Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 31 προτάσεις για την εβδομάδα 1-7/3

«Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας» – Online Αναγνώσεις

Οι φίλοι της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) «Γαλιλαία» της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής παρουσιάζουν, από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 27 Μαρτίου, μια σειρά δωρεάν, online αναγνώσεων, με τίτλο «Οι κοντινοί μας ξένοι», στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας». Τη Δευτέρα 1 Μαρτίου η Ιφιγένεια Γρίβα διαβάζει «Το Γάντι», ένα παραδοσιακό Ουκρανικό παραμύθι.

Δευτέρα 1/3

Δωρεάν

Ακούστε τις online αναγνώσεις εδώ.

«Live from Mount Olympus» – Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση και το ραδιοφωνικό δίκτυο για παιδιά προεφηβικής ηλικίας TRAX του δημοσιογραφικού οργανισμού PRX στις ΗΠΑ εγκαινιάζουν το «Live from Mount Olympus» («Ζωντανά από τον Όλυμπο»), ένα νέο podcast στα αγγλικά, σε συμπαραγωγή με το αμερικανικό θεατρικό σύνολο the TEAM. Το πρόγραμμα μεταδίδεται δωρεάν σε ακροατήρια σε όλο τον κόσμο, από την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, με νέα επεισόδια κάθε Τρίτη μέχρι και τις 9 Μαρτίου. Διαθέσιμο (on demand) σε διάφορες πλατφόρμες podcast, όπως οι Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify και Stitcher, και διαδικτυακά στο TRAX.fm.Μια ηχητική περιπέτεια που συνδυάζει το σύγχρονο θέατρο με τον αρχαιοελληνικό μύθο.

Μέχρι τις 9/3

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online εργαστήρια του Ίδρύματος Ευγενίδου

Το Ίδρυμα Ευγενίδου διοργανώνει μια σειρά online εργαστηρίων για παιδιά για τον μήνα Μάρτιο. Την Τρίτη 2/3, στις 11:00, την Πέμπτη 4/3, στις 15:00, και το Σάββατο 6/3, στις 12:30, θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο, για ηλικίες 6-9 ετών, «Ανακαλύπτοντας την πίεση των αερίων». Την Τρίτη 2/3, στις 15:00, την Πέμπτη 4/3, στις 11:00 και το Σάββατο 6/2, στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο, για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών, «Γνωρίζοντας τα Κύτταρα». Το Σάββατο 6/3, στις 11:30 και στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο, για ηλικίες 13-18 ετών, «Σύστημα συναγερμού με χρήση Arduino». Το Σάββατο 6/3, στις 10:00, θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο για παιδιά και εφήβους 12-18 ετών, «Virtual Reality: Παράθυρο στον εικονικό κόσμο». Την Τετάρτη 6/3, στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο, για παιδιά 12-18 ετών, «Front-End Web Development: Δημιουργία ιστοσελίδων με HTML, CSS και JavaScript». Την Παρασκευή 5/3 στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο, για ηλικίες 12-18 ετών, «2D animation: Τεχνικές για δημιουργία ταινίας animation». Το Σάββατο 6/3, στις 15:00, ακολουθεί το online εργαστήριο «Python 1: Εισαγωγή στην Python», για ηλικίες 12-18 ετών. Το Σάββατο 6/3, στις 12:30, θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο, για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, «Μικροί Αρχιτέκτονες: Σχεδιάζω μια βιώσιμη πόλη».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Πειρατές»: Online Θεατρικό Εργαστήρι – Αποκριάτικο Καρναβάλι Δήμου Ηλιούπολης

Η βραβευμένη συγγραφέας και θεατρολόγος, Μάγια Δεληβοριά, μας προσκαλεί στο διαδραστικό θεατρικό εργαστήρι, για παιδιά 6-11 ετών, «Πειρατές», στο πλαίσιο των online δράσεων του Αποκριάτικου Καρναβαλιού Ηλιουπόλεως. Στο εργαστήριο αυτό τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν, να αυτοσχεδιάσουν, να διαβάσουν και να γράψουν ιστορίες. Να κατασκευάσουν χάρτες, να πάρουν μέρος σε κυνήγια θησαυρών και άλλες διασκεδαστικές περιπέτειες. 1ο Εργαστήρι: Τρίτη 2/3 & 9/3, 17:30 έως 19:00 | 2ο Εργαστήρι: Τετάρτη 3/3 & 10/3, 17:30 έως 19:00 | 3ο Εργαστήρι: Πέμπτη 4/3 & 11/3, 17:30 έως 19:00.

