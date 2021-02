Τζέιν Φόντα: Οι πιο συναρπαστικές στιγμές από τη ζωή της ηθοποιού που τιμάται στις Χρυσές Σφαίρες

«Γαλαζοαίματη» του Χόλυγουντ, βραβευμένη ηθοποιός, μοντέλο, ακτιβίστρια, «γκουρού» της αεροβικής, ελεύθερο πνεύμα… δεν υπάρχουν αρκετά λόγια για να περιγράψουν το φαινόμενο που ακούσει στο όνομα Τζέιν Φόντα. Μια γοητευτική γυναίκα με ένα σπάνιο ταλέντο και μια συναρπαστική ζωή στην οποία περιλαμβάνονται μια λαμπρή καριέρα στο χώρο του θεάματος, 2 Όσκαρ, τρεις γάμοι, ένα άκρως επιτυχημένο fitness brand, πολύχρονη ακτιβιστική δράση, συλλήψεις, μακροχρόνιες φιλίες. Χωρίς να εκλείπουν οι τραγικές στιγμές όπως οι απώλειες, οι διατροφικές διαταραχές και η μάχη με τον καρκίνο.

Τα πρώτα χρόνια

Κόρη του σπουδαίου ηθοποιού Χένρι Φόντα και της κοσμικής Φράνσις Φορντ Σέιμουρ, η Λαίδη Τζέιν Σέιμουρ Φόντα, όπως είναι ολόκληρο το όνομά της, γεννήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1937 στην πόλη της Νέας Υόρκης. Το 1958 σπούδασε υποκριτική στο Actors Studio με δάσκαλο τον Λι Στράσμπεργκ και συμφοιτήτρια τη Μέριλιν Μονρόε, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως μοντέλο. Η καριέρα της ως ηθοποιός ξεκίνησε με την παράσταση του Μπρόντγουεϊ «There Was a Little Girl» (1960), για την οποία κέρδισε και μια υποψηφιότητα για βραβείο Tony.

Την ίδια χρονιά πραγματοποίησε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με την κωμωδία «Tall Story» (1960) δίπλα στον Άντονι Πέρκινς. Από εκείνη τη στιγμή έως σήμερα, με μια διακοπή δεκαπέντε σχεδόν χρόνων (1990-2005), όταν και ανακοίνωσε ότι αφήνει την υποκριτική για να αφοσιωθεί στον τρίτο της γάμο με τον πολυεκατομμυριούχο Ted Turner, η Τζέιν Φόντα έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 58 ταινίες και σειρές.

Μια λαμπρή καριέρα στη μεγάλη οθόνη

Από τις κωμωδίες της πρώτης περιόδου («Η λησταρχίνα» 1965, «Ξυπόλητοι στο Πάρκο» 1967), πέρασε στην καθιέρωση ως sex symbol («Barbarella» 1968) και τις βραβευμένες με όσκαρ ερμηνείες (« «Klute» 1971 και «Επιστροφή» 1978). Στο απόγειο της καριέρας της, καθώς οι επιτυχίες και η αναγνώριση από τους κριτικούς πλήθαιναν όλο και περισσότερο, η Φόντα επέλεγε πρότζεκτ τα οποία είχαν κάτι σημαντικό να πουν, όπως το «Σύνδρομο της Κίνας» (1979) και το «9 με 5» (1980).

Η επιστροφή

Το 1990 μετά το αισθηματικό δράμα «Στάνλεϊ και Άιρις», με συμπρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αποφάσισε να αποσυρθεί από την υποκριτική. Επέστρεψε το 2005, μετά το τρίτο διαζύγιο της, με την κωμωδία «Κακιά Πεθερά», ενώ το 2009 επέστρεψε ύστερα από 46 χρόνια στο Μπρόντγουεϊ , με την παράσταση «33 Variations».

Στον κινηματογράφο συνεργάζεται με ενδιαφέροντες δημιουργούς όπως τον Λι Ντάνιελς («Ο μπάτλερ» 2013) και τον Πάολο Σορεντίνο («Νιότη» 2015), ενώ συμμετέχει στη τηλεοπτική σειρά «Newsroom» (2012-2014) για την οποία κερδίζει δύο υποψηφιότητες για Emmy. Από το 2015 πρωταγωνιστεί στην σειρά του Netflix «Γκρέις και Φράνκι», στο πλευρό της καλύτερης της φίλης Λίλι Τομλίν.

Η «γκουρού» της αεροβικής άσκησης

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τη δεκαετία του 1980 η Τζέιν Φόντα καθιερώθηκε ως ένα σύμβολο υγείας και καλής φυσικής κατάστασης. Το 1979 άνοιξε το δικό της γυμναστήριο, το 1981 δημοσίευσε το βιβλίο «Jane Fonda’s Workout Book», ενώ συνολικά από το 1982 έως το 2010 κυκλοφόρησε 23 βιντεοκασέτες της με ασκήσεις αεροβικής, οι οποίες έκαναν εκπληκτικές πωλήσεις, μετατρέποντας τη γυμναστική σε μια δημοφιλή ασχολία ανάμεσα στον γυναικείο πληθυσμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Τζέιν Φόντα: Η σπουδαία ηθοποιός τιμάται από τις Χρυσές Σφαίρες για το σύνολο της καριέρας της

Ακτιβιστική δράση

Η ακτιβιστική δράση της Τζέιν Φόντα χρονολογείται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν και εξέφρασε την εναντίωσή της στον Πόλεμο του Βιετνάμ. Η Φόντα χρησιμοποίησε τα προνόμια και τη φήμη της για να πάρει θέση για ζητήματα όπως η φυλετική και έμφυλη ισότητα, το περιβάλλον, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, δίνοντας, παράλληλα, μια πλατφόρμα έκφρασης σε ανθρώπους που διεκδικούν τα δικαιώματά τους και ιδρύοντας φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Από τον Οκτώβριο του 2019 και για αρκετές εβδομάδες αργότερα η Τζέιν Φόντα πραγματοποίησε μια σειρά διαμαρτυριών έξω από το Καπιτώλιο για την κλιματική αλλαγή και την εγκληματική πολιτική της Αμερικάνικης κυβέρνησης πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κατά τη διάρκεια αυτών των δράσεων, γνωστών ως «Fire Drill Fridays», συνελήφθη αρκετές φορές. Με την πανδημία, η διάσημη ηθοποιός μετέφερε τις δράσεις αυτές στο διαδίκτυο, σε συνεργασία με την Greenpeace. Ανάμεσα στα αμέτρητα βιβλία που έχει εκδώσει πάνω σε μια ποικιλία θεμάτων είναι και το « «What Can I Do?: My Path from Climate Despair to Action» (2020).

Στιγμιότυπα από τη ζωή και το έργο της Τζέιν Φόντα

Τα πρώτα χρόνια

Η αναγνώριση

Η δεκαετία του 1980

Η Επιστροφή

2010s