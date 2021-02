Emily in Paris: Σκάνδαλο με τις υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες;

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων και οι αντιδράσεις

Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2021, με τη δημοφιλή σειρά του Netflix, Emily in Paris, να κερδίζει δύο υποψηφιότητες για τα βραβεία Καλύτερης Τηλεοπτικής Σειράς (Κωμωδία) και Α’ Γυναικείου Ρόλου (για τη Λίλι Κόλινς).

Οι υποψηφιότητες αυτές ήταν κάτι που κανείς δεν περίμενε για το το ευχάριστο μεν, αλλά όχι ιδιαίτερα πρωτοποριακό Emily in Paris και ακόμα περισσότερο επειδή το συγκλονιστικό δράμα της Μικέιλα Κόελ, I May Destroy You δεν συμπεριλήθηκε καν στις υποψηφιότητες. Μάλιστα, η Ντέμπορα Κοπέικεν, μία από τις σεναριογράφους του Emily In Paris, με άρθρο της που δημοσίευσε στον Guardiαn υποστηρίζει ότι δεν άξιζε να είναι στις υποψηφιότητες και ότι το I May Destroy You άξιζε οπωσδήποτε έστω μία υποψηφιότητα, γι’ αυτό και εύλογα πολλοί αναρωτιούνταν πώς η επιτροπή μπόρεσε να παραλείψει μία τόσο επιδραστική σειρά.

Το σκάνδαλο πίσω από τις υποψηφιότητες

Κι ενώ το θέμα θα μπορούσε να τελειώσει εκεί, από ό,τι φαίνεται το παρασκήνιο είναι πολύ πιο έντονο. Σύμφωνα με μία έρευνα των Los Angeles Times, που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, υποστηρίζεται πως οι παραγωγοί της σειράς «εξαγόρασαν» την υποψηφιότητα της σειράς.

Συγκεκριμένα, η έρευνα υποστηρίζει πως το 2019 περισσότερα από 30 (σε σύνολο 87) μέλη της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ (του φορέα που είναι υπεύθυνος για τις Χρυσές Σφαίρες) ταξίδεψαν στο Παρίσι και επισκέφτηκαν τους χώρους όπου πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα της σειράς. Εκεί, η παραγωγή του «Emily in Paris» είχε εξασφαλίσει γι’ αυτούς διαμονή δύο διανυκτερεύσεων στο 5άστερο Peninsula Paris Hotel, όπου τα δωμάτια κοστίζουν 1400 ευρώ τη βραδιά!

Οι δημοσιογράφοι της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών συμμετείχαν επίσης σε συνέντευξη τύπου, γευμάτισαν στο Musée des Arts Forains και μετά έκαναν βόλτα σε ιδιωτικό μουσείο με παιχνίδια του λούνα παρκ που χρονολογούνται από το 1850 – και όλα αυτά μία ευγενική χορηγία του Paramount Network. «Μας φέρονταν σαν βασιλιάδες και βασίλισσες», σχολίασε ένα μέλος της αποστολής στους LA Times.

Ειδικές μεταχειρίσεις και ενδείξεις διαφθοράς

Το θέμα με τις υποψηφιότητες του Emily in Paris ήταν μόνο ένα μέρος της συνολικής έρευνας που έγινε μετά από ενδείξεις διαφθοράς μέσα στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ, με τους LA Times να αναφέρουν ότι ««υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι τα μέλη της ενδέχεται να χειραγωγούνται και να δελεάζονται ερχόμενοι σε επαφή με διάσημους σταρ με τους οποίους βγάζουν selfies και τις ανεβάζουν στα social media».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τα μίντια αναφέρονται σε ειδικές μεταχειρίσεις στα μέλη της Ένωσης, τα οποία κατά καιρούς δέχονται προσκλήσεις για διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία, δείπνα και ιδιωτικά πάρτι, στο πλαίσιο της προώθησης ταινιών και σειρών.

Μιλώντας στους LA Times, ένα άλλο μέλος της επιτροπής σχολίασε: «Υπήρχε πραγματική αντίδραση για τις υποψηφιότητες του Emily in Paris και δικαίως – αυτή η σειρά δεν ανήκει σε καμία λίστα με τις καλύτερες του 2020. Είναι ένα παράδειγμα του γιατί πολλοί από εμάς υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα δεχόμαστε σκληρή κριτική και χλευασμό».

Ανεξάρτητα πάντως με τις αποκαλύψεις, την έντονη κριτική και το τι θα γίνει τελικά με τις Χρυσές Σφαίρες, το Emily in Paris ήταν αναμφίβολα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Netflix την περασμένη χρονιά, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει και ο δεύτερος κύκλος.