Τρίτη 2/3, Τετάρτη 3/3 και Πέμπτη 4/3

Ώρες: 17:30 – 19:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Μάσκες, γιρλάντες και χαρταετοί!» – ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει δύο αυτόνομα αποκριάτικα διαδικτυακά εργαστήρια, για όλη την οικογένεια, την Τετάρτη 3 και την Παρασκευή 5 Μαρτίου (ώρα 16:00-17:00). Μικροί και μεγάλοι, με την καθοδήγηση της Ιφιγένειας Λελοβίτη, θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν εντυπωσιακές μάσκες, πολύχρωμες γιρλάντες και χαρταετούς για να διακοσμήσουν το σπίτι τους και να γιορτάσουν τις Αποκριές.

Τετάρτη 3/3, Παρασκευή 5/3 | 16:00 – 17:00

Δωρεάν

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Δες, άκου, σκέψου & φαντάσου» – ΚΠΙΣΝ

Το Vlefaro live cinema και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζουν, από τις 6 έως τις 27 Μαρτίου, μια νέα σειρά «ντοκιμαντέρ» μικρού μήκους με τίτλο «Δες, άκου, σκέψου & φαντάσου», στην οποία πραγματικότητα και μυθοπλασία συναντώνται για να δώσουν τις πιο δημιουργικές απαντήσεις σε καθημερινά ερωτήματα, εμπνευσμένα από πραγματικές απορίες παιδιών. Σκοπός των βίντεο, πέρα από την έμπνευση, την ψυχαγωγία και τη μάθηση, είναι η εξοικείωση με τη διαδικασία της καλλιτεχνικής σκέψης, τους συνειρμούς, τα όνειρα και κατ’ επέκταση την ίδια την τέχνη και την ποίηση. Ιδέα, εικαστικά: Αγγελική Μπόζου | Μουσική, μοντάζ, animation, αφήγηση: Θάνος Κοσμίδης | Κείμενα: Αγγελική Μπόζου, Νέλλη Πουλοπούλου

6-27 Μαρτίου 2021

Κάθε Σάββατο στις 11:00

Δωρεάν

Δείτε τα video εδώ.

«Παίζω-μαθαίνω-δημιουργώ μέσω της τέχνης» – Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης συνεχίζει και την Άνοιξη τα διαδικτυακά, εικαστικά εργαστήρια. Τα Σάββατα 6,13,20,27 Μαρτίου και 3,10,17,24 Απριλίου, διοργανώνει το online εργαστήριο, για παιδιά 5-12 ετών, με τίτλο «Παίζω-μαθαίνω-δημιουργώ μέσω της τέχνης». Τα παιδιά θα γνωρίσουν και θα εμπνευστούν από το έργο καλλιτεχνών, από τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας, αλλά και άλλων χωρών, από την ποίηση και τη λογοτεχνία, από ζωγράφους, γλύπτες και σύγχρονους εικαστικούς. Σάββατο 6/3, στις 17:30, «Ο Pablo Picasso, οι Αφρικάνικες μάσκες και οι δικές μας Απόκριες».

