκλεισαν με το ντουέτο “One Irish Cover”. Ευτυχώς αυτή η μαγική στιγμή καταγράφηκε για το ντοκιμαντέρ του BBC «Arena: One Irish Rover – Van Morrison in Performances». Μπορείτε να δείτε ένα απόσπασμα εδώ:

Από τότε ξαναήρθε άλλες τρεις φορές στη χώρα μας, στις 22-23 Ιουνίου 1993 στον Λυκαβηττό, στις 29 Μαϊου 2010 στο Terra Vibe στη Μαλακάσα, και τελευταία φορά το 2014, στις 22-23 Ιουνίου πάλι σε Μαλακάσα και Θεσσαλονίκη.

Αυτό, όμως, που δεν γνωρίζουν πολλοί, είναι πως είχε έρθει και άλλη μία φορά στην χώρα μας, πολύ πριν γίνει διάσημος εδώ. Το 1964, όταν στις ΗΠΑ ήταν ήδη διάσημος ως σύμβολο του αντιπολεμικού κινήματος, με χιλιάδες φανατικούς θαυμαστές, στην Ελλάδα, που έμεινε για λίγες εβδομάδες, πέρασε… απαρατήρητος!

Όταν ο Μπομπ Ντύλαν έγραψε το 4ο άλμπουμ του στη.. Βουλιαγμένη!

Μόλις τελείωσε την μίνι περιοδεία του στη Μεγάλη Βρετανία, ο Ντίλαν γνώρισε το μοντέλο Nico -ίσως την έχετε δει στην ταινία του Warhol με τίτλο “Chelsea Girls” ή στο «Νόλτε Βίτα» του Φελίνι. Μαζί της ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη, μέχρι που αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα με τον φίλο του και μάνατζερ της περιοδείας του Victor Maymudes.

Στο βιβλίο “Another Side of Bob Dylan: A Personal History on the Road and off the Tracks”, ο Maymudes, εξιστορεί με λεπτομέρειες τη διαμονή του με τον Ντύλαν στη χώρα μας. Ο Maymudes έφυγε από τη ζωή το 2001, οπότε δεν πρόλαβε να γράψει ο ίδιος το βιβλίο αυτό. Ο γιός του, όμως, βρήκε τις ηχογραφημένες ιστορίες του και έτσι το βιβλίο εκδόθηκε το 2014, στην 50η επέτειο του τέταρτου άλμπουμ του Ντύλαν με τίτλο “Another Side of Bob Dylan”.

Στο βιβλίο του, ο Maymudes θυμάται πως ταξίδεψαν στην Αθήνα αυθόρμητα, χωρίς να το έχουν σχεδιάσει, χωρίς να ξέρουν καν που θα μείνουν. Παρ’ όλο που όλοι τους πρότειναν να επισκεφτούν τα ελληνικά νησιά, ο Μπομπ Ντύλαν ήθελε απλά ένα ήσυχο μέρος για να γράψει. Έτσι, κατέληξαν στη Βουλιαγμένη, που ο Maymudes περιγράφει ως «ένα μικρό χωριό έξω από την Αθήνα που μας τράβηξε αμέσως την προσοχή». Εκεί, έμειναν σε ένα καταφύγιο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που δύο ηλικιωμένες Ελληνίδες είχαν μετατρέψει σε ξενώνα!

Όσο ο Maymudes εξερευνούσε τις ελληνικές παραλίες, ο Ντύλαν έμενε κλεισμένος στο δωμάτιο του, γράφοντας ακατάπαυστα. Μάλιστα, θυμάται πως τη μοναδική φορά που βγήκε μαζί του από το ξενοδοχείο τους για να δειπνήσουν σε ένα ακριβό εστιατόριο της παραλιακής, ο Ντύλαν… κλειδώθηκε στην τουαλέτα για τουλάχιστον μία ώρα! Το γεγονός ότι είχαν καπνίσει κάνναβη, δεν βοήθησε την κατάσταση οπότε γύρισαν αμέσως στο ξενοδοχείο.

Ένα άλμπουμ που άλλαξε την πορεία του Μπομπ Ντύλαν

Τελικά, στις λίγες αυτές εβδομάδες έγραψε εννέα από τα τραγούδια του άλμπουμ του. Το ερωτικό “All I Really Want to Do”, τα μελαγχολικά “It Ain’t Me Babe” και “Ballad in Plain D” και τα «Spanish Harlem Incident», το διάσημο «To Ramona«, «I Shall Be Free No. 10», «Mama, You Been on My Mind», «Denise Denise», καθώς και το «Black Crow Blues».

Ο Maymudes θυμάται πως δεν είχε ξαναδεί έτσι τον Ντύλαν. Μπήκε στο στούντιο και απλά άρχισε να παίζει τα τραγούδια του το ένα μετά το άλλο. Τα τραγούδια που είχε γράψει ολομόναχος στη Βουλιαγμένη, χωρίς καμία εξάσκηση, δεν τα είχε ερμηνεύσει ποτέ μπροστά σε κανέναν. «Μόλις μπήκαμε στο στούντιο απλά τα ξεστόμισε σαν ηλεκτρισμός που μαζευόταν σε έναν πυκνωτή. Τα είχε μαζέψει όλα μέσα του και απλά άφησε τον εαυτό του να ξεσπάσει».

Εκεί ήταν που ο φίλος του συνειδητοποίησε: «Όσο εγώ κολυμπούσα στο Αιγαίο (sic), εκείνος έγραφε ιστορία!».

Για πολλούς, το άλμπουμ αυτό που έγραψε στη χώρα μας, αποτέλεσε σημείο καμπής στην καριέρα του καλλιτέχνη. Ήταν η στιγμή που απομακρύνθηκε από τα αμιγώς πολιτικοποιημένα τραγούδια και εξερεύνησε μερικές πιο ποιητικές και σουρεαλιστικές εικόνες. Έδειξε σε όλους τις ικανότητες του, ξεκινώντας το ταξίδι του για να γίνει ίσως ο μεγαλύτερος ροκ σταρ που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος.