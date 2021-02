Όσκαρ 2021: Οι 20 ταινίες-φαβορί για τις υποψηφιότητες του Βραβείου Καλύτερης Ταινίας

Τον τελευταίο χρόνο, η πανδημία είχε τεράστια αρνητική επίδραση στην κινηματογραφική βιομηχανία. Πολλές ταινίες διέκοψαν τα γυρίσματα, άλλες μετέθεσαν την πρεμιέρα τους για πολλούς μήνες αργότερα, τα σινεμά παρέμειναν κλειστά για συνεχόμενους μήνες και μεγάλα φεστιβάλ ακυρώθηκαν. Ωστόσο, για το 2021 τα Όσκαρ θα δώσουν το ετήσιο ραντεβού τους με δύο μήνες καθυστέρηση, στις 25 Απριλίου 2021.

Εφόσον οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες φέτος, πολλές υποψήφιες ταινίες «συστήνονται» στο κοινό μέσα από τις διαφορετικές πλατφόρμες streaming και όχι στις κινηματογραφικές αίθουσες ως συνήθως. Το μοναδικό κριτήριο της Επιτροπής ήταν κάθε ταινία να έχει κυκλοφορήσει σε τουλάχιστον έναν κινηματογράφο του Λος Άντζελες για 7 μέρες με 3 προβολές την ημέρα. Κάτι τέτοιο θεωρήθηκε εξίσου περιοριστικό κι έτσι έγιναν δεκτές και ταινίες με πρεμιέρα σε πλατφόρμες επί πληρωμή. Το κριτήριο των 7 ημερών θα συμπληρωθεί με την επαναλειτουργία των σινεμά, περιλαμβάνοντας και άλλες μεγάλες πόλεις. Επίσης, έγιναν δεκτές για πρώτη φορά και ταινίες με μια ολόκληρη εβδομάδα προβολής σε drive-in κινηματογράφους.

Στις 15 Μαρτίου 2021 θα γίνουν γνωστές οι υποψηφιότητες αλλά ας δούμε προς το παρόν ποιες 20 πιθανολογούνται για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

H πλατφόρμα του Netflix

Το Netflix έγινε αδιαμφισβήτητα η καλύτερη συντροφιά όλων σε περιόδους καραντίνας. Φαίνεται πως η φετινή της παραγωγή είχε μεγάλη επιτυχία καθώς ετοιμάζονται για τις υποψηφιότητες συνολικά 8 ταινίες! Κάποιες τις είχαμε εξαρχής πολύ ψηλά όπως το Mank του Ντέιβιντ Φίντσερ, το Ma Rainey’s Black Bottom του Τζορτζ Σι Γοουλφ με τον Τσάντγουικ Μπόουζμαν, Το Τραγούδι του Χιλμπίλη του Ρον Χάουαρντ και Η Δίκη των 7 του Σικάγο του Αάρον Σόρκιν.

Προστίθενται λοιπόν και οι ταινίες Pieces of a Woman του Κορνέλ Μουντρούτσο, Malcom & Marie του Σαμ Λέβινσον, Da 5 Bloods του Σπάικ Λι και News of the World του Πολ Γκρίνγκρας.

Οι πλατφόρμες Hulu, Amazon Prime Video και Disney+

Εκτός του Netflix, υπάρχει ενδεχόμενο να βρεθούν υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και ταινίες από άλλες πλατφόρμες. Συγκεκριμένα, από την πλατφόρμα Hulu αναμένεται η ταινία Palm Springs του Μαξ Μπαρμάκοφ. Από την πλατφόρμα Amazon Prime Video αναμένονται 3 υποψηφιότητες, το Borat Subsequent Moviefilm του Τζέισον Γουόλινερ, το Sound of Metal του Ντάριους Μάρντερ και το One Night in Miami της Ρετζίνα Κινγκ. Τέλος, από την πλατφόρμα Disney+ πιθανολογείται ως υποψήφια η ταινία Soul των Πιτ Ντόκτερ και Κεμπ Πάουερς.

Πιθανές υποψηφιότητες που δεν βρίσκονται σε πλατφόρμες

Φυσικά, δεν παύουν να υπάρχουν και οι ταινίες που δεν βρίσκονται σε κάποια πλατφόρμα, αλλά που έχουν πολλές πιθανότητες να κερδίσουν μια υποψηφιότητα. Ξεκινώντας με την γνωστή σε όλους εταιρεία παραγωγής Warner Bros. και την ταινία Judas and the Black Messiah του Σάκα Κινγκ που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ Sundance. Μεγάλη πιθανότητα έχει επίσης η ταινία First Cow της Κέλι Ράιχαρντ σε παραγωγή του Α24 αλλά και η ταινία Promising Young Woman της Έμεραλντ Φένελ από την Focus Features. Επίσης, από το Α24 πιθανώς να τεθεί σε υποψηφιότητα και η ταινία Minari του Λι Αϊζακ Τσανγκ.

Εξίσου σημαντικές για τη διεκδίκηση μιας υποψηφιότητας θεωρούνται οι ταινίες Nomanland της Κλόι Ζάο (Searchlight Pictures), The Father του Φλόριαν Ζέλερ (Sony Pictures Classics) και The Mauritanian του Κέβιν ΜακΝτόναλντ (STXfilms).