Σάββατο 6/3 | 17:30-19:00

Κόστος: 10€ ανά μάθημα | Πακέτο 8 μαθημάτων: 70€

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Εδώ Λυσιστράτη! (Αρχαίο θέατρο – χιτώνας και μάσκα)» – Ομάδα Άνασσα

Η ομάδα Άνασσα σχεδίασε και παρουσιάζει μία σειρά διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαστηρίων για παιδιά και εφήβους, σε συνεργασία με τη Βορέειο Βιβλιοθήκη. Το Σάββατο 6 Μαρτίου, 17:00-18:00 θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο ενδυματολογίας, για παιδιά 8-11 ετών, «Εδώ Λυσιστράτη! (Αρχαίο θέατρο – χιτώνας και μάσκα)». Ελάτε να γνωρίσουμε ένα βασικό κομμάτι του θεάτρου, την ενδυματολογία, να ταξιδέψουμε στον χρόνο, να γνωρίσουμε ήρωες του παγκόσμιου ρεπερτορίου και ντύνοντας τους να τους ζωντανέψουμε μπροστά στα μάτια μας.

Σάββατο 6/3 | 17:00 – 18:00

Δωρεάν | Δηλώσεις συμμετοχής: 210 6147181

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online εργαστήρια Σαββατοκύριακου – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Τα Σαββατοκύριακα του 2021 γίνονται … οnline! Tα αγαπημένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που μεγάλωσαν γενιές και γενιές, από φέτος θα πραγματοποιούνται online! Τα online εργαστήρια Σαββατοκύριακου συνεχίζονται και τον μήνα Μάρτιο, με το εργαστήριο για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών «Ένας μικρός ήρωας που μοιάζει με βιολί» (13,14 και 28 Μαρτίου) και το εργαστήριο για παιδιά 7-10 ετών «Ο κόσμος γέμισε σχήματα» (7,20.21 Μαρτίου).

Κυριακή 7/3 | 11:00 – 13:00

Για παιδιά 7-10 ετων

Εισιτήρια στο viva.gr: 10 ευρώ (γονέας και παιδί)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ιστορίες από Τέχνη: Διαδικτυακό εργαστήρι για παιδιά 6-11 ετών

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης διοργανώνει, από τις 9 Ιανουαρίου 2021, τη σειρά εικαστικών, διαδικτυακών εργαστηρίων για παιδιά 6-11 ετών, «Ιστορίες από Τέχνη». Ένα ταξίδι στην Τέχνη με αφορμή το έργο σπουδαίων καλλιτεχνών. Σε κάθε διαδικτυακή συνάντηση τα παιδιά ανακαλύπτουν διαφορετικά έργα, τεχνικές και τρόπους έκφρασης. Στόχος είναι η εξοικείωση τους με έννοιες και μορφικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις εικαστικές τέχνες ώστε να μπορούν να τα ερμηνεύσουν και αργότερα να τα χρησιμοποιήσουν. Τέλος, τα παιδιά θα δημιουργούν τα δικά τους έργα χρησιμοποιώντας χρώματα, πολλή φαντασία αλλά και τεχνικές των μεγάλων ζωγράφων. Έβδομη online συνάντηση: Σάββατο 6/3 στις 17:00 «Τα λουλούδια της Φρίντα Κάλο».

Σάββατο 6/3 | 17:00

Κόστος Συμμετοχής: Ανά εργαστήριο: 12€

Πληροφορίες – Κρατήσεις: Τ: 2103250341 | Ε: [email protected]

Για δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ελάτε να μασκαρευτούμε» – Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διοργανώνει την Κυριακή 7 Μαρτίου, στις 12:00, το διαδικτυακό-καλλιτεχνικό εργαστήριο, για παιδιά, «Ελάτε να μασκαρευτούμε», με την επιμελήτριά του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, Αθανασία Σκληρού. Ανοίγουμε χαρτοπόλεμο και σερπαντίνες και γιορτάζουμε τις Απόκριες με ένα πρωτότυπο εργαστήρι κατασκευής μάσκας. Μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, λευκό χαρτί ακουαρέλας, χαρτιά χρωματιστά, κόλλα, ψαλίδι, κορδέλα ή λάστιχο, είναι τα υλικά που θα χρειαστείτε, για να κυλήσουν οι φετινές διαφορετικές Απόκριες δημιουργικά.

