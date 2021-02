Χρυσές Σφαίρες: Οι πιο «περίεργες» υποψηφιότητες και βραβεύσεις που άφησαν εποχή

Οι φετινές 78ες Χρυσές Σφαίρες θα πραγματοποιηθούν ψηφιακά στις 28 Φεβρουαρίου 2021 με παρουσιάστριες την Amy Pohler και την Τina Fey. Οι συνθήκες της πανδημίας επηρέασαν τη φετινή διοργάνωση, της οποίας η τελετή έρχεται με δύο μήνες καθυστέρηση, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η κινηματογραφική βιομηχανία.

Οι Χρυσές Σφαίρες θεωρούνται από τις μεγαλύτερες βραβεύσεις για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο και αναμένονται κάθε χρόνο με μεγάλη ανυπομονησία. Βέβαια, δεν ήταν λίγες οι φορές ανά τα χρόνια που οι απονομές δεν ήταν και ιδιαίτερα εύστοχες. Ας θυμηθούμε έξι από τις πιο «περίεργες» υποψηφιότητες και βραβεύσεις που άφησαν εποχή.

1. Ο Χιου Τζάκμαν στο Kate & Leopold (2002) / Καλύτερος Ηθοποιός σε Μιούζικαλ – Κωμωδία

Ο Χιου Τζάκμαν όταν κυκλοφόρησε η ρομαντική κομεντί Kate & Leopold ήταν στην αρχή της δόξας και ακολουθούσε ανοδική πορεία. Στην ταινία ενσάρκωσε τον ρόλο ενός Άγγλου Δούκα του 19ου αιώνα που μέσα από μια πύλη βρέθηκε στην Νέα Υόρκη του σήμερα. Έπαιξε άσχημα; Σε καμία περίπτωση! Αλλά σαφέστατα δεν ήταν ένας ρόλος για να του χαρίσει μια υποψηφιότητα για την πολυπόθητη Χρυσή Σφαίρα.

2. «I Thought I Lost You» από τους Μάιλι Σάιρους και Τζον Τραβόλτα για το Bolt (2008) / Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

H συνεργασία της Σάιρους με τον Τραβόλτα είναι από μόνη της ιδιαίτερα…περίεργη πόσο μάλλον όταν ενώνουν το ταλέντο τους για μια ταινία κινουμένων σχεδίων. Το ακόμα πιο περίεργο στην υπόθεση είναι ότι κατάφεραν να ξεπεράσουν στις Χρυσές Σφαίρες ένα φανταστικό τραγούδι, που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά. Ο λόγος για το τραγούδι του Χιου Γκράντ,«Pop Goes My Heart» από τη ρομαντική κομεντί Music & Lyrics.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Emily in Paris: Σκάνδαλο με τις υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες;

3. Born on the Fourth of July (1990) / Καλύτερο Σενάριο

Μπορεί το σενάριο της συγκεκριμένης ταινίας με τον Τομ Κρουζ να άξιζε όντως Χρυσή Σφαίρα, αλλά το παράλογο της όλης βράβευσης έγκειται στον ανταγωνισμό. Τη συγκεκριμένη χρονιά υπήρξαν τρεις ταινίες οι οποίες όχι μόνο άξιζαν περισσότερο το βραβείο αλλά ήταν και πρωτοπόρες για τον κινηματογράφο. Αν και σε διαφορετικά είδη η κάθε μία, οι τρεις ταινίες ήταν το Do The Right Thing, το Sex, Lies and Videotape και το When Harry Met Sally.

4. Η Χάλι Μπέρι στο Frankie and Alice (2011) / Καλύτερη Ηθοποιός σε Δράμα

H ιστορία πίσω από την συγκεκριμένη υποψηφιότητα είναι πραγματικά από τις πιο περίεργες! Η Χάλι Μπέρι γύρισε την συγκεκριμένη indie ταινία το 2008 υποδυόμενη μια στρίπερ με πολλαπλές προσωπικότητες. Μάλιστα προτάθηκε για το εν λόγω βραβείο το 2011, ενώ η ταινία κυκλοφόρησε το 2014! Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, αυτό ακριβώς συνέβη. Για την ακρίβεια, προκειμένου να μπορεί να προταθεί στις Χρυσές Σφαίρες εκείνη την χρονιά, η ταινία προβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 για μια εβδομάδα στο Λος Άντζελες. Παρ’ όλα αυτά, η ταινία δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση, ενώ ενδιαφέρον έδειξε λίγα χρόνια μετά μόνο ένας μικρός διανομέας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Όσκαρ 2021: Οι 20 ταινίες-φαβορί για τις υποψηφιότητες του Βραβείου Καλύτερης Ταινίας

5. Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον στο Nocturnal Animals (2017) / Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος

Ο Τζόνσον ενσαρκώνει στο Nocturnal Animals έναν αρχηγό μιας ομάδας σαδιστών που βασανίζει τον Τζέικ Τζίλενχαλ και την οικογένειά του. Για έναν ανεξήγητο λόγο, ξεχώρισε απέναντι στην ερμηνεία του Μαχερσάλα Αλί στο Moonlight.

6. Get Out (2018) / Καλύτερη Ταινία (Μιούζικαλ – Κωμωδία)

Η συγκλονιστική ταινία με την οποία συστήθηκε σκηνοθετικά ο Τζόρνταν Πιλ το 2018, άξιζε σαφέστατα την Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας. Το παράδοξο έρχεται με την κατηγοριοποίηση της – ολοφάνερα – ταινίας τρόμου στο είδος της κωμωδίας. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονταν εκείνη την χρονιά ταινίες όπως το The Disaster Artist και το The Greatest Showman. Η συγκεκριμένη αστοχία βέβαια είναι άκρως κατακριτέα μιας και η ταινία παρουσιάζει το ευαίσθητο ζήτημα της εκμετάλλευσης των μαύρων από τους λευκούς!

Πηγή: Independtent