Κυριακή 7/3 | 12:00

Δωρεάν

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ίδρυμα Θεοχαράκη

Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, για παιδιά, του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται και τον μήνα Μάρτιο. Τις Κυριακές 7 και 14 Μαρτίου, 11:00-12:00, συνεχίζεται το online εργαστήριο, για παιδιά 5-8 ετών, «Ένα μουσικό όργανο με ταξιδεύει». Η μουσική και οι εικαστικές τέχνες συναντιούνται, σε ένα ιδιαίτερο, διαδικτυακό εργαστήριο κατασκευής μουσικών οργάνων. Με τον μουσικό, μουσικοπαιδαγωγό Γιάννη Ψαριώτη και την εικαστικό, αρχ. εσωτερικών χώρων και σχεδιάστρια αντικειμένων Ιωάννα Μπουλούγαρη.

Κυριακή 7/3 | 11:00-12:00

Συνολικό κόστος συμμετοχής ανά σύνδεση: 55€

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Βιβλίο

Βραδιά αφιερωμένη στην Άλκη Ζέη – Εκδόσεις Μεταίχμιο

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο μας προσκαλούν τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021, στις 7 το βράδυ, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη της αγαπημένης συγγραφέως μικρών και μεγάλων Άλκης Ζέη. Έναν χρόνο μετά τον θάνατό της, φίλοι, συγγραφείς, συνεργάτες και αναγνώστες τιμούν τη σπουδαία συγγραφέα, ανακαλούν μνήμες από συνεργασίες και μοιράζονται μαζί μας γνωστές και άγνωστες πτυχές από τη ζωή και το έργο της.

Δευτέρα 1/3 | 19:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

«Έντεκα μέρες του Απρίλη 1826»: Διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου της Λίλης Λαμπρέλλη

Οι Εκδόσεις Πατάκη μας προσκαλούν την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 στις 19:00 στη διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου της Λίλης Λαμπρέλλη «Έντεκα μέρες του Απρίλη 1826». Για το βιβλίο θα µιλήσει η φιλόλογος Αλεξάνδρα Γερακίνη. Με τη συγγραφέα θα συνοµιλήσει η Πελιώ Παπαδιά. Θα προβληθεί φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αιτωλία του βιολόγου Γρηγορίου Τσούνη. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί διαδικτυακά και θα προβάλλεται ζωντανά στη σελίδα Facebook των Εκδόσεων Πατάκη.

Τρίτη 2/3 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

«Τρικυμίες Παθών» – Ιανός: Παρουσίαση βιβλίου

Ο IANOS και οι εκδόσεις Κλειδάριθμος παρουσιάζουν διαδικτυακά το βιβλίο «Τρικυμίες Παθών. Τα νεανικά χρόνια του Κοραή στο Άμστερνταμ» της Αργυρώς Μαντόγλου, την Τετάρτη 3 Μαρτίου, στις 18:00. Το άγνωστο πορτρέτο του νεαρού Κοραή, αυτό µιας πολύπλευρης προσωπικότητας, που βιώνει τη σύγκρουση ανάµεσα σε ό,τι του δίνεται και ό,τι φιλοδοξεί να γίνει. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Μπασκόζος, ο επιμελητής του βιβλίου Δημήτρης Θάνας και η Αργυρώ Μαντόγλου. Ζωντανή μετάδοση από το κανάλι Youtube και τη σελίδα Facebook του ΙΑΝΟΥ.

Τετάρτη 3/3 | 18:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

#PublicEventsGoSocial

Το Public και οι εκδόσεις Ιβίσκος παρουσιάζουν το βιβλίο «Θεραπεύοντας την ψυχή» του διασημότερου ψυχαναλυτή της Λατινικής Αμερικής, Γκαμπριέλ Ρολόν, την Πέμπτη 4/3 στις 19:00. Το Public σε συνεργασία με τις εκδόσεις Μίνωας σας προσκαλούν, το Σάββατο 6/3 στις 18:30, σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου της Βίκυς Μωραγιάννη, «Άρωμα Λουίζας». Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσει η συγγραφέας Ειρήνη Βαρδάκη και ο ποιητής και βιβλιοκριτικός Γιάννης Ζαραμπούκας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Βιβλία που θεμελίωσαν τον πολιτισμό μας» – Ίδρυμα Θεοχαράκη

Το Ίδρυμα Θεοχαράκη παρουσιάζει τις Πέμπτες 4,11,18 Μαρτίου, 1,8,15,22 Απριλίου, 6,13,20 Μαΐου, 18:00-20:00, τον κύκλο διαλέξεων «Βιβλία που θεμελίωσαν τον πολιτισμό μας» με τους συγγραφείς Κώστα Κατσουλάρη και Σώτη Τριανταφύλλου. Πότε με τη μορφή διάλεξης, πότε με τη μορφή συζήτησης, θα παρουσιαστούν έργα του λόγου που συνδημιούργησαν τον πολιτισμό μας, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Εξηγώντας τα βασικά σημεία βιβλίων από την «Τέχνη του πολέμου» του Σουν Τσου μέχρι «Το Κεφάλαιο στον 21ο αιώνα» του Τομά Πικεττύ, θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση της μεγάλης διαδρομής των ιδεών μέσα στους αιώνες, έτσι όπως τη σημάδεψαν μερικά βιβλία-σταθμοί.

Πέμπτη 4/3 | 18:00 – 20:00

Κύκλος 10 διαλέξεων: 100€

Μεμονωμένο εισιτήριο: 12€

Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σεμινάρια

«Φύσα, φύσα το φεγγάρι…» – ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει, την Τετάρτη 3 Μαρτίου (ώρες 11:00-13:00), εργαστήρι αφήγησης, για ενήλικες, με τίτλο «Φύσα, φύσα το φεγγάρι…», με την αφηγήτρια και συγγραφέα Εύη Γεροκώστα. Οι συμμετέχοντες, με αφορμή ένα ιδιαίτερο παραμύθι της προφορικής παράδοσης της αφρικανικής ηπείρου, θα κάνουν ένα ταξίδι στο φεγγάρι, θα επινοήσουν, θα μιμηθούν και θα δημιουργήσουν τις δικές τους εικόνες.

Τετάρτη 3/3 | 11:00 – 13:00

Δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές εδώ.

«Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη γονεϊκότητα και την ανάπτυξη του παιδιού» – Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση διοργανώνει την Τετάρτη 3 Μαρτίου, 17:30-19:00, το webinar, για γονείς βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας, «Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη γονεϊκότητα και την ανάπτυξη του παιδιού», στο πλαίσιο του προγράμματος «Θετική γονεϊκότητα στα πρώτα κρίσιμα χρόνια». Από τους πρώτους μήνες ζωής του βρέφους, τις προσδοκίες των γονέων, τις δεξιότητες ανά ηλικία, την επιβράβευση, τη συναισθηματική και την κοινωνική εξέλιξη του κάθε παιδιού, όλα μπορούν να γίνουν αφορμή για μια νέα συζήτηση. Εισηγήτρια: Νένη Περβανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Τετάρτη 3/3 | 17:30 – 19:00

Δωρεάν | Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Γράφοντας Θέατρο για την σκηνή, το web και το ραδιόφωνο» – Θέατρο Τέχνης

Μετά την επιτυχία του πρώτου ψηφιακού εργαστηρίου θεατρικής γραφής του Θεάτρου Τέχνης, θα πραγματοποιηθεί δεύτερος κύκλος που ξεκινά στις 3 Μαρτίου, ο οποίος απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά και αρχάριους συγγραφείς. Το εργαστήριο θα έχει πρακτική κατεύθυνση, θα διερευνήσει τις ιδιαιτερότητες των θεατρικών κειμένων που γράφονται για την σκηνή, το διαδίκτυο και το ραδιόφωνο και θα εισάγει τρόπους δημιουργίας θεατρικών χαρακτήρων και ολοκληρωμένων έργων. Εισηγητής: Ανδρέας Φλουράκης. * Εγγραφές θα πραγματοποιούνται μέχρι την Τρίτη 2 Μαρτίου.



Κάθε Τετάρτη 17.30 – 20.30

Έναρξη: Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Κόστος: 180€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πληροφορίες-εγγραφή στο [email protected]

«Παιχνίδια ρόλων & αυτοσχεδιασμοί» – Αποκριάτικο Καρναβάλι Ηλιούπολης

Η ηθοποιός και εμψυχώτρια θεατρικής αγωγής, Αργυρώ Δημακέα, μας προσκαλεί στο ένα διαδραστικό Θεατρικό Εργαστήρι, «Παιχνίδια ρόλων & αυτοσχεδιασμοί», στο πλαίσιο των διαδικτυακών δράσεων του Αποκριάτικου Καρναβαλιού Ηλιουπόλεως. Στο ψηφιακό αυτό εργαστήρι θα έχουμε την ευκαιρία να αυτοσχεδιάσουμε, να καλλιεργήσουμε τα εκφραστικά μας μέσα και να «παίξουμε» με τα συναισθήματα και τη φαντασία μας. Να δημιουργήσουμε τους δικούς μας ήρωες, μέσα από ιστορίες, εικόνες και ρόλους. Το κάθε Εργαστήρι θα ολοκληρωθεί σε 3 συναντήσεις και η συμμετοχή είναι δωρεάν. 1ο Εργαστήρι: Τετάρτη 3/3 & 10/3, 10:00 έως 12:00 | 2ο Εργαστήρι: Τετάρτη 3/3 & 10/3, 20:30 έως 22:30 | 3ο Εργαστήρι: Παρασκευή 5/3 & 12/3, 20:30 έως 22:30.

Τετάρτη 3/3 | 10:00 και 20:30

Παρασκευή 5/3 | 20:30

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Φτιάξε το δικό σου Newsroom»: Webinar για εκπαιδευτικούς από το Ίδρυμα Ωνάση

Με το διαδικτυακό εργαστήριο του Ιδρύματος Ωνάση Φτιάξε το δικό σου Newsroom, από τις 24 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων μπορούν σε συνθήκες μιας πραγματικής αίθουσας σύνταξης, να μάθουν να εντοπίζουν ειδήσεις και θέματα, να πραγματοποιούν συνεντεύξεις και ρεπορτάζ, να αξιολογούν και να ελέγχουν την ορθότητα της κάθε πληροφορίας, αναλαμβάνοντας όλοι ρόλους και ευθύνες. Ημερομηνίες διεξαγωγής: Τις Τετάρτες 24 Φεβρουαρίου και 3, 10, 17, 24 & 31 Μαρτίου 2021.

Τετάρτη 3/3 | 18:00 – 19:30

Κόστος: 15€

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 213 017 8002 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 18:00)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής με τον Γιάννη Αντάμη

Ο πολυχώρος τέχνης Modus Vivendi bkk ανακοινώνει την έναρξη του online εργαστηρίου δημιουργικής γραφής, από την Παρασκευή 5 Μαρτίου, υπό την καθοδήγηση του συγγραφέα Γιάννη Αντάμη. Η μέθοδος βασίζεται στη διδασκαλία των αφηγηματικών τεχνικών και στην ανάδειξη του παιγνιώδους χαρακτήρα της λογοτεχνικής δημιουργίας. Μελετώντας κλασικά και σύγχρονα διηγήματα, ρίχνοντας μια ματιά στην θεωρία της αφήγησης και επιχειρώντας ασκήσεις και συγγραφικά πειράματα, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια πιο στενή επαφή με τον κόσμο των βιβλίων και της λογοτεχνίας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

5/3 – 23/4

Κάθε Παρασκευή, 19:00 – 21:00

Κόστος: 120€

Πληροφορίες & εγγραφές: [email protected] / 2106892276-6981806728



Διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Θεοχαράκη

Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, για ενήλικες, του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται και τον μήνα Μάρτιο. Παρακολουθήστε τις Δευτέρες 1,8, 22,29 Μαρτίου και 5,12 Απριλίου, το online σεμινάριο «Ανθεκτικότητα ΙΙ: διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων». Τις Παρασκευές 5,12 και 19 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο «Stories και Ιστορίες: αφηγήσεις στον 21ο αιώνα». Τις Τρίτες 23 Φεβρουαρίου, 2 και 16 Μαρτίου συνεχίζεται το online εργαστήριο για ενήλικες «ΣΕΛΦ ART». Τις Τρίτες 23 Φεβρουαρίου, 9,16,23 και 30 Μαρτίου, 6,13,20 και 27 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το online σεμινάριο για ενήλικες «Φωτογραφία και άλλες τέχνες». Τις Τετάρτες 3, 10, 17, 24 Φεβρουαρίου και 3, 10, 17, 24 και 31 Μαρτίου, στις 20:00, τη νέα εκπαιδευτική δράση για ενήλικες «Λόγω τέχνης». Η τέχνη ως ψυχική και πνευματική τόνωση». Τις Πέμπτες 25 Φεβρουαρίου, 4, 11 και 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο κολάζ για ενήλικες.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαλέξεις

«Η δύναμη είναι γένους θηλυκού» – Άλμα Ζωής

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας διοργανώνει και προσκαλεί τα μέλη του και κάθε γυναίκα με εμπειρία καρκίνου μαστού στην online εκδήλωση: «Η δύναμη είναι γένους θηλυκού», την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021, στις 5μμ. Στόχος η ενημέρωση και η ενδυνάμωση των γυναικών με εμπειρία καρκίνου μαστού για την ενεργό αντιμετώπιση εμποδίων και προβλημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες σε κάθε έκφανση της ζωής τους και τα οποία ενδεχομένως έχουν μεγιστοποιηθεί λόγω της ασθένειάς τους. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Τρίτη 2/3 | 17:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Evripides Art Gallery – Μιχάλης Μαδένης

Η Evripides Art Gallery ανακοινώνει ότι ο ζωγράφος και συνεργάτης της, Μιχάλης Μαδένης την Τρίτη 2 Μαρτίου ώρα 11.00 π.μ , θα δώσει διάλεξη στους προπτυχιακούς καλλιτέχνες του Τρίτου εργαστηρίου ζωγραφικής – Τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών, στη Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας που υπάγεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το φιλότεχνο κοινό που επιθυμεί να την παρακολουθήσει θα πρέπει να μεταβεί στον σύνδεσμο https://zoom.us/my/uowm.eetf3 , Meeting ID : 680-447-7017.

Τρίτη 2/3 | 11:00 π.μ.

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Rembrandt and the Cat

Η πολιτιστική πλατφόρμα Rembrandt and the Cat παρουσιάζει την Τρίτη 2 Μαρτίου, στις 19:00, την εκδήλωση «Ταξιδεύουμε στη Σαμοθράκη», με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Αρχαιολογία, ιστορία, τέχνη αποκαλύπτουν σε βάθος έναν ξεχωριστό προορισμό. Τις Τετάρτες 3 και 10 Μαρτίου, στις 19:00, διοργανώνεται η διαδικτυακή διάλεξη «Η Εξάπλωση του χριστιανισμού». Μια εισήγηση σε δύο μέρη για το πώς και κάτω από ποιες συνθήκες ένα άσημο και περιθωριακό κίνημα εξελίχθηκε σε κυρίαρχη θρησκευτική δύναμη στο Δυτικό Κόσμο μέσα σε λίγους αιώνες με τον φιλόλογο Μάριο Μώρο.

Τρίτη 2/3 | 19:00

Τετάρτη 3/3 και 10/3 | 19:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Από το cult στο κλασικό: Online διαλέξεις της Ελληνομαερικανικής Ένωσης με τον Αβραάμ Κάουα

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει τον κύκλο διαλέξεων «Από το cult στο κλασικό: Η επιστροφή του pop culture» του συγγραφέα, μεταφραστή και θεωρητικό του πολιτισμού Αβραάμ Κάουα. Ο κύκλος περιλαμβάνει 6 διαλέξεις και πραγματοποιείται online κάθε Τετάρτη, 27/1-3/3/2021, 19:00-21:00. Λατρεμένο όσο και κατακριτέο, το pop culture ακροβατεί πάντα μεταξύ αποδοχής και περιθωρίου. Στο σινεμά, στα κόμικς και στην τηλεόραση, δείγματά του γίνονται αρχικά αποδεκτά μόνο από «μυημένες» μειονότητες για να καταλήξουν εκφράσεις του mainstream και του κατεστημένου -αλλά και να κατακριθούν ξανά. Σε αυτή τη διαδρομή τους, τέτοια δείγματα γίνονται διαχρονικά και ερμηνεύονται με απροσδόκητους, αποκαλυπτικούς τρόπους.

Τετάρτη 3/3 | 19:00-21:00

Μέσω zoom

Μεμονωμένη διάλεξη: 8€

Πληροφορίες και εγγραφές εδώ.

Ίδρυμα Θεοχαράκη: Online Διαλέξεις



Οι κύκλοι των online διαλέξεων του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται τον Φεβρουάριο του 2021 και θα πραγματοποιηθούν, live streaming, μέσω zoom. 2,9, 16 Μαρτίου 2021, 20:00 – 22:00, παρακολουθήστε τη διάλεξη του Τάκη Θεοδωρόπουλου «Το γένος των γυναικών: Ελένη, Μήδεια, Κλυταιμνήστρα, Φαίδρα, Ηλέκτρα, Αντιγόνη». 3,10,17,24, 31 Μαρτίου 2021, 18:00-20:00, τη διάλεξη του Στέλιου Ράμφου «Προϊστορία και ιστορία της Παλιγγενεσίας (A’ μέρος)». 23 Φεβρουαρίου και 2,9 Μαρτίου 2021, 18:00-20:00 παρακολουθήστε τη διάλεξη του Γιώργου Κοντογιώργη «1821-2021: Δύο αιώνες αποδόμησης του οικουμενικού ελληνισμού». Τις Δευτέρες 1 και 8 Μαρτίου, στις 18:00, παρακολουθήστε τη διάλεξη του Γιώργου Ν. Πολίτη «Η αλλαγή ιδεολογικού παραδείγματος ως προϋπόθεση ευημερίας». Τα Σάββατα 6,13,20 και 27 Μαρτίου, στις 18:00-20:00, παρακολουθήστε τη σειρά διαλέξεων «Η συμβολή των Ελλήνων των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών στην Ελληνική Επανάσταση», με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, Tudor Dinu, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Πορφύρα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες εκδηλώσεις

23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

To Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (ΦΝΘ) επιστρέφει online, 4-14 Μαρτίου, και παρουσιάζει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ από ολόκληρο τον κόσμο, ένα συναρπαστικό αφιέρωμα και τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες τεκμηρίωσης για παιδιά και νέους, workshops και μια ανοιχτή συζήτηση για το κοινό. Η παραγωγός ντοκιμαντέρ και βραβευμένη podcaster Ντελφίν Σαλτέλ θα πραγματοποιήσει διαδικτυακό εργαστήριο για το περιεχόμενο και τις τεχνικές αφήγησης, ο sound designer και μουσικός Πίτερ Λέοναρντ θα μιλήσει για την ηχοληψία και την παραγωγή podcast, ενώ ο δικηγόρος, ειδικευμένος πάω στα θέματα των δικαιωμάτων Γκόρντον Φάιρμαρκ θα αναφερθεί σε θέματα copyright και προστασίας περιεχομένου.

Παράλληλα, την Πέμπτη 11 Μαρτίου, στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση για το κοινό, live στο κανάλι του Φεστιβάλ στο YouTube, στην οποία θα συμμετέχουν ο Φώτης Σεργουλόπουλος, παρουσιαστής, ηθοποιός, επιχειρηματίας (podcasts LIFO), ο Λευτέρης Χαρίτος, σκηνοθέτης (pod.gr) και η Δάφνη Καρνέζη, δημοσιογράφος (ιδρύτρια του The Greek Podcast Project).



4-14 Μαρτίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

1-7 Μαρτίου 2021

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 7ο βίντεο εδώ.